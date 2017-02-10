ТАЙНЫЙ СМЫСЛ СКАЗОК. У Лукоморья… Реальная история Руси, или за что убили Пушкина

У Лукоморья…

29 января по старому стилю, 10 февраля по новому 180 годовщина гибели одной из самых великих фигур в мировой и российской культурах — Александра Сергеевича Пушкина. Многочисленные исследователи его биографии установили, что это было заказное убийство. Но вот заказчик и мотивы этого величайшего преступления до сих пор под вопросом. Сформулируем новую и неожиданную гипотезу, которая расставляет по местам многие известные факты. Начнём с неожиданного и незнаемого.

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом;

Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

Что же здесь неожиданного и незнаемого? Этот вопрос снисходительно задаст любой, кто имел приличную оценку в советской школе. Знания нынешних школьников, слушая ответы студентов престижных в моё время ВУЗ-ов, на самые простые вопросы, гарантировать не могу. Так вот, в том, что это начальные строки поэмы «Руслан и Людмила», действительно нет ничего неожиданного. А вот то, что Лукоморье – реальный географический объект и обозначен на зарубежных картах и глобусах средневековья?

Ну, а чтобы не напрягать головы читающих сопряжением иностранных слов на старинных атласах и глобусах, дадим и привязку «Лукоморья» к современной географии.

Кстати, золотой цепи, как говорится в стихотворении, на древних картах нет. Зато некая «Золотая Баба» присутствует. И это не название «незнаемого» артефакта, известный легендарный идол, предмет поклонения населения не только Северо-Западной Сибири, в точном соответствии с указанным объектом на картах, но и Северо-Восточной Европы. Первое упоминание о золотом идоле Севера содержится в скандинавской «Саге об Олаве Святом» (XIII в.). Интересно, что в Сибири Золотую Бабу иначе называют «Сиби́рский фарао́н». Вообщем, сюжет достойный приключенческого фильма, которых, на этот интригующий материал, лично видел два подобных сценария: один – с аналогичным «идолу» названием, а другой – одна из серий похождений «Пираньи».

Но это тема, требующая отдельного освещения и анализа, поскольку дошедшая до нас информация обширна и крайне противоречива. Вернёмся к нашему расследованию.

Приуроченный к очередной годовщине гибели великого поэта, несколько лет назад, на телевизионных экранах прошел сериал, посвященный его семейной жизни. В нем семейная пара соревнуется по навешиванию ветвистых рогов друг другу. Впрочем, такая версия истоков дуэли давно уже фигурирует в качестве официальной.

Никто и не сможет отвергнуть, что это, действительно, было ПОВОДОМ для убийства, замаскированного под дуэль. Об этом говорят версии того, почему ответный ТОЧНЫЙ выстрел поэта даже не ранил Дантеса (надетая под верхнюю одежду кираса, не полный заряд пистолетов), поскольку официальная версия с отклонившей пулю пуговицей – смехотворна. Не объяснены и факты участия в подготовке этого убийства: зарубежного дипломата; отсутствие суровых санкций, которые применялись к участнику дуэли со смертельным исходом со стороны власти; быстрый карьерный рост и причины быстрого обогащения Дантеса.

Не объясняют столь радикального отношения российской власти к поэту, чтобы пойти на убийство, и анализ многочисленных «пушкинистов». Да, по молодости лет, поэт, как и большинство юношей, был заражён идеей либерализма. Но, по-возмужании, он не только с уважением стал относиться к власти, но и власть отвечала ему взаимностью, что и проявлялось даже в его придворном статусе, а значит и материальном положении.

В качестве подтверждения вышесказанному. У Пушкина есть уничтожающе острая характеристика американского, до сих пор считающегося образцом либерализма, государственного устройства в его позднем произведении «Джон Тернер»: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нетерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)…». Разве не актуальны его слова к нынешней действительности?

Так что же было НАСТОЯЩИМ ПОВОДОМ УБИЙСТВА? Ещё раз, несмотря на то, что его деятельность исследована, казалось-бы, вдоль и поперёк, попытаемся найти корни произошедшего в его творческом наследии.

