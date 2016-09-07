Слова Особые слова оживляют мертвые клетки

Начнем все по порядку. Еще в далеком 1949 году исследователи Энрико Ферми, Улам и Паста изучали нелинейные системы — колебательные системы, свойства которых зависят от происходящих в них процессов. Эти системы при определенном состоянии вели себя необычно. Исследования показали, что выполнялось запоминание системами условий воздействия на них, и эта информация в них хранилась довольно продолжительное время. Характерный пример — молекула ДНК, хранящая информационную память организма. Еще в те времена ученые задавали себе вопрос, как такое возможно, чтобы неразумная молекула, не обладающая ни мозговыми структурами, ни нервной системой, может обладать памятью, по точности превосходящей любой современный компьютер. Позднее ученые открыли загадочные солитоны.
Солитоны, солитоны…
Солитон — это структурная устойчивая волна, находящаяся в нелинейных системах. Удивлению ученых не было предела. Ведь эти волны ведут себя как разумные существа. И только по истечении 40 лет ученым удалось продвинуться в этих исследованиях. Суть опыта заключалась в следующем — с помощью специфических приборов ученым удалось проследить путь следования этих волн в цепочке ДНК. Проходя цепочку, волна полностью считывала информацию. Это можно сравнить с человеком, читающим открытую книгу, только в сотни раз точнее. У всех экспериментаторов во время исследования возникал одни и тот же вопрос — почему солитоны ведут себя так, и кто дает им такую команду?
Почему солитоны так себя ведут?
Ученые продолжали свои исследования в математическом институте РАН. Они попробовали воздействовать на солитоны человеческой речью, записанной на информационном носителе. То, что увидели ученые превзошло все ожидания — под воздействием слов солитоны оживали. Исследователи пошли дальше — направляли эти волны на зерна пшеницы, которые до этого были облучены такой дозой радиоактивного излучения, при которой рвутся цепочки ДНК, и они становятся нежизнеспособными. После воздействия семена пшеницы проросли. Под микроскопом наблюдалось восстановление ДНК, разрушенных радиацией.
Получается, человеческие слова смогли оживить мертвую клетку, т.е. под воздействием слов солитоны начинали обладать животворящей силой. Эти результаты неоднократно были подтверждены исследователями из других стран — Великобритания, Франция, Америка. Учеными была разработана специальная программа, при которой человеческая речь трансформировалась в колебания и накладывалась на волны-солитоны, а потом воздействовали на ДНК растений. Вследствие этого значительно убыстрялся рост и качество растений. Опыты проводились и с животными, после воздействия на них наблюдалось улучшение артериального давления, выравнивался пульс, улучшались соматические показатели.
Исследования ученых не остановились и на этом
Совместно с коллегами из научных институтов США, Индии были проведены эксперименты по воздействию человеческой мысли на состояние планеты. Эксперименты проводились не единожды, в последних участвовало 60 и 100 тысяч человек. Это поистине огромное количество людей. Главным и необходимым правилом выполнения эксперимента было присутствие у людей созидающей мысли. Для этого люди по своей воли собирались группами и направляли свои позитивные мысли в определенную точку на нашей планете. Во время и на протяжении нескольких суток резко сокращались показатели преступности в городе! Процесс воздействия созидающей мысли фиксировался научными приборами, которые регистрировали мощнейший поток положительной энергии.
Человеческая мысль материальна
Ученые уверены, что эти эксперименты доказали материальность человеческой мысли и чувств, и их неимоверную способность противостоять злу, смерти и насилию. Уже в который раз ученые умы благодаря своим чистым помыслам и стремлениям научно подтверждают древние прописные истины — человеческие мысли могут, как созидать, так и разрушать.
Выбор остается за человеком
Выбор остается за человеком, ведь именно от направления своего внимания зависит, будет человек творить или негативно влиять на окружающих и на себя. Человеческая жизнь — это постоянный выбор и можно научиться делать его правильно и осознанно.
