Синхронистичность или как хранители общаются с нами через цифры

Вопросами саморазвития интересовалась всегда. Желание развиваться, как мощная движущая сила вела меня по жизни, делая ее более наполненной, интересной, осмысленной. В последние годы встал вопрос о самореализации. Как? Что? Чем заняться? Да так, чтобы и самой увлекательно было, и пользу людям приносило. Вариантов множество, но что выбрать? Собственно, этот вопрос и привел меня к регрессивному гипнозу, как наиболее подходящему мне направлению саморазвития и самореализации.
После сеанса пришло осознание, что я на верном пути. И это именно Путь, step by step, bit by bit, stone by stone, brick by brick, как поется у Уитни Хьюстон. Да, не все сразу. Да, хочется большего и побыстрее)). И, вместе с тем, всему свое время! Хочешь развиваться – делай, занимайся, изучай, наблюдай, практикуй, работай над собой и, шаг за шагом, начнешь видеть результаты своего труда. А главное, этот Путь увлекательный, интересный и полный удивительных открытий и приключений. Это то, к чему стремиться моя душа.
Основное из запомнившегося в сеансе:
Чувствование энергий было одним из запомнившихся моментов сеанса. Изначально пошли неполадки с видением, картинка была мультяшной и не устойчивой. Для заземления стали настраиваться на Землю, как источник живительной, материнской энергии. Из стоп направили корни в толщу Земли, поприветствовали ее и намерением соединились с Живой – целительной энергией Земли. Я ощутила мощные потоки в теле, в каждой клеточке, в энергетических центрах. Куда своим вниманием ее направляла, там ее и ощущала. Удивительные чувства! Ощущались в физическом теле теплом, а то и жаром, иногда даже до дрожи в руках и ногах. После сеанса пробовала своим вниманием проделать то же самое и почувствовать эту энергию, такой интенсивности и насыщенности ощутить не удалось.
Моменты видения. В основном, во время сеанса у меня получалось работать с визуализацией, намерением, воображением, чувствованием. А так хотелось видеть! После погружения увидела себя, сидящей на горе под большим красивым лиственным деревом с толстым стволом. Хотя картинка была мультяшной, все же она ко мне пришла.
Свою вторую чакру я увидела, как синий тюльпан, на листьях которого была узорная витиеватая резьба темно зеленого цвета. А под цветком горел бело салатовый огонь. Когда мы работали с маткой и чистили ее, то мне сначала сложно было объяснить, как я ее вижу. А видела я ее, как будто на ней висели бусы из камешков- кристалликов. Она была похожа на часть люстры из кристаллов дымчато-черного цвета.
Третья чакра выглядела как пурпурный кристалл, который поворачивался то одной, то другой стороной. Изначально на его месте видела только черную точку, которая двигалась туда-сюда, когда я ее пыталась отмыть. Потом эта черная точка перешла на основание кристалла. (Вот пишу сейчас этот отчет, и, вдруг, раздался ТОТ САМЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК от ХРАНИТЕЛЯ внутри головы, ДЗИНЬ*! – о чем думала? О черной точке на кристалле. Во время сеанса мне не понятно было, что это такое. Когда стала работать с записью, мне пришло, что это знак моего близнецового пламени. Прямо сейчас пришло подтверждение.)
Когда работали с Искрой, то увидела там маленькую радостную девочку, которая прыгала и танцевала, и звали ее Женя, и было ей порядка 7ми лет. Маленькая Женя – мой внутренний ребенок, явилась ко мне мультяшкой, но после проработки стала вполне себе настоящей девочкой. Проработка заключалась в том, чтобы отпустить найденную детскую обиду на папу из-за его пристрастия к алкоголю. Когда мы далее работали с Искрой, то я увидела ее как звезду, а когда зашли вниманием внутрь, то я увидела галактику внутри себя.
Увидела я и пятую горловую чакру, как закручивающуюся волну темно-синего моря, но она была статична, а у меня было ощущение, что ее нужно раскрутить. После того, как мы направили в нее энергию и почистили, чакра закрутилась.
И, пожалуй, самый запомнившийся момент был тогда, когда я поняла, что мой Хранитель рядом. Наступило время в сеансе, когда мы пригласили моего Хранителя проявить себя для дальнейшей работы по личным вопросам. Но он никак не приходил. Я его не видела и не чувствовала. Мне ведущая даже дала 2-3 минуты побыть в тишине, чтобы я могла сконцентрироваться на своей Искре и отправить искреннюю просьбу Хранителю появиться, что я и сделала. Но Хранитель не приходил, я никак не ощущала, не чувствовала, не видела, не осязала чьего- либо присутствия. В этот момент меня стали одолевать сомнения, получается ли у меня вообще что-либо, а в трансе ли я вообще нахожусь. Ведь даже во время чистки я особо никаких подключек, имплантов, шнуров, канатов и т.д. не увидела, а чистку проводила на намерении и визуализации, считай воображении. Да, я ощущала энергии, да, что-то увидела, но в этот момент мне подумалось, а не придумала ли я все это? Ведущая почувствовала мое расстройство по голосу. Она стала меня подбадривать, объяснила, что на первом сеансе многие вообще погрузиться не могут, что уж говорить про появление Хранителей. И что на самом деле он в любом случае сейчас рядом, только не проявляет себя, ведь может быть еще не время. Напомнила мне про то, что у нас уже получилось сделать во время сеанса, в общем, нашла нужные слова, чтобы придать мне уверенности в себе. И мне подумалось, да, я буду идти в своем темпе и на том уровне транса, который мне сейчас доступен. И я рассказала о том, как я каждый день общаюсь со своим Хранителем с помощью цифр. Основная цифра нашего с ним контакта, это год моего рождения – 77.