Естественно, что они не могли быть изложены открытым текстом, иначе многочисленные исследователи наследия поэта давно бы нам всё разжевали и в рот положили. Обычно «эзопов» язык традиционен в символике басен. Но Пушкин, попробовав свой талант во всех литературных жанрах (эпиграмма, стихотворение, пьеса, поэма, рассказ, повесть, роман), как ни странно, НЕ НАПИСАЛ НИ ОДНОЙ БАСНИ. Поэтому, наиболее подходит для сокрытия многочисленное сказочное наследие поэта. «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок».

Попробуем выделить суть этих произведений. Например, в «Сказке о рыбаке и рыбке», сюжет которой очень прост и известен нам с самого детства. Пойманная Золотая рыбка обещала и выполнила желания семейной четы: корыто, изба, столбовое дворянство, царский трон. И только последнее желание, поставить саму Золотую рыбку в услужение, приводит к тому, что страдающие чрезмерными амбициями остаются у «разбитого корыта». На первый взгляд ничего особенного. Если не знать широко известных символов того времени.

Рыбы – знак христианства. «Золотой агнец» — так называли Иисуса Христа. Для того, чтобы уж полностью исключить непонимание, Пушкин несколько раз повторяет формулу «тридцать лет и три года». Именно так, по традиции, приводили возраст Христа. Тридцать лет до начала служения и три года служения до распятия. Так кто же поплатился за желание поставить Веру себе на службу? Приведенный в сказке алгоритм исполненных Богом желаний очень похож на путь Романовых к трону, поскольку их предки были выходцами из «неродовитых». А под попытку «стать над Богом» очень подходит проведенная Романовыми церковная реформа, как в прочем и искажение «богом данной истории» в своих интересах.

В поэме «Руслан и Людмила» сюжет очень напоминает легенду о крещении Киевской Руси, только «шиворот на выворот». Интересно, были ли в нашей стране, до выхода этой поэмы, такие собственные имена? «Невеста» (Людмила, Люд милый, т.е. народ) выбирает себе «жениха» из нескольких религий (Руслан, Ратмир, Рогдай, Черномор). Так в оригинале романовской версии истории. В сказке же, зарубежный ученый чернокнижник крадет этот народ у традиционных для России религий, вбивает между ними клин вражды. Для того, чтобы не очень вхожий в тонкости символики, читатель не промахнулся, четко дана привязка к правителю времени происходящих событий – Владимиру. Двенадцать дев – символизируют 12 апостолов начала христианства.

Анализ же «Сказки о Царе Салтане» позволяет уже соотнести сказочный сюжет с реальной географией действительных исторических событий. Уже в самом названии заложено распознование одного из мест повествования. Царь, который одновременно и Султан – это Царь-град-Констатинополь-Стамбул.

Переведя сказочный сюжет в обыденный, получим, что в результате дворцовых интриг (судя по наличию соперниц, это могли быть разборки жён в гареме – кто самая любимая СТАРШАЯ), жена Царя/Султана вынуждена была бежать, поскольку, в отсутствие мужа ей и ребёнку грозила опасность. Бочка – средство побега, это – аллегория ( в герметично закупоренном пространстве, человек может прожить не долго). В то же время, мать и ребёнок находятся в едином ЗАМКНУТОМ пространстве, в её чреве.

Получается, что во время путешествия по морю, она была ещё беременной. А уж родился он уже на суше:

В дно головкой уперся,

Понатужился немножко:

«Как бы здесь на двор окошко

Нам проделать?» — молвил он,

Вышиб дно и вышел вон.

Где находится сказочный «остров Буян» понять не трудно. Тут вам не только география Царь-града подсказывает, но и «дядька Черномор» не даст промахнуться. А где такой остров в Чёрном море, мимо которого не проплывёшь не заметив? Это – Крым, хоть и полуостров, но соединён с материком таким узким перешейком, причём совершенно не видимым морякам, что принять его за остров – не мудрено.

