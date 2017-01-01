Сознание человека подключено к «Божественному Интернету» и ему доступны любые знания

Очевидно, что тяга человека к новым вершинам познания искусственно сдерживается всеми возможными и невозможными способами.

С помощью инструментов т.н. «официальной науки» многие способы доступа к знаниям объявлены «ненаучными», пользоваться которыми — удел сумасшедших. Тем самым, человечество по сути оказалось отрезанным от вселенского хранилища знаний.

Как пишет эзотерик Сергей Канашевский:

«Людей можно сравнить с компьютером, который не подключён к интернету. Разум человека работает только на 5—9 процентов от своих возможностей. Это потому, что наш ум отделён от всеобщего «ума». Если попытаться расшифровать слово «раз-ум», получится «один-ум». Кроме того,

существуют и другие составляющие многомерного Генома человека. При подключении человека к единому Божественному сознанию, автоматически «включаются» его геномные составляющие. Человек как бы входит в «Божественный Интернет», и ему становятся доступны любые знания.

Людям хорошо известна информационно-коммуникационная технология Wi-Fi. Для многих ноутбук или телефон, подключенный к интернету, являются неотъемлемой частью. Сознание людей в миллионы раз совершеннее, чем любой компьютер и имеет способности «супер Wi-Fi». Сознание

каждого человека подключено к Божественному Сознанию, и наша задача состоит в том, чтобы научиться пользоваться подключением к совершеннейшему Духовному, Божественному «интернету».

Аналогия с «Божественным Интернетом» не случайна. Сознание человека существует не только как отдельный разум. Существует коллективное человеческое сознание, ещё в прошлом веке названное В. Вернадским, ноосферой. На Земле имеется «человеческий Wi-Fi» — невидимая единая

информационная «сеть», которая называется планетарной Кристаллической Решёткой. Имеются невидимые и видимые кристаллические структуры, являющиеся формой коллективного сознания людей Земли.

Кристаллы Саэльвотор, Сфинкс и Уралан, помещённые в тело Земли более 28 тысяч лет назад, формируют новую форму коллективного сознания человечества. Эти кристаллы являются удобными носителями информации, носителями коллективного сознания людей. Для того, чтобы это проще

понять, можно представить огромный «жёсткий» диск компьютера, который имеет вид кристалла, с записанными на нём всеми мыслями и чувствами каждого человека на Земле.

Все существа смогут общаться друг с другом на большом расстоянии без применения технических средств, так как будут связаны особенным кристаллом в единое сознание. Сможет происходить обмен мыслями и чувствами людей, находящихся в различных уголках планеты, без телефонов и компьютеров. Возможность этого обеспечивается, в том числе, наличием невидимых кристаллических структур, способных передавать чувства и мысли. Уже в настоящее время многие Сотрудники Света с существами из разных миров общаются таким образом.

У некоторых людей может появиться чувство страха перед тем, что их мысли станут открытыми. Можно отмахнуться от этого, продолжая спокойно жить в уверенности тайны своих мыслей. Хотя мы знаем — Бог видит и слышит всё. Путь только один — чувствовать и мыслить так, чтобы не было страшно, что мысли и чувства будут услышанными. Если Любовь живёт в сердце человека, если человек не замышляет ничего злого, заботится о людях — ему нечего стесняться и бояться.

Человечество живёт на планете свободного выбора, и выбор всегда остаётся за человеком. Выбирая разделение и зло, человек выбирает самую долгую и трудную дорогу к неизбежному Единству и Добру.

Коллективное сознание людей имеет свою кристаллическую форму, которая состоит из особых кристаллических структур. Кристаллы Уралан, Сфинкс и Саэльвотор излучают энергию, создающую новую форму кристаллического сознания человечества.

Основой для человеческой формы сознания более 28 тысяч лет назад послужила форма кристаллического сознания очень разумных львов-паскатов, прибывших к нам с Сириуса. Египетский Сфинкс — всё, что осталось от тринадцати скульптур паскатов.

Человек — результат сложного духовно-генетического творения, называемого в современном мире генной инженерией. Шестнадцать звёздных цивилизаций создали духовно-материальный Геном человека, геном третьего духовного центра с первого по седьмое измерение. Каждая цивилизация предоставила что-то своё для многомерного Генома человека».