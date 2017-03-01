Структура и методы подключения эгрегоров к человеку

Из сеанса новых гипнологов:

О: Я их (эгрегоры) сейчас вижу так, как уже несколько раз видела раньше, — в виде структур вроде конусов или пирамид, с более широким основанием и сужающимися кверху. А это раньше я не видела: у них есть канал. У всех есть канал? Не у всех. Те, которые без канала, они уже мертвые. Некоторые выглядят как настоящая детская пирамидка — уступами по подъему. Из вершины у большинства есть канал наверх. Что это означает? На нижних уровнях собирается более плотная энергия — в разных видах, на материальных носителях. Когда близко начинаю смотреть, вижу людей, толпу.

В: Люди вкладывают в эту пирамиду энергию души, от искры Творца? Или что они вкладывают?

О: По-разному, в зависимости от Э. Внизу материя — недвижимость, какие-то постройки, деньги, материальные носители энергии, физический труд. Следующий слой — мысли/чувства, над головами, более тонкая энергия. Выше есть объединяющая идея, как общее поле. Как пример показывают здания небоскребов с названиями — корпорации, какой-то корпоративный мир. Идея служения, или идея зарабатывания денег. На человеческом уровне — этот слой самый важный. Чтобы собрать людей, привлекать людей, именно этот слой самый важный, он выглядит самым широким, самым насыщенным. Что выше?

В: Мы сейчас расширим. Эгрегоры есть у групп, у организаций, у учений. Если мы видим их как конусы, они разные по внешнему виду?

О: Да, они отличаются. Учение выглядит более тонким, это что-то сразу нематериальное, он более прозрачный. Корпоративные — более плотные. Я так понимаю смысл этой картинки, что разная плотность энергий. Религиозные — какие-то крупные религии показывает — они вообще гораздо масштабнее, они прямо гигантские по сравнению с группами, не сопоставимо. Разное качество энергий внутри: где-то она прозрачная, течет, струится, а что-то выглядит таким плотным, внутренняя структура менее живая что ли, какая-то застывшая.

В: Механизм того, как происходит подключение к эгрегору, суть этого процесса?



О: Уже давалась эта информация. Есть эти образования, коллективные сознания. Есть система притяжений, на человека действуют разные силы. У всех эгрегоров есть силовые поля — они разные по качеству и по интенсивности. По факту рождения и нахождения в определенном месте: территории, государства, даже языка, родного или того, на котором человек говорит. Язык — это тоже как эгрегор, но плоский, как информационное поле. Почему-то он мне так выглядит, и он не на земле изначально, часть пирамид стоит на земле, он выглядит силовым полем, которое покрывает часть территории… Так или иначе, человек, где бы он ни был, находится на пересечении разных силовых полей — от разных эгрегоров, от разных объединений сознаний. И может быть захвачен ими.

В: Есть какие-то ключи энергетические? То есть они находятся снаружи, а человек в момент обращения открывается и вливает частичку своей энергии и вливается в этот эгрегор. А снаружи инициатива стучится.

О: Что-то вроде того, что человек оказался в поле — каким-то образом тебя поле Э коснулось (кто-то рассказал, увидел вывеску, не важно). Если есть у человека не то чтобы резонансное совпадение, но внутри действительно какое-то открытие происходит, должно быть в чем-то совпадение, как паззл. Но это не очень объясняющая картинка для меня, честно говоря… Но ничего другого пока не вижу. Вижу просто людей на пересечении большого количества полей.

В: как происходит подключение?

О: что вижу, выглядит жутковато. Из некоторых пирамид вытягиваются такие протуберанцы, и они людей сканируют, ощупывают, как что-то живое, какая-то ложноножка вытягивается и прямо людей ощупывает активно, ищет точку, место, за которое человека можно ухватить. Некоторых легко ухватить, некоторых надо действительно прощупать. Она ищет так это место и за него зацепляет и притягивает.

В: А есть какая-нибудь аналогия на уровне процессов, событий, как это реально выглядит в жизни?