Вот, что ещё поражает. БЫВАЛЫЕ КАПИТАНЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ЕСЛИ ВЫЙТИ ИЗ СТАМБУЛА И ПЛЫТЬ КУРСОМ НА ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ — КОРАБЛЬ ПРИДЕТ СТРОГО НА МЫС ФИОЛЕНТ В КРЫМУ. А Фиолент раньше звучал и писался как Вифлеем, где с древности существуют и пещера, и храм Рождества Христова.

Вот вам и продолжение, с деталировкой евангельских событий. Опять же, 33 богатыря – яркий символ возраста Христа. Но это не только домыслы автора, история Крыма хранит ещё много нераскрытых тайн. Даже в официальной истории христианства на Руси, полуостров считается ЕГО КОЛЫБЕЛЬЮ. Это и доныне подтверждаемое крещение там крестителя древней Руси – Владимира. Здесь и преданное забвению начало пути Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов, которое подтверждается не только отечественными, но и ЗАРУБЕЖНЫМИ историческими документами.

Надпись, присутствующая на распятиях Христа и даже упоминаемая в Евангелиях: «Иисус Назарей, Царь Иудейский». Чем можно объяснить слепоту исследователей, ведь здесь воочию видна реальная ХАЗАРИЯ, а не мифический городишко Назарет. Достаточно прочитать русскую Н, как латинскую букву. А если принять во внимание, что очень старые тексты писались одними согласными и огласовке НУЖНО НЕ ДОВЕРЯТЬ, то сведения о том, что мать Исуса были из ТиВиРиДии, говорит, что она была родом из ТАВРИДЫ – территория, в которую входил нынешний Крым ещё в романовской России. А более древние времена – это была часть Хазарии.

Ну, фантазия автора вышла за все мыслимые пределы, скажет недоверчивый читатель. То, что он не верит на слово – абсолютно правильный подход. Но как быть с фактами?

ПЕРВОЙ столицей Крыма был, старинный город Чуфут-Кале, в переводе с тюркского — ИУДЕЙСКАЯ КРЕПОСТЬ. Он намного старше Бахчисарая и был всегда окружен большим почитанием. Это старинное священное место, ЧТИМО ВТОРЫМ ПОСЛЕ ИЕРУСАЛИМА. Оно окутано многочисленными «легендами».

На этом библейские сюжеты в Крыму только начинаются. ТАВРЫ ПОКЛОНЯЛИСЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ДЕВЕ. Страбон писал, что на мысе ПАРТЕНИТ у Аюдага стоял храм Девы. Таврские святилища Девы обнаружены в пещере Ени-Сала II у села Чайковское, в пещерах Кизил-Коба, в урочище Селим-Бек у Ялты. Культ Девы был распространен и в греческих городах-колониях на полуострове. Считается ныне, что этот культ относится к язычеству.

А почему тогда храм Девы у Аюдага находился на мысу, который называли ПАРТЕНИТ? Деву Марию ведь именовали ПАРТЕНОС, то есть Непорочной. Мы видим, что «античные» наименования сохранили прямое указание на то, что крымские тавро-скифы поклонялись именно Непорочной Деве, то есть Деве Марии.

С такой точки зрения становится понятно, почему православный центр Готской епархии (в Крыму) сначала находился в ПАРТЕНИТАХ, а позже им стал УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, посвященным Успению Марии Богородицы, то есть Успению Непорочной Девы = ПАРТЕНОС.

Если это всё вымысел, то как объяснить, что вблизи от Чуфут-Кале, столицы Крымского Ханства, НАХОДЯТСЯ УЩЕЛЬЕ МАРИИ, ГОРОД МАРИИ, ХРИСТИАНСКИЙ НЕКРОПОЛЬ И СЛЕДЫ ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА?

Что в Чуфут-Кале, Успенский монастырь и Бахчисарай приезжали на поклонение русские императоры и члены их семей? Бывали здесь и заграничные правители. Теперь мы начинаем понимать, в чем дело. Августейшие особы прибывали сюда, дабы почтить места, где жила и почила Мария Богородица. В то же время никто из русских венценосцев не ездил на поклонение в палестинский Иерусалим. Наверное, хорошо понимали, что поклоняться там нечему.

Мыс Фиолент также был местом паломничества многих царственных и знатных особ. С двух сторон от входа в Георгиевский монастырь помещены мраморные плиты с текстами, где перечислены царственные особы, посетившие обитель.

