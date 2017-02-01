СМЕНА МАГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ: СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ И КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ

Истинный смысл слова апокалипсис в буквальном переводе с греческого языка, — «раскрытие или распространение знаний», а в религиозном контексте это означает «раскрытие чего-то, что было неизвестно раньше.» Многие люди считают, что апокалипсис неизбежен в связи с увеличением землетрясений, цунами, извержения вулканов, появления загадочных дыр на Земле и других аномалий, которые в настоящее время происходят во всем мире.

Для миллионов людей все эти странные явления свидетельствуют о прибытии апокалипсиса. Но среди всех этих аномалий, которые порождают панику у общественности, больше всего тревоги вызывает информация об инверсии магнитных полюсов Земли. В течение многих десятилетий, некоторые исследователи указывали на то, что с вращением ядра Земли происходит нечто странное. Наблюдаемые процессы, указали на то, что магнитные полюса перемещались со скоростью 64 километров в год в район Сибири, и эта скорость значительно превосходит предыдущие показатели.

Но теперь, общественность может видеть, что многие приметы сбываются. Так американское космическое агентство NASA подтвердило, что недавнее ослабление магнитного поля Земли указывает на то, что мы можем быть свидетелями разворота магнитных полюсов Земли и стрелка компаса указывающая на юг, может развернуться в обратном направлении.

Итак, возможен ли разворот магнитных полюсов Земли? Некоторые независимые исследователи уже давно предупреждали о том, что ослабление магнитного поля и разворот магнитных полюсов Земли может иметь катастрофические последствия для человечества. Эксперты говорят, что изменения магнитных полюсов уже происходило в прошлом, что приводило к массовому вымиранию, в том числе и неандертальцев. Так Брюс Яковски, главный исследователь проекта Maven (NASA Mars Atmosphere and Volatile Evolution) предупредил, что есть доказательства того, что магнитное поле Земли ослабевает и вскоре может быть полный разворот магнитных полюсов. И хуже всего то, что это изменение может произойти в любое время в течение следующих 100 лет.

В опубликованном американскими СМИ Inquisitr New докладе, ослабление магнитного поля Земли вызвано обратной прогрессивной перестройкой атомов железа в жидком внешнем ядре Земли, что может приведести к инверсии магнитных полюсов земля и смены их местами.

«Когда произойдет полярное изменение, Земля потеряет магнитное поле на срок около 200 лет», — сообщил Яковски.

Ослабление магнитного поля Земли может иметь серьезные последствия для жизни на Земле, так как магнитное поле действует как своего рода щит, который не пропускает солнечную радиацию в атмосферу. После того, как поле исчезнет ​Земля потеряет свою способность защищать окружающую среду от прямого воздействия опасного солнечного излучения на срок до 200-от лет, в результате чего человечество и жизнь на Земле подвергается воздействию вредных излучений от солнца, а особенный урон будут наносить корональные выбросы массы с поверхности Солнца также называемые солнечными вспышками.



По мнению ученых, подобное воздействие приведет к увеличению случаев рака кожи и многочисленных сбоях в поставке электроэнергии, повреждениям глобальных систем связи. Анализ данных показал, что обращение магнитных полюсов Земли уже было где-то 780.000 лет назад, а после 41000 лет назад, что стало причиной вымирания неандертальцев во время ледникового периода. Это делает очевидным тот факт, что новый сдвиг магнитных полюсов может поставить под угрозу выживание современного человечества.

Тем не менее, не все эксперты согласны с теорией, предложенной Брюсом Яковски и ставят под сомнение предполагаемую связь между магнитными изменениями и вымиранием видов.

«Это не внезапное изменение, а медленный процесс, в котором напряженность поля становится слабой и, вероятно, может быть больше, чем необходимо на два полюса на некоторое время, она наращивает силу и выстраивает поле в противоположном направлении»,- сообщила Моника Корте из обсерватории Niemegk в Потсдаме (Германия). «Даже если поле станет очень слабым, люди на поверхности Земли защищены от радиации атмосферой. Подобно тому как мы не можем видеть или чувствовать присутствие геомагнитного поля в настоящее время, мы не сможем заметить каких-либо существенных изменений от инверсии».

При все при этом сторонники теории Моники Корте не учли одного важного момента на который указал Яковски — Марс тоже когда-то имел атмосферу, но она была быстра уничтожена воздействием Солнца.

Таким образом, человечеству остается только надеяться, что Брюс Яковски неправ в своих суждениях, однако постоянные природные аномалии наблюдаемые в природе наталкивают на мысль о том, что когда-нибудь с Землей произойдет то же, что некогда произошло с Марсом и наша планета потеряет свой магнитный щит.

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