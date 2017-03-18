Скоро! Самый важный день в году, в котором можно избавиться от любого сглаза и проклятия!

Загаданные в этот день желания обязательно сбываются! Празднуют данное событие с древних времен! Его нельзя пропустить!

Скоро к нам придет астрономическая весна. это случится 20 марта 2017 года, в день весеннего равноденствия. Именно 20 марта день уравнивается по продолжительности с ночью.

Именно этой ночью снятся вещие сны, ведь время данной сутки самое магическое в году.