Тайны числа 42

Какие вы знаете загадочные числа? Ну, разумеется, тринадцать, затем счастливая семерка. Без дьявольских трех шестерок тоже никак не обойтись. А вот говорит вам о чем-нибудь число 42? Нет? Совершенно напрасно…

25 мая весь мир отмечает День полотенца как день памяти известного британского писателя, автора юмористических фантастических произведений Дугласа Адамса, который первым в мире обратил внимание на число 42.

В культовом романе «Путеводитель для путешествующих автостопом по Галактике» даётся ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» (англ. The Ultimate Question of Life, the Universe and Everything). Этот ответ должен был решить все существующие в мире насущные проблемы. Специально созданный мощнейший во Вселенной суперкомпьютер искал его в процессе семи с половиной миллионов лет непрерывных вычислений, и его ждали все разумные расы.

Когда этот ответ был наконец получен, он гласил: «42».

Так в чем же его секрет?

Действительно ли это число столь важно, могущественно и загадочно, или же это всего лишь досужие измышления писателя-фантаста? Не будем слушать шарлатанов от нумерологии, а обратимся к неопровержимым фактам, которыми пронизана вся наша жизнь.

Начнём со Вселенной. Голландский астроном Йорг Рахен (Jorg Rachen), участвующий в проекте космической обсерватории «Планк», и немецкий философ Уте Гахлингс (Ute Gahlings) опубликовали работу, в которой указывается, что основные параметры стандартной космологической модели могут быть получены из комбинирования всего лишь трёх чисел: 23, 42 и числа Пи.

Авторы сформулировали концепцию, которую назвали конспирологической космологией, поскольку выявленные ими закономерности натолкнули их на мысль, что основные параметры нашей Вселенной не случайны, а заданы некими высшими силами, причастными к её созданию.

Строго говоря, современная астрофизика достаточно уверенно прослеживает историю Вселенной практически до самого момента Большого взрыва, давшего ей начало. Однако что было до этого (если, конечно, можно употребить термин «до этого», ибо время как таковое в нашем понимании тогда не существовало), мы не знаем. И у нас попросту нет ни физических, ни методологических инструментов это узнать. Более того, физика и астрофизика способны ответить на вопрос «Как?». С вопросом «Почему?» — намного сложнее.

Почему такие фундаментальные константы, как постоянная Планка или заряд электрона, имеют именно такие, а не другие значения? Почему скорость света в пустоте составляет именно 300 тыс. км/с? В космологии существует т.н. антропный принцип, в соответствии с которым бессмысленно искать объяснения некоторым особенностям наблюдаемой нами Вселенной; они именно таковы просто потому, что нас угораздило появиться именно во Вселенной как раз с такими свойствами. А других вселенных с другими характеристиками мы попросту не видим (необходимо сказать, что в последние два десятилетия появилось достаточно много теоретических работ, на полном серьёзе исследующих возможность множественности вселенных).

Что же до вопроса «Зачем?», то никакие естественные науки в принципе не способны дать на него ответа, — он относится к компетенции философии. Зачем была создана Вселенная, если она была создана? У разных философов и теологов есть множество вариантов ответа.

Меж тем никакие известные на сегодняшний день науке факты совершенно не противоречат гипотезе, будто она была создана в результате целенаправленного акта творения, хотя нет и доказательств обратного. Знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг, много лет прикованный к инвалидному креслу, в настоящее время работает над созданием всеобъемлющей «М-теории», или «Теории всего», призванной заполнить пробелы, оставленные теорией суперструн и общей теорией относительности Эйнштейна. В своё время Хокинг пришёл к выводу, что для запуска процесса формирования нашей Вселенной Бог (или какая-то всемогущая, по нашим меркам, разумная сила, которую мы могли бы так называть) совершенно не обязателен.

Тем не менее недавно Bank of America Merrill Lynch в информационной записке для своих клиентов выдвинул теорию, будто с вероятностью от 20% до 50% вся наша Вселенная и человечество в частности являются объектом компьютерного моделирования, т.е. существуют в своеобразной матрице, и это не было первоапрельской шуткой. Илон Маск более категоричен: согласно его точке зрения, шанс на то, что мы существуем в объективной реальности, не превышает одного на несколько миллиардов.



Итак, в чём состоит «конспирологическая космогония» Рахена и Гахлингса?

