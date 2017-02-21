Смирение — как научиться принимать

Смирение — это в первую очередь жить с миром в Душе! В ладу с собой, в гармонии с окружающим миром и Богом. Смирение – это внутреннее принятие ситуаций, которые происходят с нами. Любых ситуаций, каких бы сфер жизни это не касалось.

Например Аюрведа – ведическая медицина, считает, что заболевший человек не имеет шансов исцелиться, если он не принял свою болезнь. Вылечить можно практически любую болезнь, но только тогда, когда человек её внутренне принял, смирился, понял для чего пришла в его жизнь болезнь, проработал те задачи, которые перед ним ставит болезнь. Так же и все жизненные сложные ситуации – пока не примешь, не изменишь.

Как понять – принимаю я ситуацию или нет. Если принимаю – внутри меня спокойствие, меня ничего не цепляет, не напрягает по ситуации. Я о ней думаю и говорю спокойно. Внутри полный штиль и расслабление. Если не принимаю – то внутри напряжение, внутренний диалог, претензии, обиды, раздражение и т.д. Боль. Чем больше боли – тем больше неприятия. Как только принимаем – боль уходит.

Многие под словом принятие или смирение понимают слабость, униженность. Мол смирился, значит сижу сложа руки и будь, что будет, пусть все об меня вытирают ноги. На самом деле истинное смирение дарит человеку достоинство. Смирение и принятие они внутри — это внутренние качества, а на внешнем уровне я предпринимаю какие то действия.

Рассмотрим несколько примеров:

1. Часто с трудностями мы сталкиваемся в личных отношениях. В нашей голове другая картинка отношений с любимым, чем та, которую мы получаем в реальности. В нашей голове и образ, и поведение любимого человека другое, чем то, которое мы получаем по факту. Именно несоответствие желаемого и действительного доставляет нам страдания и боль. Часто корень наших бед мы видим не в себе, а в другом. Вот он изменится и я перестану страдать. Запомните, причина бед не в другом человеке или его поведении, причина в нас и в нашем отношении к близкому человеку.

В первую очередь мы должны принять реальность такой, какая она есть. Наша реальность создаётся нашими подсознательными программами и Богом. Мы на самом деле получаем не то, чего хотим, а то, что заслуживаем. Так работает закон кармы – что посеешь, то и пожнёшь. Нынешняя реальность посеяна нами, какими то нашими действиями в прошлом — в этой или прошлой жизни. Протестовать и страдать, глупо и не конструктивно! Гораздо конструктивней внутренне принять реальность такой, какая она есть. Принять любимого человека таким, какой он есть, со всеми его недостатками и достоинствами, со всем его отношением к нам. Принять ответственность за всё что происходит в нашей жизни – за события,за людей, за их отношение к нам – на себя! Только я несу ответственность за то, что происходит в моей жизни.

Это мы сами всё себе «притянули». Это мои какие то действия и энергии заставляют второго так действовать по отношению ко мне, как мне может не совсем приятно. Через близких к нам приходит наша собственная карма. И дальше, засучив рукава нужно начать внутреннюю работу. Всё что с нами здесь происходит – это уроки. Наши близкие – это наши самые главные Учителя. Каждая трудная ситуация послана нам не для борьбы с ней, а для нашего обучения. Благодаря этой ситуации мы можем глубже понять жизнь, что то в себе изменить в лучшую сторону, развить безусловную любовь, подняться на новый уровень развития, получить некий необходимый нашей Душе жизненный опыт, отдать свой кармический долг.

Только приняв ситуацию, наконец можно начать думать о том – а чему собственно обучают. Для чего нам послана эта ситуация? Каким своим поведением и мыслями мы привлекли эту ситуацию в жизнь?! Может мы не справляемся со своей ролью мужчины или женщины, развиваем в себе чуждые своей природе качества? Значит мы должны идти и получать знания, как правильно выполнять свою роль. Как в этом мире должен действовать мужчина и как должна действовать женщина, что бы это было в гармонии с законами Вселенной. Я всегда говорю о том, что для того, что бы быть мужчиной или женщиной не достаточно родиться в мужском или женском теле. Мужчиной или Женщиной надо стать – это большая жизненная задача. И с реализации этой задачи начинается наше предназначение в мире.

