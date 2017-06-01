Световая (астральная) генетика

Данная практика позволяет:

1. Исцелить любой орган и любую часть тела, даже если она начала разрушаться.

2. Делать любой орган, любую часть и любую функцию тела более совершенными эволюционно.

3. Менять форму тела так, как Вы считаете, Вам больше подходит.

4. Полное омоложение своего тела и всех его функций.

Часто бывает, что как только человек начинает посещать медицинские учреждения, то через какое-то время становиться их «жителем». Можно прийти туда с какой-то «мелочью», но пока он лежит в больнице, он будет «обработан» невидимыми лучами болезней от других пациентов. Что же происходит? Происходит передача информации, которая решает, чему быть и каким быть. Так как у обычных людей всё работает по принципу «как-нибудь», с отключенным сознанием от процесса контроля истинной информационной матрицы своего тела, то в силу вступают законы «куда-нибудь да выведет». Разумный человек – это человек, сам строящий свое тело, он его хозяин. Световая, или астральная, генетика – это высшее понимание причин, по которым все строится и работает в теле. Вы, наверное, слышали о том, как некоторые Святые буквально за короткий промежуток времени исцеляли совершенно больных людей. Как говорится – творили чудеса. Но только это не чудеса. Это – знание, а главное, умение пользоваться им. И это знание – это изменение информации больного места.

Описание практики

1. Представьте, что Вы находитесь в пространстве синего или фиолетового цвета. Вдали сияет источник света белого или прозрачного цвета (ниже просто «Источник»). Представьте его настолько ярким, насколько можете. Думайте о нем как о том, кто может все, о всемогущем свете, о том, кто реализует все желания, давая им силу и т.д. Лучи исходят от него во все стороны, и главным образом, хорошо чувствуйте пучок лучей, идущих в Вашем направлении. Думайте об этой ослепительной точке в пространстве около минуты или более (по желанию).