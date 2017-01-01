Смотреть на жизнь глазами Духа

А вы знаете, что для Духа все представляет собой радость? Каждая мелочь – то, что вам подчас кажется мелочью, каждый миг вашей земной жизни, независимо от того, чем этот миг наполнен. У Духа ведь свои критерии оценки тех или иных событий. И то, что вы оцениваете как «плохо», Дух может оценивать как новый потрясающий опыт, как тот урок, который необходимо и очень полезно пройти.

Но Дух – это ведь и есть вы!

Это вы в вашем истинном проявлении. Так возвысьте себя до этого проявления. Начните смотреть на все, что происходит с вами, глазами Духа, для которого земная жизнь – это всего лишь миг, и все, что происходит в этот краткий миг, является чрезвычайно важным и безмерно интересным.

Вы можете избавиться от гнета ваших каждодневных забот, лишающих вас радости жизни, если и на них будете смотреть глазами Духа – как на один из способов проявления Божественности в земном мире.

А как бы Бог мыл посуду? Ходил по магазинам? Разбирался со всеми этими бесчисленными бумагами, которыми завален рабочий стол? Как бы Бог укрывался от дождя и непогоды? Как бы обустраивал жилище и делал ремонт?

Вот интересные вопросы, да? Вы никогда не задавали себе их?

А теперь представьте, что Бог действует через вас. Вы – Его тело. Делайте все так, как делал бы Бог. Смотрите на себя и на каждый миг своей жизни глазами Бога. Тогда – и только тогда – вы по-настоящему поймете, что значит радоваться жизни во всех ее проявлениях, что значит наслаждаться каждым мигом земного бытия.

Поверьте, с точки зрения Бога ваша жизнь стоит того, чтобы ею наслаждаться.

Вопрос: «Теоретически я понимаю, что жизнь является игрой, и верю в это. Но как мне это почувствовать?»

Дорогой, это очень хороший вопрос. Твое представление о том, что недостаточно понять, – что надо почувствовать, абсолютно правильно. И когда ты начнешь играть на практике – играть, и получать реальное удовольствие, а не только думать об этом, – тогда тебе не надо будет в это «верить». Ты просто будешь знать, как обстоят дела. Это знание постигается не разумом, а сердцем.

Только такое знание, которое ты постиг сердцем, не вызовет у тебя сомнений. И тогда ты поймешь, что вопрос веры или неверия здесь неуместен.

Ты умеешь играть! Всегда умел это делать. Вспомни, как ты играл в детстве. Ты играл всерьез, но при этом помнил, что это игра. Вспомни, как ты делал что-то, что умеешь делать очень хорошо. Ты делал это легко – да, играючи, – и получал удовольствие. Если ты не слишком переживал о результате, не относился слишком серьезно к тому, что будет в итоге, – ты делал все гораздо лучше, чем если бы делал это всерьез. Понимаешь? Тебе не нужно беспокоиться о результате.

Результат будет прекрасен – он уже прекрасен – несмотря ни на что.

Результат твоей жизни не может быть неудовлетворительным. В реальности тебе ничего не грозит. Не будет никаких наказаний, не будут выставляться оценки. Поэтому все, что тебе остается – это играть и получать удовольствие.

Ты – играющий Дух, вспомни об этом. Это твоя суть. В глубине души ты знаешь это очень хорошо. Осмелься вспомнить! Осмелься начать играть! Играть – значит смотреть на происходящее глазами Духа. Это глаза, полные света и любви. Это глаза, которые не устают удивляться и восхищаться. Твой Дух знает, что эта игра прекрасна. Это не какой-то грубый фарс или комедия. Это умная, тонкая, глубокая, многомерная игра. Ты действуешь как человек – ты воспринимаешь свои действия как Дух. Найди в самом себе эту способность. Она есть. Пробудись к жизни – и начни играть.