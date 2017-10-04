Синхронистичность или как хранители общаются с нами через цифры

Свою первую чакру я увидела, как жерло вулкана сверху из которого шел дым.

Свою вторую чакру я увидела, как синий тюльпан, на листьях которого была узорная витиеватая резьба темно зеленого цвета. А под цветком горел бело салатовый огонь. Когда мы работали с маткой и чистили ее, то мне сначала сложно было объяснить, как я ее вижу. А видела я ее, как будто на ней висели бусы из камешков- кристалликов. Она была похожа на часть люстры из кристаллов дымчато-черного цвета.

Третья чакра выглядела как пурпурный кристалл, который поворачивался то одной, то другой стороной. Изначально на его месте видела только черную точку, которая двигалась туда-сюда, когда я ее пыталась отмыть. Потом эта черная точка перешла на основание кристалла. (Вот пишу сейчас этот отчет, и, вдруг, раздался ТОТ САМЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК от ХРАНИТЕЛЯ внутри головы, ДЗИНЬ*! – о чем думала? О черной точке на кристалле. Во время сеанса мне не понятно было, что это такое. Когда стала работать с записью, мне пришло, что это знак моего близнецового пламени. Прямо сейчас пришло подтверждение.)

Когда работали с Искрой, то увидела там маленькую радостную девочку, которая прыгала и танцевала, и звали ее Женя, и было ей порядка 7ми лет. Маленькая Женя – мой внутренний ребенок, явилась ко мне мультяшкой, но после проработки стала вполне себе настоящей девочкой. Проработка заключалась в том, чтобы отпустить найденную детскую обиду на папу из-за его пристрастия к алкоголю. Когда мы далее работали с Искрой, то я увидела ее как звезду, а когда зашли вниманием внутрь, то я увидела галактику внутри себя.

Увидела я и пятую горловую чакру, как закручивающуюся волну темно-синего моря, но она была статична, а у меня было ощущение, что ее нужно раскрутить. После того, как мы направили в нее энергию и почистили, чакра закрутилась.

И, пожалуй, самый запомнившийся момент был тогда, когда я поняла, что мой Хранитель рядом. Наступило время в сеансе, когда мы пригласили моего Хранителя проявить себя для дальнейшей работы по личным вопросам. Но он никак не приходил. Я его не видела и не чувствовала. Мне ведущая даже дала 2-3 минуты побыть в тишине, чтобы я могла сконцентрироваться на своей Искре и отправить искреннюю просьбу Хранителю появиться, что я и сделала. Но Хранитель не приходил, я никак не ощущала, не чувствовала, не видела, не осязала чьего- либо присутствия. В этот момент меня стали одолевать сомнения, получается ли у меня вообще что-либо, а в трансе ли я вообще нахожусь. Ведь даже во время чистки я особо никаких подключек, имплантов, шнуров, канатов и т.д. не увидела, а чистку проводила на намерении и визуализации, считай воображении. Да, я ощущала энергии, да, что-то увидела, но в этот момент мне подумалось, а не придумала ли я все это? Ведущая почувствовала мое расстройство по голосу. Она стала меня подбадривать, объяснила, что на первом сеансе многие вообще погрузиться не могут, что уж говорить про появление Хранителей. И что на самом деле он в любом случае сейчас рядом, только не проявляет себя, ведь может быть еще не время. Напомнила мне про то, что у нас уже получилось сделать во время сеанса, в общем, нашла нужные слова, чтобы придать мне уверенности в себе. И мне подумалось, да, я буду идти в своем темпе и на том уровне транса, который мне сейчас доступен. И я рассказала о том, как я каждый день общаюсь со своим Хранителем с помощью цифр. Основная цифра нашего с ним контакта, это год моего рождения – 77.

В: Может быть у тебя на самом деле такой креативный Хранитель, что он только цифрами с тобой общается. Но пусть он тогда нам сейчас даст наводку в этом плане, что это за история у вас такая с цифрами. Может быть ты сейчас какие-нибудь цифры увидишь в своем сознании. Или они у тебя возникнут каким-то образом.

О: ….Ну только 77 (* и тут, вдруг, ДЗИНЬ, у меня в голове раздался звук колокольчика)

В: 77 – это год твоего рождения?

О: Это ты сейчас позвонила?

В: Нет, куда?

