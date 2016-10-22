Славянская книга мертвых

В древних учениях всех народов утверждается, что в нашей Вселенной имеется два основных вида человечества. Одни люди являются потомками Светлых Богов и имеют смертное тело, бессмертный Дух с Душой и совесть, а другие были созданы тёмными Богами (по иудо-христианской терминологии Господь Богом Яхве-Иеговой в компании с великим «инженером-конструктором» Сатаной).

Но так как тёмные не имеют энергию любви то они не смогли создать безсмертное человечество (впрочем Бог Яхве не очень то и стремился к этому, так как ему нужны были просто люди-рабы). Поэтому их создания имеют смертное тело и душу, но без главенствующего Светлого Духа и совести.

И поэтому при умирании явного тела их информационное тело души, не имеющее главенствующего безсмертного Духа, растворяется в информационном поле земли и энергетически подпитывает бога Яхве (Иегову) со компанией. Продолжительность их пребывания в качестве приведений в кромке Мира Яви зависит только от того на сколько долго их помнят люди живущие на земле.

Так как они не имеют божественного бессмертного духа, то перейти границу междумирья и продолжить свое развитие у них нет возможности. Но нет ничего не поправимого, поэтому для исправления ситуации на нашу землю был послан Иисус Христос, который озвучив свою миссию сказал им что он как раз и прибыл дать страждущим Духа Святого, и кто его примет станет как все и обретет безсмертие. Но как всегда учение Христа исказили до неузнаваемости.

У всех народов есть « Книга Мертвых», книга напутствий для умерших в которой описывается что происходит с человеком при умирании, что он чувствует и ощущает, что он должен предпринимать попадая в те или иные области иномирья. Такая же книга имеется и у славян.

Важность этой книги для нашего времени громадна, так как большинство из нас отошли от Веры Первопредков, а следовательно их души практически не развиваются, но наши Боги суть наши Предки-Родичи примут нас заблудших в любом нашем состоянии и помогут пройти Путь развития Души достойно.

Эту книгу читают волхвы умершему в течение трех дней после смерти помогая и давая наставления. При этом удаляются из помещения все живые. Сведения, изложенные в «Книге мертвых», необходимы и в настоящее время. И хотя мы и пользуемся другими понятиями и терминологией чем наши Предки, но суть Вселенских законов осталась та же.

В наш вычислительный век можно сравнить тело человека с электронной машиной иногда управляемой оператором Духом (а в большинстве случаев действующей самостоятельно). Наше тело это просто биоробот в который вложены очень сложные, многослойные, многоступенчатые и многоэтапные программы Жизни.

Уже с оплодотворения начинает действовать программа, точно и настойчиво исполняющая биохимический, генетический замысел по формированию тела. Далее при нашем развитии меняются программы, задачи, условия, всё время обновляется информация, но главное, согласно славянской «Книге мертвых», мы до конца жизни должны сформировать в себе программу Распознающую наше истинное «Я» (Дух).

Или, проще говоря, приобрести Самосознание Себя как Духа управляющего в каждый момент времени нашей деятельности (чего практически ни у кого нет), а до этого момента мы просто роботы. Самосознание есть единственное мерило нашего духовного развития.

Это невероятное качество Самосознание, которое мы способны родить во взаимных исполнениях в мире Яви, есть чудо, словами не объяснимое. Поэтому суть и цель мира Яви для человека родить «Самосознание», которое после смерти будет проходить строгий экзамен.

Лишь у тех, кто занимался своей духовностью, практикой осознания своего «Я» возможен сознательный переход в лучший мир. Для них не прерывается сознание в миг смерти, как не прерывалось оно в миг засыпания во время жизни. Научитесь входить в сон, не теряя дневного сознания, не забываясь, и вы сумеете сохранить ясность в последнюю минуту своей земной жизни.

А без этого в более многомерных мирах Вам делать нечего и Вас опять оставят на второй год обучения в земной школе жизни (если не отправят в спецшколу под названием «Пекло»). И так давайте посмотрим, что же происходит с человеком во время смерти и после неё в соответствии с основными четырьмя путями движения души, согласно древних славянских учений (далее идет текст подготовленный для всеобщего восприятия, а не для узкого круга жрецов проводящих обряд поэтому повествование идет не от имени жреца и многие моменты просто пропущены и не рассматриваются).

Путь первый. Восхождение в Миры Слави

1. Первый этап (цикл) — длится до 3 дней.

Близится время ухода человека из мира Яви.

Сначала у него как будто слезятся глаза, всё покрывается туманом, тело наливается тягостью, погружаясь в холод, озноб. Притупляется слух, но это только окружающий Мир становится не слышен, а внутри возникает гул переходящий в звон, от необычного взрыва возникают распадающиеся и гаснущие искры в пустоте.

Умирающий («У» на древнем русском языке означало связь, узы, поэтому «умирающий» дословно означает — связь с миром) начинает чувствовать, что летит в какой-то колодец, в какую-то трубу и при этом он вращается, а труба сужается и он чувствует на себе давление.

