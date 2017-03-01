Содома грешные сыны

За что на самом деле были уничтожены жители Содома и Гоморры и как их гибель связана с еврейским обрезанием, объясняет крупный бизнесмен и ученый, фигурант списка Forbes и филантроп Эдуард Шифрин.

Согласно библейскому тексту, Содом и Гоморра были уничтожены сразу после обрезания Авраама. И это не случайно! Тем более что в Торе нет ничего случайного. Однако ведущие комментаторы Священного текста оставляют этот вопрос без ответа. Ведь грех жителей Содома и Гоморры был велик на протяжении очень многих лет, почему же уничтожены они были только после обрезания Авраама?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести детальный анализ предыдущих библейских событий. С момента прихода Авраама в Ханаан Всевышний обещал отдать ему и его потомкам эту землю пять раз.

Первый раз – сразу после прихода Авраама в Кнаан. «И явился Г-сподь Аврааму и сказал: “Потомству твоему дам Я эту страну”».

Второй – после отделения от Лота сказал Г-сподь Аврааму: «Ибо всю землю, которую ты видишь, Я отдам тебе и твоему потомству навеки».

Третий раз – после войны Авраама с четырьмя царями. «Я – Г-сподь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе эту страну в наследие».

Четвертый – после жертвоприношения. «В тот день Г-сподь заключил союз с Авраамом, говоря: “Твоему потомству отдал Я эту страну от реки египетской до великой реки Евфрат”».

Пятый раз – во время обрезания Авраама. «И отдам тебе и потомству, что будет после тебя, страну твоего пребывания, всю страну Ханаан – в вечное владение».

И только в последнем случае имеет место окончательный и недвусмысленный договор между Творцом и Авраамом. Поскольку он включает в себя самое полное и четкое описание деталей: кому обещано – «тебе и твоему потомству»; что обещано – «вся стана эта»; на какой срок – «в вечное владение»; на каких условиях – «обрезание Авраама».



Очень важно, что договор был скреплен – читай, оплачен – обрезанием. В дальнейшем Тора показывает нам, что только в случае оплаты чего-либо человек становится законным владельцем того, что он купил. Например, в эпизоде с покупкой Авраамом пещеры Махпела для захоронения Сары. Авраам отказывается принять её в дар от местного царя Эфрона и настаивает на оплате, понимая, что только после оплаты он по-настоящему приобретёт её в законное владение.

К слову, важно отметить, что после «пятого обещания», скрепленного обрезанием, Всевышний в разговорах с Авраамом больше уже не возвращается к вопросу собственности на землю Ханаан, что еще раз подчеркивает – вопрос решен.

Тот факт, что Авраам и его потомство получили Святую землю в законное владение, подтверждается и комментарием великого еврейского мудреца Раши на посвященные уничтожению Содома и Гоморры строки: «И сказал Г-сподь: “Скрою ли Я от Авраама то, что Я сделаю?”». Мудрец Раши расшифровал их следующим образом: «Я дал эту землю Аврааму, в том числе и города, подлежащие уничтожению. Могу ли Я после этого истребить сыновей этой земли, не сообщив об этом прежде Аврааму? Не подобает Мне делать это без ведома Авраама». А в книге «Берешит Раба» в качестве комментария на эти строки приводится притча, в которой царь советуется с сановником.



Однако комментарии Раши и других мудрецов не отвечают на вопрос: почему Содом и Гоморра были уничтожены сразу после обрезания Авраама?

Величайший еврейский философ и мыслитель Нахманид написал: «Приговор Содому был вынесен с учётом особого величия Земли Израиля, которая является наделом Б-га и не терпит нечестивых людей. И прежде чем она исторгла все ханаанские племена за их нечестие, она исторгла народ Содома, который был самым грешным из них – как перед Небесами, так и перед людьми». В этом комментарии Нахманида есть некоторая недоговорённость. Во-первых, вся Земля является наделом Б-га. Во-вторых, если Земля Израиля – особый надел Б-га, то когда она им стала? Мы не находим описания этого «наделения» ни в библейских текстах, ни в комментариях к ним. Если же Земля Израиля была особым наделом Б-га с момента Сотворения мира, то почему до обрезания Авраама грехи Содома и Гоморры можно было терпеть?

Земля Израиля названа Святой, а святость – это, прежде всего, отличие. Попробуем разобраться, чем Земля Израиля отличалась от других земель. Согласно еврейской традиции, прах, из которого был сотворён первый человек, был взят из Земли Израиля. После потопа Земля Израиля принадлежала внуку Ноя – Ханаану и его потомкам. Ханаан был проклят своим дедом, и это, по мнению Нахманида, явилось юридическим основанием последующей передачи этой земли Аврааму и его потомкам. На мой взгляд, основным отличием, придающим святости Земле Израиля, стало то, что именно здесь впервые в истории мира был заключён завет между Б-гом и человеком. При этом в знак завета Авраам и его потомки приняли на себя добровольную заповедь обрезания. Величие поступка Авраама заключается в том, что он отдал Всевышнему не какую-либо принадлежавшую ему собственность, а часть себя – часть, не подлежащую возврату или восстановлению.



Одним из великих качеств нашего праотца Авраама было гостеприимство, за это качество его очень любил Всевышний. Когда на третий день после обрезания Авраам сидел у входа в шатер, ему, как сказано в библейском тексте, явились три ангела в людском обличии. Несмотря на недавнюю операцию, Авраам принял гостей, напоил их и накормил. Хотя мог бы, сославшись на болезнь, этого не делать. Тем самым он проявил свое гостеприимство в высочайшей степени. Сразу после визита ангелов Всевышний сообщил Аврааму, что собирается уничтожить Содом и Гоморру. А жители Содома и Гоморры, помимо того что были сплошь развратниками и идолопоклонниками, обладали еще особым пороком – они убивали и грабили своих гостей. И тут очевидно прослеживается связь между тем, что Авраам, будучи больным, проявил свое гостеприимство в высшей форме, а негостеприимные жители Содома и Гоморры сразу после этого были уничтожены. Можно сказать, что возобладал библейский принцип «мера за меру».

По мере грехопадения Адама, морального разложения поколения Потопа, скатывания в пьянство Ноя и низвержения строителей Вавилонской башни божественное присутствие в нашем мире переходило в состояние всё большего и большего сокрытия. Первым, кто развернул этот процесс, был наш праотец Авраам. После акта обрезания раскрытие Божественного присутствия в мире усилилось. В этих условиях грех жителей Содома и Гоморры был нетерпим.

Для Всевышнего отношение людей друг к другу даже важнее, чем отношение людей к Нему Самому. Жители Содома и Гоморры, плохо относившиеся к людям, были уничтожены. В то же время строители Вавилонской башни, грешившие против Всевышнего, уничтожены не были, а только рассеяны, потому что любили и хорошо относились друг к другу.

Эдуард Шифрин

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