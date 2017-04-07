Так мы быстрее воспрянем духом

1. Слова-сомнения «если», «но», «кто знает» вносят неуверенность не только в речь, но и в жизнь.

Слова — как протоптанная дорожка чем больше повторяем, тем глубже «колея».

Так пусть эта «колея» будет счастливой — используем чаще слова «любовь», «красота», «здоровье» и т.п

2. Вас не покидает ощущение, что время летит слишком быстро и его ни на что не хватает?

Поставьте на мобильнике 3 «будильника» на разное время дня.

При звуке сигнала бросьте все и остановитесь, чтобы осознать: где вы, что делаете, как себя чувствуете.

Так время не будет «улетать из рук», вы осознаете, куда оно уходит.

3. Излишний наплыв дел и обязанностей мы организуем совершенно самостоятельно.

Хотите проверить?

Когда отправляете е-майл, прочтите его внимательно и поймите, не спровоцирует ли он шквал (ненужной) переписки? Точно так же можно организовать активность без суеты и в других областях.

4. Часто мы живем отдельно от нашего тела, дышим неглубоко и быстро, что включает порочный круг тревоги.

Три глубоких вдоха и выдоха, когда все наше внимание следует за потоком воздуха до диафрагмы и обратно, восстановят статус-кво.

Проделывайте это упражнение по несколько раз в день, чтобы отслеживать свое дыхание, пока это не войдет в привычку — уже на всю жизнь!

5. Мы становимся счастливее, когда делаем что-то для других: делимся вкусным, звоним, чтобы проведать, посылаем смс или молимся за счастье ДРУГОГО человека.

6. Чтобы начать неприятное дело, достаточно сказать себе, что «это займет лишь несколько минут».

Когда мы уже в процессе, включается желание довести дело до конца и почувствовать

удовлетворение от его завершения.

7. Задумайтесь: чем вы хотели бы запомниться другим людям?

К черту скромность, но и от реальности не стоит отрываться.

Теперь определите, что следует предпринять для достижения этого сияющего образа.

При взгляде «издалека» сами собой отпадают ненужные цели и пропадает желание критиковать себя.

8. В нас есть черты, которые нам не нравятся.

Но игнорировать их бесполезно — это не принесет покоя.

Поэтому устройте спектакль, оставшись в уединенном месте: проигрывайте то, чего обычно стыдитесь и стараетесь игнорировать, пока исполнение не станет аутентичным, пока вы не поймете свои эмоции до нюансов.

Так вы не просто почувствуете сиюминутное облегчение, сбросив «камень с сердца», но и научитесь управлять самыми болезненными, порой непереносимыми эмоциями.

9. Когда в жизнь входит что-то хорошее, мы быстро к нему привыкаем и не обращаем внимания — пока не потеряем.

В конце дня составьте список из 5 благодарностей уходящему дню — так вы заметите позитивные моменты своей жизни (что уже сделает вас счастливее, прямо сейчас) и научитесь на них концентрироваться (что ведет к счастью в перспективе).

10. Известно, что домашние питомцы очень эффективно снимают стресс.

Если не можете держать их дома, смотрите видео с собаками, кошками, дельфинами (или кто вам особенно нравится?). Наблюдая за животными, мы понимаем их эмоции без участия языка, «подстраиваясь» под них при помощи эмпатии. Поскольку это более тонкий уровень, чем общение с людьми при помощи слов, мы тренируем нашу способность понимать себя и других.

11. Принимая инстинктивное решение, мы часто не можем отличить голос интуиции от голоса тревоги и сомнений.

Перед сном лягте на спину, положив руки на живот, и дышите так, чтобы руки поднимались и опускались вместе сдиафрагмой.

Когда вы полностью физически расслабитесь и успокоитесь, новые ощущения и эмоции придут сами, что поможет увидеть проблему в новом свете.

Это упражнение хорошо делать каждый вечер и необходимо, когда следует принимать решение.

12. Когда мы счастливы, мы распрямляем плечи и улыбаемся, шагаем свободно, а наши жесты гармоничны.

Верно и обратное: мозг можно «обмануть», если двигаться, как в моменты счастья, в совершенно нейтральной или неприятной ситуации — так мы быстрее воспрянем духом.

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