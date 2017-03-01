СЛАВЯНСКИЙ ОБЕРЕГ ЛУННИЦА

Лунница — оберег, значение которого уходит в далёкое прошлое человечества. Откуда он пришёл к нам и какой вес имел в повседневной культуре? А так же какую помощь он может принести нам сейчас?

Оберег лунница — значение и история

Само имя оберега, лунница, говорит многое о его внешнем виде. Это амулет, который имеет форму серпа и напоминает, как можно догадаться, луну. Первые такие амулеты относятся ещё ко временам античности. Это и понятно, ведь его форма следует тому, что человек видел каждый день. Учитывая, что древнее человечество персонифицировала любые явления природы, от гор до ветра, становится ясным такое внимание к луне.

Уже в древности люди замечали, какое она имеет влияние на всё окружающее. По крайней мере, приливы и отливы точно относили к влиянию ночного светила — и не зря. Древние люди были очень наблюдательными, пусть и интерпретировали любое явления по своему. Тем более, что очень часто их наблюдения были очень близки к реальности. Просто вместо науки они оперировали понятиями прямого божественного вмешательства.

Распространившись по многим землям, лунница преобразилась. У нас, на землях славянских народов, ее стали делать из простых металлов. Те амулеты, что находят за границей, чаще всего золотые. У славян были в ходу материалы подешевле. И стоит добавить, что такой оберег чаще встречался в женских костюмах. Она непременно присутствовала в гардеробе долгие столетия, вплоть до 12-го века. По такому длинному промежутку времени применения можно судить о большом значении, которое придавали оберегу наши предки.

Почему же носили его в основном женщины? Дело в том, что этот амулет — отображение молодого месяца, который всегда отвечал за плодородие. И стоит добавить, что талисману покровительствует не абы кто, а сама богиня Макошь. Богиня плодородия отвечала именно за женское здоровье — и не только физическое. После этого становится понятно, почему лунница так редко встречается в мужских костюмах, если встречается вообще. Да, конечно, раскопаны несколько случаев, когда он носился мужчинами, но такие вещи можно трактовать по разному. Возможно амулет попал в захоронение случайно, или туда его положили родственники. Исследователи не добились единства в этом вопросе.

Амулет дарили обычно на первый день рождения девочки. Считалось, что при помощи Макоши она сможет вырасти в мудрую, степенную женщину. Хорошую, деловитую жену и настоящую подмогу своему будущему мужу. Обеспечит будущее семейное счастье. Так же часто такие амулеты дарились тем, кто никак не может завести детей. В то суровое время, когда детская смертность была очень высока, такой амулет мог подарить не только здоровье. Так же он придавал женщине сил и надежду на светлое будущее. Именно то, чего не хватает для обретения настоящего счастья в замужестве.

Значение оберега лунницы у славян

Лунница, оберег который был очень разнообразен по внешнему виду. Да, форма у него была одна — серповидная, но в него часто включалось множество орнаментов и всевозможных украшений. Ведь носили его на виду, а какая женщина откажется от того, что бы выглядеть ещё красивее? Представители класса богачей заказывали себе оберег из драгоценных металлов — серебра, золота или меди, бронзы. Те, кто попроще, довольствовались оловом, иногда железом.

Оберег всегда носили рогами вниз. Кроме этого на него наносились три треугольника — в центре, и у самих рог. Они означали цикличность всего сущего. Как каждый месяц обновляется луна, так и всё, что происходит под её взором, постоянно обновляется.

Также по талисману наносились множество других символов — точки, крестики, косые линии. Многие из них не имели своего значения, так что их наносили исключительно для красоты и по желанию заказчицы. Те же точки пусть и не значили ничего сакрального, но их количество на амулете было равно количеству дней в месяце. Они наносились в особом порядке.

Но мы коснёмся тех орнаментов, которые наносили не только ради красоты. Косые линии символизировали связь неба и земли, а также дождь. Ведь без дождя земля не будет урожайной, а если нет земли, то чему вообще приносить плоды? Одного невозможно без другого и тесно с ним связано. Кресты — дань уважения христианской вере. Ведь в то время язычество не изжило себя полностью. Православие впитало некоторые его части и смогло обернуть их себе во благо.

Лунница с крестом считалось тогда одним из самых сильных женских оберегов, потому что носившая его получала не только покровительство Макоши, но и заступничество небесное. Если на лунницу наносили один из перечисленных элементов, то, скорее всего, наносили и всё остальные. Но не всегда. Встречаются экземпляры, которые лишены украшений напрочь, или носят только несколько из указанных вариантов. Тем более, многие женщины украшали их по своему вкусу, совсем отходя от указанных выше канонов.

У лунницы есть свои разновидности, которые неплохо было бы знать. По внешнему виду оберег разделяют на широкорогие и узкорогие. Для первых характерны растительные узоры, такая форма появилась одной из первых. Для узкорогой типичны волнистые узоры и византийские мотивы. Эта форма появилась в 13-м веке. По методу изготовления — литые, которые отливаются в специальных формах. А штампованно-филигранные — методом штамповки, что понятно из названия. Этот метод появился сильно позже, когда широкому обществу открылась массовая штамповка.

Оберег лунница в быту занимал важное место. Его носили во многих формах — от серёжек, до подвесок, элементов головного убора или даже платья. Тут он сильно похож на еще один славянский оберег — коловрат. Символ коловрат, как известно, означал солнце и был чисто мужским символом. Но его так же вплетали в обычную одежду, пытаясь обеспечить защиту от всевозможных опасностей.

Кому лучше носить амулет лунница

Как амулет, лунница имеет множество причин для ношения. Ее можно даже приспособить к христианской религии, не забываем об указанных выше крестах, которые на него наносились.Если девушка беременна, то лучше всего обезопасить себя, надев лунницу. Макошь поможет родам пройти легко, избавит от возможных болезней. В таком случае нужно носить её на поясе — закрепляя шнурком или цепочкой. Ни в коем случае не булавкой, это продиктовано как вашей телесной безопасностью, так и духовной.

Так же, когда будете выбирать себе амулет, внимательно подумайте над тем, из чего он будет сделан. Не тянитесь за дороговизной — материалы должны соответствовать вам духовно. Это можно понять, прислушавшись к себе. Что вам больше нравится? Когда вы приятнее себя чувствуете — при мысли о золоте, или при мысли о олове? Выбирайте внимательно. А лучше посоветуйтесь с кем-нибудь. Но человек должен быть надёжным, ведь через любые амулеты можно принести как добро, так и зло. Подумайте — есть ли у человека, который помогает, мотивы для того, что бы желать вам зла?

Лунница — сильнейший оберег и амулет, известный человечеству огромное количество времени. Чисто женский символ, он защищал представительниц прекрасного пола от злых умыслов и колдовства. Но, как и к любому магическому амулету, к выбору лунницы нужно подходить с пониманием, знанием дела.

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