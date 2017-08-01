Сольфеджио Вознесения — могучий инструмент прошлого или медицина будущего?
Сольфеджио Вознесения — могучий инструмент прошлого или медицина будущего?
Исцеление звуком с помощью особых тонов — частот Древнего Сольфеджио (Ancient Solffegio), или как их еще называют «Частот Вознесения», представляет собой древний метод лечения, очень успешный по результатам. Великим древности было известно то, что сейчас только открывает наука: человек моментально реагирует на звуки и под их воздействием быстро меняет свое внутреннее состояние.
Известно, что эти уникальные звуковые частоты были составной частью музыкальной школы античности, их использовали древние египтяне и греки, а затем были восприняты христианством во времена папы Григория Великого в начале 7 века н.э. и стали базовыми тонами древних григорианских песнопений. Например, они точно использовались в «Великом гимне Св. Иоанна Крестителя». Сохранились упоминания о существовавших по меньшей мере 152 григорианских гимнах, в которых использовались тоны Древнего Сольфеджио.
Григорианские песнопения и их специальные тона, как полагают, использовались для того, чтобы с их помощью притянуть масштабные духовные благословения на прихожан церкви, прилежно и слаженно исполнявших гимны во время богослужений. Такое глубоко гармоничное исполнение вызывало сильные вибрации определенных частот, и секретные тоны начинали работать на полную мощь: происходили исцеления и преображения в духовной и материальной составляющей жизни. Так, звуки объединяли человека с его Создателем.
Церковные власти, правда, утверждают, что те древние гимны со встроенными уникальными частотами, способными исцелять и привлекать блага, были потеряны несколько столетий назад, но существует версия, что они были преднамеренно закрыты в недрах архивов Ватикана.·
К счастью для современного человечества, частоты-камертоны для настройки наших энергетических центров были вновь открыты доктором Джозефом Пулео в 70-е годы 20 века. Доктор Дж. Пулео до своего открытия был натуропатом и одним из ведущих травников своего времени. Открытие Древних целительных частот пришло к нему во время изучения Библии.
В книге Числа: Гл. 7, 12-83 он обнаружил интересную комбинацию: шесть кодов регулярно повторялись вокруг ряда священных чисел «3», «6» и «9». В библейском эпизоде речь идет о приношениях 12 колен израилевых для освящения жертвенника, когда каждый день один из начальников, представителей одного из колен, должен был принести в дар что-то свое для служения в святилище.
Заинтересовавшийся доктор впоследствии применил древний пифагорейский метод сокращения номера стиха в однозначное число. В результате применения метода Пифагора в кодах обнаружился особый ряд из шести электромагнитных звуковых частот, которые соответствуют потерянным тонам Древнего сольфеджио!
Вот как коды выглядят в Библии:
О первом пожертвовании говорится в 12-м стихе: «В первый день принес приношение свое Наасон…», о втором в 18-м стихе, о третьем — в 24-м и так далее до 78-го стиха, где речь идет о двенадцатом пожертвовании в 12-й день.
Стих 12 = 1 + 2 = 3 «В первый день принес приношение свое Наасон…»
Стих 18 = 1 + 8 = 9 «Во второй день принес Нафанаил…»
Стих 24 = 2 + 4 = 6 «В третий день начальник сынов Завулоновых Елиав…»
Стих 30 = 3 + 0 = 3 «В четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур..»
Стих 36 = 3 + 6 = 9 «В пятый день начальник сынов Симеоновых Шелумиил…»
Стих 42 = 4 + 2 = 6 «В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасаф…»
и так далее до 78 стиха.
Везде сокращение дает все те же числа с ясно прослеживаемым кодом 396. Это первая частота Древнего Сольфеджио. Интересно, что в начале 20 в. величайший гений Никола Тесла высказался: «Если бы вы только знали великолепие 3, 6 и 9, то у вас был бы ключ ко Вселенной».
В последствии информация о Сольфеджио Вознесения получила мировую известность. К изучению необыкновенного воздействия вновь открытых частот активно подключилась и наука. Было проведено множество опытов, и практика неизменно подтверждала великолепные благотворные результаты от применения Древнего Сольфеджио.
Известнейший исследователь уникальных частот доктор Леонард Горовиц дал подробное описание открытия в книге «Исцеляющие коды для биологического Апокалипсиса» («Healing Codes for the Biological Apocalypse» by Dr. Leonard Horowitz).