Но это не единственная причина проблем в отношениях, хотя она конечно самая глобальная и именно от неё рождаются все остальные проблемки в отношениях полов. Опять таки каждый случай конечно очень индивидуален. Может эта ситуация учит нас самоуважению и мы должны сказать нет отношениям. Или может нам надо научиться постоять за себя, не давать другому человеку себя оскорблять, унижать и не дай бог бить. Т.е. внутренне приняв ситуацию я уже себя защищаю не на эмоциях обиды и раздражения, а на эмоции любви к себе и к другому, на эмоции принятия. Т.е. внутренне у нас полное спокойствие – а внешне мы возможно говорим довольно жёсткие слова, принимаем какие то меры, не позволяем себя оскорблять, жёстко ставим второго человека на место. Т.е. мы действуем на внешнем уровне не вовлекаясь в эмоцию, не с позиции Эго и обиды — мы действуем с позиции Души.

Когда же мы боремся с ситуацией без принятия, у нас всё идёт на эмоциях и от Эго. Надо почувствовать себя Душой и научиться действовать в этом мире, как Душа, а не как сгусток эгоизма. Ещё один очень важный момент — да, на внешнем плане мы принимаем какие то действия по изменению ситуации, но мы всё время внутри должны быть готовы принять любое развитие событий. Повторяйте, как можно чаще, что это в вас зазвучало, как мантра — я внутренне готов или готова принять любое развитие событий! Всё случится так, как хочет Бог — человек предполагает, Бог располагает. Мы должны освободится от своих зацепок за результат – мол, хочу только так и не иначе. Здесь на Земле во всём и всегда последнее слово за Богом – и мы должны это принять!

Другой момент – часто проблемы в личных отношениях даются для проработок качеств характера – возможно поведение партнёра нам указывает на то, что мы обидчивы, ревнивы, критичны, грубы, напористы, деспотичны, пытаемся второго подчинить своей воле, не учитывая его желаний, пытаемся его переделывать под себя и т.д. Значит мы должны освобождаться от этих качеств. Например, если вы критичны — значит вы должны перестать концентрироваться на недостатках человека и научиться в человеке видеть достоинства, говорить ему добрые слова, хвалить, делать комплименты. В каждом человеке есть качества за которые его похвалить — научитесь их видеть!

Если ревнивы — вы должны научиться доверять человеку и вашим отношениям. Давать партнёру свободное пространство — он не является вашей собственностью. И также в этом случае, вы должны развивать уверенность в себе и своей привлекательности. Следите за собой, правильно выполняйте свою мужскую или женскую роль. А самое главное — дарите любовь партнёру. Ревность говорит о том, что ваш партнёр вам дорог и вы не хотите его потерять, но ревность, как способ выражения любви очень деструктивна, поскольку рано или поздно она разрушит отношения. Имейте ввиду, если вы ревнуете, вы энергетически уже приглашаете третьего в свои отношения и его появление — это дело времени.

Итак со всеми остальными эмоциями: всё, что от вас требуется — это заменить негативное на позитивный антипод и тренировать своё сознание на новое отношение к партнёру и ситуации.

Отношения — это всегда уважение, свобода, любовь и отдача. Это служение друг другу! В отношениях мы меньше должны думать о том, что должен делать наш партнёр по отношению к нам и больше думать о том, что должны делать мы, по отношению к нему. Поскольку часто имея список требований ко второй половине, мы мягко говоря сами этому списку далеко не соответствуем! Всегда помните про свою зону ответственности в отношениях и поменьше думайте о зоне ответственности вашего партнёра.

Всё начинается с вас — от вас пойдёт правильная энергия и ваш партнёр начнёт вам давать также гармоничную энергию. Стара, как мир поговорка – изменись сам и мир вокруг тебя тоже изменится. Человек не смиренный вместо того, что бы меняться самому, хочет изменить мир. В этом и беда, в этом и весь корень страданий. А ларчик открывается так просто!!

