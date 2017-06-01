СУДЬБА И ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЗНАКОВ ЗОДИАКА ПО ДРЕВНЕКИТАЙСКОМУ ГОРОСКОПУ

Астрология — это древнейшая наука, позволяющая открыть нам не только события грядущего, но и черты характера людей, живущих рядом с нами. Самый точный гороскоп — древнекитайский. Сравните приведенные ниже описания характеров с вашими знакомыми и поверьте, вы будете удивлены! Потрясены…

Цзы (Рождение)

22 декабря — 20 января

Жизнь людей, родившихся в данный период, очень напряженная и сложная. Они уязвимы энергетически, постоянно становятся жертвами различных ограничений и лишений. Не очень хорошее здоровье компенсируется мощной духовной силой. Эти люди сосредотачиваются на своем внутреннем мире, погружены в себя, вдумчивы. Берегут силы, стараясь концентрироваться на чем-то одном, добиваясь наилучших результатов. Экономны, аскетичны, упорны. Они умеют преодолевать трудности, стойко встречая неприятности. Им присущи дальновидность, проницательность и даже умение предвидеть надвигающиеся события. К сожалению, новостей они ожидают по большей части негативных, по натуре они далеко не оптимисты. Те, кто родился до 7 января (знак Крысы) более деловиты и энергичны. Рожденные после 7 января (знак Быка) отличаются силой и уравновешенностью.

Чоу (Развитие)

21 января — 18 февраля

Эти личности обладают очищающей и стимулирующей силой. Им присущ аскетизм, интуиция. Они умны и всегда ищут новые возможности. Любят ходить «по краю пропасти», азартно рискуя. Риск для них не пустое понятие. По природе они духовные лидеры, способные повести за собой массы. Собраться и сорваться с места для них не проблема, они легки на подъем. Рожденные в этот период находят скрытые духовные и материальные ценности, отказываясь от всего наносного и ненужного. Часто обладают выгодными связями, и объединяясь с другими людьми, достигают успеха. Рожденные до 5 февраля (знак Быка) отличаются спокойным характером, силой и трудолюбием. После 5 февраля уже влияет Тигр, эти люди обладают более ярким характером, они властные и подвержены тайным страстям.

Инь (Сила)

19 февраля — 20 марта

Рожденные в данный период не имеют возможности раскрыть свой творческий потенциал, из-за этого они склонны к депрессии и унынию. Но обладая малой силой, всегда открыты для общения и перемен в жизни. Как правило, живут большими надеждами и ожиданиями. Прилагают усилия в различных сферах и способны многого добиться. Им знакомо вдохновение и решимость. Когда они не в состоянии воплотить свои идеи в одиночку, объединяются с другими людьми. Рожденные до 6 марта находятся под знаком Тигра. Это яркие личности, страстные и властные. Родившиеся после 6 марта (знак Кота или Кролика) — беспокойные, скромные и при этом sекsуальные.

Мао (Открытая дверь)

21 марта — 20 апреля

Жизненная энергия и новизна — вот как можно охарактеризовать людей, рожденных в этот период. Творческие, фонтанирующие новыми идеями, постоянно составляющие необыкновенные планы личности. «МАО» требуют к себе заботы и любви, это им необходимо для того чтобы духовно расти. С легкостью начинают новые дела, к сожалению, не всегда доводя их до успешного завершения. Бурлят энтузиазмом и заражают им окружающих. Быстро приспосабливаются, меняются и активно двигаются к своей цели. Характер зависит от окружения и воспитания. Можно встретить как справедливого искателя правды, так и агрессивного собеседника, пытающегося настоять на своем, невзирая ни на что. Родившиеся до 6 апреля (знак Кролика или Кота) отличаются скромностью и sекsуальностью. Рожденные после 6 апреля (знак Дракона) более талантливы и обладают веселым характером.

Чэнь (Движение)

21 апреля — 21 мая

«ЧЭНЬ» — это мощный стимул, как к духовному, так и материальному росту. Творцы, украшающие не только свою жизнь, но и одухотворяющие жизнь окружающих. Любят накапливать различные блага, находятся в центре внимания и обладают ярко выраженными качествами лидера. Seкsуальны, чувственны, романтичны, эмоциональны. В общении ласковы, окутывают душевной теплотой. Рожденные до 7 мая (знак Дракона) жизнерадостны и талантливы. Те, кто появился на свет после 7 мая (знак Змеи) отличаются расчетливостью, скрытностью и сдержанностью.

Сы (Исполнение)

22 мая — 21 июня

Звезды одарили этих людей щедро — у них невероятные возможности для того чтобы развиваться и реализовывать все свои творческие замыслы и таланты. Впереди грандиозные перспективы, им свойственны бурные порывы. Творчество проявляется безудержно. Мешает «разбросанность» — они стараются всюду успеть и двигаются в совершенно разных направлениях одновременно, именно поэтому им так трудно достигать поставленных целей. Характер изменчивый, их постоянно привлекает что-то новое и неизведанное. У них широких круг общения, из которого они черпают новую информацию. Непостоянны в личных отношениях, но sекsуально притягательны для противоположного пола, очень темпераментны. Рожденные до 7 июня (знак Змеи) расчетливы и сдержанны, отличаются скрытностью. Родившиеся после 7 июня (знак Лошади) сильны и выносливы, у них более живой характер.

