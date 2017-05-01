ТАЙНА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.КРУТИЦКОЕ КУБЛО

Причиной всех бед Москвы, России, а иже с ними и всех колоний ея, всегда была ее религия. Именно отцы тьмы самопровозглашенной московской церкви стали теми, кто навсегда сменил вектор развития этой страны, превратив ее в антагониста Запада, противника всего правильного, логичного, осознанного. Противника цивилизационного пути развития человечества.

Заканчивая писать небольшой материал по мифологии Третьего Рима, а именно о так называемом «Великом стоянии на Угре» я хотел сделать небольшое к нему дополнение, которое даже уже назвал: «О роли церкви в заговоре против Орды». Однако, под грузом найденных фактов, и вырисовавшихся новых интересных схем вероятного развития сюжета, был вынужден вынести материал в отдельный пост, который собственно и представляю вашему вниманию.

Как вы понимаете, такие факты, как предательский удар в спину своему истинному царю, и разрушение Сарая, не делали чести Москве. Именно поэтому, эту тему так старательно избегали тогда и избегают сейчас российские мифологи.

Как и забывают они отметить роль церкви в истинных причинах московского сепаратизма. Вы не найдете и слова о том, кто, когда и как направил московских самозванцев.

Никто не пояснит вам роли церкви и значение ее напутствий в перевороте, который привел к выходу Москвы из состава Орды.

Москва всегда старательно скрывает истинные факты своей истории, искажая информацию или переименовывая ее так, чтобы она переставала вписываться в общую канву событий.

Сегодня Сарайская или Сарская (Царская) Церковь скрывается под именем Русской Православной Церкви (РПЦ). Она скрывает не только свое истинное обличие, но свои истинные цели. Скрывает, потому что знает, что сорвав с ее лица маску благовидности можно увидеть ее истинное лицо. И это лицо далеко не ангельского вида и характера.



История падения московской церкви

История Москвы, как и история церкви ее — это прежде всего история лжи и предательства.

Кто во всей истории Москвы более всего предавал свой народ чем церковь? — Никто!

Когда Батый вернулся из своего Западного похода, представители церкви одни из первых присягнули ему и потребовали такие льготы, коих не имел никто тогда другой кроме представителей монгольского воинства. Отцы тогда еще новгородской церкви получили ярлыки которые освобождали их от уплаты всех налогов, в то время как весь другой люд был налогами обложен не единожды.

Все кто угодно страдал от так называемого монгольского ига кроме церкви.

Благодаря тесному их союзу по всей территории Золотой Орды было возведено сотни храмов и монастырей. А самый великий герой Московского пантеона — Александр Неврюй Невский тем и прославился, что огнем и мечем обращал непокорных язычников русинов в рабов новой церкви.

Кирилл — основатель Сарайской Церкви

Одним из отцов основателей церкви монгольских коллаборантов стал новгородский митрополит Кирилл III, который не без протекции Орды назвал себя митрополитом Киевским и всея Руси, после чего инициировал программу «исхода» Руськой церкви Киевского патриархата из Киева.

Сколько всего получил Кирилл ярлыков доподлинно неизвестно.

Есть данные что первый такой ярлык в 1252 году Кирилл получил от царя Батыя. Также известно, что такой сохранился ярлык от 1267 года, выданный царем Орды Берке.

Кирилл тесно содействовал с названным сыном Батыя — Александром, с которым, или под протекцией которого организовал в 1262 году в столице Орды православную епархию.

Сарайские или Сарские (Царские?) епископы пребывали постоянно при царях Орды.

Отцы Саранской церкви жили в столице Орды, и всегда сопровождали монголов в их походах.

После перенесения Царской (или все таки Сарской) столицы из Старого Сарая (Сарай Бату) в Новый Сарай (Сарай Берке), Сарайские епископы последовали за ним.

Сарайские епископы во всем поддерживали программу закабаления Руси, и во многом благодаря их труду она и была настолько эффективной.



Крутицко-Сарайская Епархия

Но не только в столице Орды было представительство новой церкви будущей Московии. Была у них своя резиденция в Москве на Крутицах, месте где они принимали других митрополитов и великих самозванцев московских.

По непроверенным данным, эту резиденцию воздвиг еще в 1272 году специально для них сын Александра Неврюя Невского — Даниил.

Отцы Сарайско-Кутицкой епархии были в большом почете у царей Орды, так как обращая в христианство все больше руських они увеличивали поголовье рабов.

После того как епископом Сарайским стал святитель Митрофан, в управлении которого находилась также Переяславская епархия она также стала ее неотъемлемой частью.

Роль сарайских епископов была настолько важна для царей Орды, что епископ Переяславский и Сарайский Феогност даже был какое-то время послом от царя Мангу-Темира в Константинополе! Он представлял интересы Орды в столице Ромейской Империи!

