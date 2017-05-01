Слушай свою Душу или как узнать, что нам советует Вселенная

Вот скажите, почему у некоторых людей есть магические свойства, а у других их нет? Почему у самого никчемного, как казалось бы, человека есть необычные способности, а у другого, самого умного, достойного, у которого куча дипломов и грамот – нет? Как докопаться до истины? Несмотря на всю кажущуюся сложность этого вопроса, на самом деле никакой особой тайны в этом нет. Вся суть кроется в самой личности. В осознанности. Осознание самого себя — вот к чему нужно стремиться.

Душа есть чистое сознание. Тело человека связанно с душой определенными энергиями.

Чтобы лучше понять эту связку, уместно провести аналогию с работой на компьютере: компьютер — это человеческое тело, материнская плата – сердце, жесткий диск – память, процессор – мозг. Вы – пользователь — чистое сознание, Душа. Также, как пользователь с помощью различных компьютерных программ решает ряд своих задач, с помощью аналогичных, Вселенских программ наша душа решает задачи, поставленные для нашей Личности и ее развития в каждом моменте «Здесь и сейчас».

Физическое тело, поскольку является материальным объектом, вибрирует на более низких частотах, а душа — на высших. Телу высшие вибрации не знакомы, ему очень тяжело поверить в то, чего оно не видело и не чувствовало, поэтому оно зачастую желает совсем не того, что требует программа нашей души.

Древний человек обладал способностями, которые на данном этапе развития человечества принято называть сверхъестественными. А все потому, что раньше между душой и телом не было такой преграды как УМ, интеллект. Чем больше развивается человечество, тем сильнее становиться пропасть между умом и душою.

Древние люди слышали природу, знали глубинные вибрации природы и естественным способом постигали ее Законы во всех проявлениях. Говоря современным языком, они обладали сверхсознанием. У них был открыт так называемый «третий глаз».

Но затем цивилизация пошла по пути развития технического прогресса, умственных способностей, а не духовности, и сверхспособности были у основных масс людей утрачены. Однако, продолжали поддерживаться и развиваться в духовных центрах земли.

Наш ум обладает памятью, которая создает свою реальность. С помощью ума мы интерпретируем информацию, накопленную нами, и создаем каждый свою собственную реальность.

Но ум является одновременно помехой к развитию сверхсознания. Бывала ли у вас ситуация, когда страстно желая сделать что-то, вы, тем не менее, сами себя уговариваете: «Да зачем мне это нужно, для чего?». Это разногласие души и ума. Вашего истинного «Я» и аналитического ума.

Продолжая все ту же компьютерную аналогию, можно сказать, что приблизительно так бывает, когда вы проверяете программу компьютера на вирусы: у вас установлена программа, которая очень полезна, хотя и не лицензионная, и вот антивирус находит ее и пытается удалить, видя ее как вирус. Так же наш ум — антивирус — «обезвреживает» программы нашей души, нашего истинного «Я».

Так, проявления души подавляются умом. После некоторого количества «обезвреживаний» мы теряем способность распознавать свой истинный путь предназначения, а в последствии вообще теряем смысл жизни.

Наша Душа — это бесценный дар. Она, существующая в области беспредельных высочайших вибраций, четко всегда знает, что ожидает нас в будущем и как нужно поступить в данный конкретный момент. Жаль, что многие забыли, как этим пользоваться.

Практика «Разговор с душой»

Существует одна удивительная практика, которая позволяет четко уловить разговор Души с вами.

Когда вы не можете найти ответ на какой-либо вопрос, или мучительно разрываетесь между двумя вариантами решения сложной проблемы, поговорите со своей Душой, отдайте ваше решение в ее полномочия. Для этого надо просто задать Душе свой заветный вопрос, а затем в течение какого-то времени постоянно прислушаться к своему внутреннему состоянию, своим эмоциям.

Решите в уме, что на насущный для вас вопрос вы дали утвердительный ответ, затем полностью отключите мысли, придите в состояние умственной тишины, и следите лишь за своими эмоциями. Походите с принятым вариантом день или два, как бы проживите его эмоционально. Что вы чувствуете? Если вам в душе не комфортно, значит, решение вы избрали не то. А если наоборот — это 100% ваш правильный выбор, вам его подсказала ваша Душа.

Ведь вспомните, наверняка у вас бывали случаи, когда после какого-либо уже произошедшего события, вы себе говорите: «А я ведь внутри себя знал(а), что так будет!» Это и есть проявление своего сверхсознания, своего истинного «Я», выраженного в интуиции.

Для того, чтобы понимать свою душу, свое сверх-«Я», нужно стараться постоянно находиться в состоянии осознания себя, своих намерений, желаний, поступков.

И тогда у вас откроются свойства, которые были присущи всем Древним, а сейчас присущи пока еще немногим Новым, идущим в ногу со временем великого Перехода.