Славянские очистительные обряды

Из глубины веков дошло до нас с множество совершаемых порой чисто механически бытовых поступков. Да, в любом древнерусском жилище у входа в помещение висел умывальник. Именитые экстрасенсы всех мастей утверждают что водой можно нейтрализовать чужеродное информационное поле (т.н. сглаз).

Ученые установили, что омовение водой способствует (в том числе) изменению электропотенциала клеток кожи: вода насыщает ткани отрицательными ионами, что улучшает тонус тела и замедляет процессы окисления в организме, являющиеся одной из причин старения.

Наши предки умывались также часто как это делаем мы, но вкладывали в это действо совершенно иной, сакральный и ритуальный смысл, нежели как делаем это мы, дети технической цивилизации – чисто из-за гигиенических соображений.

Водная как и огненная стихии – наиболее яркие отображения присутствия помыслов Рода-Всесоздателя на Земле. Обращаясь к воде как к некому упрощенному химическому соединению мы забываем главное: “Сее суть многих отображений Прави”.

Наш предок, смывая грязь и пыль, старался очиститься от наносного, чтобы стать самим собой. Обряд омовения есть не что иное как восстановление своего психофизического потенциала и, по правде сказать, таким он и должен быть, это хорошо понимали наши предки.

Возле умывальника висел расшитый рушник. Как правило в вышивке присутствовало множество сакральных символов, и это было заведено не спроста. Умывшись, человек прикладывал свое чело о священные символы богов Руси, дабы наставится праведными помыслами. Вышитый красным ромб – один из знаков Рода. Синим цветом ромб с продолженными линиями образующими ромб – сакральный знак Мокоши и роженицы.

Четыре ромба в центре каждого просвет как правило синим или зеленом цветом – не что иное как священный символ Матери Сырой Земли, и так далее. Ведь истинно наши предки считали себя “внуцами Даждьбожеми”, посему по сути и нам, язычникам современности, о корнях наших помнить надобно. Вы подчас без всякого смысла вытираетесь полотенцем с нарисованной девой или баксом; впрочем, кто во что верит…

Если вы совершили дела, после которых вам “не в моготу”, вы можете не полениться встать под проточную воду и попросить Макошь-матушку смыть скверну сестрицей водицей. Если сердце у вас в этот момент открыто и открытосердечно поведали свои тайны – Макошь может помочь вам. В эпоху двоеверия на Руси Макошь стала считаться богиней судеб, хотя это (в том числе) и так, но – не только. Макошь, снимая негативный фон от сотворенного невежества и не освобождая человека от (как теперь называют) “кармических последствий”, помогала выправится. Недостойный поступок беспристрастно записывал на “скрижалиях дел” неумолимый Вий.

Нет плохого в том, что вы хорошо одеты, это хорошо; это проблема того, кто позавидовал вам в силу своей ущербности и тем самым (осознанно либо неосознанно) послал вам негативный заряд энергий. Но если вы хорошо оделись ради того чтобы вызвать зависть у соседа – будте уверены, “очко невежества” себе вы уже заработали.

В летописях отмечено, что наши предки чтили родники. Они не “поклонялись” родникам, а лишь видели в них проявление доброрасположения к чадам своим Рода-Всесоздателя, что символизировал бьющий ключ, чистый как помыслы праведного. В некоторых деревнях до сих пор сохранилась традиция ходить в дни Макоши на родник, брать воду и умываться ею в сторонке, а потом бросить символическую денежку символизируя “праведность над животом” (идею преобладания духовного над материальным). Про это никто не задумывается, но обряд соблюдают. Существует и передаваемый из поколения в поколение практический опыт творить “наговоренную воду” с целью придания защитных свойств человеку посредством усиления конкретных свойств его характера.

Очистительные обряды огнем выполняются, как правило, во время проведения древнерусских праздников, привязанных к солнечному календарю. Это Хорс (Коляды, с 25 декабря), Ярило (Масленица, 21-25 марта), Купало (самая короткая ночь в году 22 июня, летнее солнцестояние), Троян (осеннее солнцестояние), а также Перунов день, “Дни Рода” (их еще называют “Деды” или “родительские”). Огонь – составная часть большинства древнерусских обрядов. Язычники не приемлют пренебрежительного отношения к Батюшке Огню – как правлению сути Прави. Можно проводить и индивидуальные очистительные обряды.

Вот старинная (самая известная) треба:

Батюшко ты царь огонь,

всем царям ты царь.

Будь милостив

как ты жарок и пылок,

как ты жжешь и палишь

в чистом поле травы муравы,

чащи и трущобы,

у сырого дуба коренья.

Тако же я молюся корюся те ка:

Батюшко Царь Огонь, жги и спали

с внуца божьего (твое духовное имя)

всяки скорби и хвори,

страхи и переполохи!

Перед очистительным обрядом обычно “не вкушают плоды от деревь аль от скотьи лесной и домашней, довольствуясь тремя щепами злаков полевых разваренных” (попросту – кашей). В современном понимании совершают очищение организма. Священный смысл вкушения зерна заключается в том, что каждое семя – есть символ волеизъявления жизни. Род-Всесоздатель – живой бог, и пища сея освященная.

