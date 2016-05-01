Слова-обереги, о которых нужно знать

Они на самом деле работают, избавляя нас от различных напастей и бед, а порой даже от страшной смерти. Слова-обереги, агмы (славянские мантры), скорые слова, шепоток — так называются краткие, емкие слова или фразы, произносимые в критических ситуациях.

И несмотря на то что чаще всего они совершенно лишены смысла (по крайней мере, для современного человека), они на самом деле работают, избавляя нас от различных напастей и бед, а порой даже от страшной смерти.

Уберите Бера!

Само по себе слово «оберег» есть то, что призвано оберегать, и по одной из версий произошло оно от слова «бер» — так называли наши предки-славяне неуправляемого, буйного стихийного духа, а также медведя-шатуна, который раньше времени покинул свою берлогу (дом Бера) и оттого был очень опасен. Так вот оберег — это защита от Бера, он его усмиряет и приносит в жизнь людей лад, гармонию и красоту.

Обережная сила привычных слов

В основе любых оберегов лежит Слово (помните: «в начале было Слово…»), и потому они заговаривались, иначе говоря, обрабатывались особым Словом. И в зависимости от того, что именно, какие эмоции и какое намерение были в него вложены, эта сила становилась разрушительной или созидательной.

Так называемые скорые слова, как правило, имеют именно обережную (благословляющую) силу, поскольку «скоро» — то есть быстро — нужно произнести именно такие слова. При этом большинство из них хорошо всем известны, и мы ими довольно часто пользуемся. Одним из самых распространенных среди них является слово, которое каждый из нас произносит порой не один раз в день. Это слово«спасибо».

Говоря его, мы как бы благословляем (оберегаем, просим для него защиты, благословляем его) какого-то человека. Из той же серии такиеслова-здравицы, прославляющие Бога, как «слава Богу», «с Богом» («ступай с Богом»), «здравствуй», «будь здоров» и прочие. Эти слова стали традиционными, и мы забыли о том, что они являются словами-оберегами.

Кто такой Чур?

Хотя существуют также и давно забытые, но очень действенные слова-обереги. Некоторые из них нам известны. Такие, например, как слово «чур». Немногие знают, что это за слово и откуда оно к нам пришло, но выражения типа «чур меня», «чур мое», «не чурайся меня» по-прежнему живы. Используем мы их редко, а зря.

Был у славян такой бог — Чур, охранитель родового очага и границ земельных владений. На порубежье для него (и для себя, определяя межу) ставили специальные поленья с изображенными на них знаками- символами, которые и стали называть чурками (и во что только теперь это слово превратилось?).

Местность, где властвовал Чур, получала таким образом своего рода освящение, и уж он строго следил за тем, чтобы никакой злой дух не преступил ее границ. Как житель проезжих-прохожих дорог,Чур имел власть над чертями.

Поэтому при опасности до сих пор советуют вспомнить этого славянского бога и зачураться, сказав:«Чур меня!»И даже тайны мыслей человека он охраняет. Если кто-то скажет что- то неприятное, стоит зачурать его:«Чур тебе на язык!»— и злое пожелание не сбудется.

Ну а если вы найдете что-то ценное, и вам не захочется ни с кем делиться, нужно сказать:«Чур мое!»— и добрый древний божок побережет находку только для вас.

Еще одно слово-оберег, которое лучше никогда не употреблять, но желательно знать, звучит так:«Абара». Нет лучше этого слова, если вам угрожает опасность. Оно как невидимое оружие против реального, вполне видимого и ощущаемого оружия. Когда на вас нападают, нужно быстро произнести это слово, и оружие потеряет свою силу, а энергия агрессии перейдет на того, кто ее излучает.

В любом случае оно хорошо тем, что звучит коротко (времени на раздумья и чтение заговоров во время по-настоящему опасной ситуации просто нет), легко запоминается и — главное — реально помогает!

Кроме того, следует помнить, что любое зло, направленное против вас, может быть остановлено именем Бога. Если вам угрожает опасность, то нужно быстро попросить помощи Иисуса:«Иисус, приди Сам и помоги мне, а не моим врагам!»

Если же опасность возможна — вы ее ощущаете, но человек ничего пока не предпринимает, то мысленно прикажите ему:«Не тронь!», «Все возьми себе!», и опасность вас минует.

Светлана Александрова

Перейти на Источник.