Солнечное затмение 21 августа: как оно изменит судьбу людей и мира

На протяжении веков люди испытывали страх перед затмениями. В эти дни они часто закрывались в храмах и призывали помощь Высших Сил. Однако, как показывает практика, современный образованный человек также боится этого астрономического явления.
Но оснований для этого нет. Наоборот – затмение можно использовать как уникальную возможность для корректировки своей жизни и судьбы.
Но все по порядку.
Солнечное затмение является мощным событием, серьезно влияющим на все процессы на Земле. Ведь Солнце — это энергетический генератор, задающий тон движению не только Земли, но и других небесных тел Солнечной системы. Солнечная энергия инициирует и запускает процессы в ионосфере, в электромагнитном поле Земли, инициирует феномены статического электричества. Солнце создает и энергии, влияющие на процессы в живых организмах.
Кстати, знаменитые 40-дневные циклы, присутствующие в разных религиях мира – не что иное как указание на солнечные сутки, ведь Солнце обращается вокруг своей оси за 40 земных дней.
Из астрономии известно, что при солнечном затмении Луна закрывает Солнце. Размеры дисков Солнца и Луны кажутся земному наблюдателю одинаковыми — это происходит потому, что Солнце в 400 раз больше Луны, но Луна в 400 раз ближе к Земле (обратите внимание: здесь также фигурирует цифра 40, хоть и помноженная на 10). Таким образом, потоки энергий Солнца на время затмения прекращают поступать к Земле, и возобновляются после затмения.
Эту «паузу» можно и нужно использовать для изменения судьбы в лучшую сторону
Благодаря этому векторы, задающие ритмы разным процессам и движениям, перестают действовать, а затем снова набирают силу.
Именно эту «паузу» можно и нужно использовать для изменения судьбы в лучшую сторону.
Известен древний обряд, практикуемый на солнечное затмение.
На стол кладут круглое зеркало отражающей стороной вверх. Зеркало играет роль отражателя опасных излучений, если они вдруг появятся. Кроме того, зеркало символизирует Дух Солнца и солнечный диск.
Справа и слева от зеркала ставят два стакана с водой. Особую роль в ритуале играет визуализация. За 19 минут до пика затмения (21 августа 2017 года пик затмения будет в 21 час 10 минут 30 секунд по Киевскому времени) необходимо представить, как из вашей жизни исчезает весь негатив – болезни ушли, препятствия – ушли, лень – ушла, и так далее. Далее в воображении растворяем этот негатив в пространстве как сахар в чае.
В пик затмения следует отдать любовь Абсолюту. Это дарение любви можно сопровождать произнесением священного слога ОМ (Аум). Затем в течение 19 минут занимаемся сотворением позитива: здоровье — есть, успех — есть, сила – есть — и так далее.
По завершении обряда следует выпить воду из стаканов: сначала из стоящего слева от нас, затем — из стоящего справа от нас.
Затмение 21 августа названо «великим американским затмением», ведь в последний раз США наблюдали подобное явление в 1776 году
На территории Восточной Европы, в том числе в Украине, затмение наблюдаться не будет, зато жители стран Северной Америки смогут насладиться им сполна. Возможно, поэтому затмение 21 августа названо «великим американским затмением», ведь в последний раз США наблюдали подобное явление в 1776 году – году, когда образовалось это государство. Предыдущее подобное затмение было пятью веками ранее – в 1257 году.
Кстати, это затмение будет одним из самых долгих в истории планеты. Общая продолжительность этого явления составит порядка полутора часов.
Затмение пробудит огромные трансформационные силы, которые очень быстро изменят облик мира и судьбы людей — буквально в срок до зимнего солнцестояния 21 декабря 2017 года. Больше всего изменения коснутся тех, кто рожден под знаком Фиксированного Креста – Телец, Скорпион, Лев, Водолей.
Затмение пробудит огромные трансформационные силы, которые очень быстро изменят облик мира и судьбы людей
Асцендент события находится в Овне. Это значит, что по всей планете в движение будут приведены очень мощные чистые силы.
Ретроградный Сатурн в соединении с Черной Луной и звездой Атрия позволит разрешить назревшие «кармические» проблемы красиво и почти безболезненно, гармонично избавиться от груза прошлых ошибок.
Альдебаран в соединении с Белой Луной вызовет период усиленного взаимодействия людей со своими Ангелами-хранителями.
Важным аспектом затмения также является соединение Сириуса с Селеной в знаке Рака. Сириус считается звездой пророков. На Ближнем Востоке верят, что Сириус и был той самой Рождественской звездой, которая указала путь волхвам. Кроме того, Сириус указывал на рождение Кришны и Зороастра, а также на рождение пророков или основателей других религий. Рак — знак сохранения традиций. Таким образом, это сочетание вызовет мощное возрождение древних традиций, которые были утрачены человечеством.
Положение Каус Аустралис и Ригель говорят о том, что в период после затмения будут сделаны новые открытия в области информационных технологий и передачи информации.
В период после затмения будут сделаны новые открытия в области информационных технологий
Во время солнечных затмений также бывают перепады показателей напряженности в электромагнитных полях, что может вызвать сбои в электрических сетях и на электростанциях. Затмение может сопровождаться и ухудшением самочувствия людей. Так, 4 августа 2017 года радиостанции штата Орегон предложили жителям штата помощь в обеспечении запасом воды и необходимых лекарств накануне затмения.
И, наконец, накануне затмения 21 августа СМИ разных стран снова начали муссировать старую тему о «конце света», о «погружении Земли в двухнедельную тьму» и другие традиционные «страшилки». Однако хочу заверить читателей, что конца света в этот раз также не будет!