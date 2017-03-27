Свадебные приметы про одежду жениха и невесты

Месяц март — капель, игривое солнышко, кошачьи серенады переводят мысли на любовный лад… И мы уже фантазируем, представляя свадебные хлопоты, легко выдавая желаемое за действительное. В мире грез можно отправиться на небольшую экскурсию и наяву увидеть все атрибуты для свадебного торжества.

Приметы о подвязке невесты

Подвязка — обязательный элемент свадебного наряда невесты. Она символизирует женскую красоту и верность супругу.Подвязка соскользнула — о невесте думает другой.Поймать подвязку кому-то из мужчин — к его скорой женитьбе.

Приметы о фате невесты

Фата является оберегом и спасает молодоженов от сглаза.Выйти замуж в маминой фате — повторить ее судьбу.

Сохранить фату — уберечь брак от распада.Короткая фата — к веселой свадьбе.Венчание без фаты — к рождению сына.

Обувь

Нельзя выходить замуж в босоножках, иначе жизнь будет бедная; на свадьбе сломался каблук — к проблемам в семейной жизни.

Приметы о платье невесты

Если у платья невесты отдельный верх и низ — жених и невеста станут одним целым, высока вероятность благополучного брака;

если девушка выходит замуж первый раз, платье обязательно должно быть белым — как символ чистоты;

жених не должен видеть суженую в свадебном платье раньше времени;

выходить замуж лучше в новом наряде: говорят, на свадьбе сэкономишь — семейную жизнь в долгах проведешь.

Приметы о цвете свадебного платья

Белое платье невесты — брак будет крепким, а семейная жизнь счастливой; серое свадебное платье, согласно народным приметам, — к быстрому разводу;

голубое подвенечное платье — народные поверья утверждают, что супруг будет изменять;

розовое свадебное платье — долгая и крепкая любовь.

Приметы о костюме жениха

Приметы о цвете свадебного костюма

серый костю м у жениха — к долгому браку;

коричневый — строгий супруг;

черный — брак по любви.

Приметы об обручальном кольце

Кольцо должно быть гладким, чтобы жизнь супругов была также ровной.

Если все-таки хотите колечко с камнем, выбирайте между рубином (страсть), изумрудом (нежность) и бриллиантом (надежность).

Самое главное — если что-то пойдет не так, не переживайте, не позволяйте случайности испортить этот чудесный день. Помните: приметы приметами, а с судьбой можно и поспорить.