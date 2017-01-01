СУЩНОСТИ И ПОДСЕЛЕНЦЫ В ЧЕЛОВЕКЕ

Большая половина населения живёт и не догадывается, что носит в себе своеобразных «квартирантов», отравляющих им жизнь и разрушающих энергетическую защиту.

Как правило, сущностью является потустороннее существо, душа человека, которая не смогла покинуть наш мир из-за внезапной кончины. Такие духи нуждаются в энергии живых людей в момент ее активности (когда человек чувствует страх, зависть или другую негативную эмоцию).

Сущностью-подселенцем становится существо не из нашего мира. Оно поселяется в теле человека незаметно, чтобы забирать его энергию. Но иногда подселенец способен управлять поступками того, в ком он живет.

Подселенцем может стать дух умершего человека, оставшийся по какой-либо причине в нашем мире. Но чаще всего в тела людей подселяются темные демоны, которые крадут таким образом силу, энергетику и здоровье.

Признаки присутствия подселенцев и их разновидности

Подселение происходит при нарушении естественной защиты человека. Это может быть следствие душевной травмы или слабости, а также несдержанности в гневе, употреблении дурманящих веществ (алкоголь, табак и наркотики).

К основным симптомам воздействия можно отнести внезапное изменение поведения человека. Он становится суетлив и раздражителен. Испытывает навязчивый и беспричинный страх, программируя себя на заведомо пагубное влияние сущности. Глядя на знакомого вам человека, вы словно не узнаете его, как-будто говорит слова и совершает поступки другой человек.