Тайна «Вечной книги»

Недавно исследователи обнаружили абсолютно новую книгу пророчеств, которая очень точно указывает даты предстоящих событий. Они расписаны не только по годам, но и по дням. Более того, эта книга содержит предсказания до 6323 года, то есть до седьмого тысячелетия. Автор книги — мало кому известный монах из Флоренции.

Маленький провинциальный город Ассизи, расположенный на юге Италии, и считается одним из самых красивых на нашей планете. А вот главная достопримечательность этого города — древний монастырь Святого Франциска. Он был построен еще в XIII веке, и сегодня каждый день его посещают тысячи туристов. Но всего шесть веков назад попасть сюда могли только избранные. В монастыре жили монахи-францисканцы.

В 1333 году в Ассизи началась эпидемия чумы, от которой погибли все монахи. Несколько веков церковь была заброшена, но в 1970 году власти Италии решили реконструировать древний архитектурный памятник. Строительные работы велись в течение двух лет. Когда они уже подходили к концу, в 1972 году строители обнаружили тайник. Он находился за каменной кладкой одной из стен монастыря.

И эта находка стала настоящей сенсацией. В тайнике лежала древняя книга, написанная шесть столетий назад. Этот манускрипт получил название «Вечная книга». Чтобы понять ее содержание, исследователям пришлось потратить целых пять лет. Когда ученым удалось прочесть древние тексты, они были шокированы — это были пророчества на пять тысяч лет вперед. В этой книге около восьмисот страниц и больше пяти тысяч предсказаний. А под каждой главой был нарисован маленький черный паук.

Именно благодаря этой подписи ученые предположили, кто автор книги предсказаний. «Черный Паук» по-итальянски — Раньо Неро. Так звали монаха, который жил в монастыре в XIV веке. На самом деле очень мало известно об этом человеке. Ученые считают, что его реальное имя Федерико Мартелли. Предполагают, что этот человек был советником Альберта Великого и был широко известен. К слову, отдельные манускрипты, авторство которых приписывалось Неро, находили и раньше, более того, этими текстами интересовался даже Гитлер (об этом ниже).

Справедливости ради надо заметить, что не все считают автором книги именно Раньо Неро. Исследователи разошлись во мнениях о находке: одни считают книгу истинным и самым полным трудом Раньо Неро, другие предпочитают считать фолиант более поздней подделкой. Наука, на вооружении которой есть радиоизотопный метод определения возраста книги, дала свой ответ: найденный труд написан не позднее XVII века. Если вспомнить, что даты жизни прорицателя относят либо к XIV, либо к XV веку, вопрос о подлинности книги-оракула продолжает оставаться открытым.

В своей рукописи Неро за полтора века до Нострадамуса дал прогноз событий цивилизации нашей планеты. «Когда отец-настоятель запретил мне составлять гороскопы, я стал думать о людях по ночам, — написал в предисловии к рукописи Раньо Неро. — Мне стали сниться мистические сны. С годами такие реальные, что я не мог их не записывать. С течением лет человек теряет юность, красоту, здоровье, порывы честолюбия. И только страх перед будущим никогда не покидает людей».

Видимо, чтобы его развеять, Раньо взялся за перо. Зарабатывать вне церковного регламента монахам средневековья можно было только составлением биографий, астрологических карт, древа рода известным флорентинцам. Отец настоятель был против, но что поделать? Деньги монастырю нужны, а запретить астрологию как ересь только потому, что на нее все больше спросу, он не мог.

Эпоха Возрождения стояла на пороге, и среди настоятелей был негласный договор с паствой — разрешать писание на заказ любых творческих произведений, кроме личных гороскопов. То, что жизнеописания почтенных флорентийцев выходили из-под пера обитателей монастырей, не удивительно. Все хотели иметь «боговдохновенные» биографии. То есть написанные самими служителями Бога. Кстати, представители известного рода Веспуччи также обращались к францисканцам.

И, возможно, именно монах Неро писал биографию семейства предков первооткрывателя Америки. Но только дружба с Франческо Гвиччардини, государственным деятелем, историком и политологом средневековья, дала возможность Неро официально делать предсказания знатным семействам. Включая пророчества об Апокалипсисе. У почтенных граждан было лишь одно требование — чтобы семейные астрологи никак не были замечены в сатанизме. Нужны были чистые души. Благодаря своему дару предвидения, вещим снам монах Неро описал и вехи будущих открытий человечества.

