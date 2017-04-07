Смена полюсов и великий вселенский эксперимент

Ученые всего мира знают о предстоящей смене полюсов планеты Земля. Впервые это было предсказано японскими учеными 16 лет назад. Ещё ранее 13 октября 1917г. было явление Пресвятой Богородицы трем пастушкам в городе Фатима (Португалия) с посланием, имеющим огромное значение для будущего всего Человеческого Рода.

Это послание содержало информацию о смене полюсов и, планетарной катастрофе как «о конце Света», а также объяснение предстоящего «солнечного и лунного чуда» — появления на небе двух солнц, и двух лун (явление, которое будет наблюдаться при совмещении трехмерного пространства с четырехмерным). Фатимское послание было привезено в Рим, но Католическая церковь решила сохранить его в тайне.

Магнитное поле Земли начало ослабевать’ около 2000 лет назад, резкое падение его напряженности было отмечено 500 лет назад, которое ускорилось в последние 50 лет, а с 1994 года начались его мощные флуктуации. Южный магнитный полюс Земли смещался то на сотни, то на тысячи километров от своего стандартного местонахождения. Люди стали постоянно переживать эмоциональные взлёты и падения. В такие периоды необходимо всеми силами сохранить мир на планете. Участились авто-, авиа- и железнодорожные катастрофы. Магнитные карты уже никуда не годятся. Птицы, руководствуясь магнитными линиями Земли в своих перелетах, приземляются не там, где следует, а киты, тюлени и дельфины выбрасываются на берег. Существует, так называемая, «частота Шумана» — это волна, исходящая от планеты («сердцебиение» — ритм Земли) со специфической частотой 7,8 Герц. Она была настолько стабильной долгое время, что военные настраивали по ней свои приборы. Однако эта частота начала возрастать: в 1994 году — 8,6- Герц, в 1999 году — 11,2, а в конце 2000 года — около 12 Герц.

Предполагается, что когда «частота Шумана» достигнет 12 Герц, произойдёт смена полюсов. Когда смещение полюсов планеты приближается и происходит ярко выраженная флуктуация электромагнитного поля, наблюдается устойчивая эмоциональная нестабильность в поведении населения.

Смена полюсов на нашей планете происходит примерно каждые 13 000 лет, что приводит к глобальной планетарной катастрофе и потере Сознания у живых существ (стиранию памяти). Это связано с циклом прецессии равноденствий, период которого составляет около 26 000 лет (более точно 25 920 лет). После прохождения точек максимального приближения и максимального удаления Солнечной системы относительно центра нашей Галактики, что соответствует полупериоду этого цикла, на Земле как раз и происходит смена полюсов. За это время ось Земли описывает окружность по всем двенадцати созвездиям Знаков Зодиака (находясь е каждом из них приблизительно 2100 лет).

Сейчас наша Галактика и планета Земля находится на стыке двух эпох. 11 августа. 1999 года произошло солнечное затмение («Конец Света») и «Парад планет», заканчивается Эпоха жизни человечества Пятой Расы в плотном физическом теле и начинается зарождение человечества Шестой Расы, которое будет иметь тонкоматериальные духовные тела. Это ознаменовано квантовым переходом нашей планеты, Галактики и Вселенной на новый квантовый уровень существования, а, вместе с ними, и всего Человечества, как их неотъемлемой части. Этот переход происходит каждые 5125 лет, когда наблюдается «Парад планет». При этом все планеты выстраиваются в одну линию, после чего они расходятся, и образуется туннель, по которому беспрепятственно проходит импульс поправки от Солнца к нашей Планете. За счет этого импульса и происходит квантовый переход, смена полюсов, изменение наклона осей вращения и других параметров всех планет Солнечной Системы.

Когда планета Земля достигает критической точки прецессии, в которой происходят изменения, всё начинает рушиться. Причина этого — магнитное поле нашей планеты, используемое нами для понимания самих себя. Это хранилище нашей памяти (информации). В этом смысле, мы подобны компьютерам. Нам нужно магнитное поле для обработки данных и их хранения, Даже при временном отключении электропитания компьютера вся его оперативная память стирается, так как пропадает поддерживающее её электромагнитное поле.

