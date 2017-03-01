СТАДИИ ВАШЕЙ ПРАВДЫ

Что произойдет, если вы начнете говорить людям правду?

ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТ РАЗГОВАРИВАТЬ С ВАМИ

Если вы начали говорить правду, приготовьтесь к тому, что некоторые люди перестанут с вами разговаривать. Это могут быть члены вашей семьи, ваши друзья, ваши коллеги и ваши инвесторы. Приготовьтесь к тому, что ваше окружение кардинально изменится и это касается как реальных людей, так и ваших «друзей» в социальных сетях.

Когда говоришь правду, сложно кого-то не обидеть. Но также известно, что обижаются только те, кому это выгодно. Если человек сам честен с собой, его очень сложно обидеть. У него можно вызвать лишь недоумение своим поступком.

ЛЮДИ НАЧНУТ ДУМАТЬ, ЧТО ВЫ СОШЛИ С УМА

Читая ваши записи или общаясь лично с вами у многих начнет возникать вполне естественный вопрос: «Вы сошли с ума?!» Вполне возможно, что они начнут задавать этот вопрос вашим друзьям или близким, интересоваться вашим общим психическим состоянием. Кто-то может учтиво посоветовать хорошего доктора.

ЛЮДИ НАЧНУТ ПУГАТЬСЯ

Люди начнут вешать на вас ярлыки. Кто-то скажет, что вы просто пытаетесь выделиться среди толпы и быть «не таким, как все» — городской сумасшедший или сумасшедший гений — кто станет разбираться? Кто-то назовет выскочкой. Говорить правду — поведение не совсем естественное для современных Homo sapiens, и никто не любит, когда на корпоративном собрании кто-то встает и начинает говорить правду о том, что не так. Вообще мало кто любит, когда говорят правду о заведомо неудачных вещах.

ЛЮДИ НАЧНУТ НАХОДИТЬ ВАС ЗАБАВНЫМ

После того, как окружающие привыкнут к вашим высказыванием, некоторые даже найдут вас забавным и люди начнут потихоньку возвращаться к вам. Им будет интересно, что на этот раз вычудит этот сумасшедший? И, что самое главное, они будут уверенны в 100% правдивости написанного или сказанного вами. Вы станете для них чуть ли не единственным источником новостей «без цензуры». Вы станете чем-то вроде сериала, от которого сложно оторваться, только круче.

ЛЮДИ НАЧНУТ ДОВЕРЯТЬ ВАШИМ СОВЕТАМ

После стадии привыкания и прикипания, люди начнут доверять вам. Потому что они будут точно знать, что вы скажете им правду, а не напоете на ушко красивые истории только для того, чтобы продать что-то. Они могут не любить вас, они могут даже опасаться вас, но за советом придут все равно. Вы можете стать чем-то вроде последней инстанции, царем Соломоном в своем поселении.

ВЫ СТАНЕТЕ СВОБОДНЫМ

И последняя, самая приятная стадия — вы станете свободными от своей золотой клетки собственного бренда и построите себе новый бренд, у которого не будет границ. Конечно это будет временная состояние, но грузы сваляться с плеч. Если раньше, вы не говорили, что вам действительно нравилось или что вы действительно думали по тому или иному поводу из-за того, что боялись кому-то не угодить или потерять друзей, то теперь вы смело сможете говорить то, что действительно думаете, считаете, чувствуете, ощущаете. Потому что рядом будут люди, которым вы нравитесь именно из-за своих личных предпочтений, а не потому, что вы соглашаетесь с ними только для того, чтобы угодить.

В этот момент вам станет легче, потому что теперь не нужно будет следить за тем, что вы написали, или за тем, что одели, или за тем, с кем вы теперь появляетесь на фотографиях. Вы — это вы. И рядом с вами те люди, которые любят вас, ценят вас и доверяют вам именно из-за этого. Но до этого нужно дойти и не остановиться на предыдущих стадиях.

Также не стоит путать честность и правду с откровенным хамством и грубостью. Эта свобода совсем не означает, что вы можете говорить гадости направо и налево. Эта свобода означает то, что теперь вы можете построить свой круг общения на доверии, сделать самого себя только лучше и научиться нести ответственность за сказанное.

И помните, что правда и честность — понятия относительные, это у всех все свое, это процесс и возможность только высказать вслух и поделиться своим мнением на сейчас, которое может поменяться от обстоятельств и с течением времени. Честное и правдивое общение необходимо, чтобы в процессе приблизиться к своей истине и помочь в этом другим, пусть и потом эти понятия очень сильно разойдутся.

И еще, знайте, что перед тем как кому-то выкладывать свою честную правду — спросите, хотят ли собеседники ее услышать, и если нет — то найдите в себе силы промолчать… И еще — старайтесь не спорить, а делиться и обсуждать волнующие вас моменты, а не сплетничать и обговаривать!

Источник