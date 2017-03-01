СЛАВЯНСКИЕ ЧАКРЫ

Давайте сразу определимся, что понятие чакры — это вовсе не энергетические центры, как принято думать. Никаких чакр в теле вообще нет, изначально этим словом обозначались уровни развития энергоцентров. А энергоцентры на санскрите назывались «падмы». Более века назад все переврали, слово «падма» убрали и стали использовать «чакра». Тысячи тренеров и гуру учат миллионы людей по всему миру абсолютно лживой и вредной теории о том, что основных чакр всего семь, что они имеют какие-то цвета, их можно открывать, чистить и т.д. Эти бредовые знания в начале 20 века завезли на Запад, а оттуда они уже попали в Россию. И все это началось с Джона Вудроффа, который исказил первоначальные знания.

Энергоцентров (падм) в теле человека не семь, а девять, что можно доказать чисто эмпирически. У дохристианских славян были собственные представления об энергоцентрах человека, они присвоили им свои названия. Дальше вы узнаете об этих энергоцентрах, но их описание будет на основе современных знаний. Поскольку слово «чакра» уже прижилось, то для простоты будем его здесь иногда использовать.

1. ИСТОК (СЛЫШУ)

Энергоцентр расположен в районе копчика, отвечает за сток, слив отработанной энергоинформации в энергополе земли. Кроме того, это канал обработки аудиопотока данных, канал яснослышания. Исток блокируется, если вы испытывали страх и чувство подавленности из-за быстрых действий, нужды (например денег) и самореализации.

Например, вы хотели что-то сделать, быть кем-то, но вас подавляли, запугивали, убеждали, что все равно ничего не получится, и в вас после этого засел страх. Засорение энергоцентра Исток приводит к тому, что человек утрачивает способность слышать интуицию, внутренний голос, подсказки судьбы, Вселенной. Такой человек уже не будет успешным. Но если удастся разблокировать Исток, то вы вернете себе яснослышание, что даст вам огромную фору.

2. ЗАРОД (ВИЖУ)

Находится в районе лобка. В этой «чакре» зарождается поток удовольствия, который помогает вам вовлекаться во что-то, включаться в процесс, фанатично заниматься каким-то делом, доводить начатое до конца. Человек, который отдается своему делу целиком, имеет намного больше шансов добиться в нем успехов. Если вы обожаете свою работу, то начинайте в ней креативить, восходить на уровень сверхосознанной компетентности, излучайте такой магнетизм, что к вам начнут прислушиваться. Если вы заняты «своим» бизнесом, то ваша компания становится успешной.

Зарод — это видеоканал, здесь обрабатывается и хранится видеопоток данных. Это канал ясновидения, он дает возможность видеть перспективы, скрытые возможности Вселенной, наилучшие пути решения задач, позволяет разбираться в людях и т.д. В этом центре появляются блоки, когда вас обвиняют или стыдят, и у вас наступает состояние скованности. Скованность приводит к тому, что у человека пропадает энтузиазм, живая заинтересованность в своем деле, в достижении успеха. Естественно, человек перестает видеть перспективы, возможности, цели, пути решения проблем, что также не позволяет добиться успеха.

3. ЖИВОТ (ОЩУЩАЮ)

Находится в районе пупка. Это энергоцентр жизненной силы и эмоциональности осознанности. Это то, что отвечает за выживание. Это ваша дисциплина, ответственность. Это способность действовать по инструкции, по алгоритму.

Все в этом мире подвержено четким закономерностям, законам и правилам. И если у человека Живот блокируется, а это происходит из-за проявления гнева и злости, то вместо внутренней дисциплины наступает расхлябанность, халатность. Человек теряет чувство ответственности, перестает следить за собой, контролировать свои мысли и поведение. Он не может распределять свою энергию жизни, он хватается одновременно за несколько дел и ничего до конца не доводит. Он не ведет распорядок дня, не расставляет приоритеты, поэтому большая часть его времени расходуется впустую.

Он не может управлять своей энергией жизни, соответственно, постоянно совершает разные непродуктивные «телодвижения» и действует невпопад. Из-за этого он все время нарушает свои договоренности, обязательства, обещания, инструкции, трудовую дисциплину. Таких людей на наемной работе долго терпеть не будут, таких безответственных людей никогда не назначают на высокие должности. Предприниматели из них тоже плохие, потому что в бизнесе ответственность и следование четким инструкциям, директивам — это один из главных принципов успеха.

4. ПЕРСИ (ЧУВСТВУЮ)

Располагается в области солнечного сплетения. В этом энергоцентре генерируются наши намерения. Обычно намерение призвано закрыть какую-нибудь нашу неудовлетворенность, какую-то потребность, дефицит чего-либо. Но если намерения остаются нереализованными, то возникают блоки, которые мы называем «провалами» и «поражениями».

5. ЛАДА (ВЕРЮ)

Находится в правой части груди. «Чакра» отвечает за социальную коммуникацию. Это то, что помогает нам ладить с другими. Центр проявляется через веру, доверие, уважение, верность и честность. Он позволяет нам быть душой компании, налаживать новые отношения, излучать доверие, которое заставляют людей тянуться к нам. Но когда энергоцентр заблокирован, окружающие начинают бессознательно вам не доверять и следить за тем, как бы вы ничего у них не стащили.