О: Это не у всех такой процесс, но есть какие-то системы, это не люди делают, это какие-то устройства… Что это? Слово идет технологии, но не в смысле устройств… Короче говоря, со стороны некоторых эгрегоров это вполне активный процесс по выискиванию адептов, людей, которых можно подключать.

В: Возможно, они видят людей как точки, которые светятся, и в самых ярких пытается найти какую-то брешь и их заарканить, то есть видит не как человек, по-другому, оболочки…

О: Да: может быть ресурсы, светимость сознания, которую он может привнести, пользу. Еще есть ощущение, что ощупывать можно всех, но не все подходят. Хочется увидеть это как-то ясно, на уровне логики вроде понятно, почему так происходит, но энергетически в чем разница, почему кто-то включается, а кто-то нет? Картинка такая, что один как будто более энергетически гладкий, цельный… а это, видимо, мне примеры показываются с эгрегорами более хищническими, вроде сект, которые потребляют энергию. И он одного ощупывает, который более гладкий и цельный, и он его не может зацепить ни за что, не образуется связь, через которую человек туда всасывается.

А другой похож… на надкусанное во многих местах яблоко, у него контур не цельный, легко найти место, за которое его можно зацепить, что-то в него внедрить… У меня идет сейчас аналогия с тем, что мы до этого смотрели (тетахилиг), что ты сначала подключаешься и чувствуешь себя хорошо, чем дольше ты смотришь, тем больше оно начинает в тебя проникать. Контур уже не очень плотный, и когда есть открытое внимание, то это тоже ты контур свой раскрываешь ему навстречу, и оно в тебя начинает заходить. Здесь то же самое получается, если есть любого вида открытость, уязвимость, пустота или голод, разного вида, интерес… Интерес к каким-нибудь темам эзотерическим — через него тоже могут захватывать, потому что они тебе что-то дают, твою пустоту или интерес удовлетворяют, насыщают, и вместо этого, вместе с этим, еще туда что-то свое начинают загружать и тебя через это затягивать, какое-то проникновение происходит.

В: То есть когда человек пускает свое внимание, он по сути воспринимает кодировку. Ему интересно, и в то же время он считывает данные по собственному зомбированию, любую информацию.

О: Да, он их проглатывает вместе с тем, что ему интересно (прописанные дополнительные коды зависят от типа эгрегора). Вот опять напоминает аналогией с этим кораблем стремным (подключка к эгрегору тетахилинга), ты внимание свое туда направляешь, но это идет не в одну сторону, это не только луч моего внимания, который от меня туда. По этому лучу как бы двойной канал образуется всегда. Не только ты смотришь, но и по этому лучу ты становишься видна, и в тебя что-то начинает заходить. Это, видимо, такой процесс устройства всего восприятия.

В: Как перепрошить эгрегор? Какой механизм? Как поменять его структуру, его смысловой поток, ту информацию, которую он в ядре несет?

О: Некоторые эти эгрегоры-пирамидки во всей структуре искажены, это их код исходный. Они не могут быть очищены, они могут быть только разрушены. То есть в глобальном смысле очищение на Земле будет связано не с изменением некоторых эгрегоров, а с их разрушением. Просто они распадаются на… первоэнергию.

В: Есть ли какое-то центральное смысловое ядро в эгрегоре, которое задает смысл на всю эту конструкцию. Это центральное ядро, насколько оно велико и возможно ли его поменять, смысл, заложенный в нем?

О: Он тогда распадется. Ядра вижу, но везде по-разному. Где-то это как сердцевина, она более яркая, светится. Где-то эта связь идет по каналу, например, есть идея свыше. Центр энергетический есть. Изменить возможно, возможно все, и даже как будто есть разные способы.

В: Насколько это доступно изменить? Доступно ли это человеку?

О: Это от очень многих вещей зависит. Зависит от величины эгрегора, от степени искаженности внутри, какое количество людей в нем сохраняют связь с Творцом, включен ли этот эгрегор в какую-то бОльшую структуру, курируется ли он какими-то сущностями свыше, насколько искаженную энергию они сами несут, насколько они сильны… Короче, от многих вещей зависит, надо конкретный случай смотреть, в общем про эгрегоры сложно сказать, потому что они все разные.