У (Равновесие)

22 июня — 23 июля

Они спокойны и восприимчивы, отличаются эмоциональностью и душевной теплотой. Цель для них — плодотворная и долгая жизнь. Они стремятся к материальному благополучию, для них важна стабильность и расцвет. Отношения с ними устойчивы, они заботятся о семье и близких, хорошие родители. К семье они испытывают прочную привязанность, стараясь наполнить отношения теплотой и доверием. Главное для них — окружить счастьем и защитить любимых людей. Физически привлекательны. Поведение часто стыдливое, отличаются наивностью и неуверенностью в себе, но обладают твердостью, упорством и прочным внутреннем стержнем. Родившихся до 8 июля (знак Лошади) часто называют «душой компании», они выносливые и сильные. Рожденные после 8 июля (знак Козы) отличаются скромностью, простотой и упрямством.

Вэй (Плоды)

24 июля — 23 августа

Счастливчики, которым многое дается просто так. Отличаются откровенностью и теплотой, несут людям негу, покой и дарят радость любви. Звезды предоставляют им хорошие возможности для реализации творческих замыслов и достижения материального достатка. Как правило, счастливы во всем: и в личной жизни, и в работе. Хорошие родители, с детьми ведут себя по-дружески. Благодаря тому, что помогают подрастающим чадам обрести стабильность и обрести прочное положение во взрослом возрасте, в старости не остаются в одиночестве, получая материальный достаток и почет. Дружелюбные оптимисты, отличаются отзывчивостью к людям. Нередко ленивы, склонны к философии, азартным играм и развлечениям. Самолюбивы, горды и самодостаточны. Рожденные до 9 августа находятся под знаком Козы, это скромные, простые и упрямые люди. Празднующие свой день рождения после 9 августа (знак Обезьяны) талантливы, могут добиться многого, их поведение подчас демонстративно.

Шэнь (Зрелость)

24 августа — 23 сентября

Рожденные в этот период обладают умением пользоваться достижениями других. Для них важно удовлетворить собственные потребности, удача сопутствует им в торговле. Они прагматики, обладают сметкой и хитростью. Умеют всему вести счет, собирают все необходимое для комфортного существования. Используют окружающих и события. Могут быть переборчивы и даже брезгливы в еде. Создают семьи, как правило, в зрелом возрасте, и браки не всегда счастливые. Именно среди «ШЭНЬ» часто можно встретить старых дев или заядлых холостяков. Родившиеся до 9 сентября находятся под знаком Обезьяны, они изменчивы и талантливы. Рожденные после 9 сентября (знак Петуха) отличаются храбростью, терпением и трудолюбием.

Ю (Закрытая дверь)

24 сентября — 23 октября

Люди, рожденные в этот период предпочитают уходить от проблем и новых дел, для них важнее поиск духовного, обращение к собственному внутреннему миру. Для них важен отдых, здоровье и накопление энергии. Часто объединяются с различными группами, тонко используя окружающих в своих целях. В таких объединениях они проявляют смелость и воинственность. Обладают притягательностью, общительны. Партнеры должны быть энергичны и сильны. Благодарны за любовь и заботу. Верны. Рожденные до 9 октября (знак Петуха) артистичны, подчас ведут себя демонстративно. Родившиеся после 9 октября (знак Собаки) отличаются скромностью и эмоциональностью.

Сюи (Разрушение)

24 октября — 22 ноября

«СЮИ» с легкостью расстаются с отжившим свое. Они находятся в вечном поиске энергетических и материальных ресурсов. Их партнеры должны быть сильны и обеспечены. Очень развита интуиция. Обладают решительностью, будут бороться до конца. Преодолевают свой страх и стремятся к победе, несмотря на постоянное чувство опасности и смерти. Притягательны для людей и событий. Ориентируются на духовные идеалы, стараются добиться максимальных результатов. Очень ценят тепло и поддержку, для них это необходимо. Важны sекsуальные, а также родственные связи. Поддерживают групповые интересы, подчиняются законам. Родившиеся до 8 ноября находятся под знаком Собаки — это воинственные и при этом скромные личности. Рожденные после 8 ноября (знак Кабана) предпочитают наслаждения, отличаются спокойствием.

Хай (Убежище)

23 ноября — 21 декабря

Ясность интеллекта, проникновение в суть и хорошие перспективы — вот что такое «ХАЙ». Это идеалисты, которые способны отказаться от материального и старого в пользу нового и духовного. Стремятся к идеалу. Из-за этого часто разочаровываются, ведь идеи реализовываются слишком поздно, но всегда найдется тот, кто поможет или окажет покровительство. Они разборчивы, привлекают к себе материальные блага, запасливы. С легкостью готовы согласиться на перемены в надежде на лучшую жизнь. Часто проявляют агрессивность в борьбе за место лидера, их можно назвать искателями приключений. Рожденные до 8 декабря (знак Кабана) наслаждаются жизнью, отличаются спокойствием. Родившиеся после 8 декабря (знак Крысы) — беспокойны и деловиты.

По материалам — MoiMozg