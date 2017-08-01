Сольфеджио Вознесения — могучий инструмент прошлого или медицина будущего?

Исцеление звуком с помощью особых тонов — частот Древнего Сольфеджио (Ancient Solffegio), или как их еще называют «Частот Вознесения», представляет собой древний метод лечения, очень успешный по результатам. Великим древности было известно то, что сейчас только открывает наука: человек моментально реагирует на звуки и под их воздействием быстро меняет свое внутреннее состояние.

Известно, что эти уникальные звуковые частоты были составной частью музыкальной школы античности, их использовали древние египтяне и греки, а затем были восприняты христианством во времена папы Григория Великого в начале 7 века н.э. и стали базовыми тонами древних григорианских песнопений. Например, они точно использовались в «Великом гимне Св. Иоанна Крестителя». Сохранились упоминания о существовавших по меньшей мере 152 григорианских гимнах, в которых использовались тоны Древнего Сольфеджио.

Григорианские песнопения и их специальные тона, как полагают, использовались для того, чтобы с их помощью притянуть масштабные духовные благословения на прихожан церкви, прилежно и слаженно исполнявших гимны во время богослужений. Такое глубоко гармоничное исполнение вызывало сильные вибрации определенных частот, и секретные тоны начинали работать на полную мощь: происходили исцеления и преображения в духовной и материальной составляющей жизни. Так, звуки объединяли человека с его Создателем.

Церковные власти, правда, утверждают, что те древние гимны со встроенными уникальными частотами, способными исцелять и привлекать блага, были потеряны несколько столетий назад, но существует версия, что они были преднамеренно закрыты в недрах архивов Ватикана.·

К счастью для современного человечества, частоты-камертоны для настройки наших энергетических центров были вновь открыты доктором Джозефом Пулео в 70-е годы 20 века. Доктор Дж. Пулео до своего открытия был натуропатом и одним из ведущих травников своего времени. Открытие Древних целительных частот пришло к нему во время изучения Библии.

В книге Числа: Гл. 7, 12-83 он обнаружил интересную комбинацию: шесть кодов регулярно повторялись вокруг ряда священных чисел «3», «6» и «9». В библейском эпизоде речь идет о приношениях 12 колен израилевых для освящения жертвенника, когда каждый день один из начальников, представителей одного из колен, должен был принести в дар что-то свое для служения в святилище.

Заинтересовавшийся доктор впоследствии применил древний пифагорейский метод сокращения номера стиха в однозначное число. В результате применения метода Пифагора в кодах обнаружился особый ряд из шести электромагнитных звуковых частот, которые соответствуют потерянным тонам Древнего сольфеджио!

Вот как коды выглядят в Библии:

О первом пожертвовании говорится в 12-м стихе: «В первый день принес приношение свое Наасон…», о втором в 18-м стихе, о третьем — в 24-м и так далее до 78-го стиха, где речь идет о двенадцатом пожертвовании в 12-й день. Стих 12 = 1 + 2 = 3 «В первый день принес приношение свое Наасон…» Стих 18 = 1 + 8 = 9 «Во второй день принес Нафанаил…» Стих 24 = 2 + 4 = 6 «В третий день начальник сынов Завулоновых Елиав…» Стих 30 = 3 + 0 = 3 «В четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур..» Стих 36 = 3 + 6 = 9 «В пятый день начальник сынов Симеоновых Шелумиил…» Стих 42 = 4 + 2 = 6 «В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасаф…» и так далее до 78 стиха.

Везде сокращение дает все те же числа с ясно прослеживаемым кодом 396. Это первая частота Древнего Сольфеджио. Интересно, что в начале 20 в. величайший гений Никола Тесла высказался: «Если бы вы только знали великолепие 3, 6 и 9, то у вас был бы ключ ко Вселенной». В последствии информация о Сольфеджио Вознесения получила мировую известность. К изучению необыкновенного воздействия вновь открытых частот активно подключилась и наука. Было проведено множество опытов, и практика неизменно подтверждала великолепные благотворные результаты от применения Древнего Сольфеджио.