Судьбоносные цифры телефонного номера

Нумерология чисел стационарного телефонного номера
Многие люди пользуются стационарной связью, поэтому домашний телефон вполне можно использовать в гадании. Для этого необходимо сложить все числа номера до получения простого однозначного числа. В соответствии с нумерологией, число телефонного номера применительно к его владельцу можно толковать следующим образом:
1 – всегда добивается цели;
2 – может найти выход из любого тупика;
3 – личность с творческим складом характера;
5 – свободолюбивая личность с широким кругозором;
6 – тругодоголик, ответственная личность;
7 – философ, человек с хорошо развитой интуицией;
8 – душевный, открытый человек;
9 – мечтатель, часто витающий в облаках.
Нумерология мобильного телефонного номера
Несколько по-иному следует расшифровывать итоговое значение мобильного телефонного номера с позиций нумерологии. Например, «единица» добавляет владельцу мобильника активности, притягивает в его жизнь разные неожиданности. «Двойка» помогает достичь успеха и стабильности, «тройка» — раскрывает все таланты, «четверка» — способна защитить от происков недоброжелателей, «пятерка» — позволяет развить коммуникативные навыки.
Нумерология номера телефона для бизнеса
Для деловых людей крайне удачным будет заполучить симку, итоговыми числами которой являются 6,7,8 или 9. Они сулят бизнесмену удачу в профессиональной деятельности, способствуют более продуктивному общению с клиентами и партнерами, оберегают от принятия необдуманных решений. Хорошим знаком будет и 1 – число лидера, особенно подходящее руководителю компании.