Отметим, что о нем ничего не было известно вплоть до XVIII века, когда в Германии обнаружились рукописи. В 30-е годы XX века он стал объектом маниакального исследования со стороны Гитлера, приказавшего Людвигу Бирцеру, координатору исследовательской группы фюрера в области эзотерики перевести таинственные писания монаха для того, чтобы узнать будущее Германии.

По свидетельствам некоторых, Бирцер не выбирал осторожных выражений: «Будет вторая мировая война, и Германия первой ринется в атаку, но она первая проиграет битву в 1943 г., Берлин превратится в кладбище». Гитлер, как известно, не любил ждать и решил в сентябре 1939 г. захватить врасплох Польшу. В конце войны Берлин, как и предсказал Раньо Неро, стал похож на кладбище.

Что касается «Вечной книги», то тут не все ясно с содержанием таинственного сборника. В доступных источниках полного перевода найти невозможно. Для широкой аудитории в 1981 году вышла книга Le profezie del Ragno итальянца Ренцо Башера, которая была переиздана в 1984 году и являлась расшифровкой большинства пророчеств Черного Паука.

Однако это произведение, как и тайный манускрипт, постигла странная судьба. Несмотря на большие тиражи, сегодня найти ее ни в бумажном, ни в электронном виде не представляется возможным. Доступны публике лишь немногочисленные выдержки, содержащие описание и частичную расшифровку около пятидесяти пророчеств.

Миражи истории

Как и в случаях с другими провидцами, большинство предсказаний Раньо Неро касается не конкретных людей, а стран, городов, мира в целом, научных изобретений и открытий. Тем интереснее немногочисленные расшифрованные отрывки, относящиеся к совершенно конкретным личностям. Возможно, таких предвидений было бы больше, если бы не один факт, существенно затрудняющий толкование.

Так, Раньо Неро часто сравнивают с Мишелем Нострадамусом. Но, в отличие от своего последователя, «укладывавшего» пророческие видения в строгую стихотворную форму катренов (часто даже с датами грядущего события), Черный Паук писал в очень произвольной форме, где-то — четко и ясно указывая инициалы или даже имена, а где-то — обходясь невнятными, размытыми образами. Именно поэтому пророчеств, касающихся конкретных людей, у него найдено не так много.

Одним из главных «героев» предвидений Раньо Неро по праву можно считать Иосифа Сталина. Он явно вызывал у провидца большой страх и смятение. Черный Паук именует Сталина «черным человеком, спустившимся с гор и пускающим дым изо рта (это не аллегория, как думают многие, просто во времена Неро европейцы еще не курили табак, поэтому он не мог объяснить, что описываемый им человек курит)».

Сталин сравнивался со страшным медведем, черным жуком, оборотнем, чья зловещая тень накроет треть человечества. Самое интересное, что провидец, обычно не концентрировавшийся на деталях, в отношении «правителя Тартарии» (так в средневековой Европе часто называли Россию) неоднократно повторил, что во время его правления многие будут «убиты в затылок огнем». Не ведавший огнестрельного оружия пророк очень точно описал бесчисленные сталинские расстрелы.

Еще одна великая личность, названная Раньо Неро даже по имени — Мартин Лютер. Провидец писал о том, что в 1503 году начнется церковный раскол, в результате которого запад и север Германии будут воевать между собой. И возглавит этот раскол Мартин Л. Черный Паук не ошибся — главой Реформации стал Мартин Лютер.

В другом пророчестве Неро предсказал, что во второй половине XX века Папа римский, нареченный двойным именем, будет ранен в покушении, которое произойдет на площади при большом стечении народа. Стрелявший будет турком-безбожником. Сам понтифик останется жив и даже простит нападавшего. Действительно на Папу Иоанна Павла II было совершено покушение — точно как в предсказании: на площади, при народе папа был ранен и впоследствии простил стрелявшего в него турка Агджу.