Аналогично этому происходит и стирание памяти человека при смещении полюсов. 8 день полнолуния, а также днем раньше и днем позже, возрастает уровень преступности: убийства, изнасилования и грабежи становятся более частыми. Это вызвано тем, что Луна заставляет «пузыриться» магнитное поле Земли. Эти «пузыри» рвут энергетические связи и заставляют неуравновешенных и эмоциональных людей переступать грань дозволенного.

Последняя смена полюсов произошла около 13 000 лет назад и привела к гибели предшествующей нам цивилизации Атлантов. (Четвертой Расы). С научной точки зрения — это планетарная катастрофа, которая может быть скоротечной и ужасной по своим последствиям. Сильные её проявления начнутся при изменении полярности магнитных полюсов Земли, что приведет к смещению земной оси, перемещению материков, наводнениям, извержениям вулканов, землетрясениям и резкому изменению климата.

Накопившиеся за многие столетия льды в Гренландии, на Северном полюсе и в Антарктиде, обладая очень большой ‘ массой, могут сдвинуть земные платформы к экватору под действием центробежной и гравитационной сил.

Когда же произойдет ближайшая смена полюсов? По данным из различных источников (контактёры, провидцы и т.п.) эта особая временная точка, предположительно, — декабрь 2012 года. Так, например, календарь древних Майя (удивительная точность которого поражает современных ученых) заканчивается 21 декабря 2012 года. Последняя запись в календаре: «Дальше времени нет». «И клялся Живущим во веки веков…, что времени уже не будет». «Откровение» Иоанна-Богослова также говорит об этом (гл. 10, стих 6). Здесь нет указания на дату, но отмечается этот особый феномен — отсутствие времени.

В настоящее время мы как раз и переживаем этот процесс смены полюсов, известный по многочисленным предсказаниям как «Апокалипсис», или «Конец Света». Процесс смены полюсов на нашей планете уже осуществляется, начиная с 2000 года, и продлится до декабря 2012 года. В 2013 году Земля окончательно войдет в созвездие Водолея.

Известно, что наша Память связана и поддерживается электромагнитным полем Земли. При смене полюсов будет период в три дня, когда это поле полностью исчезнет. Из-за того,

что память бывших жителей Атлантиды была стерта смещением полюсов (фактически все знания были потеряны), они вернулись в варварское состояние и были вынуждены обратиться к своим инстинктам выживания, хотя до этого эта цивилизация была на очень высоком уровне развития (использовались летающие объекты с гравитационными двигателями, лазерные установки и др.). Прошло немало времени, прежде чем люди обрели способность к развитию.

В момент смены полюсов планеты Земля произойдет временное отключение электромагнитного поля планеты — переполюсовка и вследствие этого — разрушение с 1-ого по 7-ой уровней кристаллических решеток энергоинформационного поля Сознания Земли. Поскольку память человека и компьютеров существует за счет электромагнитного поля Земли, то в момент такой переполюсовки произойдет стирание памяти у человека (жизненный уровень человека со стертой памятью будет на уровне новорождённого ребёнка) и стирание программ компьютерного обеспечения и всей информации на носителях у всех компьютеров на Земле. Это представляет серьёзную проблему и угрозу для жизни землян из-за сбоя компьютеров, управляющих военными объектами и атомными электростанциями, что может привести к непредсказуемым последствиям. Переполюсовка приведет к смещении Северного и Южного полюсов на Экватор, что вызовет мгновенное таяние льдов Арктики и Антарктиды, и поднятие на 77 метров уровня Мирового океана (всемирный потоп), об этом предупреждал учёный, в телевизионной передаче «Неделя катастрофы». Такой потоп происходит регулярно каждые 5125 лет (достаточно вспомнить информацию из Библии о Ноевом Ковчеге). Сфинкс в Египте (его возраст поданным изотопного анализа 5,5 миллионов лет) имеет слоистую структуру, так как уже многократно заливался водой и находился на дне моря. В свое время ученые на Северном полюсе обнаружили мамонтенка с зеленой травой в желудке, что свидетельствует о мгновенной смерти, произошедшей из-за смены полюсов. Отсюда становится ясным и причина вымирания ° динозавров — мгновенная экологическая катастрофа. Сейчас не произойдет планетарной катастрофы и Всемирного потопа.

