Скоро! Самый важный день в году, в котором можно избавиться от любого сглаза и проклятия!

Загаданные в этот день желания обязательно сбываются! Празднуют данное событие с древних времен! Его нельзя пропустить!
Скоро к нам придет астрономическая весна. это случится 20 марта 2017 года, в день весеннего равноденствия. Именно 20 марта день уравнивается по продолжительности с ночью.
Именно этой ночью снятся вещие сны, ведь время данной сутки самое магическое в году.
Ясновидящие и экстрасенсы говорят, что 20 марта можно будет заряжать свои камни-талисманы и амулеты.
В день весеннего равноденствия легко избавиться от сглазов и проклятий, а также снять родовые негативные программы.
Весеннее равноденствие — это начало нового астрологического года, всемирный день астрологии.
Недаром любые гороскопы начинаются с Овна, поскольку именно с 20 марта начинается время царствования этого Знака Зодиака.
20 марта обновляется глобальная энергетика. За год это может происходить несколько раз, однако именно 20 марта обновление наиболее ощутимо. Это время воодушевления, время динамики.
Со дня весеннего равноденствия начинается период резких изменений в эмоциональном состоянии людей.