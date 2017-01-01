СУЩНОСТИ И ПОДСЕЛЕНЦЫ В ЧЕЛОВЕКЕ

Большая половина населения живёт и не догадывается, что носит в себе своеобразных «квартирантов», отравляющих им жизнь и разрушающих энергетическую защиту.
Как правило, сущностью является потустороннее существо, душа человека, которая не смогла покинуть наш мир из-за внезапной кончины. Такие духи нуждаются в энергии живых людей в момент ее активности (когда человек чувствует страх, зависть или другую негативную эмоцию).
Сущностью-подселенцем становится существо не из нашего мира. Оно поселяется в теле человека незаметно, чтобы забирать его энергию. Но иногда подселенец способен управлять поступками того, в ком он живет.
Подселенцем может стать дух умершего человека, оставшийся по какой-либо причине в нашем мире. Но чаще всего в тела людей подселяются темные демоны, которые крадут таким образом силу, энергетику и здоровье.
Признаки присутствия подселенцев и их разновидности
Подселение происходит при нарушении естественной защиты человека. Это может быть следствие душевной травмы или слабости, а также несдержанности в гневе, употреблении дурманящих веществ (алкоголь, табак и наркотики).
К основным симптомам воздействия можно отнести внезапное изменение поведения человека. Он становится суетлив и раздражителен. Испытывает навязчивый и беспричинный страх, программируя себя на заведомо пагубное влияние сущности. Глядя на знакомого вам человека, вы словно не узнаете его, как-будто говорит слова и совершает поступки другой человек.
вные признаки начальной одержимости:
постоянная усталость;
болезненность;
панические атаки;
отрешенность от мира;
нехарактерное поведение;
невезение.
Существует несколько основных разновидностей подселенцев. Наиболее распространены они в виде лярв — паразитов, питающихся энергией хозяина. Они практически не имеют разума и настроены на то, чтобы разрушить биополе человека, вывести его из равновесия. Благодатной почвой служит страх и неуверенность в себе.
Следующие — бесы или астральные тела, существующие за счет вредных привычек человека. Лакомой пищей для них является нестабильный эмоциональный фон. Чем больше человек зависит от своих пагубных страстей, тем вольготнее бес чувствует себя внутри хозяина.
Демоны — наиболее опасные паразиты биополя донора. Их стезя — боль и страдания. Они заставляют человека совершать неоправданно жестокие поступки, нарушают восприятие добра и зла, размывая границы дозволенного.
Чем опасны сущности
Трансформации человеческого поведения после подселения мало заметны для окружающих. Лишь со временем близкие начинают замечать несвойственные человеку изменения. Это может быть необоснованная тяга к алкоголю, азартные игры, грубость и невнимание к женам, детям или родителям.
Примерный семьянин вдруг уходит из семьи, сдержанный и добрый человек становится не в меру агрессивен и груб. Трудяга начинает употреблять алкоголь и теряет работу.
Множество болезней появилось вследствие подселения к человеку энергососущих паразитов. И если вовремя от них не избавиться, существует вероятность заболеть шизофренией, сумасшествием, раздвоением личности.
Одержимые в редких случаях начинают слышать голоса и даже видеть тех самых вампиров, которые тянут из них жизненную энергию. Они навязывают своему хозяину тактику поведения, заставляют совершать жестокие поступки, на которые в обычной жизни человек не способен. Такое подселение вполне может разрушить психику человека и довести его до психиатрической больницы, а в самом запущенном случае и до самоубийства.
Не стоит впадать в отчаяние. При первых же признаках подселения проведите очистительные ритуалы, а также усильте родовую защиту и энергетику.
Методы избавления от подселенцев
Самым доступным способом избавления от поселенца внутри себя является молитва. Однако эффективна она только в том случае, если изменения в поведении незначительны. Если лярва сидит глубоко, необходимо провести ритуал по изгнанию.
Достоверно известно, что сущности боятся высоких температур, а значит в списке ваших дел на первом месте должна стоять баня, сауна или ванна с горячей водой. Для запугивания также подойдет свеча. Если нет церковной, зажгите обычную во время принятия водных процедур.
Негативную энергию, бушующую в вас, лучше всего изгонять на убывающей луне. Лунный календарь поможет определить вам наиболее удачный день для этого.
Время и место для ритуала выбирать стоит тщательно. Лучше всего проводить обряд днем и в одиночестве, чтобы высвободившаяся сущность не переселилась в другого человека.
Соберитесь с силами и начинайте читать «Отче наш» столько раз, сколько потребуется для изгнания.
Сконцентрируйтесь и представьте себе сгусток негативной энергии, который мешает вам, материализуйте его и начинайте отсекать части тем, чем вам удобнее: ножом, топором или мечом. Очертания оружия мысленно представьте в сиянии чистого света как символа очищения и отпущения грехов.
Если сущность поддалась вашему мысленному влиянию, вы это почувствуете. Обычно нагреваются конечности, начинает покалывать ладони, а в редких случаях человека трясет, как при сильном ознобе.
Изгнание может продлиться несколько дней. Если в первый день вы не ощутили ни одного из признаков, описанного выше, продолжите процесс. Как правило, трех дней бывает достаточно для полного очищения.
Как только негативная энергия покинет ваше тело, вы переживете прилив сил, с вашей спины будто свалится тяжкий груз. Биополе человека, освободившегося от паразита, остается слабым, и чтобы оградиться от повторного вторжения, окружите себя защитой. Для этих целей подойдут обереги, которые вы сможете сделать сами.