Недопустимо идти вообще на всякий обряд в даже в слабом алкогольном опьянении. Пьянство есть более мерзость чем воровство, ибо пьянством обкрадывается душа – что противно богам и предкам нашим.

После требы обычно кладут в огонь несколько зерен ячменя или ржи и завершают обряд. Верующие язычники часто спрашивают, сколько “сидеть на каше” перед обрядом – и таковым жрецы объясняют элементарное: “строгих временных рамок на этот счет нет, все индивидуально – сутки, три дня, неделя, срок выбирается самим человеком; насколько вера его позволяет, и осуждать в этом никого нельзя”.

На праздниках, привязанных к солнечному календарю, существует коллективная форма обряда очищения так называемое “хождение по углям”. Природа огня – отдавать, дарить. Вникните в суть пламени спички или фитилька. Поработайте со своей интуицией. Возможно, ваша Родовая память и откроет тайны Огня.

Нашего современника часто берет оторопь, когда его ближние вот сейчас идут по красному, пышущему жаром ковру из березовых углей. Но человек, готовый пройти по “огненному ковру”, крепок разумом, а сердце его наполнено чистыми помыслами. Ведь эта форма очищения огнем подтверждает что “внуцам божьим” подвластны Стихии. Хождение по “огненному ковру” – это одна из магических практик. В таком состоянии язычник ощущает себя ближе к богам и предкам, получая от контакта с огнем не боль и страдания, а внутреннюю силу. Действительно, большинство из тех, кто ходил по углям, отмечали чувство облегчения и наполнения силой, при этом пятки не прижигали. Загадка? Но не для тех кто прошел.

Но хотим предостеречь: если вы никогда не делали этого, а насмотревшись по видео как делают это, к примеру, жители Болгарии в своих национальных одеждах, решились, и среди ваших друзей нет такого, кто ранее это делал – скажем сразу, что затея ваша довольно легкомысленна. Ограничтесь лучше очистительными прыжками через костер. Эта форма достаточно распространена и не требует магической и психофизической подготовки.

Выполнение обрядов очищения огнем, выполняемых в процессе празднования четырех основных праздников (Хорс, Ярило, Купало, Троян), подготавливает человека к обостренному восприятию ипостаси Рода-Всесоздателя в конкретном временном промежутке года. Хорс – ипостась Рода, как воина губящего лютость и кривду, подготавливающему своими ратными делами приход новой весны и нового года. Прошедший обряд очищения не будет призывать Ярилу на праздновании масленицы, рубать врагов, как то может делать Хорс, а – в соответствии с требованием времени творить требы на урожай, “на ярь”, наполняющую все живое жизнью.

Еще есть требы, приносящие элементы очищения в нашу обыденную жизнь. В современном варианте, Заутренняя Треба:

Род Отче,

небеса и недра земные разверзающий.

Ровно во всем сила твоя —

есмь в Яви, Прави и Нави.

Сила сил твоя всепрессуще

аки Мать Сыра Земля мягка

и аки облако в поднебесье;

и тверда аки сталь Сварога – сына твоего. Ты Отец отцов Род,

пусть возрадуются любимые чада твои

днем сим настающим

во исполнения помыслов твоих.

Глаголю тя, Всемогущий Род —

день есмь пройдет в радениях моих.

Да пусть не омрачит взор твой,

что сотворю я сегодня.

Один из вариантов вечерних треб на современном языке звучит так:

Благодарю тебя

Всевышний Род-Творец

за то что провел меня

и тело мое – храм духа моего,

и сподобился ограждению меня

от немощи и порушения,

укрепив члены мои дневными заботами.

Дух мой укрепив

правотой справедливой сподобил

в ясности и тверди пребывать.

Благодарю что дом мой —

пристанище тела моего

в чистоте соблюлся.

И как не вспомнить всем известный заговор на Чура или Пращура – по просту нашего общего предка.

Чур – Чурила, Стар – Престар,

ты лежи, лежи полеживай,

ты сиди, сиди посиживай,

ты ходи ходи похаживай,

да от нас отваживай.

Так наши предки отправляли “Лихо” за родовую межу, чтоб не путалось и не мешало вершить славные дела.

… Мир не стоит на месте. А в религии древней Руси, как и в возрождающийся вновь вере наших предков, не было и нет догм. Древняя вера предков – это прежде всего развитие духа. Развивается язык и ремесло. Мы часто бываем свидетелями, как старинные заговоры пополняются новыми словами или слегка видоизменяются, в этом ничего плохого нет. И если вы, сердцем прочувствовав суть и окрыленные Родовой памятью, сотворили требу или заклинания на свой лад – да воздастся вам!

Главное – чтобы все это работало. Так, обычный гражданин сочинил коротенькую, но весьма действенную (лично для него) требу: “Дуб-дубище, Перуна капище – дай мне силище!»