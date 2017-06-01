Сознание не существует после того, как мозг умер

Среди огромного количества фактов о сознании его связь с мозгом является одним из самых надежных. В научных записях не существует доказательств того, что сознание может существовать, когда нет мозга, или что сознание существует после того, как мозг умер. Любые утверждения о противоположном — это скорее демаркация, которая позволяет отличить истинно научные факты от псевдонаучных.
Великая иллюзия сознания
Нервная клетка не обязательно все время будет связана с сознанием. Если предъявляется стимул, который осознается постепенно, оказывается, что у нервной клетки активность может быть в начале связана с неосознанной частью стимула, а потом — с осознаваемой. Не обязательно активность является нервным коррелятом сознания.
Весь комплекс имеющихся вопросов заставляет думать: что является принципиальным и уникальным для сознания в головном мозге человека? В исследованиях, которые получили название «изучение нервных коррелятов сознания», ставится вопрос: какие критически необходимые и минимально достаточные условия должны протекать в мозге человека, чтобы существовало сознание? В изучение нервных коррелятов сознания в последние годы большой вклад внесли исследования критических состояний, которые существуют у сотен тысяч пациентов и связаны с комой, глубокими нарушениями сознания, возникающими чаще всего из-за травмы головного мозга.