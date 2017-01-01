Совместимость по гороскопу или роковые связи

Анализ гороскопов для двоих может определить, подходят люди друг другу в браке или не подходят, будете ли вы дружить или враждовать, сможете ли работать вместе или нет. Этими вопросами (и еще многими другими) занимается парная или синастрическая астрология.

Мы притягиваем к себе то подобное, то противоположное. Как говорится в известном анекдоте: «Для гармоничного брака Василисе Премудрой нужен Иван-дурак, а Василисе Прекрасной — Иван-урод». Почему?

Каждый гороскоп имеет свое информационное поле — то есть, свою энергетическую структуру. При общении человека с другими людьми, при видимых и невидимых контактах наш гороскоп вступает во взаимодействие с энергетической структурой другого человека.

С одним человеком эти контакты в основном будут гармоничными, люди будут притягиваться друг к другу, а с другим — будет наоборот: возникнут борьба, конфликты, напряжение. Часто бывает, что при такой борьбе люди не могут просто покинуть друг друга, им приходится приспосабливаться.

Можно даже сказать, что в нашем окружении нет хаоса, оно подбирается по определенной системе. Это окружение необходимо для определенной цели, так как каждый человек несет свою карму — следствия своих дел из прошлых жизней. «Карма» в переводе означает «работа».

Попытайтесь проанализировать свое окружение, понять, что вас соединило, какая причина, какова общая цель, возможна ли дальнейшая совместная перспективная работа.

По вашему окружению можно судить о вашем уровне развития. Например, бессознательные и «спящие» люди обычно притягиваются к противоположным, сознательным и ответственным. Они очень хотят дружить, встречаться, общаться с человеком, который является их противоположностью.

«Спящим» считается человек до тех пор, пока не станет целостным — то есть, пока не соединит сознание с подсознанием, пока не почувствует огромную ответственность за свою жизнь и развитие.

Если кто-то из вашего окружения вас раздражает, вы враждуете или ссоритесь — это болезни личностного роста. Они даны для того, чтобы через притянутых вами врагов, через конфликты и страдания, которые вы сами преодолели, через осознание прошел ваш путь к самому себе. Тропа, по которой человек может выйти к самому себе, у каждого своя. И каждый путь имеет право на жизнь.

А люди, которые проснулись, сделали сознательный выбор между добром и злом, будут притягивать в окружение себе подобных людей для совместной работы на пути света, по пути служения. Смотрите внимательно, кто вокруг вас, с кем легко, а с кем трудно. Просмотрите свое окружение!

Самый простой способ понять, есть ли совместимость и что принесут возможные отношения — это рассматривать парные отношения солнца одного человека с солнцем другого. С помощью солнца мы воздействуем на людей, это наша внешняя характеристика.

В парных контактах по солнцу особенно ярко проявляется наш уровень духовного развития. Контакты по разным солнечным знакам — это, фактически, приобретенный, естественный процесс учебы и накопления кармического опыта.

Союз по солнцу с вашим собственным знаком (Овен с Овном, Телец с Тельцом и т. д.)

Союз со своим знаком по солнцу позволяет вам увидеть себя в зеркале. Это фактически контакт с самим собой.

На первый взгляд — это общение людей, которые очень хорошо друг друга понимают, у них много совместных интересов, одинаковый взгляд на вещи. Союз таких людей — это хорошая проверка, потому что человек в именно таком контакте будет проявлять себя в зависимости от своего духовного уровня, на котором он находится.

Лучший вариант такого контакта — группа, союз людей, связанных совместной духовной задачей, ориентированных на единый духовный путь. В этом случае обеспечено прекрасное творчество, когда коллектив (целое) и совместная работа могут энергетически поднять и воодушевить свою частичку.

Поведение и реакции в таком парном контакте по солнцу могут быть 2-х видов. Варианты могут быть следующие:

1. Если человек не занимается самообманом, честен сам с собой, откровенен, не боится разоблачения отрицательных черт своего характера, не боится такой «игры». Тогда он открыт для контакта со своим знаком.

Общение будет очень интересным, легким, творческим, несущим обоим партнерам знания. Каждый видит себя в партнере как отражение в зеркале.

На высоком уровне это будет пробуждение духовного огня, раскрытие духовной сущности, преодоление своих слабостей. Постоянный новый интерес к партнеру, взаимное служение, понимание. Иногда такие отношения могут перерасти и в брачные, со взаимной помощью и любовью.

Чаще это происходит среди Дев, Львов, Скорпионов, Водолеев.

2. Если человек занимается самообманом, всегда оправдывает свои поступки, боится критики черт своего характера, никогда сам себя не критикует. Тогда он будет закрыт для своего знака, боясь, что его прочтут, как открытую книгу. Общение ничего хорошего не принесет, он будет находиться как бы «в футляре».

На низком уровне развития очень сильно наше эго. Человек просто хочет выделиться, чтобы его заметили, при этом никого не слышит. Если человек контролирует свое сознание в таком общении, отслеживает себя и старается избегать негативных проявлений, то будет сознательная прекрасная работа, и он тут же получит помощь.