2. Или ещё пример. Рассмотрим болезнь. Например у нас подтверждается диагноз рак или любой другой неприятный диагноз. И тогда у людей начинаются вопросы – почему это со мной, за что мне. Включается страх смерти. Идёт полное неприятие болезни и бег по врачам – кто спасёт и кто поможет??!! Это путь в никуда!!

Первое, что нужно – это принять болезнь. Болезнь не глупа, она всегда приходит адресно, потому что болезнь на самом деле — это сигнал нашего подсознательного разума о том, что что-то мы делаем не так. Это сигнал о том, что наше поведение и наши реакции на события вредны для нас. Болезнь – это обращение Вселенной к нам. Бог через болезнь нам говорит — ты нарушаешь законы Вселенной, остановись! Если говорить конкретно о раке, то это болезнь обиды. Человек на кого то сильно обижен и долгое время носит эту обиду в себе. Возможно годами. На подсознательном уровне, обижаясь, мы посылаем уничтожение тому человеку на которого обиделись. И вот эта программа уничтожения, как бумеранг возвращается к нам.

Обида человека разъедает и поэтому рак – раковые клетки, разъедают организм. Надо проработать прошлое, простить и отпустить обиды. Принять и прошлые ситуации, и болезнь, которая сейчас. И только проделав эту внутреннюю работу, мы можем рассчитывать, что наши внешние действия в связи с болезней – госпитализация, лекарства, операция и химиотерапия принесут свои позитивные плоды. Если же мы с болезнью боремся, не принимаем, используем только внешние методы, бегаем по разного рода специалистам, не проделывая работы внутри – результат будет плачевным. Поскольку борьба с ситуацией только её усугубляет. Здесь я, как пример привела рак, но также мы должны поступать и с любой другой болезнью!

Правда не впадайте в крайности — не надо в лёгкой простуде искать глубоких причин. Простуда может говорить лишь о том, что вчера вы слишком легко оделись и долго стояли на сквозняке!Или о том, что последнее время слишком много работали, поэтому организм решил вас уложить отдохнуть. Отлежитесь, побалуйте себя и вперёд!

А вот серьёзные болезни уже требуют проработок. Вообще путь ко многим серьёзным болезням начинается с обид — если человек их внутренне не принимает, то даются предательства, если и это человек не проходит, то дальше идут болезни и удары судьбы. И чем больше эгоизма, тем сильнее удары. Ещё мы болеем, когда идём не по своему предназначению, не выполняем свои задачи.Когда питаемся неправильно.Западная медицина говорит, что все болезни от нервов, а восточная медицина говорит, что все болезни от неправильного питания. Поэтому, что бы не болеть ничем другим, кроме простуды – научитесь принимать, перестаньте обижаться, начните жить в гармонии с собой и Богом, выполняйте свой долг, идите своим предназначением и ведите здоровый образ жизни,правильно питайтесь! На внутреннем уровне научитесь открываться и жить в полном доверии Высшему Источнику! В полом доверии и любви! Поймите, что вы творение Божие и Бог знает, что и для чего он в вашей жизни делает!

А если вы всё же заболели, то подходите к лечению и выздоровлению комплексно. Работайте на внутреннем плане и используйте то, что предлагает медицина. Работайте например с психологом и работайте с врачом! Я не раз встречала людей идущих духовным путём и считающих, что заболевание можно излечить только внутренней работой над собой — мол, медицинские манипуляции, лекарства не требуются. Будьте разумны! Нам ещё очень далеко до того уровня, что бы только внутренняя работа над собой дала результаты.

Не впадайте и в другую крайность: когда человек считает, что вылечиться он сможет только используя внешние методы — медицину, лекарства и т.д. Для исцеления нам всё же требуется комплексный подход, поскольку, когда мы в воплощённом состоянии, то существует триединство — Дух, Душа и тело. И неполадки на одном из этих планов говорит о неполадках на других! Болезнь ведь вначале зарождается на тонком плане — от нашего неправильного мировозрения, мыслей, действий, поступков. И только потом переходит на физический план. Поэтому лечить надо и внутреннее, и внешнее — только тогда будет стойкий результат. Ведь часто бывает так — вроде человека вылечили, а через время он опять заболел. А всё потому что не произошло изменений внутри!!

