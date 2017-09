Тайны числа 42

Какие вы знаете загадочные числа? Ну, разумеется, тринадцать, затем счастливая семерка. Без дьявольских трех шестерок тоже никак не обойтись. А вот говорит вам о чем-нибудь число 42? Нет? Совершенно напрасно…

25 мая весь мир отмечает День полотенца как день памяти известного британского писателя, автора юмористических фантастических произведений Дугласа Адамса, который первым в мире обратил внимание на число 42.

В культовом романе «Путеводитель для путешествующих автостопом по Галактике» даётся ответ на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» (англ. The Ultimate Question of Life, the Universe and Everything). Этот ответ должен был решить все существующие в мире насущные проблемы. Специально созданный мощнейший во Вселенной суперкомпьютер искал его в процессе семи с половиной миллионов лет непрерывных вычислений, и его ждали все разумные расы.

Когда этот ответ был наконец получен, он гласил: «42».

Так в чем же его секрет?

Действительно ли это число столь важно, могущественно и загадочно, или же это всего лишь досужие измышления писателя-фантаста? Не будем слушать шарлатанов от нумерологии, а обратимся к неопровержимым фактам, которыми пронизана вся наша жизнь.

Начнём со Вселенной. Голландский астроном Йорг Рахен (Jorg Rachen), участвующий в проекте космической обсерватории «Планк», и немецкий философ Уте Гахлингс (Ute Gahlings) опубликовали работу, в которой указывается, что основные параметры стандартной космологической модели могут быть получены из комбинирования всего лишь трёх чисел: 23, 42 и числа Пи.