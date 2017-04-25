Суета и социальный статус как падение

Суета да и само существование Человека в социальной сфере – это склон горы, под которым – ад. И трудно удержаться на этом склоне, чтобы не скатиться в преисподнюю. Только расслабился и ты покатился вниз.

А на вершине – Рай. И надо приложить значительные усилия, чтобы не то, что не скатиться вниз, а хотя бы удержаться на склоне. А каждый шаг вверх сопряжён с огромными затратами, прежде всего, душевных сил и волевого напряжения. Физические нагрузки здесь ни при чём. Потому что это сфера Духовного мира. А гора и склон горы – это аллегория, образное сравнение с аналогичными примерами в физической жизни для лучшего восприятия излагаемого материала. Да и понятия «верх», «низ» — чисто условны – также с образной привязкой к реалиям Физического мира. В Духовном мире нет ни верха, ни низа, да и стремление к нему не обязательно по направлению вверх. Это параллельный мир и поэтому существует везде и всюду и, может быть, всегда – без привязки к пространственно-временным критериям.

После рождения мы окунаемся в Физический мир и проходит несколько лет, чтобы к нему адаптироваться, отвыкнуть от представлений Духовного мира, из которого мы появились. И настолько безвозвратно привыкаем и адаптируемся, что не можем даже представить себе как устроены и функционируют другие миры. Так, даже общеизвестный факт, что младенцы видят мир в перевёрнутом виде – вверх ногами, в то же время взрослому даже трудно представить восприятие мира таким образом. Но это всего лишь физиологический процесс, а Духовный мир на несколько порядков выше. Поэтому и представить сложнее. Жизнь в Физическом мире выставляет прочный железный занавес против проникновения за его пределы.

Наш Физический мир – это мир физического тела и разума, интеллекта. Познание его осуществляется такими же инструментами: умом и физическими инструментами и экспериментами. Для познания Духовного мира ни Ум, ни физические опыты не подходят. Необходимы инструменты и методы познания того мира, который мы хотим познать, в данном случае – Духовного. Даже названия здесь чисто условные. Лучше всего пользоваться образами. Кстати, образное мышление японцев и китайцев, в связи с их образным восприятием азбуки и письма, а также поэтов, художников, композиторов и людей других творческих профессий значительно упрощает возможность представления ими Духовного мира. Но мы в своём исследовании будем пользоваться терминами и представлениями Физического мира, чтобы можно было с большим приближением, хоть как-то, чисто условно передать то, что мы увидели в Духовном мире, в наш Физический мир.

Что же за силы, которые тянут человека вниз? (Вниз – это для условий горы. А для условий жизни в Физическом мире – это процесс перехода в негативные глубины (сферы) Физического мира, как в трясину болота, из которой порой невозможно выбраться не то что в Духовный мир, но и в обычный «праведный» Физический мир. Пример такого болота – наркотическая зависимость.)

1. Всеобщие силы (для всех людей) – это силы, связанные с физическим существованием Человека. Человек – физическое существо и это его потенциальное зло. И от этого зла ему некуда деться. Оно заложено ему, как определение, уже при оплодотворении женской яйцеклетки и при первом её делении. А потенциально – ещё раньше. Существует тонкая, скорее размытая грань между праведностью и греховностью. И к этой грани, как магнитом, тянет всех людей, так как чем ближе к этой грани, тем лучше условия существования физического тела, легче и быстрее они достигаются. А за этой гранью – резкий скачок возможностей для небывалых благ физической жизни. Переступить эту грань – значит вступить в трясину и в большинстве случаев навсегда отрезать себе путь не то, что в духовный мир, но и возврат в мир жизни до этой грани. Познавший прелести жизни физического тела, добровольно от них уже не откажется. Разве что по решению суда за нарушения УК или в связи со стихийным бедствием, нивелирующим его материальное богатство. Или силовым воздействием других людей (бандитов)… Потому что за этой гранью кончается ваша спокойная жизнь и начинается охота, в которой, чаще всего, не вы охотник, а охотятся за вами, и вы выступаете в роли дичи.