Матвеев Кирилл
medpulse.ru
29 thoughts on “Слова Особые слова оживляют мертвые клетки”
Спасибо за эту публикацию, как важно об этом всегда помнить!))))
И это все энергия. Энергия мысли,слова,действия. Подумай, прежде чем подумать. Мысли-материальны и в этом многие убедились на себе.
Подумать, прежде чем подумать — это высшее мастерство работы мозга!
Еще одно доказательство , что словами твориться мир.
В начале было Слово…
И слово было у Бога и слово было Бог.
Слово у Бога не только было, но ОНО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ!!
Андрей, эту фразу Этимология ПервоТворцового Языка называет:
Исконе БЕ (БУКИ — Божественным ЯТЬ — Я Тею) Слово. Чему предшествовало:
Исконе БЕ СредоТочие.
Поэтому и работают настрои академика Сытина Г.Н.
http://search.rsl.ru/ru/record/01000370032
Пора бы человечеству составить график частот вибраций изрекаемых слов и выложить список слов в интернет.
Этo жe пoлнaя x…я!
спасибо.
А если верить ученым, от вашего настроя может получить сбой ваша репродуктивная система, которой вы дали короткое определение. Осторожно, малыш.
Если ты — *уй, то это — полная *уйня.
то что мысли материализуются это правда.
настраивайтесь на позитив и все будет хорошо. и не ругайтесь матом, это не только некрасиво, но и харктеризует вас как недочеловека. об этом стоит подумать
Полное понимание даёт изучение этого ролика. https://www.youtube.com/watch?v=nW0HbwyGFRY
Америку открыли , почитайте Многомерную медицину автор Пучко Л.Г. , это уже давно работает и известно…
А на каком языке думать позитивно надо?
Все дело в мыслях. Мысль-начало всего. И мыслями можно управлять. И потому главное дело совершенствования: работать над мыслями. Всякая мысль,выраженная словами,есть сила,действие которого беспредельно.
Наивно предполагать, что слова сами по себе имеют какую-то св фиксированную частоту, которую можно использовать в терапевтических или деструктивных целях, а значит составить «график частот» для них. Для их «оживления» нужно еще соответствующий энергетической потенциал, абсолютная вера, а еще лучше — знание о своих безграничные возможностях, то есть отсутствие всех блокировок и ограничений, и, конечно же, нужно иметь талант вкладывать в эту ментальную работу энергию Безусловной Божественной Любви, о которой «человеки» имеют очень смутное понятие. Поэтому одниите же слова, сказанные сказанные Мастером (тем же Иешуа) и «пересiчным громадянином» — это две большие разницы, как гвворят в Одессе. Наши мысли искажают и замутняют наши эмоции. Отсюда и результат. Здесь и основная проблема и ключ для решения.
Не могли бы Вы привести источники этой информации?
Это выдумка. По поводу слов не было никаких иследований
Мда, хотелось бы ссылочку на «исследования» и изумленных ученых.
Для тех, кто ведется, большими буквами для привлечения внимания: ВНИМАНИЕ, ЛЖЕНАУКА!
научитесь читать библию.в ней написано обо всем том,что изучают ученые,но опять же для того,чтобы доказать неверующим вБОГА правдивость написанного.
Почитайте автобиографию Левашова Николая, там много про это написано.
Мною замечено, что люди которые говорят много негативные слова и матерные, те мало живут. Это знали мои пробабушки и бабушки.Нас учили внуков.Прежде сказать подумай, а в небесной канцелярии все записывается , возвернется во сто крат больше .Это доказано издавно , нашими предками. Слово может поднять человека и убить. Так что ребята, кто мелет не думая, тот долго не живет, это вы сами потом заметите. Человеку дано жить 120-190 лет
«Процесс воздействия созидающей мысли фиксировался научными приборами, которые регистрировали мощнейший поток положительной энергии.» — а «положительная энергия» — это у нас что? откуда известно, что она положительная? там сплошные плюсики или как? и какие приборы ее фиксируют? и где?
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