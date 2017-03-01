ТАЙНА МИФИЧЕСКОГО ОРИХАЛКА РАЗГАДАНА УЧЕНЫМИ

По цвету сплав напоминает мифический орихалк, который упоминается в сочинении Платона об Атлантиде.

На борту затонувшего возле берегов Сицилии судна водолазы нашли 47 слитков загадочного металла красновато-золотистого цвета, который, по мнению ученых, может с большой вероятностью являться орихалком — металлом из мифической Атлантиды.

Также с корабля были подняты оружие, якорь, остатки амфор и несколько небольших контейнеров, используемых для перевозки драгоценных масел. Скорее всего, это был торговый корабль, перевозивший товары, а оружие и доспехи использовались командой судна для защиты от нападения пиратов. И в целом, это был бы обычный корабль, если бы не эти слитки металла, который оказался сплавом меди (примерно 75-80%), цинка (15-20%) и небольшого количества примесей.

По цвету сплав напоминает мифический орихалк, который упоминается в сочинении Платона об Атлантиде — затонувшем острове, где проживала чрезвычайно развитая цивилизация. В диалоге «Критий» Платон пишет, что город атлантов был окружен тремя стенами, и последняя из них, вокруг акрополя, была из орихалка и «блестела огнистым мерцанием». Также внутри храма Посейдона, верховного божества у атлантов, стояла стела из орихалка, а по цене металл «уступал только золоту».

Однако, судя по химическому составу, орихалк может оказаться не таким уж экзотическим сплавом, каким он казался когда-то в древности, а легенды об Атлантиде, возможно, получат подтверждение уже в ближайшем будущем.

Орихалк или аврихальк — таинственный металл или сплав, о котором упоминают древнейшие греческие авторы. Ещё в седьмом веке до н. э. Гесиод сообщает, что из орихалка был сделан щит Геракла. В одном из гомеровских гимнов (ок. 630 года до н. э.) соответствующий эпитет применен к локонам Афродиты.

Иосиф Флавий упоминает об орихалке в «Иудейских древностях», сообщая, что священные сосуды в храме Соломона были изготовлены из этого металла. Согласно псевдо-аристотелевскому трактату De mirabilibus auscultationibus, этот сияющий металл получали при плавке меди путём добавления кальмии, особой породы, которую привозили с берегов Черного моря. По мнению Плиния Старшего, металл этот вышел из употребления тогда, когда были истощены его копи. В новое время писал об орихалке в «Новой Атлантиде» Фрэнсис Бэкон.

Впоследствии смутные представления об орихалке как о древнем веществе, доступном только избранным, неоднократно использовались в своих целях эзотерическими обществами и религиозными сектами. Так, брат Джозефа Смита, основателя Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, заявлял, что золотые листы (скрижали) мормонизма были выполнены из сплава золота и меди. Дальнейшее развитие эта тема получила в научно-фантастической литературе и в компьютерных играх.