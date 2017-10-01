Скрытые факты Русской истории

Ни мига сомнений!.. Информация закладывается в генетический код человека. И если бы изучать истинную историю, — нам не было бы равных в мире, и никто нас не смог бы унижать и уничтожать!..

Прежде, чем говорить об истории, следует сказать, что термин «история», имеет содержание, искажающее истинные события.

На Руси всегда была Правда Русская, и были Русские Летописи, и Русские Предания!

«Встарь писали, Правда Русская», — Владимир Даль (1801-1872 гг. — русский писатель, лексикограф, этнограф, автор «Толкового словаря живого Великорусского языка»).

Слово «история» происходит от словосочетания «из Торы я».

Тора – это основа иудаизма и священная книга всех ортодоксальных иудеев — Пятикнижие Моисея. Тора лежит также в основе Ветхого Завета Библии христиан. Получается, что «Трактаты Моисея», содержащие заветы иудейского пророка, «водившего сорок лет еврейский народ по Синайской пустыне», лежат в основе иудейской Торы и христианской Библии. Эти заветы верны как для ортодоксальных иудеев, так и для ортодоксальных христиан, ныне именующихся «православными», и других религий и общин, базирующихся на иудаизме. Следовательно, иудейские святыни одинаково священны не только для иудеев, но ещё и для всех христиан.

Означает это то, что концепция исторического развития и фундаментальные события прошлого базируются на «Библейском Синопсисе» и, в целом, укладываются в картину мира, представленную в Торе и Библии, то есть укладываются в картину «из Торы и».

«Синопсисом» в научной номенклатуре древних греков полагалось изложение в одном общем обзоре, в сжатой форме, без подробной аргументации и без детальных теоретических рассуждений, одного целого предмета или одной области знаний.

Типичным образцом исторического «синопсиса» служит Синопсис Иннокентия Гизеля или Синопсис Киевский, излагающий в сжатом виде и в хронологической последовательности факты русской история.

Иннокентий Гизель (1600-1683 гг.) – немец по происхождению, был родом из Пруссии и относился к реформатской церкви. В молодости, приехав в Киев и поселившись здесь, принял христианское «православие» и постригся в монахи, затем с 1656 г. стал архимандритом Киево-Печерской Лавры и ректором Киево-Братской коллегии.

Синопсис Киевский («Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа») — компилятивный обзор истории юго-западной Руси, составленный во второй половине XVII столетия и изданный впервые в 1674 г. в типографии Киево-Печерской Лавры, в последний раз в Киеве в 1861 г. В XVIII-XIX веках «Синопсис» использовался как школьный учебник по истории.

У поляков некогда «синопсисом» называлось простое хронологическое собрание и изложение прав и правил, данных королями польскими русским людям, бывшим в польском подданстве.

В византийской богословской литературе название «синопсис» присваивается затем последовательному обозрению и изложению в сокращении целой группы предметов одного рода. Таково, например, обозрение проповедей Златоуста на св. Писание Ветхого и Нового Завета или обозрение бесед св. Афанасия.

«Синопсисом» называется и в настоящее время сокращённое изложение толкований св. отцов церкви — свод святоотеческих толкований на св. Писание, прототипом которых служит «Sacrae Scripturae cursus completus» Миня (Жак Минь, 1800-1885 гг., французский католический священник, христианский книгоиздатель, чьё издание трудов Отцов Церкви).

Таким образом, «синопсисом» можно условно назвать всю «науку», носящую название «введения в св. Писание», и прочие сочинения и толкования иудо-христианских клириков различного иерархического ранга.

Как было указано выше «Синопсис Киевский» — первый учебник по русской истории, вышел первым изданием в Киеве в 1674 г. и составление его, по хронике игумена Михайловского монастыря Феодосия Сафоновича, приписывается немцу Иннокентию Гизелю.

