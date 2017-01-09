Шокирующая, правда, которой нет ни в одном учении этой «цивилизации». В учении Дона Хуана эти знания приводятся, но разрозненно и не полностью. Карлос Кастанеда смог вспомнить только часть учения Дона Хуана и его линии людей Знания, так и не поняв главного. В этой стаье восстановлены основные связи учения Дона Хуана, описаны причины противоречий жизни человечества, а так же, объяснены практические способы самостоятельного Освобождения любого человека.

1. Человек непостижимая тайна Вселенной. Понять её умом, так же абсурдно, как и понимать высшую математику с помощь арифметики. В русском языке (уме), с помощью которого мы всё пытаемся понять, всего несколько тысяч слов и понимать ими и их комбинациями, то, в чём возникли эти слова, не только бессмысленно, но и глупо. Но с помощью языка (ума) можно понять ложь и глупость, которой занято человечество. Поняв абсурдность своих прежних действий, их можно не совершать, тем самым избавившись от бессмысленной траты сил. Высвобождающаяся таким образом Сила, позволяет человеку не только ещё больше Освободить себя из рутины жизни, но и начать Осознавать этот мир.

2. Функция человека, как и любого другого Живого существа — Внимание. Человек, это взгляд Вселенной, на саму себя. Как образовался человек во Вселенной, что такое Вселенная, в чём суть Жизни? … и прочие подобные вопросы, абсолютно бессмысленны, поскольку для ответов на них, требуется слова и понятия, связанные с Восприятием Запредельного человеку, а это невозможно в принципе. «Каждый сверчок, должен знать свой шесток». Последнее не позволяет понять человеку его чувство собственной важности, которое, в настоящее время, у любого человека настолько огромно, что человек не видит своих рамок и даже считает себя всемогущим — «пупом земли».

3. Смысл жизни человека, как и любого другого Осознающего живого существа — накопление субстанции Осознания, Опыта жизни. Почему это так, знать невозможно, по причине ограниченности человеческого существа, но это можно Увидеть.

4. Человек, как и любое живое существо, гармоничен, идеален и совершенен. Никакая эволюция Человеку, да и любому другому живому существу, не требуется — любой вид существ совершенен в своей среде обитания в силу своей природы. Рыба совершенна в воде, орёл в небе. Мудрый человек это не понимает, он это Осознаёт. Так же не нужно человеку ничего из воспитания или образования, как это не требуется ни одному животному для его полноценной жизни — все, что необходимо для жизни есть Природе — это любое животное, в том числе и человек, Знает с рождения.

5. В людях накопился комплекс привычек поведения. Привычки находятся в памяти предыдущего поколения и передаются последующему так же, как передаются вирусные программы из одного компьютера в другой, при обмене файлами. Люди передают эти привычки (принципы поведения) друг другу, и полезные (практический опыт жизни) и очень вредные («грехи», действия человека губящие его), с помощью основного природного свойства живого существа — подражания, а так же с помощью насильственного подавления Воли человека, при Общественном воспитании (программировании).

6. Основная вирусная программа поведения человека, передающаяся детям, в первую очередь с помощью подражания, это — личность, эго, «я», «чувство собственной важности» (ЧСВ). Мы с вами являемся личностями, неорганическими (то есть программными) существами. И впоследствии, именно личность (основная программа Общественного поведения), вбирает в себя весь комплекс подпрограмм поведения, который, не переставая гонит человека всю его жизнь, заставляя выполнять абсурдные желания подпрограмм, которые, якобы, приведут человека к Счастью. На практике же, всё что происходит по привычкам поведения, не приводит к максимально возможному счастливому бытию, а в случае с человеком — делает всю его жизнь несчастной жизнью раба рутины Общественного поведения.

7. Современный Социум людей — «цивилизация», состоящий из личностей, нас, не оставляет человеку никаких шансов вырасти и жить в своей естественной природной среде, и одновременно, в чистоте человеческого Восприятия. Вся естественная среда обитания человеческих существ, а это, как правило, тропики и субтропики, полностью ассимилирована Социализированными людьми и перенаселена — жить человеку естественным образом (не работая), как это делают все живые существа на планете, сейчас невозможно. Но, всё же, есть возможность некоторым людям выйти из ужасного рабства, в котором живёт человечество. Это внутреннее Освобождение, от рабства идентификации человека со «своей» личностью, прерывает бессмысленную программу Общественного поведения человека.

8. Человек прекращающий выполнять программу поведения, и начинающий Воспринимать Вселенную вокруг себя, непосредственно, без интерпретации Социализированным умом, называется человеком Знания, Джняни, Освобождённым. Такой человек находится в состоянии Нирваны или Самадхи. Но, по сути, это обыкновенный человек, каким и должен быть каждый, по своей человеческой Природе, до программирования его Социумом. Среди современных людей, такой Освобождённый человек может появиться только после Освобождения от рабства Социальных программ поведения и Восприятия.

Программы находятся только в памяти человека и памяти окружающих его людей. Бывают исключения из правила и некоторые люди, в силу своего происхождения самостоятельно и интуитивно Освобождаются. Таких Освобождённых людей крайне мало, но они есть, или были, и оставили нам Знания, которые здесь объединены в единое целое. Практически, только Путь Воина, описанный Карлосом Кастанедой, может привести к Освобождению от эго. Все другие пути невозможны по энергетическим причинам жизни в Социуме. Общественная жизнь, энергетически, то есть по затрате Внимания человека, построена таким образом, что человек не имеет Силы Осознавать ничего другого, кроме Общественной жизни.