А к середине XX века, как предсказал Неро, «в центре Европы образуется страшный кровавый вихрь, который, как паук, полезет на три стороны — запад, юг и восток и продлится семь лет». Так и вышло: именно в таком порядке кровавый паук нацистской Германии полез на мир. И если вести отсчет с 1938 года, когда нацисты вторглись в Австрию, Вторая мировая война длилась семь лет.

России (Тартарии в текстах Раньо Неро) посвящено много предсказаний великого Паука, но одним из самых «показательных» и удивительных считается видение пророка о Юрии Гагарине. Провидец писал, что «Тартария победит небеса, жители ее первыми поднимутся к звездам. Рыцарь-победитель с именем Георгия Победоносца взлетит в небо в зеркальный год зеркального века в двойном исчислении».

Насколько образным, но при этом точным оказалось предсказание! Юрий, как известно, вариант имени Георгий. 1961-зеркальный год, обе части — отражение друг друга, равно как и в написании XX века. И даже «двойное исчисление» угадано абсолютно верно: ведь года мы считаем в арабских цифрах, а века — в римских.

Черный гриб

А вот еще одно предсказание, которое исполнилось. К середине XX века монах отнес и еще одно «черное событие»: изобретение разрушительного оружия, которое он описал так: «Взрывающийся гриб, сам намного выше роста людского и черный». Конечно, Неро не знал, что это — атомное оружие, зато написал, что будут три взрыва самых страшных: два «на земле, где рождается богиня Аврора», третий — в Тартарии.

Трудно ли нам, сегодняшним, догадаться, о каких странах речь? Аврора, как известно, богиня рассвета. Получается, что два взрыва Неро предсказал в Стране восходящего солнца — Японии. Что ж, он опять не ошибся: первые в мире ядерные взрывы прогремели над городами Хиросимой и Нагасаки.

Ну а что за страна Тартария? Как мы уже говорили, во времена Неро так называли Россию. «Вижу над Черным городом страшное облако, о котором никто не узнает до поры и которое принесет невиданные болезни». Черный город… Да не Чернобыль ли? Радиоактивный взрыв на АЭС, о котором долго не сообщали…

В древней книге пророчеств описаны многие события наших дней. Там упоминаются даже вспышки эпидемии птичьего и свиного гриппа, о которых человечество узнало совсем недавно. Домашние животные станут врагами человека, новые виды болезней придут от них.

Но если пророчества Черного Паука такие точные, вполне возможно, что сбудутся и другие его предсказания. Вот одно из них: «Религия сатаны возникнет в 1925 году. Вижу победное шествие, вижу, как храм, но нет света в нем. Все наоборот, и видны только свиные рыла. В конце XX века весь мир будет поклоняться сатане. Многие белые люди прельстятся этой религией».

Это пророчество монаха уже сбылось, правда, только наполовину. В 1925 году действительно возникла религия сатаны. Англичанин Алистер Кроули создал орден восточных тамплиеров — первую официальную оккультную организацию и провозгласил кумиром сатану. Орден сатанистов стал стремительно разрастаться и уже через пять лет в него входило около миллиона человек.

Но самое главное, вскоре появилось множество других сект, представители которых поклонялись сатане. Сегодня их больше миллиона по всей планете и по официальным данным сейчас религии сатаны придерживаются тридцать миллионов жителей планеты. И их число постоянно растет.

Если верить предсказаниям Неро, эта религия скоро может стать официальной. Согласно предсказаниям Раньо Неро, именно поклонники сатаны приведут человечество к концу света. А начнется все с того, что человек научиться создавать подобных себе. Поклонники сатаны научаться делать так, что каждый человек будет иметь множество своих подобий — отпечатков. Душа человека будет поочередно вселяться в эти подобия.

Получается, что еще в XIV веке монах предвидел то, что ученые научатся клонировать животных и даже людей. Именно клонировать. То есть с помощью одной клетки в лаборатории можно будет вырастить абсолютного двойника. Сейчас эта технология лучше всего развита в США. Эту страну Неро вообще назвал разрушительницей мира.

Монах считал, что именно из Тартарии, то есть России придет спасение человечества. На берегах Волги родится человек, которому удастся побороть религию сатаны и возродить религию добра и света. Гипербореевцы, так Неро называет жителей России, которые спасут человечество от гибели. Когда в России родится человек, который спасет человечество от катастрофы, Федерико Мартелли не указал. Он только написал, что произойдет это в начале XXI века.

