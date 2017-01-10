Высшие Силы с нами говорят постоянно. Вопрос только в том, чтобы услышать и понять их язык.

Ведь все наши беды и несчастья — это уже крик Вселенной: «Стой! Ты не туда идешь!

Ты свернул с безопасного пути, который ведет тебя к Счастью и Радости!

Я тебе столько раз посылала Знаки, чтобы уберечь от извилистой дорожки и опасности…»

Вселенная всегда заботится, обращая наше внимание на нужную нам информацию.

Каждый раз посылает предупреждения в виде Знаков. А мы упорно не хотим слышать ее голос…

Или слышим… и не понимаем его?..

Давайте разбираться:

1. Язык тонких чувств

Это наше энергетическое, эмоциональное и интуитивное состояние.

Вот почему так важно прислушаться к себе, своей душе и тому,что подсказывает ваше сердце.

К сожалению современному человеку сложно услышать свое сердце.

Если душа твоя поет, ты на правильном пути, если ощущается дискомфорт, тяжесть, неясная тревога — выбран неправильный путь!

2. Язык подзатыльников

Если мы не слушаем сердце — Высшие силы применяют язык знаков и сигналов.

Это маловероятное случайное событие. Поперхнулись, ногу свело, что-то упало, кто-то помешал или что-то сказал.

Нас предупреждают и о хороших, и о плохих событиях.

Присмотритесь к окружающему миру, людям и к себе!

Подобные знаки можно интерпретировать только после свершившегося факта.

В случае, когда вы не понимаете эти сигналы, знаки повторяют до трех раз и потом Высшие силы переходят к следующему, более грубому способу общения с вами.

3. Язык ситуации

Если человек свернул со своего пути, с вами начинают говорить на языке ситуаций — сделка не состоялась, важная встречанарушена, вам изменяет жена и т.д…

Все ситуации — жизненные уроки.

Может, Высшие силы не мешают вам, а оберегают от худшей проблемы?

Если человек раздражается после этих сигналов и не понимает их, то приемы воспитания ужесточаются.

Вам хотят показать, что вы не правы. Но если урок понят, ситуация выравнивается и неудачи быстро сменяются успехами.

4. Язык неудач

Это уже сродни «наказанию».

В общепринятом смысле это выглядит примерно так: что является наиболее ценным для человека, по тому и бью.

Если это деньги, то по материальному положению, рушатся любовные отношения, часто в качестве воспитательного процесса используется болезнь.

Бьют так, что не заметить или пропустить это невозможно.

И всегда необходимо разобраться, а почему это произошло?

И если вы поняли почему, то проблемы уходят.

С помощью таких неудач Высшие силы направляют человека на его путь для того, чтобы он выполнил свое предназначение.

5. Прямой контакт

Подобие наказания для непонятливых повторяется трижды, если вы не реагируете, то применяется язык прямого контакта.

Вы попадаете к ясновидящему, целителю, священнику, попадаете на лекцию (вас приводят), где вам вдруг разъясняется причина ваших неудач!

6. Язык агрессии

Более грубый способ обращения — например выходя из дома, вы видите на стене крупную надпись «Ты дура!», до тех пор пока вы не поймете, что эта фраза относится к вам, она так и останется на месте!

Или сидите и думаете «пора бы развестись»… и в это время совершенно крепкий стул под вами разваливается и вы набиваете шишку.

Это означает, что вам дают понять, что выйдет из вашей затеи….

7. Язык внушения

Прямой текст для запоминания. Он основан на использовании памяти напрямую, без участия мышления.

Человек становится зависимым от алкоголя, наркотиков, казино, секты, рыбалки и т.д.

Каждый пожинает то, что посеял. И еще не поздно одуматься — шанс есть.

8. Язык «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?»

А затем воспитательный процесс становится более грубым и жестким, так называемые «наказания» усиливаются, как бы внезапно появляются неизлечимые заболевания, происходят несчастные случаи.

И если после этого человек не понимает ничего, его просто могут поставить лицом к лицу со смертью.