Синопсис использовался в большом распространении как в Киевской, так и в Московской Руси в течение XVIII- XIX веков и выдержал 25 изданий, из которых последние три (1823 г., 1826 г., 1861 г.).

Св. Дмитрий Ростовский приложил Синопсис к своей летописи, без изменений.

Хроника игумена Сафоновича, послужившая источником для Синопсиса, была написана под влиянием польских историков, главным образом Стрыйковского. Сафонович, как и польские историки, отыскивал древние библейские или классические генеалогии народов и вводил в историю произвольное баснословие.

Таким образом, в Синопсисе изложены «древнейшие времена русского народа», о которых ничего не знает начальный летописец: по толкованию Синопсиса, «прародителем московских народов был Мосох, шестой сын Афета, внук Ноя»; в русской истории действующим лицом оказывается «Александр Македонский, который дал славянам грамоту, утверждавшую за ними их вольности и земли». С другой стороны, составитель Синопсиса мало знает русскую летопись, а вместе с тем и события русской истории, после так называемого татарского нашествия; о северо-восточной Руси автор Синопсиса не знает почти ничего; вслед за рассказом о разорении Киева Батыем он говорит, например, о Мамаевом побоище.

Будучи произведением «южнорусским», Синопсис сосредоточивал свой интерес на истории Киева, почти вовсе обходя молчанием Владимир и Москву, и передавая из событий после «татарского нашествия» только о таких, которые имели непосредственное отношение к Киеву: о судьбе киевской митрополии, о присоединении Киева к Литве и т. д.

В первом издании Синопсис заканчивался присоединением Киева к Москве, а в следующих двух изданиях было добавлено о чигиринских походах (походы русского войска и запорожских казаков в период русско-турецкой войны 1672-1681 гг. к городу Чигирин Черкасского края).

Из 110 глав первого издания первые 11 посвящены этнографическому введению, составленному исключительно по Стрыйковскому (Матей Стрыйковский, 1547-1593 гг., польский католический священник-капеллан, историограф княжества Литовского): в нём излагаются баснословные рассказы о происхождении славян и русских.

В главах 12-74 излагается история Киева до «татарского нашествия», причём наиболее подробно изложено княжение Владимира св. (гл. 30-50) и крещение Руси, а также рассказ о Владимире Мономахе. Здесь многое переделано составителем Синопсиса по русским источникам. Главы 75-103 посвящены обширному изложению княжения Дмитрия Донского и Куликовской битвы, и составлены главным образом по русским источникам.

Пройдены молчанием целые царствования, например, Иоанна III, Иоанна IV. Умалчивается о покорении Новгорода, об исправлении богослужебных книг при Никоне и т. п.

Всё это объясняется киевским происхождением Синопсиса, который писался для Малороссии. В Москве он имел успех потому, что был в своё время единственной учебной книгой по русской истории.

В дальнейшем было прибавление к Синопсису Киевскому, которое в труде «Главные течения русской исторической мысли» (1898 г.) Павла Милюкова (1859-1943 гг. — русский политический деятель, историк и публицист, лидер Конституционно-демократической партии – кадеты, министр иностранных дел Временного правительства в 1917 г.) охарактеризовано следующим образом:

«Прибавление к Синопсису Киевскому содержит росписи великих князей, царей и императоров всероссийских, польских великих князей и королей, литовских великих князей, удельных российских князей, митрополитов киевских и всея России, малороссийских гетманов, наместников и князей, воевод литовских, польских и российских, генерал-губернаторов, губернаторов, польских кастелянов и комендантов российских, начальствовавших в Киеве с 1320 г., а также монголо-татарских великих ханов и удельных крымских».

История, которую мы имеем сегодня – это, в первую очередь, история иудеев и христиан, и всё, что с ними связано.

В школьных учебниках по истории уделяется большое внимание истории «Древней Греции и Древнего Рима» с жившими там семитскими народами (значительно позже Русов-Славян), Древнему Египту, где евреи долгое время жили, а Моисей был египетским жрецом, Европе, возникшей на основе «Греческой и Римской цивилизаций», и насильственно христианизировавшейся кровавыми папскими крестовыми походами.