Так были возвращены человечеству утраченные частоты Древнего сольфеджио, и благодаря этим двум людям мы теперь имеем возможность пользоваться уникальными вибрационными камертонами, которые наука сегодня называет «медициной будущего».
Шесть частот Древнего сольфеджио включают в себя:
До (UT) — 396 Гц — Освобождение от чувств вины и страха, база для эволюции сознания Ре (RE) — 417 Гц — Трансмутация и изменение прошлого (исправление кармы) Ми (MI) — 528 Гц — Трансформация. Чудеса приходят в жизнь, восстановление повреждений в ДНК Фа (FA) — 639 Гц — Подключение к энергии Безусловной любви Соль (SOL) — 741 Гц — Пробуждение интуиции, нахождение истинного предназначения Ля (LA) — 852 Гц — Открытие «третьего глаза», выход в духовные миры. Ясновиденье.
Информация, закодированная в частотах этого невероятного по силе и могуществу инструмента, постепенно раскрывается все более и более. С новыми открытиями в науке разворачивается картина бесконечных возможностей частот Сольфеджио Вознесения по управлению всеми процессами в нашем организме и в нашем сознании.
Например, частота 528 Гц, относится по звукоряду к ноте «Ми» (MI). В свою очередь, название этой ноты на латинском имеет происхождение от выражения «МI-ra gestorum», что в переводе означает «Чудо».
Потрясающе, но оказалось, что та же частота используется для исправления повреждений ДНК современными биохимиками-генетиками — происходит настоящее чудо, дающее организмам буквально новое рождение.
Стало известно, что древние египтяне в звуковых камерах, которые они использовали для лечения, чаще всего использовали именно этот тон Древнего Сольфеджио.
К шести Древним, вновь обретенным, тонам впоследствии были добавлены 3 дополнительных тона: 174 Гц, 285 Гц и 963 Гц. В результате мы имеем 9 тонов Сольфеджио Вознесения. Семь частот соотносятся непосредственно с семью чакрами человека. Две частоты воздействуют на энергетику организма в целом, являются базовыми, готовящими к восприятию последующих чакральных воздействий частот Сольфеджио.
В независимости от того, принадлежит ли частота Сольфеджио к основным, Древним тонам, или к дополнительным, в чакрах восстанавливается правильный, не искаженный повреждениями, колебательный баланс за счет резонанса звука с энергетикой соответствующей чакры. Затем постепенно по мере использования практик происходит оздоровительная настройка энергетики всего организма.
Вот все 9 тонов Сольфеджио Вознесения с описанием их воздействия:
Сольфеджио 174 Гц — это базовая настройка, которая обязательно должна прослушиваться перед практикой любого тона Сольфеджио. 174 Гц является естественным анестетиком, который избавляет от боли: как душевной, так и телесной.
Сольфеджио 285 Гц предназначено для исцеления повреждённых тканей и органов. Эффективно работает благодаря своей удивительной способности задать здоровые вибрации и тем самым заставить органы «вспомнить» свое первоначальное, здоровое состояние.
Сольфеджио 396 Гц своим воздействием снимает страхи и ликвидирует энергетические блоки, образовавшиеся после неправильного переживания стрессовых ситуаций. Это великолепный биоэнергетический терапевт, который способен разблокировать Вашу энергию в корневой чакре.
Сольфеджио 417 Гц из всех Сольфеджио Вознесения этот приносит самый быстрый эффект. Воздействуя на клетки, быстро ликвидирует устаревшие программы, исправляет карму, обновляет кармические задачи.
Сольфеджио 528 Гц — та волшебная частота, о которой речь шла выше: «МI-ra gestorum», что в переводе означает «Чудо». Работает с ДНК, внося необходимые целительные корректировки.
Сольфеджио 639 Гц отвечает за энергообмен с окружающей средой. Идет ли речь о энергообмене клеток, либо решения социальных проблем, это Сольфеджио привносит вибрации безусловной любви и этим гармонизирует процессы обмена энергией.
Сольфеджио 741 Гц очищает от всего наносного, чуждого и выводит к смыслу истинного Предназначения и истинного Самовыражения (Горловая чакра). На физическом уровне эффективно очищает от токсинов, инфекций — всего, «чуждого» нашему организму.
Сольфеджио 852 Гц работает с шишковидной железой, пробуждая Ясновидение в широком смысле. Мы начинаем ясно различать наши настоящие желания и цели. Активно работает интуиция.
Сольфеджио 963 Гц стирает границу между внешним миром и внутренним «я». Полное единение с Высшим сознанием.
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