Союз по солнцу пар, составленных из соседних знаков

Это пары: Овна с Тельцом, Тельца с Близнецами, Близнецов с Раками, Раков со Львами, Львов с Девами, Дев с Весами, Весов со Скорпионами, Скорпионов со Стрельцами, Стрельцов с Козерогами, Козерогов с Водолеями, Водолеев с Рыбами, Рыб с Овнами.

Если вы — первый знак, то к своему следующему знаку вы относитесь, как к источнику, дающему энергию, помощь, деньги, материальные блага и устойчивое положение, как к фундаменту. Он же воспринимает вас бессознательно, так как вы у него как бы «за спиной», в невидимом пространстве.

Союз с человеком, чей знак стоит за нами, может нас обесточить на энергетическом плане. В худшем случае, это может быть «сползание в болото»: если он сильнее вас, то может потащить вас за собой. И вы можете потерять духовный стержень, стать материалистом.

В лучшем случае — это прекрасная опора. Вы для него — скрытая тайна, загадка. Он перед вами теряется, боится наделать ошибок. У него с вами могут быть странные отношения.

Он может стать неуверенным, заторможенным, безвольным. В лучшем случае этот контакт поможет раскрыть его глубинные возможности, высветить недостатки, помочь понять себя через работу добровольного ограничения.

Союз по солнцу между третьим и одиннадцатым знаками

Это: Овен — Близнецы, Телец — Рак, Близнецы — Лев, Рак — Дева, Лев — Весы, Дева — Скорпион, Весы — Стрелец, Скорпион — Козерог, Стрелец — Водолей, Козерог — Рыбы, Водолей — Овен, Рыбы — Телец.

Наш третий знак для нас — источник новизны, информации. К нему у нас возникают отношения импульсивные и непостоянные. На низком уровне развития такой союз может сделать человека рассеянным, разбросанным. Такой союз хорош для ювенильных людей (которые и в зрелые годы остаются подростками).

А для отличной пары — это прекрасный контакт. Союз характеризуется как братство, соседство, дружба, добросердечие. Вы можете дружить, делиться новой информацией по увлечениям, совместному творчеству, по любым темам.

Если вы — Овен, а партнер — Близнец, или вы — Телец, а партнер — Рак (и так далее), то вы для него или нее — идеал дружбы, заводила, реформатор, оригинальный человек, неожиданный, интересный, несущий преображение. У него (нее) к вам будет постоянный устойчивый интерес.

Такие брачные союзы держатся довольно долго, они прочные, неплохие, редко распадаются. Такой союз будет держаться на сфере контактов, информации. Если обмен информацией в паре иссякает, то люди могут расстаться. Для сохранения союза важно не вести пустых разговоров по телефону, не быть чрезмерно любопытным, не сплетничать, не врать.

Союз по солнцу между четвертым и десятым знаками

Овен — Рак, Телец — Лев, Близнецы — Дева, Рак — Весы, Лев — Скорпион, Дева — Стрелец, Весы — Козерог, Скорпион — Водолей, Стрелец — Рыбы, Козерог — Овен, Водолей — Телец, Рыбы — Близнецы.

Это напряженный союз. Фактически в нем будут решаться проблемы прошлого, будущего, традиций и индивидуальных целей.

Вы к человеку с солнцем в четвертом (считая ваш) знаке будете относиться хорошо, но… — как к прошлому, корням, истокам. Он для вас — символ дома, безопасности, очага, глубинная опора, — как бы символ семьи.

Он к вам может относиться как к недостижимой цели, носителю социального статуса, как к руководителю в карьере. Может возникнуть зависть, так как он (или она) понимает, что никогда не достигнет той вершины, на которую забрались вы.

На низком уровне этот контакт мешает развитию, поворачивает нас обратно к тому, что осталось в прошлом. Может восприниматься как помеха, препятствие, как попытка вернуть утерянную власть. Относясь к вам с завистью, партнер может накопить много обид и рассматривать вас как препятствие.

Единственным исключением является союз солнца в Раке с солнцем партнера в Весах.

На низком уровне такие союзы обычно несут непонимание, противостояние, сковывающие обстоятельства. Но они очень хороши для людей, которые склонны рисковать и трудиться. Когда партнеры трудятся, то возникает меньше ссор, размолвок и непонимания.

На высоком уровне это очень плодотворный контакт. Это союз отцовских и материнских традиций, союз силы и мудрости с заботой и интуицией. В таком союзе вы можете, объединившись, совершить вертикальное восхождение, опираясь на корни и традиции.

Можете получить энергию из чистого источника жизни и силу, которая даст возможность подняться вверх без остановок. Эта сила поможет вам развиваться. Такое объединение традиционного и нетрадиционного потенциалов и путь к высшей цели позволяет духовно преобразиться и достигнуть цели в этом воплощении.

Союз по солнцу между пятым и девятым знаками

Овен — Лев, Телец — Дева, Близнецы — Весы, Рак — Скорпион, Лев — Стрелец, Дева — Козерог, Весы — Водолей, Скорпион — Рыбы, Стрелец — Овен, Козерог — Телец, Водолей — Близнецы, Рыбы — Рак.

