Судьбоносные цифры телефонного номера

С точки зрения нумерологии, толковать можно не только число рождения, но другие ряды цифр. Поэтому весьма полезным может стать знание о том, как выбрать номер телефона по нумерологии. Для этого достаточно сложить все его цифры и расшифровать итоговое значение.

Нумерология чисел стационарного телефонного номера

Многие люди пользуются стационарной связью, поэтому домашний телефон вполне можно использовать в гадании. Для этого необходимо сложить все числа номера до получения простого однозначного числа. В соответствии с нумерологией, число телефонного номера применительно к его владельцу можно толковать следующим образом:

1 – всегда добивается цели;

2 – может найти выход из любого тупика;

3 – личность с творческим складом характера;

4 – личность дисциплинированная;

5 – свободолюбивая личность с широким кругозором;

6 – тругодоголик, ответственная личность;

7 – философ, человек с хорошо развитой интуицией;

8 – душевный, открытый человек;

9 – мечтатель, часто витающий в облаках.

Нумерология мобильного телефонного номера

Несколько по-иному следует расшифровывать итоговое значение мобильного телефонного номера с позиций нумерологии. Например, «единица» добавляет владельцу мобильника активности, притягивает в его жизнь разные неожиданности. «Двойка» помогает достичь успеха и стабильности, «тройка» — раскрывает все таланты, «четверка» — способна защитить от происков недоброжелателей, «пятерка» — позволяет развить коммуникативные навыки.

Нумерология номера телефона для бизнеса

Для деловых людей крайне удачным будет заполучить симку, итоговыми числами которой являются 6,7,8 или 9. Они сулят бизнесмену удачу в профессиональной деятельности, способствуют более продуктивному общению с клиентами и партнерами, оберегают от принятия необдуманных решений. Хорошим знаком будет и 1 – число лидера, особенно подходящее руководителю компании.