В: А если человек, который проводит энергию, производит посвящение другого человека в какой-то эгрегор, он сам может исказить энергию от этого эгрегора?

О: Может, да. Я сейчас так вижу, почему-то идет про рейки. Эгрегор рейки мощный достаточно, и энергия которая идет от эгрегора по сравнению с энергией одного человека, который проводник и посвящающий, они тоже не очень сопоставимы, сама энергия эгрегора гораздо сильнее. Зависит от энергообъема посвящающего. Обычно тот, кто посвящает, он уже достаточно сильно связан с самим эгрегором. Но он может внести — похоже на кондитерские насадки, через них крем может давиться разной формы… Но суть самой энергии, крем он все равно крем, то есть суть энергии не слишком меняется. Но если взять какого-нибудь мощного человека, со своим каналом… Но такой сверху должен получать какую-то энергию дополнительно, показывают, что рядом с таким человеком есть кто-то еще. Вот интересно, может ли тогда такой человек энергию эгрегора очистить? В принципе тоже да. Что как будто он как фильтр может сработать. Как будто суть энергии остается, цвет ее, я не знаю, как ты ее видишь, мне она выглядит такой желтой, не очень чистой, ближе к оранжевому. Человек может очистить, но выглядит так опять, что рядом с ним должна быть поддержка какая-то дополнительная, чтобы человек так работал. И он как бы немного в стороне от эгрегора… Нужен специальный функционал, короче говоря, для этого, чтобы из эгрегора искаженного проводить энергию чистой.

В: А мне сейчас пришло, что для этого нужен не один человек, а группа людей, и они так могут забирать энергию из эгрегора.

О: Если у группы есть намерение общее на очищение, они уже выходят из под воздействия эгрегора, как будто бы они организуют отдельную структуру. И поток, который идет к ним от эгрегора, становится слабее. Их общая идея их отъединяет от него. Если внутренняя связь между участниками группы становится сильнее, связь с источником слабеет.

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D_A:

Замечу, что в посте речь идет об иерархических эгрегорах, имеющих структуру прирамиды. Есть также и сетевые эгрегоры, основанные на модели Цветка Жизни, где каждый знает свое место в общей структуре и не стремится занять чужое, но таких намного меньше и они редко уживаются в современном обществе, хотя для наших предков были достаточно распространены. Условно и упрощенно: были варны, стали касты.

Подключение обычно осуществляется на основе интереса, но есть и примеры принудительного внедрения (нп, государство, армия, корпорация)

Как было сказано выше, есть люди, обладающие определенной силой и функционалом, которые могут пробиться к изначальному источнику любого эгрегора и брать энергию оттуда, хотя на самом деле это и не нужно, все есть в нас самих, но иногда легче работать с помощью этих структур.

Изначальным источником обычно является энергетическое образование, далекое от сегодняшних пониманий. Например, религии, исток которых сильно отличается от приближенных к нам на данный момент энергетических планов. Иными словами человеческое миропонимание, психическая деятельность, догмы, законы, желания, молитвы и прочие убеждения обычно искажают изначальную суть, особенно если принимают её как некие незыблемые истины, инструкции к действию и/ или оперируют на желании власти, подчинения и управления адептами. Многие такие эгрегоры сейчас закономерно отмирают, поэтому ищут любые методы включения новых адептов. Отсюда бесплатные групповые посвящения там, где раньше нужно было платить (за первые степени реики, например), а также строительство храмов РПЦ там, где их уже итак хватает.

Нельзя научить Жизни по книжке, можно лишь проложить общий фарватер, хотя любое разумное существо итак знает, что «хорошо и что плохо».

Любая догма о незыблемой истине обычно превращается в банальный фанатизм с выяснением отношений между несогласными о том, чей бог главнее и чей огненный меч острее. Исторических примеров хватает.