Существует и устойчивая легенда о долговременном нахождении в Крыму некой святыни – ЗОЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ. А в книге «Легенды и предания крымских караимов» прямо говорится, что в этой Колыбели вырос Спаситель Мира. То есть Христос. Ведь караимы (тюрко-язычный народ, исповедовавший иудаизм) издревле не теряли духовной связи с Иерусалимом. Некоторые ученые уже давно придерживаются гипотезы караимского происхождения девы Марии.

Интересно, что Золотая Баба, которая указана на картах рядом с Лукоморьем, описывалась современниками как скульптура беременной женщины или женщины с ребёнком на руках. Этот объект религиозного поклонения был широко распространён, не только в Сибири, но и по всему русскому Северу. Разве второй вариант не повторяет сюжет Богородицы на иконах? Так почему официальная наука упорно считает его языческим идолом, а не скульптурой девы Марии, так распространённой в католицизме?

Пушкин даёт и символ этой тайны религии, в образе девы-лебедя околдованной злым колдуном:

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит…

Полумесяц со звездой — старый символ Царь-Града — Константинополя. Это известно историкам-византистам. Только впоследствии он стал символом мусульманства. И сегодня воспринимается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как мусульманский символ, он был ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁН В РЕЛИГИОЗНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ ЕВРОПЫ. Объясняется это тем, что мол, когда-то европейцы победили османов. И в память о победе включили полумесяц в свои гербы и государственную символику. Только какие это победы? Вена, хотя бы, дважды СУМЕЛА ВЫДЕРЖАТЬ ОСАДУ ТУРОК. Кстати, вплоть до конца XVII века полумесяц со звездой, а не крест, украшал, например, огромный ХРИСТИАНСКИЙ СОБОР СВЯТОГО СТЕФАНА В ВЕНЕ. Полумесяц сняли со шпиля собора ЛИШЬ В 1685 г. Сегодня он выставлен как реликвия в городском музее Вены.

А сам собор, как и другие церкви Вены, до середины XVIII в. строились с двумя башнями, снабженными у самого верха круговыми балконами, как это до сих пор делается у МИНАРЕТОВ.

Даже такой, поверхностный анализ творческого наследия великого поэта показывает, что он обладал историческими сведениями, по-видимому полученными им при работе над книгой по восстанию Пугачёва.

Во многих других сказках прослеживается интерес Александра Сергеевича к отечественной истории. Его отношение к официальной ее версии было сугубо негативным, что достаточно легко прочитывается в принятой им символике. Общеизвестной дуэли, как становится понятным из наследия поэта, предшествовал его поединок с другим известным литератором, основателем женского романа, а по совместительству – официальным придворным историографом Карамзиным. И эта дуэль на страницах изданных книг остаётся до сих пор малоизвестной. Но это уже отдельная тема исследования.

В такой трактовке становится понятным и интерес к творческому наследию Пушкина, не ослабевающий уже в течение двух столетий. Каждый вдумчивый читатель ищет и находит в нем скрытый смысл. Зачастую он не очевиден на уровне сюжета. Но раскрывается после осмысления используемой поэтом системы символов. Возможно, именно это обстоятельство вызывало к поэту открытую неприязнь некоторых современников, особенно высокопоставленных и зарубежных.

Ведь история, изложенная поэтом, совершенно по иному трактует вклад русской культуры и государственности в мировую цивилизацию. Начинаешь по-новому воспринимать ИОАННА Кронштадтского: «Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня».

«А царь то – не настоящий», — как ни странно, эта фраза героя известного кинофильма, определяет весь смысл фальсификации мировой и русской истории. В этой комедии происходит подмена Ивана Грозного на его дубликат из настоящего. В реальной истории замена подлинных исторических фигур на фантомы порождает трагедию в последующем будущем для всего русского народа.

Выявление же фальсификации – смертельно опасно для поборника правды, поскольку это может стать причиной потери власти. В рамках выдвинутой гипотезы становится понятной и логичной смерть поэта, упорно трактуемая памятью народной, как заказное убийство.

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