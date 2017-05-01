Тайна сознания: кто создает реальность?

Герои выбирают то, что хотят. Находятся во многих местах одновременно. Переживают все возможности сразу. Затем схлопывают лишь одну. — Реджир.

Все дороги ведут в Рим. Всё переплетено. Вечный город. Вечный вопрос, вечная тайна сознания: я ли творю реальность, или она творит меня?

Каждый из нас неизбежно, так или иначе, отвечает на вопрос: творю ли я свою реальность или я — только лист на ветру?

Я сам определяю свою жизнь или она — лишь одно из звеньев цепи предопределённых событий?

Сознание формирует реальность или моя реальность создает мое сознание?

Нам приходится отвечать на вопрос о природе реальности всякий раз, когда мы встаём с кровати, всякий раз, когда вступаем во взаимодействие с «внешним миром».

Может быть, нам приходится отвечать на вопрос «Творю ли я свою реальность?» или «Мое сознание определяет реальность» в каждый миг взаимодействия с «внутренним миром»?

И если правда, что мы сами творим свою реальность, тогда «внутренние» моменты являются предпосылками для «внешних» моментов.

Именно поэтому данный вопрос — самый главный.

«Я творю свою реальность, мое сознание меняет реальность» — эта идея была и остаётся центральной концепцией всех духовных, метафизических, оккультных и алхимических традиций.

«Как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи» — это считается фундаментально-правильным взглядом на реальность.

Но даже если здравый смысл подсказывает, что вы сами создаёте некоторые события своей жизни (что съесть на завтрак, на ком жениться, какую машину купить), не слишком ли большая натяжка — утверждать, что вы имеете какое-то отношение к падению дерева на чью-то машину?

На самом деле у концепции, согласно которой вы творите реальность (в конце концов, кто-то же должен её творить — ведь она существует!), есть масса нюансов.

Она вызывает целый ряд вопросов и возражений. Например:

— Если я творю реальность, и вы творите реальность, и они разные — что тогда?

— Я никогда не создал бы ___________ (нужное вписать) к своей жизни!

— Как понимать совпадения?

— Творит ли умирающий от голода ребёнок свою судьбу?

— А что можно сказать о природных катаклизмах?

— Кто этот «я», творящий реальность?

Все эти вопросы, в свою очередь, переплетены с концепциями кармы, трансцендентного «я», частотного резонанса, отношений, личной ответственности, виктимизации и власти.

Но суть в следующем: наибольшее влияние на вашу жизнь оказывает то, как именно вы отвечаете на этот вопрос, который, подобно забору, разделяет мир надвое.

По какую сторону забора оказываетесь вы?

Принимаете ли вы тот факт, что ваше сознание управляет реальностью?

Все слова, действия и поведение представляют собой флуктуации сознания.

Вся жизнь рождается из сознания и поддерживается сознанием, вся Вселенная является проявлением сознания.

Реальность Вселенной представляет собой единый безграничный океан беспрестанно движущегося сознания.

— Махариши Махеш Йоги.

Тайна сознания в лаборатории

Лауреат Нобелевской премии принстонский физик Джон Уилер говорит:

Как ни удобно в повседневной жизни утверждать, что «внешний» мир существует независимо от нас, ныне отстаивать этот взгляд уже не представляется возможным.

Говоря словами того же Уилера,

Мы не просто зрители перед космической сценой, но творцы и обитатели интерактивной Вселенной.

Физик и писатель Амит Госвами говорит:

Мы привыкли думать, что всё вокруг нас изначально вещественно и существует независимо от нашего личного выбора.

Однако, продолжает Госвами, дабы не вступать в противоречие с открытиями квантовой физики

Мы должны отказаться от мышления подобного рода.

Вместо этого мы вынуждены признать, что даже окружающий нас материальный мир: эти стулья, эти столы, этот ковер, эти комнаты — всё это не более чем возможные движения сознания.

И я каждый миг выбираю, какое из этих движений будет реализовано через мой личный опыт.

Эти физики, и новая физика вообще, декларируют смерть дуализма.

Не разум первичен, а материя вторична, но «разум = материя». Не сознание творит реальность, но «сознание = реальность». Сознание как реальность.

Восприятие реальности

Одной из самых странных идей, возникших в неврологии, является различие между восприятием и реальностью.

Мы переживаем наше восприятие, но не реальность. Что является субъективным восприятием реальности.

С тех пор как физиология цвета была впервые исследована в 1960-х годах Дэвидом Хьюбелом и Торстеном Визелем, ученые поняли, что цвета не существует в любом абсолютном смысле.

Длины волн света существуют, но цвета, которые мы воспринимаем как зеленый и синий, не соответствуют никаким простым способом длинам этих волн. Цвет — относительное свойство.

Он зависит от выборки длин волн, воспринимаемой глазом от многих поверхностей в пределах всей визуальной сцены, и от сравнения мозгом одной поверхности с другой. Одна и та же длина волны может выглядеть зеленой в одной визуальной сцене, красной — в другой, серой — в третьей.

Но никто не думает, что на основе этих выводов объяснение «покончило» с цветом или показало его ложность. Когда мы наблюдаем волны, мы воспринимаем их как цвет. Когда мы наблюдаем мозг, приводящий в действие тело, мы воспринимаем его как сознающего субъекта. И то и другое имеют «реальную» сторону и реконструированную, перцептивную сторону.

Мы живем, движемся и действуем в мире наших восприятий и должны принимать их как они есть.

Новое осознание

Подумайте о том, что находится с разных сторон этого забора:

Сознание Физическая реальность Бог Вещи Разум Материя Духовность Наука Трансцендентальное «я» Природа

Что является причиной, а что следствием?