О: звонок был, только что, такой сильный, колокольчик, чуть мозг не вышибло…..ЭТО ОН! (смех). Он ЗДЕСЬ! Только я ТЕБЯ не вижу!

И далее у меня были очень радостные эмоции. Я ЗНАЛА, что Хранитель рядом.

Основные темы сеанса:

Чистка. Во время чистки мне особо не удалось увидеть каких-либо подключек, имплантов и т.д. Работа происходила на намерении, чувствовании и визуализации/представлении. И вообще, во время чистки мое внимание перебрасывалось с одного образа на другой, поэтому эта работа была оставлена на будущее, когда у меня появится больше способностей и умения.

Кто является моей истинной душой партнером? Чем мы раньше занимались друг с другом? Какие создали связи? Какие уроки проходим? С кем мне лучше быть, по моему изначальному плану? Кто мой истинный возлюбленный? С кем мой жизненный путь будет более интересным, удивительным и полным любви?

В данном вопросе я получила понимание, что Д. действительно мое близнецовое пламя. Во-первых, когда задавали вопрос Хранителю, то пришел ответ: «Сколько еще нужно подтверждений» (Подтверждения были при встрече с Дэйвидом, да и в жизненных ситуациях, но я хотела уточнить еще раз в сеансе). Также во время сеанса, когда Кристина говорила постараться почувствовать истинную связь между нами, мне пришел знак Инь/Ян , где Инь было огненным, а Ян – черным.

Более того, его знак (черная точка), был обнаружен у меня на кристалле третей чакры, которая в т.ч. отвечает и за партнерство. Во время сеанса я не понимала этого, но во время работы с записью меня осенило. Также, подтверждение пришло звоном колокольчика во время работы над этим отчетом. Однако, сейчас встает вопрос, и что же мне делать с этим знанием? Читала всякую литературу по БП, и в блге D_A, и в интернете. Жизнь покажет, не форсирую, взяла на вооружение, наблюдаю.

Касательно уроков, которые я прохожу, мне пришло: безусловная любовь.

Вывод: не такой простой это вопрос, точнее вопросы, чтобы получить ответы на первом сеансе. Да и кто мне на них ответит? Ведь это МОЯ жизнь, я сама ее творю, живу, сама делаю выбор. Поживем, увидим, поймем, почувствуем. Всему свое время.

С Искрой я работала с помощью намерения и визуализации еще до сеанса. Во время сеанса я ее увидела, как звезду. Не всегда видела лучи, которые направляю из нее. Но чувствовала их и представляла. Также на Искру записали мои аффирмации.

Призвала свои потерянные, подаренные и т.д. аспекты души вернуться ко мне, а также, аспекты чужих душ вернуться к их хозяевам. Намерение отправляла из Искры и представляла процесс, однако видения у меня не было. После этих действий было ощущение, что процесс запущен.

Кристаллы не были активированы во время сеанса. Увидела в движении только один, на третьей чакре. Искру использовала до сеанса, для зарядки воды, еды, посыла любви, установки защиты. Продолжаю в том же духе. Она у меня очень хорошо отзывается приятной тяжестью в груди.

До сеанса у меня уже связь с Хранителем шла через цифры. Во время сеанса, Хранитель дал о себе знать о своем присутствии звоном колокольчика. Во время прослушивания, я услышала этот звонок на своей записи, было время 3:14:09. Сразу пришла в голову мысль – число Пи. Залезла в интернет. Число Пи – трансцендентное число, также его называют мистическим числом. Трансцендентный — выходящий за пределы, превосходящий, характеризует то, что принципиально недоступно опытному познанию или не основано на опыте. В широком смысле – потустороннее. (Вот еще интересная ссылка про Пи: http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/chislo_pi_razumno/).

Увлеклась чтением про это число, ощущала магию вокруг, улыбалась во весь рот, чувствовала присутствие Хранителя и что он тоже улыбается. 3, 14 – Пи – цифра Творца. А что же тогда 09, подумала я. Ну конечно! Это 9! Цифра, которая идет мне последнее время постоянно. Она означает завершение какой-то фазы, ситуации, цикла или отношений, начало нового этапа. Это число духовного пробуждения, озарения.