9. Освобождающийся, да и Освобождённый человек вынужден притворяться Социализированным, то есть, притворяться управляемым личностью. Иначе, другие люди создадут большие проблемы в его жизни. Сейчас выжить вне Социума, вне «цивилизации», возможно только в суровых и не приспособленных для жизни человека местах планеты, где даже вода в реках зимой превращается в лёд. Вся же удобная для жизни территория Земли, особенно та, где были естественные условия жизни человека, поделена между Социумами личностей (государствами), перенагружена людьми так, что уже не способна содержать огромное количество порабощённых личностями людей (трудящихся), не говоря уже об Освобождённых людях. Поэтому, приспосабливаться человеку приходится «по месту Освобождения». Считается, что у человека есть «права», но на самом деле, у живого человека нет даже права на жизнь — права на процесс Осознания. Права в «цивилизации» есть только у личности человека.

И если человек, по какой-то причине «теряет личность», он тут же становится бесправным и его «лечат» — травят химическими препаратами. Поэтому, единственный выход сохранить жизнь Освободившемуся человеку — это притворяться таким же, как и все. «С волками жить, по-волчьи выть». Притворство личностью, называется — Сталкинг, или «контролируемая глупость», в отличие, от абсолютной глупости, которой заняты все люди Земли.

10. Дети изначально Пробуждены и только жизнь в Социуме людей заражённых принципами программного поведения, приводит всех взрослеющих людей, в процессе воспитания и подражания, к жизни по программе «своей» Социальной личности. Социальная программа поведения — личность, — это привычка, которая усыпляет Внимание живого человека и управляет таким спящим человеком, как своим зомби (машинальное поведение).

11. Человек, прошедший «воспитание» Социумом, становится носителем вирусной программы и, в свою очередь, заражает всё своё потомство. Суть же Социальной программы — «личность», только одна — репликация, размножение, без каких-либо ограничений и принципов. «Чем больше, тем лучше», даже если перенаселение приведёт к гибели всех людей, не говоря, уже о других видах живых существ на планете.

12. Устойчивый перевод основной функции человека — Внимания, из непрерывного вспоминания «своей» личности (внутреннего диалога), то есть, из кратковременной памяти на окружающий мир, делает человека Освобождённым и полноценным живым существом, а не рабом своей социальной программы поведения. Рабство находится в первую очередь внутри каждого человека, и во вторую очередь — в окружающих людях. Сложнее всего Освободиться от своих же привычек поведения, вшитых в человека с раннего детства нашими ближними людьми. Внимание же, переключается только неуклонной практикой Пути Воина. Все другие действия и практики человека, особенно действия в Обществе — возвращают Внимание на «круги своя», и оно непрерывно крутится, как белка в колесе, тратя всю жизненную энергию человека.

13. Всё словесное общение происходит с помощью личностей людей, с помощью «я». И ещё, нужно отдавать себе отчёт в том, что мы здесь представлены только как личности в людях. Последнее двояко и может означать что мы, как личности — или программные паразиты Внимания, или инструменты общения человека, всё зависит от степени контроля человеком своего Внимания, то есть от степени Освобождения. Поэтому, прежде чем критиковать эти постулаты, для начала задумайтесь, ведь вполне возможно, что вы ошибаетесь и живёте в иллюзии «себя». Нужно выяснить, для начала, что такое «я» и где оно находится. Поэтому сразу же даём ответ, который очень прост — личностей человека, нас с вами, «я», нигде нет, кроме как во внутренних диалогах людей. «Себя» можно не думать — когда человек Осознаёт это простое неделание на практике, он Освобождается.

14. В своей чистоте полного Внимания, вне влияния желаний личности, человек, кроме реализации своего смысла жизни, ещё и выполняет Волю Духа или просто Волю, Намерение. Другими словами — Освобождённый человек становится проводником Духа на Земле. Это понятие выходит за рамки понимания словами, но доступно Осознанию, поскольку каждый человек и любое живое существо имеют доступ к Безмолвному, Интуитивному, знанию всего доступного его виду, по его Природе. Человек может вернуть себе смысл жизни, которого в настоящий момент у него нет.

15. Собственно, суть группы в том, что бы помочь человеку Осознать, что мы (личности), программные паразиты в людях (в реальности нас нигде нет) и можем позволить человеку, в котором мы образовались, жить своей жизнью, а не жизнью нашего программного Социума. Можно понять, что для накопления человеком Осознания, нам (личностям) нужно как можно меньше вмешиваться в жизнь живого человека. Понять же полностью вышесказанное, умом, способен только тот человек, который может останавливать внутренний диалог ума своей Волей (Намерением, Духом). Для начала, достаточно нескольких секунд контроля внутреннего диалога. Важен сам факт захвата

Внимания человека его Намерением. Остановка непрерывного потока мыслей, отключает личность и человек становится, тем, кем он и родился. Это состояние Безмолвия, важно пережить и запомнить. Остановку внутреннего диалога можно только практиковать, удлинять, но не понимать. Понять можно как происходит сам процесс остановки внутреннего диалога — он происходит посредством использования Воли человека, когда она Силой переводит Внимание человека из непрерывного вспоминания слов (мышления) на мир вокруг, в такой момент внутренний диалог прекращается. Последующая практика Пути Воина приводит к Окончательному Освобождению, посредством закрепления образа жизни, идущего вразрез небезупречной Общественной жизни людей.

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