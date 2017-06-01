«Sisu»: финская модель противостояния трудностям

SISU- потенциал, который у нас внутри

Человечество достигло современного этапа своего развития благодаря трем «магическим» измерениям: упорству, стойкости и мужеству.

Жизнь может наносить нам множество ударов, бить с разных сторон и использовать самые изощренные методы. Все мы уже сталкивались с определенными трудностями, теряли кого-то и, конечно, решали бесчисленное множество проблем. И каждое наше самоотверженное усилие, каждый камень, который удалось переступить, несомненно, является достижением, поводом для гордости.

И даже если у вас есть свои техники и стратегии для преодоления сложных моментов, никогда не будет лишним узнать, а как же действовали люди в других странах, принадлежащие к другим культурам в подобных ситуациях.

Поэтому сегодня мы хотели бы поговорить с вами о жителях Финляндии.

У этих обитателей холодных широт поистине горячие сердца, а также сильный, даже воинственный дух. Настолько, что их доблесть и отвага называются удивительным словом «Sisu».

Как в тяжелые времена не падать духом

Сегодня достаточно произнести слово «Финляндия», чтобы представить то, что для многих является идеалом государства, а все благодаря их продуманной и вдохновляющей социальной политике и низкому уровню коррупции.

Экономика Финляндии также является одной из передовых, это развитая демократическая страна.

SISU — потенциал, который у нас внутри

Sisu — это внутренняя сила, которой обладает каждое человеческое существо, она почти всегда спит в нас, но она есть. Но стоит случиться чему-то нехорошему, как мы сами достаем ее из глубин своей души и используем для того, чтобы преодолеть трудности и преграды на своем пути. Необходимо выстоять, победить и двинуться дальше.