Тайна древних цивилизаций — Белые Боги

Для многих древних народов Белые Боги были наставниками и учителями, они несли свет и знания, они создавали цивилизации. Кем были белокожие люди с бородами (так в основном изображают и описывают Белых Богов), откуда появились, и что двигало этими людьми? Из глубины веков о них дошли некоторые отрывчатые сведения.

В Египте, Китае, Южной и Центральной Америке, в разные исторические эпохи и под разными названиями они внезапно появлялись и так же внезапно исчезали, оставляя о себе множество легенд и новые очаги цивилизации. Они управляли племенами и народами, передавая им свои знания, учили обрабатывать землю и строить города, а затем таинственные Белые Боги исчезали, пообещав вернуться, когда наступит время.

Так в древних египетских хрониках неоднократно упоминалось о девяти Белых Богах ставших первыми основателями самого Древнего Египетского государства. Исторический факт, что первые династии фараонов управлявшие первым Египетским царством имели белую кожу, голубые глаза и носили бороды (не накладные как у более поздних династий).

Этому факту даже есть исторические доказательства, хранящиеся в различных исторических музеях по всему миру, уцелевшие чудом на протяжении нескольких тысячелетий. Так, например, в Каире в Национальном Музее истории находятся монументы с изображением фараонов, а так же их жён (III тысячелетие до н. э.) из четвёртой династии, имевшие все признаки типичной белой расы.

Многие археологические открытия подтверждающие существование таинственных Белых Богов относятся к началу XX века. Статуи, барельефы и небольшие статуэтки, изображающие белых бородатых Богов, находили в Перу, Эквадоре, Венесуэле, Гватемале. Мексике.

Сегодня в некоторых музеях и библиотеках стран Европы длительное время находятся на хранении древнейшие манускрипты, в которых имеются изображения и упоминания о загадочных Белых Богах являвшимися основателями многих древних цивилизаций. Но почему-то такая информация доступна только строго определённым лицам. Всем остальным доступ к такой информации закрыт.

В Южной и Центральной Америке культ Белых Богов пользовался особым почтением. Белые Боги занимали самые высокие ступени иерархической лестницы в многочисленных пантеонах Богов Южной и Центральной Америки.

У древних ольмеков являвшихся родоначальниками цивилизации Древней Мезоамерики существовало предание об их появлении на побережье Мексиканского залива, где и зародилась их цивилизация. Предание гласит, что предки ольмеков прибыли к берегам Мексиканского залива на огромном корабле с востока, возглавлял эту экспедицию вождь, которого звали Уимтони.

Вместе с колонистами на судне находились белокожие мудрецы с бородами. Когда судно с переселенцами причалило к берегу, и они стали строить первое поселение на побережье бородатые мудрецы покинули переселенцев и отправились в дремучую сельву искать людей населявших эти земли.

По истечении 10 лет мудрецы вернулись обратно к поселению колонистов и заявили, что их миссия выполнена, затем белые мудрецы сели на корабль и отправились на восток, туда, откуда прибыли.

Вполне вероятно, что древнее ольмекское предание о белых бородатых мудрецах, появившихся на берегах Центральной Америки вместе с предками ольмеков, напрямую связано с Белыми Богами. Легенды древних майя повествуют о бледнолицем боге с бородой, облачённым в белую одежду, ниспадающую до самой земли и носившим на голове тиару.

Он появился откуда-то с востока, и длительное время учил людей, как правильно обрабатывать землю, строить дома из камня, разнообразным ремёслам, наблюдению за звёздами и даже письменности.

Так же он учил людей следовать законам добра и справедливости, а потом он ушёл обратно на восток, но пообещал вернуться, когда наступит время. Древние майя называли бледнолицего Бога с бородой Кукульканом или Пернатым Змеем.

Религиозный культ Пернатого Змея, укоренившийся у народа майя, переняли тольтеки, а далее ацтеки и многие другие народы Мезоамерики. Тольтеки назвали Белого Бога – Кетцалькоатль. Это название сохранилось и у ацтеков.

Кем всё же являлись таинственные белые миссионеры зарождавшие очаги цивилизации и культуры в разных уголках планеты и в разные временные эпохи? Вполне вероятно, что Белые Боги были уцелевшими после катастрофы атлантами или гиперборейцами доподлинно неизвестно, так же как существует вероятность, что о них известно многое, но в силу косности официальной истории правду прячут.

Так же возможно, что с незапамятных времён существовал (существует) некий тайный орден, целью которого является сохранение и передача древних знаний, что бы вновь возродить или создать новую цивилизацию из людей уцелевших после глобальных катастроф или вновь появившихся народов.