Авторы начинают с определения набора основных конспирологических постоянных. В первую очередь они выделяют число 23, равное сумме трёх последовательных простых чисел: 5+7+11. Кроме того, это единственное целое число, которое находится в интервале от Пи в степени e (~22.4) до e в степени Пи (~23.1).

Следующее выделяемое ими число — 42. Если записать его в двоичной системе счисления, то получится 101010 — пара 10 три раза, — что ведёт к числу 23. Комбинируя эти два числа с числом Пи, оказывается, можно получить набор основных параметров современной космологической модели. Например, доля барионного вещества во Вселенной — 42/1000 от общего количества материи. Значение постоянной Хаббла, характеризующей скорость расширения Вселенной H0=72 (км/c)/Мпк, почти равно 23*Пи. Доля тёмной материи — 23 процента, а доля загадочной тёмной энергии — 72 процента от всей гравитационной энергии Вселенной, что опять же равно 23*Пи.

Произведение 23*42=966, названное авторами суперконспирологической постоянной, явно соответствует величине 0,966, близкой к показателю спектра первоначальных возмущений плотности материи, которая, как показали результаты миссии «Планк», несколько отличается от единицы.

Авторы приходят к выводу, что такого рода совпадения вряд ли являются случайными и что либо наша Вселенная была создана некоей разумной силой, либо Вселенной в обычном понимании этого слова вообще не существует и весь мир не более чем иллюзия. Например, компьютерная программа, созданная для каких-то особых целей, известных только её создателям, которых авторы именуют ёмким словом «они». Что вполне совпадает с предупреждением Bank of America Merrill Lynch и точкой зрения Илона Маска.



Если предположить на минуту, будто теория Рахена и Гахлингса верна, смысл ответа, так и не понятого персонажами Дугласа Адамса, становится яснее. Ведь число 42 — основная константа, заложенная в структуру нашей Вселенной её гипотетическими создателями. При таком подходе уже не удивляют чрезмерно частые, с точки зрения теории вероятности, случаи, когда это число играет значительную роль в нашей жизни и смерти, а то и в судьбах всего мира. Ведь теория вероятности исследует случайные события, а это число было заложено в ткань мироздания, что называется, «по дизайну».

Радуга появляется, когда свет преломляется и возвращается к наблюдателю под углом в 42 градуса. Дуга радуги имеет радиус 42 градуса. При высоте Солнца в 42 градуса радуга исчезает.

Большая туманность Ориона — ярчайший диффузный объект, видимый на небе невооружённым глазом, известный со времён античности и весьма сильно стимулировавший в своё время развитие астрономии. Французский астроном XVII века Шарль Мессье, создавший первый в истории каталог туманностей и присвоивший ей номер 42, отметим, явно ничего не знал о теории Рахена и Гахлингса.

TTTAATTGAAAGAAGTTAATTGAATGAAAATGATCAACTA AG — именно так выглядит общая для всех позвоночных последовательность ДНК. В этой записи 42 символа.

На всех ртутных медицинских термометрах отметка «42» обозначена красным цветом. Именно при этой температуре сворачивается белок крови и человек умирает.

От естествознания перейдём к теологии и философии. Особое значение числа 42 можно разглядеть по тому, как часто оно фигурирует во всех религиях и насколько серьёзную роль в них играет.



Древние египтяне связывали с жизнью бога Осириса два числа — 28 (количество дней в лунном месяце) и 14 (по преданию, тело Осириса было расчленено на 14 частей, что является аллегорией, отражающей убывание луны от полнолуния к новолунию за 14 дней). В сумме эти два числа дают 42.

В египетской Книге мёртвых сказано: на смертном суде люди ответят за свои 42 смертных греха перед 42 богами.

Молитва «Ана бе коах» состоит из семи строк, а в каждой строке находится по шесть слов. Если сложить первые буквы всех этих слов, то получится имя бога. Изучать каббалу разрешается только по достижении 42 лет.

Прежде чем удалиться в нирвану, Будда 42 года отвечал на вопросы.

Согласно Священному Писанию, до рокового поцелуя в Гефсиманском саду Иисус проповедовал три с половиной года, то есть 42 месяца. А в роду у него было: «Всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Матфей 1:17). Три раза по четырнадцать — это 42 рода.

Первая в истории печатная книга — Библия Гутенберга — на каждой странице содержит ровно по 42 строки.

Судьбы правителей, война и мир, как выясняется, также тесно связаны с этим числом.

