Странные причуды женщин разных знаков Зодиака!

Каждый человек по-своему уникален. Но есть такие вещи, которые делают все представительницы конкретного знака Зодиака. Какие же странные привычки девушек разных знаков Зодиака – узнайте из материала!

1. Овен

Не могут долго находиться в закрытом помещении.

Обожают головные уборы.

Во время управления автомобилем часто превышают скорость.

Громко разговаривают и смеются

2. Телец

Запираются сразу, как только заходят домой или садятся в машину.

У них всегда несколько сумок и кошельков, в которых наверняка найдется какая-то мелочь.

Каждый час наносят парфюм.

Выращивают цветы дома.

Любят носить челку.

3. Близнецы

Сильно жестикулируют во время разговора.

Никогда не расстаются с телефоном.

Находясь в помещение открывают окна.

Любят путешествовать. Никогда не сидят дома без дела.

4. Рак

Хранят все свои детские игрушки.

Никогда не обходятся без туши.

Всегда торгуются во время покупок.

Никогда не выбрасывают старые вещи.

5. Лев

Всегда играют волосами во время разговора.

Носят украшения только из золота.

Всегда носят с собой зеркало.

Привязана к брендам.

6. Дева

Часто моют руки.

Не выходят на улицу без парфюма.

Привычка кусать губы.

Когда им скучно играют пальцами по столу.

7. Весы

Выйдя на улицу, обязательно что-нибудь купят, даже без необходимости.

Всегда при себе носят косметику. Не обходятся без парфюма.

Привязана к брендам.

Привычка дрожжать ногой, когда сидят.

8. Скорпион

Самые странные привычки проявляются во время seksa.

Брендомания.

Обожают шелковое белье

Выражают себя с помощью помады.

9. Стрелец

Ненавидят деловой стиль.

В одежде всегда присутствуют такие цвета, как голубой или фиолетовый.

Не любят маленькие и закрытые пространства.

Играют в лотерею или казино.

Любят экстримальные виды спорта.

10. Козерог

Всегда носят наручные часы.

Неохотно меняют парфюм.

Не любят новшества. Всегда ходят в одни и те же места.

Постоянно носят с собой записную книжку.

11. Водолей

Независимо от финансового положения предпочитают бриллианты.

Всегда носят брендовые очки.

Не любят темноту.

Помешаны на гаджетах.

12. Рыбы

Одержимы обувью. У нее большая коллекция туфлей.

Привычка ходить торопливо.

Всегда сидят скрестив ноги.

Не обходятся без маникюра.

Чай и кофе для них — жизненная необходимость.

А вы узнали себя? Поделитесь в комментариях!

источник