Под воздействием приходящих Космических энергий у всего живого на нашей планете будет происходить мутация (у человека — трансмутация). На Земле этот переход начался 11 августа 1999 года и продлится до 19 декабря 2012 года.

Человечество достигло того периода, когда 1,5 миллиарда людей готовы совершить сдвиг своего Сознания в сторону четырехмерного пространства. Они полностью осознают, что так жить дальше нельзя, что необходимо перейти на более высокий уровень Сознания и Осознания. Сейчас многие стоят на перепутье: или развиваться дальше тупиковым технократическим путем, разрушить до конца планету и быть самими уничтоженными; или перейти на духовный уровень Осознания и развиваться дальше, не уничтожая, а оздоравливая и восстанавливая экологию Сознания и свою среду обитания.

Для перехода на новый уровень развития необходимо, чтобы на Земле находилось около 169 000 Христоподобных Существ, которые будут оказывать настолько сильное влияние на остальных людей, что всё население нашей планеты обретёт более высокий уровень Сознания через единое планетарное поле Осознания всего Человечества (Вернадский называл это поле Ноосферой Земли). Жители исчезнувшей Атлантиды были представителями Четвертой Расы, мы являемся представителями Пятой Расы, эволюция которой заканчивается. После перехода в 2013 году на Земле в четвертом обертоне четырехмерного пространства будут только представители Шестой Расы.

Переходу в четырёхмерное пространство способствуют высокочастотные излучения из Космоса, которые стали интенсивно возрастать с 2000 года. С этими излучениями Солнцу, Земле, другим планетам Солнечной Системы и нашей Галактике в целом, стали передаваться священные коды, необходимые для Духовного пробуждения и эволюционного’ скачка. Некоторые люди будут не способны переносить эти излучения и погибнут при переходе из-за своих низких вибраций, а духовные, физически здоровые (очищенные) люди перенесут такой переход свободно.

На смену эпохе Реинкарнации, когда бессмертная душа переселялась из одного тела в другое, приходит эпоха Бессмертия. Цикл перевоплощений заканчивается, и в результате Космической мутации тело человека, как и душа, станет бессмертным.

Под Действием идущей из Космоса космической радиации озоновый слой вокруг Земли постепенно исчезает. Прямое воздействие космических лучей усиливается, поэтому у всего живого происходит мутация (перестройка). У человека происходит трансмутация физического, эмоционального, психического и других тел, которая сопровождается «непонятными» болезнями (недомоганиями), синдромом хронической усталости, новыми неизвестными болезнями, сопровождающимися повышением температуры (сгорание шлаков) и перестройкой всех систем организма.

Трансмутация — сложнейший физиологический процесс, протекающий на уровне молекул, атомов и микролептонов клетки. В человеческом организме произойдут такие изменения, которые приведут тело в новое состояние и позволят ему перейти на питание энергией Космоса (Энергобиоз). По мере этой перестройки организма потребность в пище будет постепенно уменьшаться, а затем совсем исчезнет. Это связано с тем, что все источники энергии на планете (пища, вода, воздух) экологически загрязнены и спасение Человечества будет заключаться в том, что люди постепенно отойдут от всего этого, и перейдут на энергетическое питание непосредственно из Космоса.

Сначала на Земле будет проводиться Космическая мутация, после чего в клетки тела, успешно прошедшего мутацию; будет заложен код с программой вида человека Шестой Расы, которая придет на смену Пятой Расе. Активизации матрицы с программами Пятой Расы началась с 13 сентября 1999 года. Каждый из Вас может получить код и стать Человеком новой цивилизации — Шестой Расы. Для этого надо возвыситься духовно, то есть осознать себя частицей мироздания, получить Космическое Сознание.