За всю историю человечества, только «фашисты» и христиане сжигали людей и книги. Причём только христиане сжигали людей живыми. И даже своих, например, в 1348 г. в Париже сожжён на костре Инквизиции глава Ордена Рыцарей-Тамплиеров Жак де Молей, причём последняя жертва была сожжена в XIX веке.

А общепринятая история Древней Руси, которую по своей сути вряд ли можно назвать древней, начинается лишь в IX веке (по христианским канонам до этого времени «дикие славяне обитали в лесах на ветках деревьев»), и связана с призванием варягов на княжение в Новгород и последовавшей христианизацией Русских земель.

Однако с этим нельзя согласиться, так как это является неправдой, фальсификацией, и в конечном итоге, — дискриминацией русских людей.

Наукой доказано, что астрономия в составе астрологии зародилась ещё в палеолите именно на Руси. В частности, во Владимирской области обнаружены «…предметы искусства, совмещённые со знаковыми записями календарно-астрономического содержания… Они появляются на раннем этапе верхнего палеолита (35-25 тысячи лет назад – сыйская и мальтинская культуры Сибири; поселение Сунгирь – на севере европейской России)».

К 35-30-му тысячелетию до н.э. астрологические и астрономические знания Русов-Славян достигли высочайшего уровня и позволили им сформировать Веды, в частности, французский учёный «Лаплас, исследовавший знания астрологии чисто математическими методами, писал о том, что этим знаниям не менее 25–30 тысяч лет».

Появление арифметического счёта территориально принадлежит к Русской равнине – Руси и Русам. Так, в отношении стоянки Сунгирь (30 тысяч лет до н.э.) Даниил Авдусин (1918-1994 гг.), известный русский археолог, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ, сообщает: «Весьма интересны вырезанные из бивня мамонта фигурки лошадей, украшенные двумя линиями орнамента, каждая из которых состоит из двадцати точек, сгруппированных по пять. Это совпадение объясняют не случайностью, а тем, что позднепалеолитические люди знали элементы счёта». Его выводы подтверждает Виталий Ларичев – русский астроном и археолог, доктор исторических наук, член Российской Академии естественных наук, один из ведущих специалистов по археологии и истории древних народов.

Первые буквы обнаружены на фигурке палеолитической славянской богини Макоши, найденной на Русской стоянке Костёнки (42 тысячи лет до н.э., Воронежская обл.).

Борис Рыбаков — крупнейший русский археолог и историк 20-го века, академик АН СССР и РАН:

«На груди палеолитической статуэтки славянской богини Макоши изображён ромбический орнамент, уверенно идентифицируемый со славянским символом «Незасеянное поле», принадлежащим именно славянской богине Макоше. Отметим также, что на спине этой же фигурки начертаны вполне современные буквы».

Уже опубликованы варианты прочтения этой надписи (см., например, Андрей Тюняев — академик РАЕН: «Самые древние буквы, начертанные на скульптуре Макоши 42 тысячи лет назад», Славянская энциклопедия. — М. 2006-2007 гг. или Валерий Чудинов — академик РАЕН: «Чтение надписей на скульптуре Макоши из Костёнок», 2007 г.).

Находки со всех стоянок Русской равнины, датированных 42–30 тыс. лет до н.э., а таких стоянок открыто десятки, безапелляционно свидетельствуют о том, что древние Русы владели знаниями астрономии и математики. И, кроме того, неоднократно засвидетельствованы изображения календарей, как солнечных, так и лунных, а также комбинированных. Следовательно, уже в 42–30 тыс. лет до н.э. человек, живший на Русской равнине, вёл исследовательскую работу в области расчёта времени, построения точного календаря и обладал для этого необходимыми математическими знаниями!