Существует ли связь между этими явлениями? Существует ли грань между ними? Кто создаёт эту грань, и кто сидит на заборе, свесив ноги по разные стороны? Это мы, и это всегда были мы.

Но со смертью дуализма исчезает также связь, или причинность (или забор). Всё — одно. Всё взаимозависимо, о чём всегда и твердили исследователи сознания.

Госвами признаёт, что очень сложно приспосабливаться к новому образу мышления, который, казалось бы, противоречит нашему повседневному опыту. Он говорит:

Это единственная радикальная мысль, которую вам необходимо принять, но она слишком радикальна.

Она даётся с таким трудом, поскольку мы склонны полагать, что мир уже существует независимо от нашего опыта. Но это не так.

Квантовая физика не оставляет никаких сомнений по этому поводу.

Всё это в 1970-е годы побудило Фреда Алана Вольфа сказать:

Я создаю свою реальность.

Последователи зарождавшегося в то время движения Нью Эйдж сразу же подхватили эту фразу и включили в свою парадигму.

Но, как не устают повторять многие физики, это сложная идея и охватить её полностью не так просто.

Мы вынуждены признать, что даже окружающий нас мир: эти стулья, эти столы, этот ковёр, эти комнаты — всё это не более чем возможные движения сознания.

— Амит Госвами, доктор философии

Мой сын Эван, физик, говорит, что на практике реализуется сумма разных реальностей: у меня одна реальность, в него — другая…

Например, сегодня вечером разыгрывают кубок по бейсболу, и реальность команды «Орлов» отличается от реальности команды «Патриотов», но на практике воплотится только одна их этих реальностей.

— Кэндаси Перт, доктор философии

Кто что создаёт?

Доктор Вольф продолжает:

Вот один из вопросов, возникающих в связи с концепцией создания реальности: что происходит, если два человека создают разную реальность?

В связи с этим следует понимать: если ты думаешь, что «я» — это эгоистическая личность (своего рода постановщик личного шоу), тогда идея о том, что ты создаёшь свою реальность, скорее всего, неверна. Тогда, скорее всего, реальность создаешь вовсе не ты».

А вот что говорит Амит Госвами:

Стало ясно, что место, откуда я решаю создавать с вою реальность (место пребывания сознания), представляет собой очень необычное состояние бытия, где субъект и объект разрушаются и исчезают.

Я делаю выбор именно в этом необычном состоянии, — а поэтому ликование последователей Нью Эйдж поутихло, когда им пришлось осознать, что в реальности бесплатных обедов для них не будет.

Для того, чтобы стать творцом своей реальности, нужно медитировать и учиться входить в необычные состояния сознания.

(Здесь речь идет про состояния сознания изменяющие реальность).

Итак, концепция «сознание творит реальность» порождает вопросы «Какое сознание? Какие уровни сознания? Что есть творящее «я»?»

Прекрасной иллюстрацией этого вопроса может служить фильм «Запретная планета».

Жители этой планеты создали машину, которая мгновенно воплощает их мысли в физическую реальность. Настал день, когда работа над машиной завершена, и — Ура! — что за дивный день!

Люди создают роскошные особняки, «феррари» возле каждого дома, прекрасные парки, роскошные банкеты, после которых люди разъезжаются (на «феррари») по собственным особнякам и ложатся спать. И видят сны.

А наутро все просыпаются на опустошённой планете.

По мнению доктора Дина Радина, есть веская причина, почему наши мысли не воплощаются сразу.

Всё, что ты делаешь, всё, о чём думаешь, все твои планы — всё это распространяется по Вселенной и влияет на неё.

Однако, в конечном счёте большая часть Вселенной остаётся незатронутой — наши маленькие индивидуальные мысли не изменяют сразу же всю Вселенную, как мы её видим.

Полагаю, если бы было иначе и наши мимолетные капризы могли непосредственно влиять на Вселенную, мы бы разрушили этот мир почти мгновенно.

Вспомните моменты, когда кто-то подрезал вас на трассе и вы подумали… в общем, вы сами знаете, чего вы ему мысленно пожелали. А теперь представьте себе, что такие вещи немедленно реализовываются. Весело будет, правда? «А чтоб тебя… !» — «Да иди ты сам в …!»

Наверное, есть какой-то смысл в том, что наши мысли не воплощаются в реальность немедленно. Пожалуй, это помогает нам защититься от самих себя.

Доказательства того, что сознание формирует реальность

В космическом масштабе есть ли свидетельства в пользу концепции «сознание творит реальность»?

Похоже, эта концепция подтверждается на различных уровнях опыта («как наверху, так и внизу»), но есть ли у нас доказательства или хотя бы разрозненные свидетельства?

В пользу этой концепции говорит всё — начиная от поведения электронов и позитронов и заканчивая заявлениями заслуженных физиков и кинематографистов.

Как отмечает Дин Радин «Слово доказательство не используется в науке. Мы можем приводить свидетельства. Мы можем с большей или меньшей уверенностью утверждать, что то или иное явление таково, каким оно нам кажется. Но «доказал» ли кто-то гравитацию?

Ньютон сказал, что гравитация — это сила притяжения между массами.

Эйнштейн сказал, что массы искривляют геометрию пространства времени, и это служит причиной того, что массы притягиваются друг к другу.

Но они не могли доказать, что дела обстоят именно так, а не иначе.

Так и мы еще не скоро сможем доказать тайну сознания и его способность формировать реальность.

Остается только верить своей интуиции, которая многим из нас подсказывает, что мы действительно творим свою реальность сами.