В момент смены полюсов происходит Великий Переход. Сущностям низших миров (инфрамиры) даётся возможность подняться в более высокие миры, а Человеку до уровня Богочеловека. Задача каждого Разумного Человека помочь этим сущностям адаптироваться в этом пространстве (помочь им эволюционировать и обучить их соблюдать законы нового пространства). Именно поэтому мы наблюдаем этот переход в виде деградации населения на физическом плане. Сейчас встречаются люди, которые говорят: «Посадите меня в тюрьму, я ничего не умею делать, там меня будут кормить бесплатно». Сущности инфрамиров приносят элементы и атрибутику своего мира в наш физический мир (оборванные хиппи, панки, металлисты, эстрадные певцы низкого уровня, бомжи, нищие и т.п.). С ними в наш мир приходят: нежелание честно трудиться, воровство, насилие, страх, убийства, мода на татуировки, одежда с символикой смерти, ботинки в виде копыт чёрта и т.д. Если Разумный Человек не обучит их выполнять законы положительного пространства, то он сам может стать жертвой низших сущностей (деградировать).

Если Человек научится создавать вокруг себя автономные многослойные торсионные защитные поля из Духовной биоплазмы Любви, Огня и Света, то он сможет защитить свою

память от стирания и перейти на новую ступень эволюции в четырехмерное пространство. Однако при проявлении агрессивности, страхов и низменных желаний, Человек

автоматически «проваливается» в трёхмерное пространство. Если защиты нет, то самое ценное — память Человека (будь он бизнесмен или академик) будет стерта, т.е. будет представлять собой «чистый лист бумаги», как память новорождённого ребенка, и даже еще хуже — будет стёрта интуитивная память прошлых жизней (реинкарнаций). На физическом плане такой человек будет пациентом психбольницы. Он забудет названия предметов,

не сможет говорить, и ему надо будет заново всему учиться. Ясно, что такой индивид не будет представлять собой никакой пользы для общества. Сейчас уже появилось много людей, частично или даже полностью потерявших память (своеобразная эпидемия амнезии). Современная медицина не знает с чем это связано, не может объяснить эти явления и тем более вылечить пострадавших.

У каждого из нас ещё есть выбор:

1. Либо со стёртой памятью, в течение следующих 13 000 лет заново проходить эволюцию (с нуля набирать информацию), через множество реинкарнаций, опять к Человечеству Пятой Расы, представителями которой мы являемся.

2. Либо спасти нашу Планету, защитив её и себя, возвыситься духовно и перейти с уровня Души, на уровни Духа — на следующие эволюционные ступени Богочеловечества Шестой и Высших Рас.

К сожалению, времени уже нет, и каждый заслуживает той Судьбы, которая соответствует уровню его Сознания!

Итак, сейчас наша Планета целенаправленно и стремительно приближается к важнейшему моменту своего Духовного Преображения. Этот процесс неразрывно связан с Духовным Просветлением Человечества и выходом его на новый уровень Космического Мышления. Сроки Духовного Преображения связаны с событиями Вселенского масштаба. Преображение не означает уничтожение и наш мир будет трансмутирован в реальность более тонких вибраций четырёхмерного пространства. Но, поскольку в нашей Вселенной действуют законы Свободы Воли и Свободы Выбора, то никто ничем не может помочь всем тем, кто предпочитает и дальше пребывать в иллюзии нашего трёхмерного мира, не уделяя внимания своему духовному совершенствованию. Остались считанные годы до окончания Квантового Перехода в декабре 2012 года, согласно Божественному Плану ускоренной эволюции землян. К этому моменту человек должен повысить частоту своих вибраций до 55-89 Гц, что будет’ соответствовать минимальному духовному уровню Буддхического плана, чтобы он смог безболезненно перейти в новое пространство Золотого Века.

Мы должны жить не только для себя, но и для других, творить добро и быть честными в помыслах своих. Наработка духовного потенциала есть сейчас главная задача совершенствования — основной Принцип мироздания.

Сострадание к другим, любовь к ближнему — это всё, что нужно для собственного совершенства. Не стремитесь к богатству и роскоши, это нелепо в момент решения судьбы человечества. Наша заматериализованность является тормозом для развития духовности.