Первые музыкальные инструменты обнаружены на Авдеевской стоянке близ Курска и датированы 21-м тысячелетием до н.э. К тому же, 21-му тысячелетию до н.э. следует отнести и первые музыкальные произведения, как результат использования музыкального инструмента.

Не смотря на то, что даже официальные находки многих городищ Русской равнины 42-30 тысяч лет до н.э. – Костёнки, Сунгирь и 10-5 тысяч лет до н.э., таких как Аркаим Южного Урала и многие другие, безапелляционно свидетельствуют о том, что древние Русы-Славяне имели богатейшую древнейшую культуру, совершеннейшую многостороннюю письменность, владели знаниями астрономии и математики, имели свой древнерусский календарь и вели календарное исчисление, обладали сельскохозяйственными технологиями, технологиями проектирования и строительства, а также высокоразвитой металлургией и техникой обработки металлов, имели обширные знания в медицине, зодчестве и многом другом, — нам отказывают в том, что у нас могло быть хоть какое-то культурное прошлое до христианства.

При этом из исторического процесса практически полностью выпали важные части, касающиеся Американского, Африканского, Австралийского континентов, и других частей земного шара…

Коренные народы этих земель, сегодня имеют некоторое отставание в развитии, по сравнению с народами Евразии, но это не означает, что у них не было своего прошлого и культуры.

Напротив, было!.. И это доказывают древние находки многих народов и племён — инков, майя, кечуа, догонов и др.

В представлении народов Запада именно их «западная цивилизация» принесла миру знания, просвещение и культуру.

О дохристианской Европе, тем более Евразии, безкрайней стране Славяно-Арийских народов – Русских Родов – Асии, Рассении, ТархТары (Тартарии) – Древнейшей Великорусской Державе, — не говорят почти ничего…

Это и понятно, тогда пришлось бы говорить об Арийцах – Русах — Русских, первоначально заселивших нашу Землю и в частности Европу, и создавших свою первую Русскую цивилизацию.

А по идеологии «западной цивилизации», — Русской Державы, и даже Русской государственности до девятого века — «просто не существовало»…

Позиции современной академической исторической науки также исходят от приверженцев «западной цивилизации» и далеки от событий реального прошлого.

Но следует понимать, что все современные религии являются умершими церковными догмами. Человечество непрерывно развивается. Догмы неизбежно умирают, так как уже не отвечают интересам развивающейся жизни, не могут влиять на сознание современного человечества.

Истинная история человечества – Правда Русская — совершенно отличается от той, которую нам преподают в школах. И этой истории, как и всему человечеству, неважно, что две истории не совпадают. Ведь современная историческая наука существует всего лишь сотни лет, а люди живут во Вселенной и на Земле миллионы лет…

Именно поэтому поиски смысла происходящего уводят многих людей в славянскую древность, когда по официальным источникам славяне жили звериным образом — а уж потом были облагодетельствованы приобщением к христианской и западной культуре.

Вот в таких многочисленных насильственных «окультуриваниях», «просвещениях», «приобщениях», при которых подразумевалось, что грязное и тупое стадо «Russische Schweine» (в переводе с немецкого значит — «Русская свинья») надо палкой гнать в устроенный по европейским образцам хлев, многие находили причины бед своей Родины.

Если бы Русь не свернула со своего пути естественного, предначертанного заранее, развития, то она была бы совершенно другой, могучей и благополучной. Она была бы Державой, которая бы на равных говорила с великими цивилизациями, а её граждане ощущали бы гордость от причастности к такой великой судьбе.

Это мощное течение в духовной жизни страны, к которому причастны многие, хотя и в разной степени.

И, несмотря на запреты и репрессии, по мере углубления кризиса в стране, влияние Русской родной ведической веры только усиливается на фоне разочарования в либеральных ценностях и нарастания отчуждённости от официального христианского «православия» в формате РПЦ.

Продолжение следует…

Е. Тарасов.

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