Сверхъестественные явления в жизни знаменитых политиков прошлых лет

В один из дней Второй мировой войны Уинстон Черчилль принимал трех министров своего кабинета, во время обеда у Черчилля вдруг появилось предчувствие беды. А вскоре начался воздушный налет. Однако обед продолжался, и вдруг премьер-министр встал и прошел на кухню, где повар и горничная работали возле высокого окна с зеркальным стеклом.

«Поставьте обед на плиту в столовой», — проинструктировал Черчилль дворецкого и приказал всем покинуть кухню и спуститься в бомбоубежище, после чего вернулся к своим гостям.

Три минуты спустя позади здания произошел взрыв бомбы, полностью разрушивший кухню.

Черчилль не единожды убеждался в силе интуиции и научился ей подчиняться. Но во время войны влияние этой силы оказалось наиболее драматическим.

Например, в 1941 году Черчилль имел обыкновение во время ночных налетов посещать зенитные батареи противовоздушной обороны. Однажды, понаблюдав некоторое время за орудиями в действии, он направился к своему автомобилю. Ближняя дверь была открыта — с этой стороны Черчилль обычно садился в салон. Но на сей раз премьер-министр проигнорировал открытую дверь, обошел машину, сам открыл дальнюю дверь и сел на непривычное для себя место.

Несколько минут спустя, когда автомобиль ехал по темным улицам Лондона, рядом с ним взорвалась бомба. Ударная волна накренила машину премьер-министра, и некоторое время она двигалась на двух колесах, а потом опустилась на четыре колеса. Говорят, тогда-то Черчилль и заметил: «Именно давление моей туши на эту сторону машины не позволило ей перевернуться».

Впоследствии, когда супруга расспрашивала о происшествии, Черчилль поначалу сказал, что даже не знает, почему в ту ночь сел в машину с другой стороны. Но потом все-таки пояснил: «Конечно, знаю. Когда я подходил к открытой двери, что-то сказало мне: «Стой!» Восприняв это как совет обойти машину и сесть с другой стороны, я так и сделал».

Так что же сделал британский премьер-министр? Он прислушался к внутреннему голосу.

Другие государственные деятели тоже время от времени подчинялись своей интуиции или психическим способностям других людей. Таким образом, от воздействия паранормальных сил зависели судьбы многих народов.

Например, широко распространено мнение о том, что американские рабы получили освобождение благодаря вмешательству юной девушки-медиума Нетти Колберн, которая передала спиритическое послание Аврааму Линкольну. Юной Нетти, находящейся в состоянии транса, было сказано внушить президенту, сколь важно вернуть рабам свободу.

Линкольн посещал и другие сеансы, и во время одного из них президент и его телохранитель влезли на пианино. Оно поднялось вместе с ними и не опускалось, пока звучала мелодия, которую играла медиум миссис Миллер.

Когда кливлендская газета «Плейн дилер» опубликовала рассказ о посещениях Линкольном психических опытов, его спросили, правда ли это. «Единственная неточность этой статьи, — ответил президент, — состоит в том, что в ней не рассказано и половины. В статье не говорится о многих чудесных вещах, которым я был свидетелем».

Никто не знает, насколько сильным было паранормальное воздействие на крупного канадского государственного деятеля У.Л. Маккензи Кинга, но его дневники определенно свидетельствуют: он был убежден, что находился в контакте с духами умерших политиков. Во время визитов в Англию Маккензи Кинг всегда посещал медиумов, среди которых была и миссис Джеральдин Камминс, знаменитая «автоматическим письмом».

Франклин Д. Рузвельт консультировался у телепата Джейн Диксон, известной как «вашингтонская ясновидящая»; а Нэнси Рейган часто обращалась за советом к астрологам — естественно, стараясь защитить интересы мужа в годы его пребывания на посту президента.

Случается, простых граждан посещает прозрение о будущих шагах президентов. Так, в 1971 году в Бруклине у производителя игрушек Герберта Райффа было предчувствие, что скоро появится огромный спрос на игрушечных панд. Хоть в этом не было никакой логики, он решил подготовить фабрику к выпуску панд и отдал соответствующие распоряжения.

В феврале следующего года президент Никсон нанес визит в Китай, посетил Запретный город и вернулся в Америку с двумя пандами в качестве подарка. Никто не был готов к необычно резкому всплеску спроса на игрушечных панд, кроме Райффа. Его интуиция, по-видимому, настроилась на какой-то аспект будущего визита президента в Китай, когда не существовало даже договоренности об этом визите.

Аврааму Линкольну однажды приснился очень яркий сон. Во сне он услышал звуки рыданий и пошел туда, откуда они доносились. Он вошел в Белый дом и оказался в комнате, где обнаружил гроб, накрытый американским флагом. Линкольн — во сне — спросил солдата, кто умер. «Это президент, — ответил тот. — Его убили».

Несколько дней спустя Линкольн был застрелен наемным убийцей. Сон президента оказался вещим.

Одни государственные лидеры при принятии важных решений полагаются на предчувствие, другие же верят, что их ведут высшие силы. Нэнси Рейган истово верует в могущество астрологии. В юности, будучи молодой актрисой Голливуда, она часто консультировалась у астролога и даже посещала вечерние астрологические курсы.

Ее муж, актер Рональд Рейган, разделял ее оккультистские интересы. Получив от астролога совет о наиболее благоприятном времени для вступления на пост губернатора Калифорнии в 1967 году, Рейган настоял на том, что начнет читать присягу в полночь— если быть совершенно точным, в 0 часов 16 минут — и будет стоять лицом на запад.

Будучи губернатором, Рейган по-прежнему проявлял интерес к астрологии. Например, прилетая в Вашингтон, он встречался с известной ясновидящей Джейн Диксон, которая всегда повторяла, что ему предстоит занять Белый дом. (Рейганы разорвали отношения с Диксон, когда она отказалась предсказать Рональду президентство в 1976 году.)

Доверие Нэнси Рейган к звездам особенно возросло в годы президентства ее супруга (1980—1988). Став первой леди США, она проводила многочасовые секретные консультации по телефону с астрологом из Сан-Франциско Джоан Квигли и помощником президента, приводя выезды президента из Белого дома в соответствие с зодиакальными диаграммами.

Если звезды предсказывали хороший день, план встреч Рейгана выполнялся полностью; если выпадал плохой день и президенту грозили неприятности, запланированные мероприятия переносили на другую дату.

Однако иногда, к неудовольствию Нэнси, советникам Рейгана не удавалось удержать его от спонтанных вылазок — проще говоря, от поездок на бейсбольные матчи, хотя звезды советовали оставаться дома. Она доверяла астрологии настолько, что перед саммитом в Женеве в 1985 году добыла даже астрологическую диаграмму М.С. Горбачева!

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