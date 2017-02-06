Талисманы на 2017 год для знаков зодиака

Некоторые люди не верят в силу камней-талисманов, но есть и те, кто действительно свято следует установкам Вселенной, подбирая для себя множество разных талисманчиков. Будут ли они действительно полезны?



И все же, если вы действительно хотите обзавестись тем единственным талисманом, который будет символизировать вашу удачу и успех, то следует прислушаться к своему знаку зодиака. Не секрет, что для каждого знака есть свой индивидуальный тотем, символ, растение, цвет и, конечно же, камень. Итак, какие же талисманы будут полезны в 2017 году?

Овен

Овны — достаточно яркие и энергичные представители зодиакального круга, поэтому им нужен талисман, который будет символизировать именно эту эмоцию. Более того, в этом году Овнам понадобится символ-защитник, потому что в окружении появятся завистники. Отлично подойдет алмаз (приберегите этот амулет на самые тяжелы

Также будет полезен сапфир (усиливает интуицию, помогает избежать необдуманных решений). Рубин настроит Овна на правильные мысли и поможет тщательно подходить к разрешению любой проблемы.

Телец

Вам понадобится такой камень, который поможет поддерживать здоровье. В новом году вам нужно будет тщательно подходить к обдумыванию своих растрат, потому что финансовую сферу придется тщательно защищать. Лазурит поможет избежать сплетен и усилить интуицию.

Изумруд и зеленая бирюза также будут полезны. Первый камень добавит мудрости, а второй — гармонии в окружающую среду.

Близнецы

В новом году вам потребуется больше смелости и уверенности в себе, поэтому камни должны трудиться именно в этом направлении. Также возможны нападки со стороны недоброжелателей, но не спешите паниковать, ведь у вас будет отличный оберег! Хризопраз станет просто идеальным помощником, потому что сможет уберечь от сглаза, от депрессии и от неуверенности в себе.

Аметист поможет усилить бдительность и внимательность, а жемчуг станет отличным символом счастья. В идеале жемчуг должен быть подарком, а не покупкой.

Рак

В 2017 году Ракам потребуются такие талисманы, которые смогут одновременно гасить переизбыток эмоций и прибавлять решительности тогда, когда того требует ситуация. С этим отлично справится сапфир, который помогает контролировать резкие перепады настроения.

Для Раков также будет полезен лунный камень, который усилит интуицию. А изумруд привлечет удачу и успех в жизнь владельца!

Лев

Этим представителям необходимы светлые, но сильные камни, потому что иные не смогут совладать с тем количеством энергии, которая циркулирует в жилах Львов. Золотистый бериллкак нельзя лучше сочетается с натурой Льва. Он поможет усилить здравомыслие и бороться с плохим настроением.

Янтарь поможет избежать неоправданного риска, а желтый топаз позволит обрести мудрость.

Дева

Вам трудно подобрать один конкретный камень, потому что вы — очень многогранная натура. С другой стороны, именно это помогает подстроить под себя почти любой камень! Девам нужно носить яркие амулеты, которые добавят в жизнь красок. Сердолик поможет активизировать лучшие качества.

Агат отлично подойдет в качестве талисмана, который будет заботиться о вашем здоровье. Серпентин поможет уберечь себя от опасностей.

Весы

В 2017 году полезными станут камни, которые усилят интуицию и защитят от сглаза. С этим отлично справится коралл, потому что он будет активно работать в направлении комбинирования интуиции и рационализма.



Опал станет амулетом дружбы, а турмалин отлично подойдет для творческих Весов.

Скорпион

Несмотря на то, что чаще всего астрологи советуют Скорпионам темные камни, в этом году следует выбирать нечто более нейтральное. Это поможет достичь гармонии в жизни. Горный хрусталь поможет обрести внутреннее спокойствие, которое благотворно скажется на остальных сферах жизни.

Гранат тоже будет полезен, ведь именно он помогает концентрировать энергию на главном, не растрачивая ее на пустяки.

Стрелец

Оберег Стрельца должен уметь налаживать контакт с другими людьми, потому что порой у представителей этого знака бывают проблемы с коммуникацией. Камень эпидот усилит положительные качества, которые и привлекут внимание окружающих в нужный момент.

Бирюза и альмандин тоже отлично подойдут Стрельцам. Они привносят в жизнь положительную энергию и усмиряют гнев.

Козерог

В 2017 году вам стоит обратить внимание на защиту от негатива, на карьеру и семью. Талисманы должны трудится именно в этих направлениях. Поскольку сферы абсолютно разные, то камней тоже должно быть несколько. Оникс поможет стать упорнее и настойчивее.

Тигровый глаз позаботится о карьере, а топаз устранит из вашей жизни недоброжелателей.

Водолей

В 2017 году Водолеям нужен талисман, который поможет усмирить излишнюю импульсивность, усилит природную креативность и активизирует и без того врожденное обаяние. Оливинпоможет укрепить веру в свои силы. Он отгонит депрессию и поможет уверенно шагать по жизни.

Светло-желтый янтарь позаботится о креативности, а Жадеит поспособствует карьерному росту.

Рыбы

Представителям этого знака нужен талисман, который поможет усмирить противоречивость, усилить интуицию и наладить финансовые дела. С этим поможет яшма, ведь этот камень отвечает как за богатство, так и за интуитивный подход к делам!

Хризолит пробудит лучшие качества Рыб, а сард поможет с бизнесом.

Если вы верите в силу камней-талисманов, то теперь вы точно знаете, какие камушки помогут вам в грядущем году!