Тайная жизнь котов и путешествие в их пространство

Все в нашем мире созданы по образу и подобию, не только человек. Каждая молекула вещества, орган, минерал, растение и животное имеет свою сверхцивилизацию, принимавшую участие в разработке их земного тела и разума. И «этажей» у этих цивилизаций бесконечно много. )
Это далеко не первый мой опыт путешествий в тонкие миры. Сейчас пришло желание записывать и делиться с вами всем, что я открываю для себя. Ну что, полетели)))
Бегу я с тревогой внутри по уже засыпающему старинному городу. Мощенные брусчаткой улицы сменяют друг друга. Я ищу своего потерявшегося кота. Моя душа будто летит впереди меня, предчувствуя неладное. Один поворот дороги, второй, вот узкая улица с пустыми брошенными домами, черные окна нагоняют на меня жути. И тут мое сознание переносится в совершенно другое пространство: я – уже кот, и меня с лихим задором бьют другие грязные и худые коты.
Я на каком-то чердаке и вырваться отсюда нет никаких шансов. Мое сознание снова возвращается ко мне и я продолжаю свой бег в поисках любимого пушистого друга, уже точно зная что он в беде. Мне нужно искать чердак, но какой? их тут сотни.. я не успею его спасти.. моя тревога нарастает. Сознание снова переносится в кота – обидчики все больше раззадориваются моей беспомощностью, и я кричу что есть мочи. Сознание возвращается в мое тело и я оторопеваю от душераздирающего крика моего любимца, где-то высоко на уровне крыши одного из соседних домой. Я молнией лечу по бесконечным лестницам, хватаясь за обветшалые деревянные перила. Поднимаюсь под самую крышу дома и вижу в потолке маленький люк на чердак. Я точно знаю, что мой кот там.
Одно мгновение, и я проскальзываю в этот люк и оказываюсь на месте кровавой драки.. Немая сцена, коты недоумевающими глазами смотрят на меня. Я сначала не заметила ничего необычного, и уже нашла взглядом своего сильно побитого, но еще живого друга. Хотела подбежать и забрать его, но тут понимаю, что у меня больше нет физического плотного тела. Мои полупрозрачные руки проскользнули сквозь тело моего кота и он остался лежать на том же месте. Теперь уже я смотрела квадратными глазами на все еще оцепеневшую от удивления банду малолетних пушистых злодеев. Пару минут мы все пытались осознать что происходит. Тут в комнату начали приходить более взрослые коты и кошки, которые рассматривали меня как НЛО. Наконец один кот говорит!!!! мне: «Что ты тут делаешь? И как вообще тебе удалось к нам попасть? ».
В моей голове, почему-то молниеносно пронеслась сказка про Алису в стране чудес, которую я никогда не любила.. Я объяснила, что просто искала своего кота и бежала на его крик, вот так залезла на чердак и теперь я тут, и сама не совсем понимаю где. Кот ответил, что впервые сталкивается с таким случаем, что человек попал в астральный мир котов. В котором, как я поняла, они ведут свою осознанную, наверное даже более активную и «социальную» жизнь, нежели в мире физическом (параллельно).
Мы прошли в другую комнату, где мне открылась картина жизни сотни котов. Кто-то из них играл на музыкальных инструментах, распевая во все горло песни, кто-то качался в гамаке, кто-то уставился в окно (как это делают наши домашние коты), кто-то уже нес мне огромный, расписанный гжелью чайник ароматного чая. Возле меня собрались старейшины этого кошачьего притона, остальным запретили ко мне приближаться. Один из них был главарём бандитской шайки и это его отпрыски побили моего кота.