Он для вас — как ребенок, ваше воплощение надежд. А вы для него — источник любви и пример для подражания, авторитет. Союз способствует творчеству, отдыху, развлечениям. Он будет относиться к вам как к духовному учителю, носителю мистических учений, идеологу, человеку, который подталкивает к развитию. Вы его будете учить, вести, расширять мировоззрение.

Этот союз наиболее гармоничен, если заняться совместным творчеством, хорош для духовного развития и полноценного раскрытия чувств. Этот союз может дать удовлетворение, сделать вас борцами и в таком общении вы сможете реализовать свой потенциал.

На низком уровне это может быть использование друг друга в эгоистических целях. Чувства свободы могут привести к анархии, к творческому бесплодию.

Это прекрасный союз, когда люди могут совместно развлекаться, творить, использовать партнера для собственного самораскрытия. Хотя девятый знак обязан дать пятому знаку ориентир, и вы должны помочь ему или ей сделать выбор, расширить сознание, вывести партнера из состояния духовного детства.

Союз по солнцу между шестым и восьмым знаками

Овен — Дева, Телец — Весы, Близнецы — Скорпион, Рак — Стрелец, Лев — Козерог, Дева — Водолей, Весы — Рыбы, Скорпион — Овен, Стрелец — Телец, Козерог — Близнецы, Водолей — Рак, Рыбы — Лев.

Солнце партнера попадает в шестой знак от вашего, а ваше солнце попадает в его восьмой знак. Он — подчиненный, зависимый от вас, работает на вас.

Вы — хозяин, взваливаете на него свои обязанности, а также свои болезни и даже свою карму. На низком уровне, если это делать постоянно, то количество перейдет в качество. Вас может наказать судьба.

На высшем уровне он помогает вам осознать высшую сущность смирения. То есть может показать, что такое долг, терпение, милосердие, чувство реальности, добровольное служение и преображение.

Он относится к вам мистически. Это влечение кролика к удаву. Вы для него можете стать символом ужаса, страха, катастрофы, губителем, разрушителем, вплоть до смерти. На низком уровне к такому контакту тянет людей с комплексами, мазохистов.

Союз может быть мрачным, пугающим, притягивающим. Это пессимизм, слом установок, потеря сил и духовная смерть. Мы часто на свой шестой знак действуем губительно. А ведь в таком контакте с нами часто бывают самые близкие люди!

Губительно действуют: Овен на Деву, Телец на Весы, Близнецы на Скорпиона, Лев на Козерога, Рак на Стрельца, Дева на Водолея, Весы на Рыбы, Скорпион на Овна, Стрелец на Тельца, Козерог на Близнецов, Водолей на Рака, Рыбы на Льва. Исключением может быть союз Овна со Скорпионом.

Скорпион создает постоянное активное энергетическое поле и Овен получает стимул к действиям.

Это странный и загадочный союз. Итог этого союза на высоком уровне — возможное преодоление страхов и комплексов, исчезновение боязни. Союз закаляет, не дает расслабиться, повернуть обратно, способствует искоренению гордыни. Если человек осознает, понимает и смотрит на союз как на божественное испытание, то он получит силы, иммунитет, защиту, преображается подобно птице феникс.

Этот союз интересен и нужен людям водных знаков — Рыбам, Ракам, Скорпионам. Это как бы притяжение кризиса, стремление к трансформации, к качественному преображению. Это программа на данное воплощение (особенно в том случае, если это союз с близкими людьми), приведет либо к полному разрушению, либо к сказке про золушку.

Союз по солнцу между противоположными знаками

Это: Овен — Весы, Телец — Скорпион, Близнецы — Стрелец, Рак — Козерог, Лев — Водолей, Дева — Рыбы и наоборот.

На низком уровне это будет открытая вражда, эгоизм, злобность, противоборство. И тогда все надо начинать с себя. Если вас раздражает ваш партнер — значит, у вас нет целостности. Если человек духовно не проснулся, то такая ненависть, враждебность копится годами — вплоть до комплексов, до трагедии, которая может привести к убийству.

На высоком уровне этот союз говорит о реальном партнерстве, о динамическом развитии личности, о том, что человек может скомпенсировать свои недостатки..

Если это Овен — Весы, то Овен может научить Весы быть инициативным, активным, смелым, покажет, как приятно прокладывать дорогу людям, идти впереди всех, быть лидером, вообще как прекрасно что-то отдавать. Весы помогут Овну проявлять спокойствие, мудрость, выдержку, миролюбие, чувство гармонии, доброжелательности.

Итог

Из рассмотренных союзов по солнечным знакам наиболее благоприятны контакты пятого и девятого, третьего и одиннадцатого знаков, то есть связи по стихиям огня и воздуха. Наиболее тяжелы и опасны контакты четвертого и десятого, шестого и восьмого знаков.

Каждый из нас может привести примеры из жизни, когда теоретически несовместимые люди счастливы и годами живут вместе. Дело в том, что кроме солнечного знака в гороскопе совместимости рассматриваются взаимные положения Луны, Венеры и Марса, Лунных Узлов, Сатурна и Юпитера и т. д