Это пробивается центральный энергетический канал и Душа человека летит по Харамне (Сушумне), каналу в позвоночном столбе который ощущается как туннель или труба.

И он летит через эту шахту, и долетает как бы до перекрестка. В районе сердца находится точка, которую мы ощущаем как перекресток перед распутьем. Прямо он видит Белый Свет, направо — зеленоватый, налево – голубоватый. Нужно двигаться прямо к Белому предвечному Свету (Чакре Рода) находящемуся в конце туннеля.

И он летит прямо и давление на него усиливается, становится чуть ли не болевым, его выворачивает, но он летит к Свету. Эти ощущения человек чувствует потому что движение Души началось от нижней чакры (Истока) у копчика, а энергия прибывающая на каждой последующей чакре уплотняется отсюда и чувство сужения туннеля.

Как только умирающий вылетает из позвоночного канала через верхние врата своего тела (грешник не летит по туннелю он выходит из тела через нижние врата), то невероятный простор распахивается перед ним. Он видит себя со стороны (но эти ощущения возникают только у тех, у кого хоть как то развито сознание, а у остальных это не осознаётся). Оказавшись вне тела первое, о чем вопрошает его Сознание, — мертв я или нет? Где же я? — спрашивает очнувшаяся его Суть, — если вон там лежит мое тело?

Он парит как бы в тех же пределах мест занятий, людей, что и при жизни, но это уже не та область явного мира, в которой он жил раньше (хотя и лежит она совсем рядом). Умершему кажется, протянешь руку и возьмешь любую вещь из бывшего своего окружения, но знакомый для него мир его уже не замечает и ни как на него не реагирует.

А объясняется это тем, что покинувший свое тело перешел в область междумирья называемую «Кромкой Мира ЯВИ» из которой потом умерший перейдя границу миров по проходу называемому у славян «Калинов мост» попадает в чертог «города Солнца» находящегося в области Кромки мира Нави.

Оглядев себя в новых условиях и сосредоточившись на подробностях какой либо части своего нового тела (например руки или ладони) он обнаружит, что они стали прозрачными, что его новое тело — это всего лишь игра света.

Умерший находясь в «Кромке Мира Яви» хорошо видит оставшийся позади Явный Мир, своих родственников, своё лежащее физическое тело, может быть и врачей, которые пытаются его реанимировать, он даже слышит, о чем они говорят.

И вот здесь важно сохранить ясность мыслей. В этот момент сознание, не заполнено впечатлениями, звуками, картинками, запахами, и легко воспринимает Само Себя, что и есть настоящая Реальность.

Сознание и сверкающий шестнадцатимерный ум – нераздельны!

Но умерший еще до конца не осознал, что он уже не в мире Яви, а попал в пространство междумирья прилегающее к этому миру. Поэтому людей и вещи он может видеть сразу и снаружи и со всех сторон и изнутри, перемещаться он также может почти мгновенно, наблюдая любую область Явного мира из кромки Междумирья.

Ему надо просто понять, что это свойства данного пространства. Далее успех всецело зависит от развития его Души. Если в ней развито самосознание своего «Я», как божественной светоносной искры, если он ещё при жизни познал Мир Светлой Нави и сформировал необходимое для жизни в этом мире тело, то он сразу перенесется в следующий гармоничный шестнадцати мерный Мир Легов.

Чтобы такое суметь, надо потрудиться тут в нашем Явном четырехмерном существовании. Развитие самосознания своего Духа («Я») должно начинаться ещё при жизни, задолго до смертного часа. Но в наше время такая духовность редка, и потому большинство, теряют на миг проблеснувшее самосознание и обретают очередное беспамятство, оставаясь в Кромке Явного мира.

С этого момента и в плоть до девятого дня (у кого как, все зависит от развития души) начинает формироваться тело необходимое для перехода в другой мир (это у тех у кого данное тело не сформировалось ещё при жизни).

Это тело формируется под воздействием энергий излучаемых звездой Мары (Богини смерти), а также используется энергетика исходящая от поминальных обрядов проводимых родственниками и друзьями.

Когда прерванное сознание опять возвращается человек буквально в течение нескольких часов после смерти, встречает Часовых Вечности предстающих перед ним в любом обличье (Христиане видят—старца или самого Христа, Буддисты—Будду, Кришнаиты—Кришну, славяне своих божественных Предков и так каждый по своей Вере, так как Обличье Часовых обыкновенно соответствует нашим жизненным привычкам).

Многих, которые не верят ни во что, встречают давно умершие родственники. Умирающему ребенку могут явиться его родители, мать или отец и т.д. Встречающие дают умершим напутствие и наставления, но если сознание усопшего не развито то он снова может погрузится во Тьму неведения. И тогда только поминальный обряд (на третий день) оставшихся в живых родственников и друзей заставляет его опомниться.