ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА

Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели! Их практика частично подвергнута сомнению, частично предана забвению. К сожалению! Ведь действительно методика любопытная, а главное, оправдывавшая себя во многих случаях.

*Массаж для снижения аппетита

Для этой цели, перед едой нужно массировать верх (кончик) мизинца. Для мужчин и женщин есть разница:

Мужчины – до 12 часов массируют против часовой стрелки, а после полудня – по часовой

Женщины – до 12 часов по часовой стрелке, а по полудни – против.

Ровно в полдень эту точку трогать нельзя.

Целители древности применяли различные массажные техники работы с точками тела. Это были легкие поглаживания, надавливания, применение иголок, ввинчивание. С помощью подобных техник лечили множество заболеваний всех систем организма.



*Массаж при болезнях печени

Но не только мизинец используется для решения проблем со здоровьем. Китайские целители используют указательные пальцы для диагностики и лечения печени, они их называют «пальцами печени». Используя работу с указательным пальцем можно проверить здоровье печени. Для этого: расправить ладонь, с силой распрямить пальцы, и удерживая их в напряжении, нужно постараться согнуть указательный палец.

Если все получилось, и остальные пальцы не стали сгибаться вместе с указательным пальцем, значит работа печени в норме.

Если пальцы стали сгибаться вместе с указательным, то это говорит о том, что требуется укреплять печень. Для этого необходим ежедневный массаж указательных пальцев, длительностью 2-3 минуты по нескольку раз в день.

*Массаж при насморке

Вот некоторые примеры использования метода. При насморке, надо найти болезненную точку на большом пальце левой руки – середине его верхней фаланги, около кожного завитка, и прикрепить к ней пластырем зерно гречихи или зеленого гороха (в случае сильного насморка). Периодически следует нажимать на прикрепленное зернышко. Насморк быстро пройдет, но такой метод может быть и профилактикой в сезон простудно-вирусных заболеваний.

*Массаж при болезнях коленей

При проблемах с коленями (болят или плохо сгибаются), особенно у людей в солидном возрасте, нужно массировать средние суставы безымянного и среднего пальцев. Эти суставы пальцев и являются точками соответствия коленям, причем правому колену соответствует сустав безымянного, а левому сустав среднего пальца. При разнообразных заболеваниях коленей нужно на суставы среднего и/или безымянного пальцев закрепить при помощи пластыря семена растений, таких как морковь, красный перец или помидора.

*Точечный массаж кистей рук от усталости

При интенсивных умственных нагрузках, частых стрессах, сильной утомляемости, снять большое напряжение и усталость, расслабиться поможет точечный массаж кистей рук. Делать массаж можно как на работе, так и по дороге домой и дома, тем более, что много времени это не отнимает, а силы восстанавливает.

Массировать нужно мизинец левой руки указательным и большим пальцами правой. Начинать нужно с фаланги с ногтем и надавливая, продвигаться к основанию пальца, проходя так весь мизинец.

Массировать поочередно большие пальцы рук. Техника подобно предыдущей, начинать нужно с фаланги с ногтем и продвигаться к основанию пальца, массируя палец всей кистью.

Подобные методы можно использовать и для улучшения работы различных органов, необходимо только найти точку соответствия.