Основаниями для засорения Лады могут быть предательства, измены, утаивания, нарушения договоренностей и т.д. Причем тяжесть предательства роли не играет. Вы могли изменить Родине, перейдя на сторону врага в военное время, или предать работодателя, сославшись на выдуманное недомогание и прогуляв работу. Для этого энергоцентра такие проступки совершенно равнозначны.

Чтобы разблокировать Ладу, необходимо выписать все свои предательства, измены и утаивания и раскаяться в их совершении. По каждому случаю требуется осуществить особое таинство прощения. После этого вы сможете вернуть доверие и к себе, и к другим.

6. ЛЕЛЯ (ЗНАЮ)

Находится в левой части груди. Это энергоцентр яснознания, он отвечает за знание, любовь и интуицию. Благодаря ему мы знаем себя, свое предназначение, свои возможности, можем отличать истину от лжи, правильное от неправильного.

Леля блокируется невежеством. Невежество может проявляться разными способами. Например, если вы занимаетесь самообманом, считая себя самым умным, красивым и безгрешным в мире, то вы явно преувеличиваете свои возможности и проявляете невежество. И это блокирует «чакру». Вещи необходимо называть своими именами, не следует перед кем-то «понтоваться», поскольку вы будете всегда находиться в страхе, что вас кто-то разоблачит. А так вы сами себя разоблачаете, поэтому и бояться некого.

Винить во всем других, но не себя — это тоже проявление злостного невежества. Жалость к себе — весьма гнусная вещь, которая поражает не только центр Леля, но и всю энергосистему человека. Ведь жалость — это единственная энергия покоя во Вселенной (раньше ее называли «Желя»), это энергия смерти, она нужна покойникам. Если вы жалеете себя или кого-то другого, вы насылаете на себя или этого другого энергию смерти, превращаетесь или превращаете кого-то в «овощ».

7. УСТЬЕ (ПОМНЮ)

Находится в районе горла. Это энергоцентр речи и памяти. Он обеспечивает возможность того, чтобы буквы складывались в слова, а слова — в предложения. Благодаря Устью мы можем описывать свои мысли словами и коммуницировать с другими людьми. Память же помогает нам компоновать данные и создавать речь.

Энергоцентр засоряется, когда человек врет или пользуется ложной информацией. В результате он начинает заикаться, запинаться, забывает нужные слова, публичные выступления для него становятся весьма тяжким занятием.

8. ЧЕЛО (ХОЧУ)

Находится между бровями. Это «чакра» выбора из массы вариантов и захвата цели. Цель — это то, что у вас когда-то было, но потом вы это утратили. Возникло состояние дефицита или потребности. Вам попросту чего-то не хватает, и вы хотите эту потребность закрыть. Закрытие потребности — это и есть достижение цели.

Когда вы, например, заходите в магазин за обувью, то выбирать порой приходится из сотни вариантов, которые различаются по многим параметрам. И если встречаете именно то, что отвечает всем вашим внутренним потребностям, энергоцентр Чело начинает буквально резонировать от удовольствия. Вы сразу понимаете — «это мое».

Если же цель не соответствует вашим внутренним потребностям, она не может быть ни реализована, ни отброшена. Она начинает загромождать этот энергоцентр, и он блокируется. К поспешно захваченным ложным целям, как правило, относятся всякие фантазии, иллюзии, мечты, которые никак не связаны с реальностью конкретного человека.

Например, посмотрел какой-то наш гражданин голливудский сериал и захотел виллу в Майями. Если у него есть деньги, он может ее действительно купить и переехать туда, но, вероятнее всего, он вскоре разочаруется в своем решении. Ведь к такому жаркому климату он не привык, а частые предупреждения об ураганах и торнадо заставят все время переживать и за свою жизнь, и за сохранность недвижимости. В общем, человек быстро осознает — «это не мое». И это о ситуации, когда у человека есть деньги на такую виллу. А ведь о ней мечтают и те, кто не может себе позволить даже приобрести «однушку» в своем городке. В данном конкретном случае цель уже можно назвать не просто ложной, а «глючной», поскольку это то же самое, что прыгать с тротуара на крышу небоскреба.

Не ставьте перед собой чересчур больших целей. Велика вероятность, что они у вас повиснут блоками в «чакрах», и жизнь превратится в одно сплошное разочарование. Сначала выгрузите и проработайте все нереализованные и чуждые вам цели, которые с детских лет захламили вашу энергосистему, а затем ставьте реальные цели.

Здесь вопрос не в том, что вы не достойны чего-то действительно большого и значимого. Еще как достойны, но чуть позже. Не надо сразу замахиваться на Эверест, если до этого не смогли взобраться даже на пологую горку.

9. РОДНИК (МОГУ)

Располагается на самой макушке головы. Это канал могущества, доступа к космическим энергиям Вселенной. Это то, что позволяет воспринимать огромные возможности тонкого мира и реализовывать их в физическом мире для всеобщего блага.

Родник блокируется бездуховностью, неверием в Высшие силы или отказом использовать их возможности. Тогда человек утрачивает могущество, ничего выдающегося в этой жизни он не создаст, ведь он только своим ограниченным умом «видит» свою дорогу, ограничивая себя же самого во всем…

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