Сознание не существует после того, как мозг умер

Какими данными о связи мозга и сознания сегодня располагают ученые? Какие области мозга связаны с сознанием? Какие условия необходимы для существования сознания? И что происходит с человеком во время комы? Об этом рассказывает доктор медицинских наук Константин Анохин.

Среди огромного количества фактов о сознании его связь с мозгом является одним из самых надежных. В научных записях не существует доказательств того, что сознание может существовать, когда нет мозга, или что сознание существует после того, как мозг умер. Любые утверждения о противоположном — это скорее демаркация, которая позволяет отличить истинно научные факты от псевдонаучных.

Великая иллюзия сознания

Нервная клетка не обязательно все время будет связана с сознанием. Если предъявляется стимул, который осознается постепенно, оказывается, что у нервной клетки активность может быть в начале связана с неосознанной частью стимула, а потом — с осознаваемой. Не обязательно активность является нервным коррелятом сознания.