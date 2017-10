Синхронистичность или как хранители общаются с нами через цифры

Вопросами саморазвития интересовалась всегда. Желание развиваться, как мощная движущая сила вела меня по жизни, делая ее более наполненной, интересной, осмысленной. В последние годы встал вопрос о самореализации. Как? Что? Чем заняться? Да так, чтобы и самой увлекательно было, и пользу людям приносило. Вариантов множество, но что выбрать? Собственно, этот вопрос и привел меня к регрессивному гипнозу, как наиболее подходящему мне направлению саморазвития и самореализации.

После сеанса пришло осознание, что я на верном пути. И это именно Путь, step by step, bit by bit, stone by stone, brick by brick, как поется у Уитни Хьюстон. Да, не все сразу. Да, хочется большего и побыстрее)). И, вместе с тем, всему свое время! Хочешь развиваться – делай, занимайся, изучай, наблюдай, практикуй, работай над собой и, шаг за шагом, начнешь видеть результаты своего труда. А главное, этот Путь увлекательный, интересный и полный удивительных открытий и приключений. Это то, к чему стремиться моя душа.

Основное из запомнившегося в сеансе:

Чувствование энергий было одним из запомнившихся моментов сеанса. Изначально пошли неполадки с видением, картинка была мультяшной и не устойчивой. Для заземления стали настраиваться на Землю, как источник живительной, материнской энергии. Из стоп направили корни в толщу Земли, поприветствовали ее и намерением соединились с Живой – целительной энергией Земли. Я ощутила мощные потоки в теле, в каждой клеточке, в энергетических центрах. Куда своим вниманием ее направляла, там ее и ощущала. Удивительные чувства! Ощущались в физическом теле теплом, а то и жаром, иногда даже до дрожи в руках и ногах. После сеанса пробовала своим вниманием проделать то же самое и почувствовать эту энергию, такой интенсивности и насыщенности ощутить не удалось.

Моменты видения. В основном, во время сеанса у меня получалось работать с визуализацией, намерением, воображением, чувствованием. А так хотелось видеть! После погружения увидела себя, сидящей на горе под большим красивым лиственным деревом с толстым стволом. Хотя картинка была мультяшной, все же она ко мне пришла.