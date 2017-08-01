Солнечное затмение 21 августа: как оно изменит судьбу людей и мира

На протяжении веков люди испытывали страх перед затмениями. В эти дни они часто закрывались в храмах и призывали помощь Высших Сил. Однако, как показывает практика, современный образованный человек также боится этого астрономического явления.

Но оснований для этого нет. Наоборот – затмение можно использовать как уникальную возможность для корректировки своей жизни и судьбы.

Но все по порядку.

Солнечное затмение является мощным событием, серьезно влияющим на все процессы на Земле. Ведь Солнце — это энергетический генератор, задающий тон движению не только Земли, но и других небесных тел Солнечной системы. Солнечная энергия инициирует и запускает процессы в ионосфере, в электромагнитном поле Земли, инициирует феномены статического электричества. Солнце создает и энергии, влияющие на процессы в живых организмах.

Кстати, знаменитые 40-дневные циклы, присутствующие в разных религиях мира – не что иное как указание на солнечные сутки, ведь Солнце обращается вокруг своей оси за 40 земных дней.

Из астрономии известно, что при солнечном затмении Луна закрывает Солнце. Размеры дисков Солнца и Луны кажутся земному наблюдателю одинаковыми — это происходит потому, что Солнце в 400 раз больше Луны, но Луна в 400 раз ближе к Земле (обратите внимание: здесь также фигурирует цифра 40, хоть и помноженная на 10). Таким образом, потоки энергий Солнца на время затмения прекращают поступать к Земле, и возобновляются после затмения.

Эту «паузу» можно и нужно использовать для изменения судьбы в лучшую сторону