В: Может быть у тебя на самом деле такой креативный Хранитель, что он только цифрами с тобой общается. Но пусть он тогда нам сейчас даст наводку в этом плане, что это за история у вас такая с цифрами. Может быть ты сейчас какие-нибудь цифры увидишь в своем сознании. Или они у тебя возникнут каким-то образом.
О: ….Ну только 77 (* и тут, вдруг, ДЗИНЬ, у меня в голове раздался звук колокольчика)
В: 77 – это год твоего рождения?
О: Это ты сейчас позвонила?
В: Нет, куда?
О: звонок был, только что, такой сильный, колокольчик, чуть мозг не вышибло…..ЭТО ОН! (смех). Он ЗДЕСЬ! Только я ТЕБЯ не вижу!
И далее у меня были очень радостные эмоции. Я ЗНАЛА, что Хранитель рядом.
Основные темы сеанса:
Чистка. Во время чистки мне особо не удалось увидеть каких-либо подключек, имплантов и т.д. Работа происходила на намерении, чувствовании и визуализации/представлении. И вообще, во время чистки мое внимание перебрасывалось с одного образа на другой, поэтому эта работа была оставлена на будущее, когда у меня появится больше способностей и умения.
Кто является моей истинной душой партнером? Чем мы раньше занимались друг с другом? Какие создали связи? Какие уроки проходим? С кем мне лучше быть, по моему изначальному плану? Кто мой истинный возлюбленный? С кем мой жизненный путь будет более интересным, удивительным и полным любви?
В данном вопросе я получила понимание, что Д. действительно мое близнецовое пламя. Во-первых, когда задавали вопрос Хранителю, то пришел ответ: «Сколько еще нужно подтверждений» (Подтверждения были при встрече с Дэйвидом, да и в жизненных ситуациях, но я хотела уточнить еще раз в сеансе). Также во время сеанса, когда Кристина говорила постараться почувствовать истинную связь между нами, мне пришел знак Инь/Ян , где Инь было огненным, а Ян – черным.
Более того, его знак (черная точка), был обнаружен у меня на кристалле третей чакры, которая в т.ч. отвечает и за партнерство. Во время сеанса я не понимала этого, но во время работы с записью меня осенило. Также, подтверждение пришло звоном колокольчика во время работы над этим отчетом. Однако, сейчас встает вопрос, и что же мне делать с этим знанием? Читала всякую литературу по БП, и в блге D_A, и в интернете. Жизнь покажет, не форсирую, взяла на вооружение, наблюдаю.
Касательно уроков, которые я прохожу, мне пришло: безусловная любовь.
Вывод: не такой простой это вопрос, точнее вопросы, чтобы получить ответы на первом сеансе. Да и кто мне на них ответит? Ведь это МОЯ жизнь, я сама ее творю, живу, сама делаю выбор. Поживем, увидим, поймем, почувствуем. Всему свое время.
С Искрой я работала с помощью намерения и визуализации еще до сеанса. Во время сеанса я ее увидела, как звезду. Не всегда видела лучи, которые направляю из нее. Но чувствовала их и представляла. Также на Искру записали мои аффирмации.
Призвала свои потерянные, подаренные и т.д. аспекты души вернуться ко мне, а также, аспекты чужих душ вернуться к их хозяевам. Намерение отправляла из Искры и представляла процесс, однако видения у меня не было. После этих действий было ощущение, что процесс запущен.
Кристаллы не были активированы во время сеанса. Увидела в движении только один, на третьей чакре. Искру использовала до сеанса, для зарядки воды, еды, посыла любви, установки защиты. Продолжаю в том же духе. Она у меня очень хорошо отзывается приятной тяжестью в груди.
До сеанса у меня уже связь с Хранителем шла через цифры. Во время сеанса, Хранитель дал о себе знать о своем присутствии звоном колокольчика. Во время прослушивания, я услышала этот звонок на своей записи, было время 3:14:09. Сразу пришла в голову мысль – число Пи. Залезла в интернет. Число Пи – трансцендентное число, также его называют мистическим числом. Трансцендентный — выходящий за пределы, превосходящий, характеризует то, что принципиально недоступно опытному познанию или не основано на опыте. В широком смысле – потустороннее. (Вот еще интересная ссылка про Пи: http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/chislo_pi_razumno/).