Пример тому – чиновник-взяточник. Начав безнаказанно брать взятки, он преступил грань дозволенных норм моральных, этических и правовых норм, и без приложения особых затрат умственных, физических или интеллектуальных усилий стал жить материально многократно лучше, чем ранее. Дорогая, престижная квартира в пенхаузе, особняк в элитном месте в пригороде столицы, самые дорогие автомобили и пр., и пр. И кто ему позволит вернуться в коммуналку со сварливыми соседями или отдавать почти всю свою зарплату за аренду квартиры? – Жена? Или, тем более, любовница? – Конечно же нет! А у его собственной Души и духовных порывах творческой натуры художника, композитора или поэта и спрашивать никто не будет.

Добровольно никто не откажется, пока внешние силы (УК и т.п.) не принудят отказаться. Окружение всегда стремится укрепить своё единство – в этом его сила. Бьёт и отторгает физически опустившихся нищих, бомжей и тому подобных своих элементов, садит на место выскочек, рискнувших показать себя значительно выше среднего уровня – бьют, физически и морально уничтожают «слишком умных», талантливых и гениев. В обществе даже существуют неформальные силовые органы для этих целей, которые формируются без каких-либо приказов и указов, а спонтанно из самой сути общества: в первом случае – это экзальтированные молодые люди и стоухеры, во втором случае – это армия завистников. Примеров воздействия на гения завистников много не только в нашей жизни, но и в истории – то же взаимоотношение Моцарта и Сальери, толпы недоброжелателей к гению Паганини и другие.

2. Частные силы . Например, занятия оккультизмом, спиритизмом, практикой «Чёрной магии», различными ведемскими делами и тому подобное. Это более значимые силы как по вредности, так и по величине, по сравнению с всеобщими, потому что они направлены против устоев положительной части Духовного мира — божественной, на укрепление основ негативной его части – дьявольской. В Библии об этом сказано, как о грехе против Бога, нарушении основной, самой важной заповеди – самом большом из существующих грехов в православной церкви.

Проявлением других частных сил, отдаляющих человека от чистого духовного мира, может быть процессе отрицательных его поступков и действий в сфере духовной жизни. Например, при проявлении таких качеств, как алчность, жадность, зависть, эгоизм, ненависть и других тому подобных пороков.

Частные силы присущи не всем абсолютно людям, как всеобщие, а только отдельным, хотя имеется тенденция к их расширению и в конце концов превращению их во всеобщие. Тогда, видимо и наступит Конец Света и возникнет необходимость второго пришествия Иисуса Христа, чтобы во время Великого суда осудить Негатив и дать новую жизнь Позитиву.

Кто наиболее подвержён влиянию подобных частных сил, кто наиболее склонен к порокам души? Это люди, прежде всего, с недостатками воспитания, с низкими моральными устоями и вообще с низким уровнем моральных ценностей.

Другим примером проявления частных сил, отдаляющих человека от чистой духовной сферы – это комплекс сил социальной сферы. Социальная сфера, социум – это в преобладающей своей части болото, в которое, как в негатив, медленно затягивается Человек. Социум – это, прежде всего, сосредоточение людей. Если это в целом общество, то в связи с порочностью большинства его членов, возникает негатив огромной силы, устоять против которого не в силах обычному Человеку. С волками жить, по волчьи выть. Или погибнуть. За идею. За веру. Как это сделал Иисус Христос.

Однако, существуют микросоциумы с положительной энергетикой. Это может быть православная церковь или католический костёл, или какое-либо другое «правильное» религиозное объединение с ориентированием своих прихожан на праведность. Может быть, какое-либо некоммерческое объединение людей по интересам, творческие коллективы, всецело отдающиеся реализации какой-то одной творческой идеи. Или даже небольшая семья, в которой определяющей любых мыслей, намерений и поступков, выступает взаимная любовь и согласие. Эти микросферы, как отдушины, духовно оздоравливают всех, кто в них пребывает и не то что препятствуют скатыванию вниз, но и способствуют достижению новых духовных вершин.

Общество в целом – это сфера, в которой Человек насквозь пронизывается энергией потенциальных пороков. Каждый из этих пороков провоцирует Человека на негативные действия.

Поэтому реальная принадлежность человека к социальной сфере в большинстве случаев, за редким исключением, когда Человек сам себе создаёт положительный микросоциум, является падением вниз, удалением от чистоты Духовного мира и приближением к великому негативу.