Кто-то был душой компании (самым веселым и озорным котом), была старая кошка, которая руководила всеми бытовыми делами этого общества, и еще несколько очень важных в их обществе котов расселись вокруг меня. Со мной говорил их вожак. Он объяснил мне, что все коты должны быть преданы своей кошачьей «цивилизации» и активно участвовать в этом астральном мире. Здесь они имеют каждый свой статус и обязанности, а также строгое иерархическое подчинение. Но вот домашние коты, они нарушают эти законы, они начинают жить человеческой жизнью. Это вызывает не дюжую агрессию уличных котов, проповедующих независимую свободную жизнь и соблюдение всех устоев этой жизни. Они считают, что домашние питомцы предают свою «котоцивизацию», мнят о себе что они «котолюди», что они становятся беззаботными, мягкими занеженными и тупыми, потерявшими свои навыки охоты, конкурентной борьбы, острого нюха, чуткого уха, зоркого взгляда, они теряют свою гибкость и ловкость и тем самым становятся как бы отбросами — и не людьми и не котами. Вот поэтому дети бандитской шайки совершенствуют свои навыки борьбы и убийств на домашних котах, мол это такой им урок, чтоб не были неженками диванными. И мой кот попал как раз в такой расклад.
Несколько раз я просыпалась в своей физической человеческой реальности, в своем 2017 году, где у меня вообще нет никакого кота, шла пить воду, пытаясь отогнать тяжелые ощущения моего путешествия. Но, снова погружалась в цивилизацию котов и наш контакт с ними продолжался.
Меня все еще тревожило жестокое обращение их отпрысков с моим домашним котом. И я прочитала им нравоучительную лекцию о добре, мудрости, принятии и тд. Пока я пыталась расширить мировоззрение и миропонимание этих кошачьих главарей, я отметила, что они воспринимают меня как великого Бога, они все внутри немного дрожат как от озноба и до сих пор не совсем могут поверить своим глазам, что рядом с ними находится человек, готовый идти на контакт и диалог. Я действительно была в разы больше их, хоть и не имела привычного тела, но их пространство было мне тесным и мрачным. Они старались максимально вежливо и осторожно вести со мной диалог (что, честно сказать, для них не свойственно), но у них было опасение, вызвать во мне агрессию.
Потом они провели мне небольшую экскурсию и показали как много у котов разных таланов и способностей, что все заняты своим любимым делом, что у каждого есть свое место и все происходит в их обществе по регламенту, и котики счастливы жить такой жизнью.
Позже, старейшина поделился своими переживаниями, на счет моего загадочного проникновения в их мир. Он волновался, что теперь я смогу проводить сюда других людей и мы разрушим их идиллию. Он вообще не знал как себя со мной вести, и чем для них чреват мой визит. Он дал мне почувствовать через себя на сколько для них важно вести эту тайную жизнь, это неотъемлемая часть их цивилизации и именно в этом пространстве они черпают свои силы.
Их способности выживать, предчувствовать, быть целителями, видеть сквозь пространства находятся именно в этом измерении. И жизнь в физическом мире для них, как бы вторична. Я прониклась этой чудесной пушистой цивилизацией, и относилась к ним с уважением и признанием. Недалеко от меня в углу лежал мои домашний побитый любимец, к нему постоянно подходили разные кошки и лечили его своей энергией.. он потихоньку приходил в себя. А я чувствовала, что мне пора уходить. Я поблагодарила их за теплый прием и более грозно сообщила, что жду своего кота дома целого и невредимого)))
Как всегда, после таких путешествий, я еще несколько часов не могу точно определить свое местонахождение в пространстве и времени. Мой ум пытается срочно обработать все полученные террабайты информации, упорядочить их, систематизировать, привязать к прошлому опыту и определить в точную ячейку одного из своих отделов. Мне смешно и забавно это наблюдать, ведь мой ум хочет думать, что он это Я)).
Но, Я получаю такой многомерный опыт, погружаясь в пространства, где нет времени, где нет материи, где нет ничего привычного моему уму. Мой ум остается мирно спать в свой теплой кроватке, пока Я рассекаю просторы, оживляющие Нечто внутри меня. Я отправляюсь в путешествия, в которых вспоминаю свою истинную суть, свою многомерность, где открываю заново забытые порталы вселенских знаний. А утром, несколько часов кряду происходит загрузка этого опыта и мой любимый, очень серьезный и ответственный ум пыхтит как поровоз, принимая эти потоки)).
С любовью, теплом, добром 💜💜❤️💜💜
Loving Spark