Увлеклась чтением про это число, ощущала магию вокруг, улыбалась во весь рот, чувствовала присутствие Хранителя и что он тоже улыбается. 3, 14 – Пи – цифра Творца. А что же тогда 09, подумала я. Ну конечно! Это 9! Цифра, которая идет мне последнее время постоянно. Она означает завершение какой-то фазы, ситуации, цикла или отношений, начало нового этапа. Это число духовного пробуждения, озарения.
Как я уже говорила, значение некоторых чисел я понимаю интуитивно, это числа моих родных, например. Числа гармонии и синхроничности, такие как 11:11, 12:12, 13:31 и т.д. Значение некоторых чисел беру на «случайно» попавшем ко мне сайте. http://sacredscribesangelnumbers.blogspot.ru/p/index-numbers.html
Когда я думала, почему Хранитель дал о себе знать только звонком во время сеанса, то увидела цифру 23:11. Я почувствовала, что мне нужно посмотреть ее значение. Основной посыл был:
Перестаньте искать руководство вне себя, слушайте свою интуицию и внутреннюю мудрость.
Далее 23:17 (довольно часто идет последнее время) – будьте открыты замечательным новым возможностям и ожидайте просветляющих и вдохновляющих опытов в вашей жизни. Собрались идти на обучающие курсы – идите, самое время. Затем 23:24 – обращайте внимание на сны, видения, возникающие идеи, чувства. Найдите время для медитаций! (слово медитации было выделено красным, и, как я уже говорила, после сеанса я его везде стала встречать) Стала медитировать на следующий же день.
Второй звонок от Хранителя я получила во время написания этого отчета, для меня это было как очередное подтверждение о моем БП, время – 18:49 – послание о том, что самое время проявить свое навыки, таланты. Спросите себя, в чем ваша страсть? Какова ваша цель? Только вы можете выполнить миссию вашей души, имейте веру в себя. Если есть мысли заняться духовными практиками и строить карьеру в данном направлении, то сейчас самое время. Один этап заканчивается, начинается новый, все идет в соответствии с планами вашей души.
Вчера вечером сижу после очередной порции цифр от Хранителя, закралось мне в мозг сомнение (ох уж эти сомнения) – примерно одинаковые послания что-то я от своего Хранителя получаю, а вот сейчас возьму и придумаю какую-нибудь цифру, просто так из головы, и посмотрим, что будет. Стала думать и подбирать цифры, которые мне не идут обычно. Выдумала – 632! Зашла на сайт, набрала 632. И только хотела прочитать, как увидела время – 2:36. 632 -236! Зеркальное число! Синхроничность! Пришла мысль: есть всевозможность. Если есть резонанс внутри, значит тебе это подходит, это твое. Слушай свою интуицию и следи, о чем думаешь. Как ты поймешь, что, то или иное твое – почувствуешь!
Во так мы и общаемся пока с Хранителем. После сеанса появилось понимание, что это тренировка моей интуиции, моего мыслительного процесса, я учусь творить свой мир своими мыслями.
После сеанса
Сразу после сеанса я ощущала эмоциональный подъем.
Две недели запись я не прослушивала, наблюдала за собой. Стала замечать, что просыпаюсь с ощущением волшебства вокруг, мыслей нет, пребываю в здесь и сейчас, наблюдаю красоту природы (живу на даче).
На глаза стало постоянно попадаться: медитация, медитация, медитация. Поняла, надо заняться. Раньше пробовала медитировать, но без особых успехов. На момент написания отчета медитировала уже два раза. Стала ощущать энергии, которых раньше не было. Сначала меня немного начинает раскачивать вперед – назад, потом из стороны в сторону, потом раскачивает голову, далее плечи, далее грудь, живот, бедра и затем, ноги. Энергия идет сверху вниз. Затем меня вытягивает вверх, весь позвоночник. А в конце медитации голова запрокидывается назад. Длительность около 30 мин. Ощущение, что происходит энергетический массаж и чистка.
Продолжают приходить цифры, указывающие на то, что если я собралась заняться чем-либо мистическим, духовным, то самое время идти на подобные курсы, заняться практиками.
Информации глобального значения получено не было. Однако после работы с записью стала смотреть вечерами один сериал: «Мир дикого запада» (Westworld). Там 10 часовых серий. Очень много интересных аналогий увидела с нашим миром. Заставил задуматься касательно того, что происходит на Земле, инкарнаций, сансары, безпамятства, кто мы и что мы. И этот процесс продолжается.
После сеанса я поняла, что я на правильном пути. Надо действовать дальше в этом направлении, а именно, заняться регрессивным гипнозом, продолжать практики, которые уже делала, продолжать медитации, которые начала, прислушиваться к себе, наблюдать за собой и миром вокруг, творить свой мир своими мыслями, остальное приложится. Всему свое время. Если ты видишь волшебство вокруг, то так оно и есть. Не сомневайся в себе и своих силах. Знай, что ты можешь все, если действительно хочешь этого.
One thought on “Синхронистичность или как хранители общаются с нами через цифры”
Благодарю за статью ! Сам много работю , поэтому читать серьёзную литературу либо нет времени , либо не воспринимаю её ! А в этой статье чётко компактно и доступно !