В настоящее время мощные энергии всех видов поступают из Центра нашей Галактики и Вселенной и создают предпосылки для динамической нестабильности всех типов полей на планете Земля, как, впрочем, и во всей нашей Солнечной Системе. Создались критические ситуации, при которых преображение

Земли и Человечества может произойти в любой момент. То, что люди называют «Концом Света», уже началось и произойдёт гораздо быстрее, чем многие предполагают. — Физический материальный мир стремительно и неуклонно рушится, и вместе с ним затухает жизнь последней из земных цивилизаций, людей, обладающих физическими телами. На месте цивилизации людей-разрушителей, в преображённой материи Земли, очень скоро начнёт развиваться цивилизация нового эволюционного уровня — Люди-Созидатели, Люди-Творцы. Все вы, живущие сейчас на этой планете, являетесь не только свидетелями этого исторического момента, но и прямыми его участниками. Пора осознать, что время, в которое все мы сейчас живём, — это и есть тот самый «Конец времён», а если выражаться точнее — конец времени, предваряющий мгновенный исход многих миллиардов Сознаний из пределов трёхмерной реальности и переход всех людей к существованию в четырехмерном пространстве.

Если сейчас люди не смогут хотя бы частично уменьшить разрушительный смерч собственной деструктивной чувственно-мыслительной деятельности, то вся Земля будет поставлена в такие экстремальные энергетические условия, после выхода из которых, размеры и последствия пережитых нами катаклизмов уже просто некому будет оценивать. Неотвратимо надвигающаяся волна катаклизмов унесёт сразу несколько сотен миллионов человеческих жизней из Физического Плана Земли. Неизлечимые болезни и экологические загрязнения среды обитания, сопровождающие происходящие бедствия, унесут ещё более одного миллиарда людей. Около полутора миллиардов людей может быть уничтожено в многочисленных войнах с применением оружия массового поражения (химического, бактериологического и даже ядерного). Это наша ближайшая перспектива, если мы не изменимся духовно и не перестанем уничтожать самих себя.

Карта Мира за считанные годы преобразится до неузнаваемости: многие государства исчезнут 80все, другие же продолжат жалкое существование, превратившись в государства, ведущие смертельную борьбу за физическое выживание и всемирное господство. Огромные глобальные изменения затронут практически все уголки планеты, где на протяжении многих тысячелетий накопились многопластовые’ образования деструктивной энергии различного качества и уровня. Эти места — гноящиеся язвы на теле Земли. От Огненного Света Преображения не могут спасти ни деньги, ни власть, ни подземные бункеры, а только Духовность. В новый преображённый мир невозможно будет проникнуть низкому Сознанию ни по каким-то договорам и контактам, ни за какую плату Некоторым невдомёк, что это и есть тот самый «Конец Света», которого они так опасались, и он уже настал.

Может быть, после получения этой информации многие активно начнут сотрудничать с Духовными центрами и Силами Доброй Воли, прекратят, наконец-то, свою бесполезную возню в попытке достичь материальных благ и обратят взор своих Сердец к Духовным Сферам, хотя, как правило, человек пренебрегает всякими предсказаниями и надеется на «авось». Но «программы уничтожения» в судьбах людей записаны и остаются а ауре, если не работать на их нейтрализацию. Рано или поздно, они срабатывают. История помнит гибель «Титаника», которую предсказывал и пытался предотвратить один человек, которого объявили сумасшедшим и посадили в тюрьму.

Планетарная катастрофа может быть скоротечной и ужасной по своим последствиям. Она может начаться при изменении полярности магнитных полюсов Земли. Это приведет к перемещению материков, смещению земной оси, наводнениям, извержениям, землетрясениям и резкому изменению климата, что будет связано с неустойчивым положением Земли. Накопившиеся за многие столетия льды в Гренландии на Северном полюсе и в Антарктиде, обладая очень большой массой, могут сдвинуть земные платформы к Экватору под действием центробежной и гравитационной сил (уже получена информация, что растаял огромный слой льда в океане вокруг Северного полюса и образовался настоящий пролив шириной 1,6,. км). От этих катаклизмов нельзя будет спастись даже на равнинных областях планеты. При этом Москва может оказаться в Экваториальной части, и температура может кратковременно подняться выше 100 градусов по Цельсию. Еще одна опасность, подстерегающая Москву — это многочисленные карстовые пещеры в городской части, а также пустоты, образовавшиеся в результате откачки артезианских вод для нужд города (Москва буквально «плавает» посреди огромного подземного озера). При пессимистических, прогнозах весь город целиком может провалиться в эти пещеры и пустоты.

