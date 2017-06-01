Световая (астральная) генетика

Данная практика позволяет:
1. Исцелить любой орган и любую часть тела, даже если она начала разрушаться.
2. Делать любой орган, любую часть и любую функцию тела более совершенными эволюционно.
3. Менять форму тела так, как Вы считаете, Вам больше подходит.
4. Полное омоложение своего тела и всех его функций.
Часто бывает, что как только человек начинает посещать медицинские учреждения, то через какое-то время становиться их «жителем». Можно прийти туда с какой-то «мелочью», но пока он лежит в больнице, он будет «обработан» невидимыми лучами болезней от других пациентов. Что же происходит? Происходит передача информации, которая решает, чему быть и каким быть. Так как у обычных людей всё работает по принципу «как-нибудь», с отключенным сознанием от процесса контроля истинной информационной матрицы своего тела, то в силу вступают законы «куда-нибудь да выведет». Разумный человек – это человек, сам строящий свое тело, он его хозяин. Световая, или астральная, генетика – это высшее понимание причин, по которым все строится и работает в теле. Вы, наверное, слышали о том, как некоторые Святые буквально за короткий промежуток времени исцеляли совершенно больных людей. Как говорится – творили чудеса. Но только это не чудеса. Это – знание, а главное, умение пользоваться им. И это знание – это изменение информации больного места.
Описание практики
1. Представьте, что Вы находитесь в пространстве синего или фиолетового цвета. Вдали сияет источник света белого или прозрачного цвета (ниже просто «Источник»). Представьте его настолько ярким, насколько можете. Думайте о нем как о том, кто может все, о всемогущем свете, о том, кто реализует все желания, давая им силу и т.д. Лучи исходят от него во все стороны, и главным образом, хорошо чувствуйте пучок лучей, идущих в Вашем направлении. Думайте об этой ослепительной точке в пространстве около минуты или более (по желанию).
2. Если у Вас плохая визуализация, то Вам желательно попрактиковать пункт №1 несколько дней, прежде чем приступать к нижеследующим пунктам.
3. Далее представьте перед собой на удалении примерно 3-х метров прозрачную фигуру синего цвета. Фигура эта – Вы сами, но не просто Вы, а Вы в идеале (совершенные). Т.е. эта фигура имеет всё на пределе совершенства. У этой фигуры прекраснейшее здоровье, все органы и системы полностью здоровы и функционируют идеально, мозг работает на все 100% и т.д. Это безукоризненный идеал совершенства во всем – в духовном и энергетическом развитии.
4. Представьте, как яркий свет проходит через эту прозрачную синюю фигуру (которая есть Вы в совершенстве) и идет к Вам, насыщенный информацией. Данный яркий свет, проходя через Ваш совершенный образ, становится носителем информации. И он также проходит через Вас (физическое тело и все энерготела), внося в Ваше физическое тело и в энерготела данную информацию с Вашего идеала.
5. Представлять фигуру перед собой нужно всегда спиной к Вам, т.е. её левая рука должна быть напротив Вашей левой руки, правая нога – напротив Вашей правой ноги. Т.е это не зеркальный образ.
6. Во время практики могут появляться разные образы переноса информации от прозрачного синего образа к Вам. Это может быть некая дымка, тянущаяся от фигуры к Вам и проходящая затем сквозь Вас. Или некий более насыщенный, густой свет, который как бы по трафарету идет от фигуры к Вам и т.д. Это индивидуально и всё это может помогать Вам лучше чувствовать насыщение вас информацией света Источника.
7. Другими словами, идет передача информации. Носитель информации – свет Источника.
8. Это общая работа по данной технике. Но можно работать локально. Например, имеется случай с больной печенью. Вы также представляете перед собой фигуру синего цвета, но в ней концентрируетесь на образе печени. Это чем-то похоже на голограмму – внутренние органы прозрачны, и Вы видите их насквозь (как при рентгене). Вы концентрируетесь на печени, делаете ее более ярко-насыщенной, выделяете ее. А дальше все, то же самое – яркий свет Источника проходит сквозь совершенную и полностью здоровую печень Вашего идеального образа, и свет, насыщаясь информацией, идет к Вам. Все клеточки печени активируются и перепрограммируются на новое развитие. Они начнут делиться не по программе болезни, а по программе Вашей идеальной печени, т.е. программа развития будет полностью заменена. Это как если бы у Вас в голове было две кнопки «Больная печень» и «Идеальная печень». И Вы просто включаете кнопку «Идеальная печень».
9. Пример с печенью подходит ко всему. Хотите вылечить зрение – перепрограммируйте клетки глаза на программу Вашего совершенного «Я».
10. Точно также поступайте, если у какого-то органа нет части. Например, была операция на печени и удалена ее часть. Делаете всё также как описано в пункте №7. Получаете свет с информацией от Источника, принимаете его своим неполноценным органом и включаете программу на его биологическое восстановление.
11. Органы могут восстановиться полностью или частично, в зависимости от качества Вашей практики. Можно также локально работать с более тонкими структурами. Например, с ДНК и нервной системой. А также с чакрами и духовно-энергетическим мозгом. Здесь примерно все, то же самое. Что и в пункте №7, только теперь Вам нужно представить в своем прообразе чакры (если работаете с одной конкретной чакрой – то её, можно, к примеру, как просто шарик соответствующего цвета в соответствующем месте), мозг, ДНК в виде огромного числа ярких точек во всех клетках тела и т.д. Работать можно со всем, с чем пожелаете. Пределов нет никаких! Само представление не столь важно. Каждый может представлять по-своему. Главное – Ваша концентрация на нужном месте своего двойника. Другими словами, Вам вовсе не обязательно сейчас идти и изучать, как выглядят печень, почки, легкие. Достаточно представить так, как Вы знаете – примерно. Построение будет вестись не так, как Вы представляете, а по информации от Вашего первоисточника. Поэтому не волнуйтесь об этом.
12. Время работы – индивидуально. Но желательно каждый день
Заниматься можно в любой позе, в любом положении. Можно перед сном лежать на боку в постели и проводить эту практику перед тем, как уснуть. С помощью данной практики можно работать с полным своим омоложение. С развитием ясновидения, чтения мыслей. Все это имеется в Вашем прообразе, в совершенной матрице, которая содержит в себе все Ваши совершенства и в которой всё находится в идеальном состоянии на информационном уровне, который всем управляет.
Сергей Веретенников