3. Ну и просто бытовой пример. Например, у нас украли кошелёк с документами, кредитными карточками, деньгами — мы это внутри принимаем и не расстраиваемся, но внешне предпринимаем действия: идём пишем заявление, делаем всё что бы разыскать свои документы, кошелёк, наказать преступника.Только нами при этом движет не обида, злость и раздражение. Мы не желаем другому, что бы руки у него отсохли и больше не выросли, не шлём ему на голову проклятия и т.д. Нет, мы внутри спокойны — мы понимаем, раз Бог нам это послал, значит для чего то это надо. Мы просто спокойно делаем то, что от нас требуется, без истерик и проклятий в адрес вора. Опять таки, а может кошелёк у нас не украли — мы может сами его обронили?

Или допустим у нас нет работы — мы внутри это принимаем, никого в этом не обвиняем: мол страна не та попалась и ситуация в ней. Не списываем всё на обстоятельства и не удаляемся пить горькую. Да,на сегодня это так — у нас нет работы, а значит появилось больше времени, что бы разобраться, чем же мы на самом деле хотим заниматься в профессиональном плане. Была ли та работа, которую мы делали раньше, работой нашей мечты? Или мы может работали на неё лишь для того, что бы оплачивать счета? Может Бог нас намеренно лишил этой работы, что бы мы наконец пошли начали делать работу своей мечты, начали реализовывать, заложенные в нас таланты!

Или например, если я – женщина, может мне пора больше времени уделять дому и переложить материальное обеспечение семьи на плечи мужа, как это вообщем и должно быть?! Может пришло время наконец почувствовать себя Женщиной – Хранительницей домашнего очага и начать организовывать вокруг себя и в доме пространство любви и красоты?! Мы спокойны. И мы спокойно анализируем положение вещей. Во внешнем мире не лежим на диване, а как минимум просматриваем какие то объявления, рассылаем CV. При этом не ругаем свою судьбу, Бога — мол не доглядел,правительство и т.д.. Наоборот — мы благодарны судьбе за то, что всё так, ведь может за поворотом нас ждёт что то лучшее, чем прошлая работа (по крайней мере у нас появилось время для отдыха от вечной гонки) и может кошельком, который у нас украли, мы откупились от больших (ударение над о) проблем,чем просто потеря денег. Кто знает? Это известно только Богу.Только у него полная картина мира. Итак во всём – полное доверие Богу, знание и понимание, что Бог знает, что и для чего Он делает в моей жизни! Принятие!

Самое удивительное, что внутреннее принятие и спокойствие решает очень быстро многие проблемы – человек выздоравливает, кошелёк, при чём зачастую со всеми деньгами и документами находится, отношения с любимыми восстанавливаются. Так или иначе, потому или другому сценарию, решаются любые проблемы. Я такое наблюдала не раз. И в своей жизни и в жизни других людей, которые развили в себе и практикуют принятие ситуаций. Потому что принятие открывает огромный поток энергии – мы оказываемся прямо в этом потоке и притягиваем к себе, как магнитом наилучшие решения. Всё очень просто – мы просто правильно проходим ситуации и нам воздаётся сторицей. Принятие это любовь. А то, что мы любим всегда становится нашим союзником! Принимать ситуации – это значит реагировать на ситуации любовью. А любовь – это самая мощная энергия в мире. Собственно ради этого и приходим – накопить в сердце любовь и на все ситуации реагировать любовью!

Из чего рождается смирение? Из того, что мы знаем, что есть законы, которые управляют Судьбой и мы готовы изучать и следовать этим законам. В нас есть чёткое понимание, что я не есть это тело, что я есть Душа. Мы все – Души. Когда воплощаемся здесь на Земле, к сожалению большинство из нас это забывает и начинает считать себя бренным телом и жить по принципу – живём один раз и поэтому всё надо успеть! Но на самом деле за каждым из нас сотни и тысячи воплощений.