Экономические и финансовые (кризис финансовой системы России 18 августа 1998 года), социальные, политические и другие структуры постепенно рушатся, так как они поддерживаются только людьми. Когда люди теряют над собой контроль, все вокруг начинает рассыпаться на части. Как правило, смещение полюсов и Сознания происходит одновременно. За 5-6 часов до момента смещения будут наблюдаться визуальные феномены. Трехмерное и четырехмерное пространства начнут взаимно проникать друг в друга и взаимодействовать. Трехмерное Сознание начнет постепенно отступать, и мы войдем на новый уровень Сознания. Когда кристаллическая решетка трехмерного пространства начнет разрушаться, исчезнут все объекты, созданные из искусственных материалов. Это одна из причин, по которой мы не можем найти следов предыдущих цивилизаций. Только вещи, сделанные из естественных материалов (камень, дерево и т.п.), находящиеся в резонансе с вибрациями Земли (например, Пирамиды или сооружения, типа Стоунхендж), могут уцелеть при смещении полюсов, что неоднократно уже и происходило. Они сохраняются даже тогда, когда все остальные объекты буквально сметаются с лица Земли. Когда синтетические объекты начнут исчезать, внезапно возникнут объекты четырёхмерного пространства. Природа приобретет невиданные цвета и формы.

Приход новых космических энергий (квантовый скачок) вызовет не только смещение полюсов, но и разрушение старых структур кристаллических решёток Сознания (памяти) планеты Земля. Этот процесс усугубится атомными взрывами (например, во время испытаний атомного оружия), авариями на АЭС и идущими на планете психотронными и психическими войнами.

Всё это приводит к ухудшению экологии Земли и дополнительным пробоям её кристаллической решётки во многих местах. В результате, как и во времена Атлантиды, открываются пространственно-временные уровни, из-за чего духи иных планов, которым не место на Земле, миллионным потоком хлынули в наш мир. Это сорвало все покровы защиты, и наша, планета превратилась в безумный мир. Достаточно проанализировать новости дня и передачу «Неделя катастроф» по телевизору. В Америке — торнадо и пожары. В Японии землетрясения, ураган и тайфун. В-Китае и Приморском крае — наводнения. 8 Калининграде, Саратове — пожары. Аварии на АЭС (в Чернобыле, Японии, США и др.). Гибель атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». Теракты в Москве и др. городах России. А также криминализация общества на всей планете (международный терроризм) и т.д.

И всё это усугубляется воздействием на нашу психику тысяч паникующих, вопящих сущностей из других пространств (в переводе на язык нашего измерения — бесов); наделённых способностями к телепатии и телекинезу, которые проносятся не только сквозь атмосферу планеты, а через сам мозг, тело, Душу и Дух жителей Земли. Вселяясь в тела землян, такие сущности вызывают деформацию сознания или тела человека, в соответствии со своим строением, что приводит к моральным и физическим уродствам. Не очень веселая картина, особенно, если учесть что человек начинает воспринимать видения, слышать посторонние голоса, что является следствием одержимости (подсадка астральных сущностей), и которые провоцируют его порой на самоубийство, сумасшествие или другие психические расстройства. Современная психиатрия не может на сегодняшний день объяснить эти явления.

Разрушение кристаллической решетки Сознания (памяти) Земли приводит к разрушению и стиранию памяти у людей.

