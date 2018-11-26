Возможно философский камень, является совсем не камнем, а символом чего-то иного. А вот «вся астрология построена на утверждениях законов космического магнетизма» (Беспредельность ч.1, 122). Но можно ли говорить о космическом магнетизме, когда современная астрология использует символические знаки Зодиака, не существующие в действительности?

Для чего Гиппарх, изучив таблицы египетских жрецов, разработал теорию прецессии? Для того, что бы потомки знали реальный, а не символический Зодиак, ибо Космос подвержен бесконечному движению. Но неблагодарные потомки, «законсервировали» зодиакальные знаки и «приговорили» Овна быть первым на веки вечные. И тысячи астрологов слепо верят символическим знакам, которые лишь 2000 лет назад соответствовали одноименным созвездиям.

Излишне уточнять, что кроме электромагнитных и гравитационных полей, ограниченных радиусом действия, звезды имеют тончайшие эманации, которые беспредельно излучаются от созвездий на Землю, предопределяя ход развития психофизической эволюции человечества. Но для активизации этих чрезвычайно удаленных звездных полей, необходим локальный проводник, точнее «катализатор» излучений, чем является Солнце нашей планетной системы.

Известно, как луч прожектора ослепляет, а со стороны не виден, так и мириады звезд не могут хаотично облучать Землю все одновременно и со всех сторон, пока Солнце не окажется в координатах определенного участка небесной сферы. Упрощенно выражаясь, Солнце подобно блоку питания в телеантеннах, принимая и усиливая сигнал, поступающий в телеприёмник, в простонародье — телевизор.

Будучи мощным усилителем, двигаясь по эклиптике, наше Светило, задействует лишь те созвездия, на долготе которых оно оказалось в данный момент. В другие моменты, на другой долготе, Солнце усиливает излучения следующего созвездия и так далее по зодиакальному кругу. «Солнце, будучи сердцем и мозгом нашего мира является магнитным веществом в шестом и седьмом состоянии» (Чаша Востока, XXI)

О зодиакальных неподвижных звездах, написано много. И древние, неспроста уделяли им наивысшее внимание, поскольку разногласий между созвездиями и знаками не существовало. А звезды, как в прошлом, так и теперь, хорошо проявляют себя в гороскопах людей, и астрологи не могут это не учитывать. Однако, они учитывают только неподвижные звезды, а созвездия, в которых находятся эти звезды, игнорируют. Не странно ли, с точки зрения двойных стандартов?

Например, проходит Солнце созвездие Льва и в реальном времени поляризует Землю полями только Льва. А другие созвездия не активированы, с точки зрения тончайших излучений. Тем не менее, традиционная астрология, на этом месте определяет знак Девы. И кто родился под звездами Льва, причисляют символической Деве.

«Астрология точная наука и требует к себе, крайне точного отношения» (М.О. §115)

Космический магнетизм всеобъемлющ, но предопределяя эволюцию необходима целенаправленность, а не хаос всесторонних и бесконтрольных влияний.

В заключении добавим, пусть будет всё как есть, и пусть лучше астрология заблуждается, чем истинно расшифровывает действительность и предсказывает будущее. Оккультные науки, есть тайные знания. Так пусть лучше эти знания остаются в тайне до лучших времён.

«Когда Фарисеи искали «знамение с неба», Иисус сказал «… и знамение не дастся ему… кроме знамения Ионы пророка». (Матвея XVI. 4.)

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