Войны и религии

Наверное, любая война — это настолько сильное энергетическое «потрясение», что его «отзвуки» слышны через толщу веков. Видимо, поэтому войны так или иначе предсказывают все ясновидящие, и Раньо Неро не стал исключением. Так, в эпоху средневековья Неро «увидел» и две семилетние войны в Европе, и Балканскую войну в 1912 году (провидец назвал ее «войной над Геллеспонтом», а Геллеспонт, как известно, это Дарданеллы). В возвышенных выражениях писал он об орле, который принесет в клюве огромную войну 1870 года. Все сбылось — франко-прусская война напрямую связана с родом Гогенцоллернов, главным элементом фамильного герба которых является орел.

В отличие от Нострадамуса, строившего предсказания исключительно в рамках христианской доктрины, Раньо Неро смотрел на религию шире, поэтому в его предсказаниях уделено много внимания разным религиозным течениям. Так, предвещал он борьбу между тремя большими религиями: религией Христа, религией Солнца и Огня и Зеленой религией. «Религия Христа» не требует расшифровок, «Зеленая религия», безусловно, ислам. Что касается «религии Солнца и Огня», то толкователи считают, что речь идет о зороастризме, поскольку провидец писал, что ее исповедуют «народы Аравии и Персии».

Сбывшиеся и будущие пророчества

Среди других самых значимых произошедших и тех, которые еще только должны исполниться, были следующие предсказания.

— «Конец XX века — над востоком видно страшное облако», — пишет он. События, произошедшие на Востоке в это время, естественно в комментариях не нуждаются, об этом и так вдоволь сообщала пресса.

— «На небе будет два солнца и две луны. Не будет ночи. Земля превратится в пылающий ад. На земле невозможно будет жить. Лишь в воздухе и под землей будет спасенье живущим. Будет построено восемь подземных городов… С гор будут спилены вершины. Люди смогут жить лишь на горах. Многие люди ослепнут от света двух солнц…» Нарисованная Неро картина не из приятных. Возможно, здесь Черный Паук предсказывает какой-то космический катаклизм, вследствие которого у нас появится новое светило. Но тогда почему можно будет жить лишь на вершинах гор и в подземелье? Это пока остается туманным и не понятным.

Хотя далее есть некоторые пояснения: «На севере снега и льды растают. На полюсах появятся обширные пышно цветущие земли. Это все может быть прямым следствием появления второго Солнца — оно может вызвать смену наклона земной оси и глобальное потепление, в результате которого ледники растают, а климат изменится. Поднимутся огромные волны. Они затопят половину земной тверди и затем откатятся…»

Вышеописанный сценарий очень схож с тем, что нам пророчат некоторые ученые при приближении Нибиру. Планеты, под воздействием которой жизнь на Земле примет совершенно иной уклад.

Неро интересовала не только политика с катаклизмами, но и обыденная жизнь. Он предсказал, что люди начнут строить дома в городах «выше самых высоких деревьев и станут те города деревьями». Витиевато, конечно, но понятно: речь идет о «каменных джунглях». Предвидел монах и технические новинки. Правда, ему они казались непонятными и даже страшными. Но он описывал их так точно, как мог.

«Будут страшные гудящие веревки и цепи. Люди станут общаться при помощи их». Узнаете телефонные провода и электрические цепи? «Возникнут зеркала, в которых люди станут отражаться на многие расстояния». Ну, это — телевизоры и видеотелефоны. А еще Неро писал о «раковинах, которые слышат и говорят человеческими голосами». Сегодня мы уже знаем их названия: телефонные трубки и мобильники. Их действительно, как морские раковины, люди подносят к уху.

Однако в целом, надо отметить, предсказания Черного Паука не настолько пессимистичны, как, скажем, у того же Нострадамуса. Он считал, что человек в состоянии влиять на собственную судьбу, он оставлял людям шанс сделать правильный выбор и тем самым изменить ход событий. Поэтому многие его предсказания имеют альтернативную версию.

Перейти на главную страницу.