Так, 7 августа 2000 г. в телепередаче А. Невзорова было показано множество людей, выпавших из жизни, утративших память и непомнящих себя как личность. При проведении экспертизы, под гипнозом, была установлена полная потеря памяти (амнезия) в определенных отрезках времени. Америка потратила более 80 миллионов долларов на защиту компьютеров от стирания памяти («компьютерный эффект ноль 2000 года»), Россия — около 3 миллионов долларов. Опасения были не напрасными — этот эффект имел место. Так, 16 и 19 сентября 1999 г. в Москве по Ленинградскому шоссе «зависли» все домашние и банковские компьютеры. Исследования показали, что причинами этого были частично стертые программы загрузки этих компьютеров. Учителя и преподаватели многих школ и институтов, в этот момент, отметили у себя временные провалы памяти, несмотря на свою профессиональную подготовленность (знали свой предмет наизусть).

В местах разрывов кристаллической решетки Сознания Земли мы наблюдаем постоянно повторяющиеся аварии, разрыв нефте- и газопроводов; авиакатастрофы и другие бедствия.

В лексикон инспекторов дорожной службы прочно вошел термин «отрицательная геопатогенная зона»; как зона повышенной опасности, а за рубежом даже есть специальный дорожный знак, выставляемый в местах постоянно повторяющихся аварий.

При переходе из одного созвездия в другое соответственно уменьшается влияние первого и начинает доминировать второе.

В настоящий момент мы переходим из созвездия Рыб в созвездие Водолея. Для человека это означает квантовый переход с уровня Человека (Пятой Раса, третьего измерения) на уровень Бого-Человека (Шестой Расы, четвертого измерения). Четвертое измерение характеризуется тем, что все наши мысли будут мгновенно материализовываться. Для человека, который не научился позитивно мыслить, это будет сущим адом (все его страхи и опасения станут реальностью). Поэтому сейчас особенно необходимы школы, обучающие позитивному мышлению и духовности.

Как только произойдёт падение напряженности магнитного поля, Земля как бы исчезнет для вас, и вы окажетесь в Великой Пустоте. Продолжительность этого «зависания» составит 3,5 дня. Затем жизнь вернётся, но на уровне четвертого обертона четырёхмерного пространства. Вы окажетесь в совершенно новом мире, о существовании которого до этого вы и не догадывались, хотя раньше вы бывали там неоднократно (во сне, например). Но ваша память об этом обычно стиралась. Большинство людей произведёт такой переход на бессознательном уровне, т.е. через смерть и рождение. В этом случае вы станете подобны младенцу, не имеющему представление ни о самих вещах, ни об их цвете. Вступив в новый мир, вы вначале ничего не сможете понять, но там вас встретят два существа — мать и отец (ваши новые родители), которые, любят вас, и будут оберегать вас. После того, как вы вступите в четвертый обертон, вам потребуется около двух лет, чтобы вырасти и возмужать. После чего вы перейдёте в пятый обертон. При сознательном переходе в четырёхмерное пространство (в защитном поле Любви) люди сохранят свои взрослые тела и память (знания и осознание себя). Там вы будете почти такими же. как и сейчас, но только совершенно обнажёнными. Одежда не попадёт в новый „ мир вместе с вами (искусственные вещи пропадут). Здесь одежду вы можете моментально материализовать по памяти (одеться по вашему вкусу). Помните выражение: — «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить». Анатомическая структура вашего тела претерпит драматические изменения. Ваша атомарная масса преобразуется в энергию. Отдельные атомы будут разделены феноменальным расстоянием. В основном, ваше тело будет, состоять из энергии. Оно превратится в свет. Циолковский называл это состояние «Лунистым человечеством». В новом мире вы станете создавать свою» реальность собственными мыслеформами. Здесь, ваше питание будет энергетическим (энергобиоз), а любую желаемую еду вы можете. моментально материализовать.