Начиная с 1291 года Сарайская епархия стала называться Сарская и Подонская.

Сарская — ничего не напоминает это слово? Могла она быть не Сарской, а Царской?

Откуда такой вопрос?

Вы знаете как называется сегодня город, который сегодня находится на месте Большого Сарая? — Царев!

Так мог ли быть Сарай — тем самым мифическим Царьградском, о котором бредили столько лет московские самозванцы?

Почему бы и нет?

Тем более, что московиты смертельно боялись до падения Сарая в 1480 году называться царями!

Даже титул Ивана III, который ему дали после женитьбе на племяннице константинопольского императора звучал так:

«Иоанн, Божиею милостию государь всея Руси и великий князь владимирский, и московский, и новгородский, и псковский, и тверской, и югорский, и пермский, и болгарский, и иных».

Обратите внимание, Иоанна не называют Царем, потому что Царь один и он живет в Сарае. Он даже и не подумал назваться царем, потому как знал, что царём имеет право называться только правитель Орды. Вассалы ордынского царя — московские князья не имели никакого права носить этот титул.

Иоанна называют государем Руси, но собственно Русь — Киев во владения его не входят.

Вспомните также, что когда последний из рода Неврюя — Иоанн Грозный надел на себя Шапку Богдыхана, и назвал себя «Русской страны царем». Крымский царь Девлет Герей потребовал от Грозного немедленно отказаться от титула, а когда тот отказался попросту пришел и сжег Москву в 1571 году.

Девлет Герей писал тогда Грозному:

«Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани, а всего света богатство применяю к праху, надеясь на величество божие. Я пришел на тебя, город твой сжег, хотел венца твоего и головы; но ты не пришел и против нас не стал, а ещё хвалишься, что-де я московский государь! Были бы в тебе стыд и дородство, так ты б пришел против нас и стоял».



Московиты твердо чтили эту традицию, и если вы помните, по-настоящему назваться царем смог только Петр I, который прекратил выплачивать дань последнему царю Орды — крымскому правителю Девлет II Гирею. А ведь еще в 1700 году Петр и его Московское царство платили дань своему крымскому царю, о чем писал Досифей, православный патриарх Иерусалима: «Крымских татар всего горсточка… и все же они получают от вас дань»…



Цитадель зла

Но вернемся к нашему Царкскому — Сарайскому кублу заразы.

Википедия сообщает нам, что: «При святителе Ионе (1448—1461) «Сарайский епископ Вассиан из ослабевшей Орды переехал жить на московские Крутицы».

Это понятно же ложь.

После того как Москва отказалась подписывать Ферраро-Флорентийскую Унию в 1439 году, она не только предала Анафеме весь христианский мир и назвала себя единственной

правоверной христианской церковью, и единственным оплотом вселенского православия, а также возвела себя в статус Третьего Рима.

После всех этих заявлений, ее попы начали обширную реформу своей сепаратистской секты, во главе которой встал в 1448 году пресловутый Иона, нелегитимный митрополит нелегитимной самопровозглашенной Московской митрополии.

Именно с этими событиями, а ни с какими другими, связан переезд всегда ощущающей переход силы верхушки церковной власти из Сарая в Москву.

Сарайский епископ Вассиан тогда не просто переехал в Москву, но и стал духовником московского самозванца

При его непосредственном участии была продумана стратегия превращения Москвы в наследницу Византии.

Под его непосредственным руководством была найдена «наследница» Палеологов, и выдана за московского самозванца.

При непосредственном участии церкви новыми регалиями Москвы — Третьего Рима стали герб и цвета семьи Палеологов.

Именно Вассиан, сразу же после женитьбы, торжественно освободил Ивана III от уплаты позорной дани своему господину — ордынскому царю Ахмату.

В 1480 году во время «Великого стояния на Угре», узнав о желании Ивана III бежать в Кременец и переговорах с царем Золотой Орды Ахматом, именно он написал ему послание в котором убедил московского самозванца отречься от клятвы и пойти на подлое предательство своего господина — своего ордынского царя:

«Если же ты будешь спорить и говорить: «У нас запрет от прародителей — не поднимать руку против царя, как же я могу нарушить клятву и против царя стать?» — послушай же, боголюбивый царь, — если клятва бывает вынужденной, прощать и разрешать от таких клятв нам повелено, и мы прощаем, и разрешаем, и благословляем — как святейший митрополит, так и мы и весь боголюбивый собор: не как на царя пойдешь, но как на разбойника, хищника и богоборца. Уж лучше тебе солгать и приобрести жизнь вечную, чем остаться верным клятве и погибнуть, то есть пустить их в землю нашу на разрушение и истребление всему христианству, на святых церквей запустение и осквернение. Не следует уподобляться окаянному тому Ироду, который не хотел клятвы нарушить и погиб. А это что — какой-то пророк пророчествовал, или апостол какой-то, или святитель научил этому богомерзкому и скверному самозванному царю повиноваться тебе, великому страны Русской христианскому царю»!

