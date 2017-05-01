Сколько лет жизни отпущено различным знакам зодиака?

Американские ученые провели ряд астрологических исследований и подтвердили догадки древних о влиянии небесных светил на здоровье и продолжительность жизни людей, установив четкую закономерность между датой рождения человека и длинной его жизни.

Достоверность результатов стала возможной благодаря анализу дат рождения и смерти более шестидесяти тысяч людей со всего мира. Объектами исследования стали как современные жители планеты, так и люди, жившие на Земле несколько столетий назад.

Говорить о четко прослеживающейся взаимосвязи между знаком зодиака, под которым появился на свет человек, и продолжительностью его жизни стало возможным уже после анализа первых пяти тысяч дат. По завершению научной работы ученые пришли к заключению, что долгожителями можно смело называть Тельцов, а вот Скорпионом звезды отводят самую короткую жизнь. Влияет знак зодиака и на здоровье своего «подопечного», которое во многом определяет период земной жизни человека.

Сколько лет жизни «запрограммировано» в каждом зодиакальном знаке, и какие болезни могут их существенно сократить?

Овны

Зодиакальное созвездие не поскупилось на долгую жизнь и для женщин, и для мужчин. Женщины могут рассчитывать не менее чем на 78 лет жизни, мужчины – на 79 лет. Главным бичом здоровья Овнов остаются стрессы, влекущие за собой бессонницу, мигрени, сердечные заболевания.

Совет: Относитесь к жизни философски! Это избавит голову от тяжких дум, седых волос и продлит вашу жизнь.

Тельцы

Долгоиграющую жизнь сулят звезды всем Тельцам. Женщины имеют все шансы встретить свой 80-летний юбилей, а мужчины, преодолев и этот рубеж, уйдут из жизни ближе к 82 годам. Однако склонность Тельцов к ожирению, заболеваниям мочеполовой системы и суставов, может значительно укоротить отпущенные небом года.

Совет: Уделяйте должное внимание уязвимым местам своего здоровья, и вполне возможно, что оно будет служить вам верно до 100 лет!

Близнецы

Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 78 лет, женщин – 85. Близнецы склонны к выискиванию в своей жизни смысла и размышлениям о ее бренности. Их часто одолевает скука и уныние, переходящие в депрессию. Вследствие этого могут возникнуть проблемы с дыхательной системой, весом и болезнями конечностей.

Совет: Тщательней следите за питанием и избегайте любых изнурительных диет. Ваш организм особо подвержен истощению.

Раки

Период жизни женщин достигает 73 лет, мужчин – 68. Рано «встречаются с Богом» те представители знака, которые игнорируют правила здорового образа жизни и не посещают врачей. Всему виной их мнительность и зацикливание на болезнях, а не на выздоровлении. Раки часто страдают сосудистыми заболеваниями, близорукостью и нарушениями работы ЖКТ.

Совет: Звезды указывают на повышенную склонность к онкопатологиям, поэтому не забывайте проводить обязательные профилактические меры.

Львы

Большинству женщин и мужчин этого знака удается дожить до 74 лет, если они вовремя бьют тревогу в случае серьезных болезней. Их особенность таить все проблемы в себе и не жаловаться, часто становится причиной запущенного заболевания. Плохое самочувствие могут спровоцировать слабая сердечно-сосудистая система, спина и глаза.

Совет: Позвольте родным и близким заботиться о вас и вашем здоровье!

Девы

Женщинам звезды отмеривают жизненный путь длиною до 81 года, мужчинам – до 77 лет. Здоровьем Девы не обделены, хотя большинство из них имеют уязвимую пищеварительную систему и страдают расстройствами, связанными с ее работой. Но, даже не смотря на это, астрологи называют Дев наиболее здоровыми долгожителями.

Совет: Чаще устраивайте своему желудку разгрузочные дни, питайтесь только здоровой пищей и никогда не переедайте. При таком раскладе звезды готовы подарить вам еще несколько лет жизни.

Весы

Весы не самые долго живущие представители зодиакального круга (женщины до 77 лет, мужчины до 73 лет). Однако они имеют возможность поспорить с упрямой астрономической статистикой и выиграть несколько дополнительных лет жизни, если позаботятся о своем слабом иммунитете. Высокие защитные свойства организма помогут Весам избежать и других потенциальных рисков – заболевания кожи, поясницы и почек.

Совет: Храните свое здоровье в сухом и теплом месте, поскольку звезды рекомендуют вам избегать холодов и высокой влажности.

Скорпионы

Относительно короткую жизнь проживают Скорпионы – женщины в среднем до 62 лет, мужчины до 63 лет. Астрологи объясняют это тем, что Скорпионы трудно поддаются лечению. Они предпочитают завершить свой жизненный путь, не доживая до глубокой старости, лишь бы избавиться от любого медицинского вторжения в свою жизнь.

Совет: Жизнь станет длиннее и без врачей, если вы уделите достаточное внимание профилактике заболеваний горла и мочеполовой системы.

Стрельцы

Слабое здоровье Стрельцов сказывается и на их продолжительности жизни. Опорно-двигательная и сердечно-сосудистая системы с полным букетом хронических заболеваний в прямом смысле укорачивают Стрельцам жизнь. Женщины редко преодолевают 73-летний порог, а мужчины – 69-летний.

Совет: Женщины-Стрельцы должны уделять особое внимание волосам, ногтям и коже, Мужчины-Стрельцы – простате.

Козероги

Козероги очень выносливы. Они мужественно переживают многочисленные болезни, которые неотступно преследуют их до самой старости. Мало того, что некоторым из них на своем веку приходится пережить не один десяток болезней, так еще они подвержены и высокому травматизму. Беспрестанная атака на здоровье не позволяет Козерогам-женщинам жить дольше 80 лет, а мужчинам – 77.

Совет: В зрелом возрасте высока угроза суставам, слуху, желчевыводящим путям и пищеварительной системе.

Водолеи

В среднем все Водолеи живут до 72 лет. Здоровье и мужчин, и женщин-Водолеев сложно объяснить медицинской логикой. В жару Водолеи способны легко подхватить воспаление легких, а в зимнюю стужу они даже не чихнут от многочасовой прогулки без головного убора.

Совет: Остерегайтесь болезней, связанных с кровообращением, зрением, расстройствами ЖКТ и стрессами.

Рыбы

Женщинам-Рыбам удается дожить до 75 лет, а мужчинам – до 71 года. Астрологи их признали самым болезненным знаком зодиака. Они могут увидеть старость, только если преодолеют многочисленные заболевания легких (одышка), суставов (артроз), кожи (лишай, ногтевой грибок).

Совет: Не всех Рыб любит вода. Будьте осторожны и при ее употреблении, и при принятии водных процедур