Существует версия, что спустя некоторое время после гибели легендарной Атлантиды или исхода населения Древней Гипербореи после наступления очередного Ледникового периода, миссию по распространению утерянных некогда знаний взяли на себя потомки исчезнувших цивилизаций.

Вероятно, часть древних знаний попала к нардам Египта. Индии, Двуречья, Китая, а затем стала распространяться и по другим частям планеты. Ведь именно в этих местах один за другим стали возникать первые очаги цивилизации известные из Древней Истории.

Исследователи, изучающие эту проблему, обратили внимание на весьма интересные факты, которые заключались в том, что на культовые воззрения древних народов Мезоамерики в первую очередь майя и тольтеков оказывали влияние некие аспекты имеющие параллель с библейскими учениями.

К примеру, в штате Нью-Мексико (США) учёные обнаружили таблички из глины, изготовленные примерно в эпоху становления цивилизации майя, и содержавшие 10 основных христианских заповедей!

Самым загадочным и странным было то, что все надписи на табличках были сделаны на одном из древнесемитских диалектов, другой сенсационной находкой стал камень с вырезанной на иврите надписью. Эта удивительная находка датируется 1650 г. до нашей эры.

У индейских племен, проживавших на землях, где нашли таинственный камень, существовало древнее предание о «Белом проповеднике». Он появился с востока, занимался исцелением людей, обучал различным ремёслам и наукам и распространял среди них «Божественные откровения».

Подобные мифы и легенды о бородатых Белых Богах с покон веков существовали на территории Южной Америки. Например, верховным божеством в Империи Инков считался Белый Бог известный под именем Кон-Тики Виракоча.

В столице инков г. Куско находился древний храм, разрушенный до основания испанскими конкистадорами, стояла гигантская статуя Белого Бога Виракочи. Статуя имела типичные черты европейца в длинном до пят одеянии и в сандалиях наподобие тех, которые носили в Древней Греции или Риме. Вид статуи сильно поразил предводителя конкистадоров Франциско Писарро.

Об этом событии он отметил в своих мемуарах, признаваясь, что видел очень похожие изображения на картинах итальянских и испанских художников. Подобные статуи находили ив других инкских храмах посвящённых Виракочи. Все они имели европейские черты лица, а их тела покрывали свободные длинные балахоны, у всех на ногах были сандалии.

Испанские солдаты полагали, что это изображение Святого Варфоломея достигшего каким-то образом побережья Перу и храмы которые строили инки, были посвящены этому святому.

Древние легенды народов кечуа и аймара гласят, что бледнолицый Бог Кон-Тики Виракоча был предводителем таинственной белой расы мудрецов, у которых были голубые глаза и бороды. Эта раса в незапамятные времена прибыла с севера на побережье священного озера Титикака, и поселились на острове.

Белые мудрецы стали просвещать проживающие на побережье озера племена индейцев обучать их многим важным и полезным делам. Но однажды на побережье Титикаки разгорелась война, враги вторглись на остров, где проживали белые мудрецы, завязалась кровавая битва, во время которой многие люди белой расы погибли.

Виракоча собрал оставшихся в живых соплеменников и покинул остров. На побережье Тихого океана они построили корабль и скрылись в его безбрежных водах. Перед тем как уплыть в неизвестном направлении Белый Бог пообещал вернуться, когда на этой земле прекратится жестокость и несправедливость.

Подтверждение пребывания белой расы на территории Южноамериканского континента было найдено при раскопках огромного древнего некрополя на полуострове Паракас (Перу). Эти находки подтвердили версию, что белая раса населяла Американский континент ещё в очень древние исторические времена. Что до этих пор отвергалось официальной наукой.

В некрополе были найдены превосходно сохранившиеся мумии людей, имевшие все признаки принадлежности к белой нордической расе, что подтвердил генетический анализ. Этот неизвестный светлокожий народ, по мнению исследователей, попал в Южную Америку гораздо раньше индейских племён.

Большинство найденных в некрополе мумий имели прямые волосы светло-русого или рыжего цвета и голубые глаза. Одежда. Ткани, посуда и другая утварь, найденная в погребениях, были очень искусно изготовлены, что говорило о высоком уровне культуры этого неизвестного народа.

Вполне вероятно, что белокожие жители Америки, проживавшие на полуострове Паракас и в других местах континента, послужили образом для создания мифов и легенд о Белых Богах, известных под именами Кон-Тики Виракочи, Кукулькана и Кетцалькоатля.

Тем не менее, сенсационные раскопки некрополя на полуострове Паракас и те ценные находки, сделанные там, не смогли пока пролить свет, на то когда и откуда прибыл загадочный белый народ в Южную Америку. Вероятно, всему своё время и когда-нибудь ответы на вопросы будут найдены.

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