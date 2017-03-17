ТАЙНАЯ СИЛА МИЗИНЦА

Одним лишь воздействием на мизинец левой руки можно существенно поправить здоровье.Это знали древнейшие врачеватели! Их практика частично подвергнута сомнению, частично предана забвению. К сожалению! Ведь действительно методика любопытная, а главное, оправдывавшая себя во многих случаях.
*Массаж для снижения аппетита
Для этой цели, перед едой нужно массировать верх (кончик) мизинца. Для мужчин и женщин есть разница:
Мужчины – до 12 часов массируют против часовой стрелки, а после полудня – по часовой
Женщины – до 12 часов по часовой стрелке, а по полудни – против.
Ровно в полдень эту точку трогать нельзя.
Целители древности применяли различные массажные техники работы с точками тела. Это были легкие поглаживания, надавливания, применение иголок, ввинчивание. С помощью подобных техник лечили множество заболеваний всех систем организма.
*Массаж при болезнях печени
Но не только мизинец используется для решения проблем со здоровьем. Китайские целители используют указательные пальцы для диагностики и лечения печени, они их называют «пальцами печени». Используя работу с указательным пальцем можно проверить здоровье печени. Для этого: расправить ладонь, с силой распрямить пальцы, и удерживая их в напряжении, нужно постараться согнуть указательный палец.
Если все получилось, и остальные пальцы не стали сгибаться вместе с указательным пальцем, значит работа печени в норме.
Если пальцы стали сгибаться вместе с указательным, то это говорит о том, что требуется укреплять печень. Для этого необходим ежедневный массаж указательных пальцев, длительностью 2-3 минуты по нескольку раз в день.
*Массаж при насморке
Вот некоторые примеры использования метода. При насморке, надо найти болезненную точку на большом пальце левой руки – середине его верхней фаланги, около кожного завитка, и прикрепить к ней пластырем зерно гречихи или зеленого гороха (в случае сильного насморка). Периодически следует нажимать на прикрепленное зернышко. Насморк быстро пройдет, но такой метод может быть и профилактикой в сезон простудно-вирусных заболеваний.
*Массаж при болезнях коленей
При проблемах с коленями (болят или плохо сгибаются), особенно у людей в солидном возрасте, нужно массировать средние суставы безымянного и среднего пальцев. Эти суставы пальцев и являются точками соответствия коленям, причем правому колену соответствует сустав безымянного, а левому сустав среднего пальца. При разнообразных заболеваниях коленей нужно на суставы среднего и/или безымянного пальцев закрепить при помощи пластыря семена растений, таких как морковь, красный перец или помидора.
*Точечный массаж кистей рук от усталости
При интенсивных умственных нагрузках, частых стрессах, сильной утомляемости, снять большое напряжение и усталость, расслабиться поможет точечный массаж кистей рук. Делать массаж можно как на работе, так и по дороге домой и дома, тем более, что много времени это не отнимает, а силы восстанавливает.
Массировать нужно мизинец левой руки указательным и большим пальцами правой. Начинать нужно с фаланги с ногтем и надавливая, продвигаться к основанию пальца, проходя так весь мизинец.
Массировать поочередно большие пальцы рук. Техника подобно предыдущей, начинать нужно с фаланги с ногтем и продвигаться к основанию пальца, массируя палец всей кистью.
Подобные методы можно использовать и для улучшения работы различных органов, необходимо только найти точку соответствия.
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ
Оказывается, есть простой способ проверить состояние печени.
С силой расправляю пальцы ладони, держу их в напряжении и пытаюсь согнуть указательный. Попытка удаётся сразу. Значит, печень функционирует нормально, иначе сгибание одного повлекло бы за собой сгибание других пальцев.
Но насколько можно доверять результату? Не досужий ли вымысел такая диагностика?
Нет, метод из восточной медицины, проверенный временем. Китайские врачеватели называют указательные пальцы «пальцами печени». И издревле используют их для её диагностики и лечения.
Положим, у кого-то один «кланяющийся» потянул за собой сотоварищей. Тогда рекомендуется ежедневно по 2—3 минуты несколько раз в день массировать указательные пальцы. Это укрепит печень.
И ещё. Полезно по 5 минут утром и вечером активизировать этот орган силовыми специальными упражнениями. Сцепляю перед грудью оба указательных и пытаюсь мощно растянуть руки в стороны. При этом важен ритм дыхания: натяжение — вдох через нос, ослабление — спокойный выдох..
Так ли уж странно, что при этом набирает энергию печень? По-моему, сомневаться не стоит. Хотя бы потому, что и вера в лечебные свойства наших действий, известно, тоже лекарство.И\