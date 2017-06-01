Сила молитвы: что же именно происходит в момент такого действия

Как молитва влияет на мозг человека
В настоящее время научные объяснения феномена молитвы пытаются найти ученые в разных странах мира. Исследования показали, что существует чётко выраженная определённая связь между молитвенным состоянием и тем, что происходит в этот момент в человеческом мозге.
Обычно наша жизнь сосредоточена вокруг нас самих, ищем ли мы Бога в душе, место в жизни или положение в обществе. Мы ни на мгновение не можем забыть о себе, о своих проблемах и желаниях. Но к счастью есть люди, которые беспрестанно и бескорыстно молятся за других. И эти молитвы обретают реальную и действенную силу.
Молитва не изменяет правил, но приводит в соответствие с ними.© Д. Маккена
Выяснением того, что же именно происходит в момент такого действия занимался профессор Ньюберд – ведущий нейрофизиолог университета Томаса Джефферсона.Более десяти лет он проводил уникальные эксперименты по сканированию мозга людей, погруженных в глубокую молитву. Большинство его экспериментов основано на «фотографировании» мозга. Эта технология называется однофотонная эмиссионная компьютерная томография.
В эксперименте приняли участие религиозные люди, прибегающие к молитве ежедневно на протяжении 15 лет. Проводилась томография до и после молитвы.
Снимки мозга молящихся поразили ученых. У всех испытуемых молитва просто выключила теменную долю мозга, отвечающую за ориентацию. Это означает, что человек теряет связь с физическим миром и выходит за его пределы.
Первые шаги в подобных исследованиях были сделаны в 1986 году нейрофизиологом В. Слезиным. Он впервые сделал запись излучений мозга молящихся священнослужителей. Сенсационные результаты с восторгом были приняты на международном психиатрическом симпозиуме, а в Советском Союзе Слезина едва не уволили.
С помощью приборов он зафиксировал, что при молитве практически исчезает явная активность мозга – она снижается в десятки раз. Мозг взрослого человека в состоянии бодрствования работает с частотой примерно в 12 Гц. Во время молитвы в лаборатории Слезина была зафиксирована активность всего в 3 Гц, что соответствует состоянию без сознания. Интересно, что с этой же частотой, ровно в 3 Гц, работает мозг младенца.
Сразу вспоминается знаменитое высказывание «Будьте как дети…». Видимо, это не просто красивая метафора или поэтический образ, а истинное средство, которым может воспользоваться каждый.
Исследования продолжаются во многих лабораториях мира и интерес к ним всё время возрастает. Молитва переводит мозговые волны человека в особый диапазон излучений, благодаря чему достигается состояние единства со всем существованием. опубликовано econet.ru