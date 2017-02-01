Таинственная энергетика, которую несут двойные числа

Многие люди замечают, что в их жизни попадаются числа — на часах, номерах транспорта, документах, действующих табло. Бывает, что в определенный период жизни какая-то цифра просто преследует, иногда даже во сне! Наверняка это что-то значит? Бывает так, что ваша любимое число (даже если оно состоит из нескольких цифр) появляется очень часто. Настолько, что вы не можете не обратить на это внимание. Это тоже знак. А если незадолго до этого вы загадывали желание или вас мучили сомнения в принятии какого-либо решения, это вполне может быть долгожданный ответ, который подскажет как поступить на самом деле и стоит ли бороться за желаемое.

Как известно из сакральной нумерологии, всё в мире есть число. Любой предмет и любое явление поддаются измерению и исчислению. У всего во Вселенной есть своя мера, которая может быть выражена в числовых величинах. Говоря о времени, мы всегда подразумеваем ритм. Ритм — это и есть мера времени.

Чтобы достичь великой гармонии с Мирозданием, нужно жить синхронно с его ритмами. Чтобы быть в единстве с любимым человеком, нужно уметь полностью согласовать свой душевный ритм с его ритмом. Для того, чтобы найти гармонию с самим собой, необходимо изучить биоритмы тела и циклические пульсации своей души.

Мера времени и ритма выражается в числах, которые при правильном к ним отношении помогают настроиться на пульс Вселенной, войти в резонанс с любой планетой или звездой, с любым уровнем космической жизни. Двойные и зеркальные числа на часах подсказывают нам, на какую частоту в данный момент настроено наше сознание и с каким уровнем Космоса имеется связь.

Часто на языке чисел с нами общаются Высшие Силы, посылая подсказки и давая импульсы энергии, которая необходима нам в текущее время. Каждое число вибрирует на строго определенной частоте, поэтому разные числа и их сочетания несут неповторимое качество энергии. Энергия чисел усваивается через наше внимание, усиливая психоэнергетический потенциал души.

Теперь поговорим о сакральных значениях и качестве вибраций, которыми обладают те или иные цифры и их комбинации.

Что обозначают двойные числа?

Число 0 или 00:00 — сигнал о необходимости тишины ума, покоя и примирения. Если этого не сделать, можно попасть в неприятности.

Число 11 или 11:11 — это вибрации эго-личности, несущие энергию воли, решимости и утверждения своей индивидуальности. Если эти цифры замечает активный волевой человек, это подсказка, что он слишком много уделяет внимания своей личности и что нужно снизить свою активность во внешнем мире. Если это число встречается человеку-пессимисту, значит Высшие Силы дают ему энергию воли, энтузиазма и решимости, чтобы помочь поверить в себя.

Число 12 или 12:12 — это частота знания и мудрости, а также показатель защиты Высших Сил. Это очень благоприятное сочетание цифр, которое сигнализирует о том, что человек достиг энергоинформационного равновесия с окружающим миром.

Число 13 или 13:13 — сигнализирует о том, что пришла пора применять полученные знания на практике, активно реализовывать и проявлять свой опыт и навыки для блага других людей. Если этого не сделать, может быть ухудшение жизни.

Число 14 или 14:14 — это сакральное число циклов эволюции Земли. Оно означает переход души на следующий этап развития, на следующий виток эволюции.

Число 15 или 15:15 — несет вибрации Духовной Любви и творческого экстаза. Это импульс вдохновения и сигнал Космоса о необходимости развивать и проявлять свои творческие таланты.

Число 16 или 16:16 — число безграничного Времени, число вечности и Абсолютной Мудрости. Это знак покровительства и защиты Высших Сил духовного уровня Космоса. Число 16 несет вибрации, которые помогают уму сконцентрироваться и войти в измененное состояние сознания, чтобы достичь слияния с Космическим Разумом.

Число 17 или 17:17 — это число Абсолютной Воли и высшей справедливости. Оно несет огромную силу, овладение которой дает высшую духовную власть, умение управлять стихиями и тонкими энергиями. Число 17 показывает связь души человека с космическими Владыками Кармы.

Число 18 или 18:18 — несет вибрации очищения и обновления, помогает душе войти в состояние умиротворения и покоя. Это тоже число Высшей Защиты.

Число 19 или 19:19 — пограничные вибрации, сигнализирующие о неустойчивости положения, о возможных конфликтах с окружающими.

Числа 20, 22 и их пары — предупреждают о нехватке биоэнергии и дают дополнительный приток энергетического питания для ауры и тонких тел. Это сигнал о том, что нужно заняться своим здоровьем.

Число 21 и 21:21 — это число воплощения мечты и реализации планов, несет вибрации, способствующие материализации мыслей.

Число 33 — несет вибрации физической активности, воли, решимости и преодоления трудностей. Число это непростое, оно сигнализирует о предстоящих жизненных испытаниях.

Число 44 — число прочности, стабильности, надежности и плотной материи. Предупреждает о застойных явлениях в жизни, когда человек обрастает панцирем привычных стереотипов и не желает покидать зону комфорта. Освобождение от всего этого необходимо для дальнейшего развития.

Число 55 — вибрации творчества, самореализации, увлечений, сигнализирует о том, что нужно проявить свои таланты в окружающем мире. Это число схоже с вибрациями числа 15, только действует оно на коллективном уровне. Оно несет импульс к объединению людей в группы, творческие коллективы и дает энергию для единения в творчестве.

Число 66 — указывает на то, что у человека идет разделение духовных знаний и материальной жизни. Это сигнал о том, что человек не может реализовать духовное знание в обычной жизни и не применяет нравственные законы в общении с людьми.

Число 77 — сигнал о необходимости уединения и ограничения контактов с обществом с целью глубокого самоанализа и переосмысления пройденного этапа жизни.

Число 88 — вибрации непредсказуемости, неожиданных поворотов судьбы, свободы, снятия ограничений. Под влиянием вибраций этого числа легко запутаться, так как это очень концентрированный импульс энергии, который нужно усваивать постепенно, не пытаясь успеть все и сразу.

Число 99 — мощный импульс космической энергии, который может проявиться в жизни как подарок судьбы, как некое большое достижение, которого человек сам от себя не ожидает.