Гитлер, несомненно, являлся одним из самых ненавидимых персонажей во всей истории. До того момента, когда ведущая бои за Берлин Советская армия довела-таки его до самоубийства, на Гитлера было совершено в общей сложности 42 неудачных покушения.

В стане же победителей после начала холодной войны и ряда первых ядерных испытаний в центре Москвы, под Таганским холмом, было сооружено стратегическое противоатомное убежище, предназначенное для первых лиц государства. Его местоположение было выбрано так, чтобы в случае объявления тревоги руководство СССР успело добраться и продолжить руководство армией и государством в условиях ядерной войны. Приказ о создании бункера был подписан лично И.В. Сталиным, а сам объект получил обозначение ГО-42 (сейчас там находится популярный музей, открытый для экскурсионных посещений).

Архитектор набирающего обороты мирового кризиса, главный проводник идей глобализации и человек, запустивший по всему миру череду «гуманитарных бомбардировок» и «насильственного установления демократии», Билл Клинтон был 42-м губернатором штата Аризона и 42-м президентом США.

Московские события октября 1993 г., когда Борис Ельцин расстрелял из танков здание Верховного Совета РСФСР и фактически произвёл антиконституционный государственный переворот, положили начало печально известным «лихим 90-м» — олигархическим и бандитским. Идеологические контуры этого пути развития страны были обозначены в обращении либеральных деятелей культуры, опубликованном в газете «Известия». Это обращение известно как «Письмо 42» — по числу подписавших его литераторов.

Впрочем, подобных фактов при желании можно найти ещё великое множество. Гораздо интереснее посмотреть на то, как это число вплетается в ткань простых человеческих судеб, порой это производит совершенно ошеломляющее впечатление.

На 42-й минуте всенародно любимого фильма «Белое солнце пустыни», когда красноармеец товарищ Сухов и Петруха закладывают динамит на баркасе и испытывают бикфордов шнур, происходит такой диалог:

П.: Загорится?

С.: Должна. Как займётся, считай.

П.: (Считает, пока горит шнур.) Сорок два! Теперь пускай плывут на катере, хе-хе, за кордон собрались. Заведут мотор и через 42 ка-а-а-ак!

С.: Эт точно.

Что происходит дальше по сюжету — все знают. Таможенник Верещагин — тот самый, которому «За державу обидно!» — захватывает баркас, заводит двигатель и направляется к берегу, к ним на помощь. Баркас взрывается, Верещагин гибнет.

…Через год после выхода фильма на экраны исполнитель роли Верещагина Павел Луспекаев умер от диабета в возрасте 42 лет.

И, кстати, слово «смерть» в японском языке звучит точно так же, как число 42.

Между тем творческая интеллигенция по всему миру уже давно использует число 42; если им нужно какое-то число, почему бы не использовать именно это? Своего рода всемирный флешмоб.

Например, агент Малдер из сериала «Секретные материалы» живёт в квартире № 42, название одной из серий научно-фантастического сериала «Доктор Кто» — «42», мистические числа в сериале «Остаться в живых» — 4, 8, 15, 16, 23, 42 (23 и 42 в конце!), номер поезда в фильме-катастрофе «Метро» — снова 42.

А скоро в России даже будет снят фильм, который так и называется — «42». Герой фильма увлекается коллекционированием этого числа, а в итоге разгадывает его настоящий секрет. Впрочем, является ли этот секрет действительно настоящим, неизвестно.

В Откровении Иоанна Богослова, в главе 13 читаем: «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца».

Будда отвечал на вопросы в течение сорока двух лет, после чего оставил свое тело и перешел в астральный мир.

В египетской «Книге мертвых» повествуется о смертном суде, где умершему необходимо оправдаться перед 42 богами в 42 смертных грехах.

Апостол Петр стал первым папой римским в 42 году нашей эры, основав, таким образом, институт католицизма. Правда, это, скорее, легенда.

Популярная у каббалистов молитва на иврите «Ана бекоах» состоит из семи строк, в каждой из которых по шесть слов (шестью семь – сорок два). А первые буквы каждого слова составляют 42-буквенное имя Бога. Кстати, изучение каббалы у евреев начинается только по достижении 42 лет.

В японском языке комбинация цифр «4» и «2» (42) звучит как сини, что в свою очередь есть одна из форм глагола «умирать» (сину).



Николай Васильевич Гоголь, сильно увлекавшийся мистицизмом, тоже не смог пройти мимо странного числа. Один из героев его фантастичной и абсурдной повести «Нос», свое нежелание жениться оправдывает тем, что «нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года».