Вассиан нагло лгал, называя Ахмата богоборцем, ибо монголы чтили данное ими слово и не нарушали данных ими обетов, а потому не разрушали церквей. В то время как московиты никогда не брезговали ни разбоем, ни разрушением христианских храмов, чему свидетельств вы найдете в истории не мало.

Иван III послушался своего наставника, и послал своего князя Василия Ивановича Ноздроватого-Звенигородского вместе с татарским царевичем Нур-Девлетом с судовой ратью вниз по Волге, где они без проблем разгромили и ограбили столицу Сарай и другие ордынские города, так как охраны Ахмат никакой не оставил, и «благородным» московитам противостояли лишь женщины, старики и дети.

Московиты тогда вернулись домой с большой кровавой добычей.

Обратите внимание, что благословляя в 1480 году, Ивана на разграбление Сарая, Вассиан знал, что скарб он свой уже в Москву эвакуировал, а потому жалеть в Сарае ему было нечего, да и некого…

Надо отметить, что московиты в 1480 году не до конца уничтожили Сарай. Окончательно сравнял его с землей в 1502 году крымский царь Менгли-Гирай. За что на веки вечные проклял весь свой род и всю свою фамилию.

Окончательная смена прописки

Надо также отметить, что после того как истинные хозяева Московии, митрополиты Царской или если хотите Сарской, или Сарайской, или дабы не пугать откровением московитов: Крутицкой епархии окончательно обосновались в Москве.

Они формально сохранили епархию, которая начиная с 1492 года называлась «Сарской и Поднской», в таком виде она просуществовала до 1742 года.

Надо сказать, что после того как церковные мужи вынудили подверженных их влиянию московских самозванцев принять нужные им решения и пойти на важные для расширения их владений и влияния шаги их деятельность не прекратилась.

Они продолжали манипулировать выбранными ими царями так как им хотелось, с легкостью избавляясь от них, как только их деяния расходились со стратегическим планом Третьего Рима: оправославливании или говоря попросту порабощением всего мира.

Повторюсь именно представители сегодняшней РПЦ:

В 1242 году первыми признать царя Батыя решились представители церкви

В 1439 году отказаться от признания положений Ферраро-Фллрентийской Унии московского правителя Василия II отговорили также его духовники

В 1472 году, опять же духовник Ивана III уговорил того отказаться от уплаты дани своему царю Ахмату

В 1480 году все тот же духовник разрешил Ивану III поднять руку на богоизбранного царя

В 1547 году духовник Ивана IV Макарий, который фактически правил Московией уговорил того стать царем

В 1613 году патриарх Московской церкви Филарет в результате переворота возвел на престол своего сына Михаила

Надо отметить, что Петр I был единственным правителем Московии который смог избавить страну от руководства церкви, но ненадолго.

Но даже несмотря на это, во многом благодаря ему она превратилась из забытого Богом татарского улуса в некое подобие страны.

Наше время

Тот кто думает, что после событий 1917 года Россия стала светской страной — очень сильно ошибается. Россия не стала ни светской ни советской страной.

Под фальшивым шутовским колпаком коммунизма скрывались все те же адепты Третьего Рима, которые нашли возможным изменить стратегию по захвату мирового господства и решили пойти не по религиозному пути, а по более современному — партийному.

Их ошибку исправил в 1943 году Сталин, который вернул церкви утраченные ею права.

Последний приход церкви ко власти состоялся в 2000 году, когда РПЦ протолкнула в правители России своего нового избранника — Путина. Который и стал очередным собирателем церковных земель, которые на Москве считают своими. Потому как аналогично канонам «исламского мира», отцы православной церкви уверены, что ежели они когда-то завоевали чьи-то территории они их навечно и им надлежит их возвернуть.

Ну и последнее.

Мне очень интересно, к какому выводу должен привести тот факт, что Сарайская, Сарская или Царская епархия — это одно и тоже?

Что заставило московитов назвать город на месте разрушенного Сарая — Царевым градом, Царьгородом?

Мог ли титул Царь появится не от римского Кесаря, а от ордынского Сар или Царя?

Тем более, что несмотря на то, что первое упоминание титула Царь приписывают болгарскому правителю Симеону Великому, он себя Царем никогда не называл! Он назвал себя на греческий манер Базилевсом!

Oleg Cheslavsky

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