Необходимым условием пребывания в четвертом обертоне четырёхмерного пространства является Духовность, Любовь и соблюдение этики «не навреди», т.к. всё, чего вы боитесь и страшитесь, будет мгновенно материализовываться (змеи, пауки, мыши, скорпионы и т.п.).’Вот почему необходимо думать о Мире, Любви, Красоте, Гармонии. Если страх, перейдёт за вами в четырёхмерное пространство, вы станете там творить свою реальность и мгновенно окажетесь лицом к лицу со своим неприкрытым ужасом в образе, например, убийцы, преследующего вас. Тогда у вас в руках мгновенно окажется оружие, из которого вы выстрелите в своего врага. Как только прозвучит. выстрел, вы тут же «провалитесь» в трехмерное пространство, т.к. вы будете представлять собой совокупность вибраций вашего сознания низкой частоты, соответствующей третьему обертону трёхмерного пространства (Принцип Подобия), в котором связь между причиной и следствием разделена во времени. Таким образом, человек своей жадностью, алчностью, яростью, гневом, агрессией, насилием, развратом, страхами, стрессами, переживаниями, депрессиями, осуждением, манией преследования, унынием и другими пороками будет отброшен обратно в трёхмерное пространство, где полностью потеряет память, превратится в пещерного человека и будет заново проходить свою эволюцию. Трехмерное пространство — идеальное место для создания ограничений и выработки жертвенного сознания, которое развивается у неизбежной жертвы т.е. у человека, отказывающегося понять, что он сам творит свою реальность и считающего, что всё происходит с ним помимо его воли (человек своими, мыслями и поступками сам создаёт вокруг себя ад или рай). Таким образом, в четырёхмерном пространстве, качество мыслей будет играть первостепенное значение. Это и подразумевал Иисус Христос, говоря о чистоте мыслей, любви, единстве и заботе о ближних.

Вы последние, люди Пятой Расы, кто воплощён на Земле в плотном физическом теле. Все дети, которые рождаются в настоящее время после 1 августа 1999 года, являются первыми представителями Человечества, которое будет жить в Шестой Расе. У них нам следует учиться. Они знают больше, чем мы, и будут помогать нам в процессе перехода. Своим воплощением вы обязаны судьбе, которая уготовила для вас лучшую участь. Ваше Счастье в ваших руках! У каждого живущего на планете есть шанс стать Человеком Новой Эры, обладателем сверхвозможностей, по сравнению с теми, которыми вы обладаете теперь. От каждого нужно лишь то, чтобы он поверил в суть происходящего, поверил в то, что он может стать Человеком Новой Эры. Новая Шестая Раса более совершенна. Гармоничное её развитие определено Создателем Вселенной. Время новой цивилизации наступило, ибо вы являетесь её началом. Новая цивилизация будет обживать просторы Земли и Вселенной. Вы сами сможете в этом убедиться, если захотите.

Человечество Шестой Расы станет бессмертным, ячейки мозга будут открыты на 100% , в отличие от 3-4% в настоящее время. Опыт и знания прошлых жизней будут восстановлены. У вас изменится облик. Ваши внешние черты будут сохранены, но о деталях каждый обретет то совершенство, о котором сейчас имеет отдалённое понятие. Новый Человек будет красив идеальной красотой. Все люди, которые пройдут трансмутацию, будут молодыми. Дети повзрослеют, а пожилые люди помолодеют до 20-30 лет. Рост Человека будет от 170 см-до 300 см. Тёмного цвета кожи не будет, она посветлеет. Волосы — прямые или кудрявые, как захотите. Цвет волос — от светлых до шатеновых. Глаза от голубых до зелёных. Чёрные и карие глаза посветлеют. Человеческий облик будет доведён до совершенства, и ваши возможности будут беспредельны.

У людей откроются необычные способности и таланты, которыми сейчас обладают лишь единицы. Каждый Человек Шестой Расы будет гениален. Главной действующей силой для Шестой Расы станет не техника, а энергия Разума, с помощью которой он будет управлять материей и изменять её. Человечество будет общаться, в основном, на языке, не знающем границ — на языке телепатии., хотя на самой Планете жители будут общаться на одном языке. Человечество получит выход в открытый Космос. Полем деятельности-Человечества станет вся Вселенная.

Обязательно сохранятся мужское и женское начала, ибо они вечны. Личные привязанности будут, но они поднимутся на другой уровень. Контакты на интимном плане сохранятся. У каждого Человека появится возможность обрести свою настоящую половину.

Вселенский Е.Н. — доктор физико-математических наук, академик Международной Академии Наук о Природе и Обществе, лауреат премии им. Вернадского

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