Как я уже говорила, значение некоторых чисел я понимаю интуитивно, это числа моих родных, например. Числа гармонии и синхроничности, такие как 11:11, 12:12, 13:31 и т.д. Значение некоторых чисел беру на «случайно» попавшем ко мне сайте. http://sacredscribesangelnumbers.blogspot.ru/p/index-numbers.html

Когда я думала, почему Хранитель дал о себе знать только звонком во время сеанса, то увидела цифру 23:11. Я почувствовала, что мне нужно посмотреть ее значение. Основной посыл был:

Перестаньте искать руководство вне себя, слушайте свою интуицию и внутреннюю мудрость.

Далее 23:17 (довольно часто идет последнее время) – будьте открыты замечательным новым возможностям и ожидайте просветляющих и вдохновляющих опытов в вашей жизни. Собрались идти на обучающие курсы – идите, самое время. Затем 23:24 – обращайте внимание на сны, видения, возникающие идеи, чувства. Найдите время для медитаций! (слово медитации было выделено красным, и, как я уже говорила, после сеанса я его везде стала встречать) Стала медитировать на следующий же день.

Второй звонок от Хранителя я получила во время написания этого отчета, для меня это было как очередное подтверждение о моем БП, время – 18:49 – послание о том, что самое время проявить свое навыки, таланты. Спросите себя, в чем ваша страсть? Какова ваша цель? Только вы можете выполнить миссию вашей души, имейте веру в себя. Если есть мысли заняться духовными практиками и строить карьеру в данном направлении, то сейчас самое время. Один этап заканчивается, начинается новый, все идет в соответствии с планами вашей души.

Вчера вечером сижу после очередной порции цифр от Хранителя, закралось мне в мозг сомнение (ох уж эти сомнения) – примерно одинаковые послания что-то я от своего Хранителя получаю, а вот сейчас возьму и придумаю какую-нибудь цифру, просто так из головы, и посмотрим, что будет. Стала думать и подбирать цифры, которые мне не идут обычно. Выдумала – 632! Зашла на сайт, набрала 632. И только хотела прочитать, как увидела время – 2:36. 632 -236! Зеркальное число! Синхроничность! Пришла мысль: есть всевозможность. Если есть резонанс внутри, значит тебе это подходит, это твое. Слушай свою интуицию и следи, о чем думаешь. Как ты поймешь, что, то или иное твое – почувствуешь!

Во так мы и общаемся пока с Хранителем. После сеанса появилось понимание, что это тренировка моей интуиции, моего мыслительного процесса, я учусь творить свой мир своими мыслями.

После сеанса

Сразу после сеанса я ощущала эмоциональный подъем.

Две недели запись я не прослушивала, наблюдала за собой. Стала замечать, что просыпаюсь с ощущением волшебства вокруг, мыслей нет, пребываю в здесь и сейчас, наблюдаю красоту природы (живу на даче).

На глаза стало постоянно попадаться: медитация, медитация, медитация. Поняла, надо заняться. Раньше пробовала медитировать, но без особых успехов. На момент написания отчета медитировала уже два раза. Стала ощущать энергии, которых раньше не было. Сначала меня немного начинает раскачивать вперед – назад, потом из стороны в сторону, потом раскачивает голову, далее плечи, далее грудь, живот, бедра и затем, ноги. Энергия идет сверху вниз. Затем меня вытягивает вверх, весь позвоночник. А в конце медитации голова запрокидывается назад. Длительность около 30 мин. Ощущение, что происходит энергетический массаж и чистка.

Продолжают приходить цифры, указывающие на то, что если я собралась заняться чем-либо мистическим, духовным, то самое время идти на подобные курсы, заняться практиками.

Информации глобального значения получено не было. Однако после работы с записью стала смотреть вечерами один сериал: «Мир дикого запада» (Westworld). Там 10 часовых серий. Очень много интересных аналогий увидела с нашим миром. Заставил задуматься касательно того, что происходит на Земле, инкарнаций, сансары, безпамятства, кто мы и что мы. И этот процесс продолжается.

После сеанса я поняла, что я на правильном пути. Надо действовать дальше в этом направлении, а именно, заняться регрессивным гипнозом, продолжать практики, которые уже делала, продолжать медитации, которые начала, прислушиваться к себе, наблюдать за собой и миром вокруг, творить свой мир своими мыслями, остальное приложится. Всему свое время. Если ты видишь волшебство вокруг, то так оно и есть. Не сомневайся в себе и своих силах. Знай, что ты можешь все, если действительно хочешь этого.