В «Записках сумасшедшего» Гоголя главный герой (еще будучи в здоровом уме) отмечает в своем дневнике: «Мне еще сорок два года – время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба».

Египтяне записывали основы своей религии, это писание было названо «Сорок две книги Тота». Всего существовало 42 книги и ещё две книги отдельно.

42+2 — это число хромосом, характерное для первого Уровня Сознания. В книгах этих встречаются Нетеры — мифические человеческие существа с головами животных, каждое из которых представляет конкретную хромосому, конкретный аспект и свойство жизни. Нетеры олицетворяют путь перехода с Первого на Второй Уровень Сознания.

Вознесённые Учителя использовали особый генетический код Осириса для того, чтобы помочь другим людям понять, как достичь Вознесения. Посвящённому генетические ключи открывались через Нетеров, представляющих хромосомы Осириса. Такой способ представления их религии создал проблему во время разъединения Верхнего и Нижнего Египта. В Верхнем и Нижнем Египте было по 42+2 бога (Нетера).

Когда Менес воссоединил обе части в одну страну Египет, он принял оба этих представления учения. Теперь у них было 84+4 бога. Так появилось 88 различных представлений о Боге в Египте. Это привело к разделению и оккультизму, и через некоторое время понимание того, что есть только один Бог, было полностью утрачено. Даже при всей помощи Братства Тата не удавалось исправить ситуацию, она становилась всё хуже и хуже.

Царь Снефру разделил Египет на 42 области — нома (административных округов). В каждом из них возникло собственное управление с кучей чиновников, не считая давнюю традицию иметь «местных» богов, возглавляемых «триумвиратом» небожителей и их слугами -многочисленными жрецами. Сначала наместники наблюдали за сбором налогов и, выполнив свою задачу, возвращались в столицу Мемфис. В эпоху правления V династии они начали оставаться в своих номах на длительные сроки. Они сохраняли за собой титул номарха пожизненно и даже передавали его по наследству. Это привело к постепенному ослаблению власти царя.

Сакральная сущность числа «42» проступает в территориальной схеме Древнего Царства, состоявшего из 22 номов (областей) Верхнего Египта и 20 номов Нижнего Египта (всего 42 нома)… В этой связи обращает на себя внимание загадочная фраза историка Марешаля: «Гермес называл Египет изображением Неба».

Как выяснилось в XX веке, число «42» – мировая физическая константа, неотделимая от «этажной конструкции небес», и более того – от архитектоники всего Мироздания. Это как бы предельная величина вещественных, пространственных и временных параметров Вселенной.

Крупнейший отечественный космолог А.Л. Зельманов писал: «Структурные образования, известные в настоящее время, занимают огромный интервал масштабов, составляющий не менее 42 порядков».

Космический объект наибольшего размера – Метагалактика (> 1028 см) и наименьшего – керны элементарных частиц (10-13 – 10-14 см) разнятся примерно на 42 порядка; временные интервалы существования Метагалактики и ядерного времени также равны ~ 42 порядкам; между наибольшими и наименьшими плотностями масс от ядерной (1014 г.см3) до метагалактической (10-28 г.см3) ~ 42 порядка.

Число Гермеса Трисмегиста в современном астрофизическом обосновании воскресло через тысячелетия!

Оно остановило внимание и привело в недоумение необычной универсальностью значений выдающегося физика-теоретика Р.Фейнмана и поразило знатока древней истории археолога Э.Церена, который, отмечая «совпадение» количества погребальных камер усыпальницы фараона Хемака вблизи пирамиды Джосера и усыпальницы в Саккара (другое место и время, но одинаково – 42 камеры!), спрашивает: «Случайность? Или символика цифр?»

Апокалипсис 11:2: «жена, облечённая в солнце», скрывалась от Дракона в пустыне тысячу двести шестьдесят дней (42 месяца), а два пророка Апокалипсиса, «суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли», ровно столько же дней пророчествовали».

Христос, согласно пророчествам Даниила, проповедовал три с половиной года — опять же сорок два месяца. А в роду у него было: «Всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Матфей 1:17). Три по четырнадцать — 42 рода.

Странное какое число, – сорок два – не правда ли? Или это совпадения которые можно приписать к любому числу и разобрать так как будет угодно?

Даже если и любое число можно вот так вот описать подобным образом — это все равно интересно 🙂 Кто возьмется за 43 например?

[источники]