Тайная жизнь котов и путешествие в их пространство

Все в нашем мире созданы по образу и подобию, не только человек. Каждая молекула вещества, орган, минерал, растение и животное имеет свою сверхцивилизацию, принимавшую участие в разработке их земного тела и разума. И «этажей» у этих цивилизаций бесконечно много. )

Это далеко не первый мой опыт путешествий в тонкие миры. Сейчас пришло желание записывать и делиться с вами всем, что я открываю для себя. Ну что, полетели)))

Бегу я с тревогой внутри по уже засыпающему старинному городу. Мощенные брусчаткой улицы сменяют друг друга. Я ищу своего потерявшегося кота. Моя душа будто летит впереди меня, предчувствуя неладное. Один поворот дороги, второй, вот узкая улица с пустыми брошенными домами, черные окна нагоняют на меня жути. И тут мое сознание переносится в совершенно другое пространство: я – уже кот, и меня с лихим задором бьют другие грязные и худые коты.

Я на каком-то чердаке и вырваться отсюда нет никаких шансов. Мое сознание снова возвращается ко мне и я продолжаю свой бег в поисках любимого пушистого друга, уже точно зная что он в беде. Мне нужно искать чердак, но какой? их тут сотни.. я не успею его спасти.. моя тревога нарастает. Сознание снова переносится в кота – обидчики все больше раззадориваются моей беспомощностью, и я кричу что есть мочи. Сознание возвращается в мое тело и я оторопеваю от душераздирающего крика моего любимца, где-то высоко на уровне крыши одного из соседних домой. Я молнией лечу по бесконечным лестницам, хватаясь за обветшалые деревянные перила. Поднимаюсь под самую крышу дома и вижу в потолке маленький люк на чердак. Я точно знаю, что мой кот там.

Одно мгновение, и я проскальзываю в этот люк и оказываюсь на месте кровавой драки.. Немая сцена, коты недоумевающими глазами смотрят на меня. Я сначала не заметила ничего необычного, и уже нашла взглядом своего сильно побитого, но еще живого друга. Хотела подбежать и забрать его, но тут понимаю, что у меня больше нет физического плотного тела. Мои полупрозрачные руки проскользнули сквозь тело моего кота и он остался лежать на том же месте. Теперь уже я смотрела квадратными глазами на все еще оцепеневшую от удивления банду малолетних пушистых злодеев. Пару минут мы все пытались осознать что происходит. Тут в комнату начали приходить более взрослые коты и кошки, которые рассматривали меня как НЛО. Наконец один кот говорит!!!! мне: «Что ты тут делаешь? И как вообще тебе удалось к нам попасть? ».

В моей голове, почему-то молниеносно пронеслась сказка про Алису в стране чудес, которую я никогда не любила.. Я объяснила, что просто искала своего кота и бежала на его крик, вот так залезла на чердак и теперь я тут, и сама не совсем понимаю где. Кот ответил, что впервые сталкивается с таким случаем, что человек попал в астральный мир котов. В котором, как я поняла, они ведут свою осознанную, наверное даже более активную и «социальную» жизнь, нежели в мире физическом (параллельно).